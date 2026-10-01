À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées

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Les histoires des personnes âgées au Liban : les soins de santé et le soutien psychologique, une priorité humanitaire urgente

Avec l’avancée en âge, les besoins sanitaires, sociaux et psychologiques des personnes âgées augmentent, particulièrement dans les sociétés confrontées à la pauvreté, aux conflits ou aux catastrophes naturelles. Au Liban, la nécessité de renforcer la protection et les soins destinés à cette catégorie de la population devient d’autant plus importante que le nombre de personnes âgées augmente et qu’une partie d’entre elles est confrontée à des conditions économiques difficiles.

Selon les données du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), le Liban compte environ 765 000 personnes âgées de 60 ans et plus, soit 11,2 % de la population totale. Les projections indiquent que ce nombre devrait atteindre environ 1,7 million de personnes, soit 27,1 % de la population en 2025.

Les données mettent également en évidence l’ampleur des difficultés économiques auxquelles sont confrontées les personnes âgées. 15,4 % des femmes et 13 % des hommes vivent avec un revenu inférieur à la moitié du revenu national moyen, tandis que les taux de pauvreté parmi les personnes âgées atteignent 33,7 % chez les femmes et 35,8 % chez les hommes.

Des défis sanitaires, psychologiques et sociaux croissants

Les difficultés rencontrées par les personnes âgées ne se limitent pas aux problèmes économiques. Le vieillissement s’accompagne de nombreux défis sanitaires, notamment une diminution de l’acuité visuelle et auditive, des problèmes articulaires et de mobilité, ainsi qu’un risque accru de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires.

À ces difficultés physiques s’ajoutent des problèmes psychologiques et sociaux qui peuvent être particulièrement lourds, notamment après la perte du conjoint ou l’éloignement des enfants. Ces situations peuvent accentuer le sentiment de solitude, d’isolement et le besoin de soutien.

Certaines personnes âgées doivent également composer avec des ressources financières limitées ou un accès insuffisant aux soins dont elles ont besoin. Dans ce contexte, la mise à disposition de services de santé et d’aide alimentaire, ainsi que d’un accompagnement psychologique et social, constitue un élément essentiel pour leur permettre de vivre dans la sécurité et la dignité.

Les soins de santé et le soutien psychologique au cœur des priorités humanitaires

Dans les pays confrontés à la pauvreté, aux guerres ou aux catastrophes naturelles, les besoins des personnes âgées peuvent s’accroître considérablement, alors même que les efforts humanitaires sont souvent concentrés sur les situations jugées les plus urgentes.

Dans ce contexte, Life For Relief and Development (LIFE) souligne l’importance d’intégrer les personnes âgées dans les programmes de réponse humanitaire et de développement communautaire.

Vicki Roob, directrice des programmes nationaux et internationaux de l’organisation, explique :

« Selon les rapports du Fonds des Nations unies pour la population, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent aujourd’hui environ 8 % de la population mondiale. Dans le monde arabe, leur nombre devrait passer d’environ 27 millions en 2015 à 50 millions en 2030, puis dépasser 80 millions à l’horizon 2045.

Il est également prévu que, d’ici le milieu du siècle, la proportion de personnes âgées dépasse celle des enfants de moins de 15 ans dans plusieurs pays arabes, notamment au Liban, dans certains pays du Golfe et dans plusieurs pays du Maghreb.

À travers les programmes de LIFE mis en œuvre dans 60 pays au cours des 34 dernières années, nous avons veillé à intégrer les personnes âgées parmi nos priorités dans différents domaines d’intervention : réponse aux situations d’urgence, soutien aux réfugiés et aux personnes déplacées, programmes de développement durable et développement communautaire.

Ces actions comprennent notamment les soins médicaux, l’accès à l’eau potable, les aides saisonnières, les programmes de soutien aux familles, ainsi que les programmes de parrainage et d’éducation. »

Dans les camps de déplacement, des besoins qui ne peuvent attendre

Au Liban, Mohammad Al-Sharif, directeur du bureau de LIFE au Liban, évoque une partie des programmes destinés aux personnes âgées les plus vulnérables. Il explique que l’organisation apporte son soutien à cette catégorie de la population dans les établissements d’accueil, indépendamment de leur appartenance religieuse.

« Nous avons veillé à offrir aux personnes âgées un espace de dialogue où elles peuvent partager leurs expériences et leurs histoires, car les connaissances et les souvenirs qu’elles portent constituent une véritable richesse humaine.

Nos activités comprennent également la distribution de repas adaptés et de cadeaux symboliques, ainsi qu’une évaluation régulière de leurs besoins.

Nous organisons également des ateliers consacrés aux notions de base de l’utilisation des technologies afin de leur permettre de rester en contact avec leurs familles. Nous proposons aussi des activités éducatives et des loisirs adaptés à leurs capacités, tout en valorisant leurs expériences et leurs compétences dans le cadre d’activités au service de la communauté. »

Le soutien ne se limite pas à l’accompagnement social. Il comprend également la fourniture de médicaments, les examens médicaux réguliers et le suivi des traitements, ainsi que le soutien aux services infirmiers et aux équipes médicales mobiles pour les personnes nécessitant une prise en charge particulière.

Les aides comprennent également la distribution régulière de nourriture, de vêtements et de couvertures, notamment durant l’hiver, ainsi que des aides financières destinées à couvrir les besoins essentiels, particulièrement pour les personnes âgées qui assument la responsabilité de la prise en charge d’enfants orphelins.

Soutien psychologique : lutter contre la solitude et l’isolement

La dimension psychologique demeure également essentielle dans la prise en charge des personnes âgées. Les programmes comprennent ainsi des séances d’écoute, un accompagnement psychologique et des activités sociales destinées à favoriser le maintien du lien avec leur environnement et à réduire les effets de l’isolement.

Selon Mohammad Al-Sharif, la participation des personnes âgées aux activités communautaires contribue à renforcer leur sentiment de valeur et leur rôle au sein de la société, tout en favorisant une culture de respect et de reconnaissance à leur égard.

Il ajoute :

« Certaines personnes âgées sont très attachées à leur dignité et peuvent donc ne pas demander d’aide malgré leurs besoins. Il est par conséquent essentiel d’aller à leur rencontre et d’évaluer leurs besoins, en particulier lorsqu’elles vivent avec un handicap ou une maladie chronique. »

La guerre alourdit le fardeau des personnes âgées

Pendant les périodes de guerre et de déplacement, la vie des personnes âgées devient encore plus complexe. Certaines peuvent perdre leurs enfants ou leurs sources de revenus et se retrouver soudainement responsables de leurs petits-enfants ou d’enfants ayant perdu leurs parents.

Selon Mohammad Al-Sharif, les équipes humanitaires ont œuvré, pendant la guerre, à acheminer des aides alimentaires et médicales ainsi que des fournitures saisonnières aux familles les plus durement touchées dans les camps de déplacement. Ces familles comptent souvent des personnes âgées souffrant de maladies chroniques ou ayant perdu leurs enfants.

Ainsi, une personne âgée qui aurait elle-même besoin d’être prise en charge peut soudainement se retrouver responsable d’enfants et de petits-enfants dans des conditions extrêmement difficiles.

Des témoignages humains qui révèlent les besoins des personnes âgées

Les besoins des personnes âgées ne se manifestent pas toujours sous la forme d’une demande directe d’aide. Certaines histoires quotidiennes témoignent d’une souffrance silencieuse qui n’apparaît que lorsque ces personnes disposent d’un espace pour exprimer ce qu’elles vivent.

Simon, 65 ans, originaire du Liban, témoigne :

« Pouvoir satisfaire mes besoins de manière à préserver ma dignité était l’une des plus grandes difficultés auxquelles j’étais confronté. Grâce à la mise à disposition des fournitures médicales nécessaires, les choses sont devenues plus faciles et je n’éprouve plus le même sentiment de gêne devant mon entourage. »

Abou Nasser, 71 ans, raconte :

« La guerre ne m’a pas laissé la possibilité de vivre ma vieillesse sereinement. Après la mort de mon fils et de sa femme, je me suis retrouvé responsable de six enfants. La distribution de paniers alimentaires, de produits d’hygiène personnelle et d’eau m’a permis de ne plus vivre dans la crainte permanente qu’un de mes jeunes petits-enfants soit obligé de sortir pour chercher ce dont nous avions besoin. La mise à disposition de sanitaires dans le camp a également apporté beaucoup de soulagement à mon épouse et à moi-même. »

Fatima, 73 ans, raconte pour sa part son expérience après la destruction de son logement :

« J’étais terrifiée et je n’étais pas capable de bouger ni de parler normalement. LIFE nous a fourni un lieu d’hébergement adapté et nous avons également bénéficié de soins médicaux après ce que nous avions subi. »

Déplacement et exil : des besoins qui évoluent sans jamais disparaître

Aïcha, 67 ans, s’est retrouvée confrontée à une nouvelle réalité après la guerre :

« Nous nous sommes retrouvés dehors, confrontés à la peur et au froid glacial. Après notre déplacement, LIFE a continué à nous suivre et nous a fourni les besoins essentiels, depuis l’hébergement et les médicaments jusqu’aux vêtements et aux paniers alimentaires. L’organisation a continué à suivre notre situation jusqu’à ce que nous retrouvions davantage de stabilité. »

Après les catastrophes, les personnes âgées ont besoin de sécurité et de soins

Iman, 59 ans, s’est retrouvée avec sa fille enceinte et ses petits-enfants face à un difficile parcours de déplacement en raison de la guerre :

« J’avais simplement besoin d’un abri sûr et de médicaments. »

Pour Abou Mahmoud, 54 ans, l’expérience était différente. Après avoir récemment intégré une maison de retraite, il raconte :

« Au début, c’est surtout le silence qui me faisait souffrir dans cet établissement. Mais l’équipe de bénévoles m’a apporté beaucoup de réconfort en discutant avec moi et en m’écoutant avec attention et respect, sans m’interrompre. »

De son côté, Amjad, 71 ans, a retrouvé une nouvelle raison de se réjouir après la réhabilitation par LIFE de l’école fréquentée par ses petits-enfants, leur permettant ainsi de retourner en classe.

Cette initiative a eu un impact qui dépassait la seule réouverture de l’école, puisqu’elle a également réduit pour le grand-père le poids de devoir rechercher lui-même de l’aide auprès d’autres personnes afin de subvenir aux besoins de ses petits-enfants orphelins.

Protéger les personnes âgées : une responsabilité humaine partagée

Ces témoignages montrent que les besoins des personnes âgées ne se limitent pas aux médicaments et à l’alimentation. Ils concernent également la sécurité, la dignité, le lien social, le soutien psychologique et l’accès aux services essentiels en période de crise.

Alors que le nombre de personnes âgées augmente au Liban, dans le monde arabe et à l’échelle mondiale, leur prise en compte dans les politiques de santé, les dispositifs de réponse aux catastrophes et les programmes sociaux devient de plus en plus importante, notamment lorsque le vieillissement s’accompagne de pauvreté, de déplacement, de maladie ou de la perte de membres de la famille.

Préserver la dignité des personnes âgées ne consiste donc pas uniquement à leur apporter une aide lorsqu’elles en ont besoin. Il s’agit également de leur garantir un accompagnement leur permettant de vivre dans la sécurité, l’autonomie et la dignité, en reconnaissant la contribution de celles et ceux qui ont consacré de nombreuses années à leur famille et à leur communauté.

Pour plus d’informations :

https://lifeusa.org/#social-media

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