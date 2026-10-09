Médicaments hors circuit : comment le Liban tente de reprendre le contrôle d’un marché devenu un risque sanitaire

Au Liban, le danger pharmaceutique ne concerne plus seulement les médicaments falsifiés. Les produits introduits hors du circuit réglementé inquiètent également les autorités faute de traçabilité garantie. Codes de vérification, pharmacovigilance, inspections, pharmacies et future Agence nationale du médicament doivent permettre de reprendre le contrôle du marché pharmaceutique libanais.

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Le problème n’est plus seulement le faux médicament, mais le médicament dont personne ne peut garantir le parcours

Le débat sur les médicaments falsifiés au Liban s’est déplacé. Le ministère de la Santé ne limite plus le risque aux boîtes dont la composition aurait été volontairement falsifiée. Il place désormais au même niveau de vigilance les médicaments introduits hors du circuit réglementé, parce que leur parcours, leurs conditions de stockage et les contrôles auxquels ils ont été soumis ne peuvent pas être garantis. Le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, a résumé cette ligne en affirmant qu’il n’accepterait pas de médicament non sûr et que la politique pharmaceutique devait placer la qualité avant le prix. Cette position intervient alors que les autorités reconnaissent l’existence d’un marché de produits introduits clandestinement, non conformes ou falsifiés, et que plusieurs réseaux ont déjà fait l’objet d’interpellations selon l’Ordre des pharmaciens.

La distinction est importante. Un médicament peut avoir été fabriqué par un producteur légitime et devenir néanmoins dangereux s’il a circulé sans contrôle, été conservé à une mauvaise température ou vendu sans traçabilité. À l’inverse, un produit falsifié peut imiter une marque, une boîte ou un principe actif sans offrir les garanties du médicament original. Le président de l’Ordre des pharmaciens, Abdel Rahman Morqbaoui, emploie une formule plus radicale en considérant tout médicament de contrebande comme un médicament falsifié. Cette affirmation doit être comprise comme sa position de sécurité sanitaire, et non comme une définition technique universelle. Le ministère formule le problème de manière plus précise : le médicament introduit clandestinement présente un danger comparable au faux médicament parce que son parcours et les garanties de son entrée sur le marché échappent au contrôle.

Le chiffre de 10 % : un ordre de grandeur avancé par l’Ordre, pas un recensement exhaustif

Morqbaoui estime que la proportion des médicaments falsifiés sur le marché ne dépasse pas 10 %. Ce chiffre est important, mais il doit être utilisé avec prudence. Les éléments disponibles ne détaillent ni la méthode de calcul, ni la période étudiée, ni le nombre de produits contrôlés. Il s’agit donc d’une estimation communiquée par le président de l’Ordre des pharmaciens, et non d’un inventaire statistique complet de toutes les boîtes vendues au Liban. La prudence est d’autant plus nécessaire que la nature même du marché clandestin rend sa mesure difficile : ce qui échappe au circuit officiel est, par définition, moins visible dans les bases de données de distribution.

Même si cette estimation constitue une limite supérieure et non une mesure précise, l’enjeu sanitaire reste considérable. Le risque ne se mesure pas uniquement au pourcentage de boîtes concernées. Il dépend aussi du type de médicament, du nombre de patients exposés et des conséquences d’une inefficacité thérapeutique. Un produit qui ne contient pas la dose attendue peut retarder un traitement. Un médicament mal conservé peut perdre une partie de son efficacité. Le danger peut n’apparaître qu’après plusieurs prises, lorsque le patient constate que le traitement ne produit pas l’effet attendu. C’est précisément pour cette raison que les autorités veulent transformer le patient, le médecin et le pharmacien en points d’alerte du système.

Le premier signal d’alarme peut venir du patient

Le ministère demande désormais aux patients de signaler tout médicament qui ne produit pas le résultat thérapeutique attendu. Le mécanisme passe par le médecin ou le pharmacien, qui peuvent remplir une fiche de pharmacovigilance. Cette démarche est importante parce qu’un produit problématique ne se reconnaît pas toujours à son emballage. Une boîte peut paraître normale, porter un nom connu et circuler sans éveiller immédiatement les soupçons. L’échec thérapeutique devient alors un indice qui doit être remonté aux autorités plutôt qu’un simple incident individuel. Le ministère travaille en parallèle au lancement d’une application électronique destinée à simplifier les signalements effectués par les professionnels de santé.

Ce système ne permet évidemment pas de conclure qu’un médicament est falsifié dès qu’un patient ne répond pas au traitement. Une absence d’efficacité peut avoir de nombreuses causes médicales. La valeur de la pharmacovigilance réside dans l’accumulation des signaux. Plusieurs notifications concernant un même lot ou un même produit peuvent déclencher une vérification plus approfondie. L’objectif est de passer d’un contrôle principalement administratif, réalisé au moment de l’enregistrement et de l’importation, à une surveillance qui continue après la mise en circulation. Dans un marché exposé à la contrebande, cette seconde ligne de défense devient essentielle.

Un code sur chaque boîte pour vérifier son passage par le circuit officiel

Le ministère met également en avant un outil de traçabilité déjà lié aux boîtes de médicaments. Chaque emballage possède un code qui peut être utilisé dans une application du ministère afin de vérifier si le produit a suivi les procédures et contrôles reconnus. Cette vérification ne remplace pas l’analyse en laboratoire lorsqu’un doute porte sur la composition. Elle répond à une autre question : la boîte est-elle passée par le circuit réglementé ? Pour le consommateur, cette information permet de distinguer un produit dont le parcours administratif est identifiable d’un médicament qui apparaît sur le marché sans historique vérifiable.

La traçabilité est particulièrement importante parce que le problème ne se limite pas au point d’entrée à la frontière. Une chaîne pharmaceutique comprend l’importateur, le stockage, la distribution et le point de vente. Une rupture à n’importe quelle étape peut rendre plus difficile l’identification de l’origine du produit. Le code transforme chaque boîte en unité susceptible d’être contrôlée. Pour que le système soit réellement efficace, il faut toutefois que les professionnels et les patients sachent l’utiliser et que les données soient actualisées. Les éléments disponibles confirment l’existence de ce mécanisme de vérification, mais ne fournissent pas de statistiques sur son taux d’utilisation ou sur le nombre de produits suspects détectés grâce à lui.

Pourquoi les autorités insistent sur l’achat exclusivement en pharmacie

L’Ordre des pharmaciens formule une recommandation particulièrement stricte : les médicaments doivent être achetés en pharmacie, et non dans des cabinets, dispensaires, commerces ou sur internet. Cette consigne répond directement au problème de traçabilité. La pharmacie est un établissement soumis à un cadre professionnel et à des inspections spécifiques. L’Ordre dispose d’un appareil d’inspection qui peut entrer dans les lieux relevant de ses compétences, rechercher des infractions et poursuivre les dossiers constatés. Un produit acheté en dehors de ce réseau retire au patient une partie des garanties associées à la chaîne réglementée.

L’avertissement concernant internet est particulièrement significatif. Une vente numérique peut séparer complètement l’acheteur de l’origine réelle du produit. Le prix ou la disponibilité deviennent alors les seuls critères visibles, tandis que les conditions de stockage et l’identité du vendeur restent difficiles à vérifier. Le même problème se pose lorsqu’un médicament est proposé dans un lieu qui n’est pas autorisé à fonctionner comme pharmacie. Le patient peut croire acheter un produit moins cher ou plus facilement disponible, alors qu’il renonce en réalité aux mécanismes de contrôle prévus par le système. Le message des autorités est donc moins commercial que sanitaire : le lieu d’achat fait partie de la sécurité du médicament.

Des réseaux ont été arrêtés, mais le nombre et les dossiers ne sont pas détaillés

Les autorités professionnelles indiquent que plusieurs réseaux impliqués dans ce marché ont été arrêtés. L’Ordre affirme travailler avec le ministère de la Santé, les douanes, les Forces de sécurité intérieure et les services de la Sûreté de l’État. Lorsqu’une information lui parvient, elle est transmise aux organismes compétents afin qu’ils puissent intervenir. Le ministère indique de son côté avoir pris la qualité de partie plaignante dans plus d’un dossier concernant des médicaments falsifiés ou introduits clandestinement. Ces éléments confirment qu’il ne s’agit pas seulement d’un risque théorique : des procédures et des arrestations existent.

Les sources disponibles ne donnent cependant pas le nombre exact de réseaux démantelés, les quantités saisies, les valeurs financières ou les médicaments concernés dans chaque affaire. Il serait donc abusif de construire un tableau chiffré de la criminalité pharmaceutique à partir de ces seules données. Ce manque d’information constitue lui-même un enjeu. Pour mesurer l’efficacité de la lutte, il faudrait pouvoir suivre le nombre de saisies, les points d’entrée, les catégories de produits, les poursuites et les décisions judiciaires. Sans publication régulière de ces indicateurs, le public sait que des opérations ont lieu mais ne peut pas déterminer si le marché clandestin recule réellement.

Le ministère veut renforcer l’inspection plutôt que se contenter des saisies

Rakan Nassereddine affirme que les appareils d’inspection doivent être renforcés en coordination avec les services de sécurité. Cette approche vise à intervenir avant que le médicament problématique n’atteigne le patient. Les douanes contrôlent les flux aux frontières et aux points d’entrée. Les services de sécurité peuvent enquêter sur les réseaux. Le ministère surveille la conformité réglementaire et la qualité pharmaceutique. L’Ordre des pharmaciens inspecte les établissements relevant de son champ de compétence. L’efficacité du dispositif dépend donc de la circulation rapide de l’information entre plusieurs organismes qui ne possèdent pas les mêmes pouvoirs.

Cette multiplicité peut être une force si les rôles sont coordonnés, mais elle peut aussi créer des angles morts. Une information détenue par un pharmacien doit pouvoir atteindre rapidement le ministère. Une saisie douanière doit permettre d’identifier la chaîne de distribution. Une plainte sanitaire doit être reliée au lot concerné. Le système de code et la pharmacovigilance peuvent précisément servir de pont entre ces différents niveaux. Le défi consiste à transformer des contrôles séparés en une chaîne de surveillance continue, depuis l’entrée du médicament jusqu’à son utilisation par le patient.

L’Agence nationale du médicament doit reprendre le cœur du contrôle

Le changement institutionnel le plus important est encore à venir. L’Agence nationale du médicament a été adoptée et ses décrets de fonctionnement ont été publiés. Le processus attend désormais la nomination de ses membres. Selon les informations communiquées par l’Ordre des pharmaciens, le ministre de la Santé a transmis au Conseil des ministres une demande de nomination afin que l’agence puisse commencer à travailler. Une fois opérationnelle, elle doit prendre en charge les questions liées à l’enregistrement des médicaments et à leur contrôle. Cela signifie qu’une partie centrale de la régulation pharmaceutique doit quitter le fonctionnement administratif actuel pour être concentrée dans une institution spécialisée.

L’enjeu dépasse la création d’un nouvel organisme. L’agence devra devenir le point où se rencontrent enregistrement, surveillance du marché et contrôle du médicament. Pour que ce changement ait un effet sur la contrebande et la falsification, il faudra surtout éviter un chevauchement confus avec les services existants. Qui déclenche une inspection ? Qui retire un produit du marché ? Qui publie les alertes ? Qui conserve les données de pharmacovigilance ? Les éléments disponibles précisent la compétence générale de l’agence mais pas encore toutes les procédures opérationnelles. La nomination de ses membres sera donc seulement la première étape ; sa capacité à centraliser l’information constituera le véritable test.

Le prix bas officiel ne suffit pas à éliminer le marché clandestin

Le débat contient un paradoxe. Les responsables du secteur affirment que le Liban figure parmi les marchés où les prix officiels des médicaments sont les moins élevés par rapport aux pays voisins. Si cet avantage de prix est réel pour les produits concernés, il devrait en théorie réduire l’incitation à acheter un médicament clandestin simplement pour économiser. Pourtant, la contrebande persiste. Cela montre que le marché parallèle ne répond pas uniquement au prix. La disponibilité d’un produit, les pénuries ponctuelles, les habitudes d’achat et la facilité d’accès à des circuits non réglementés peuvent également jouer un rôle.

Les sources du corpus ne fournissent pas une comparaison détaillée, médicament par médicament, permettant de mesurer l’écart de prix avec chaque pays voisin. Il faut donc éviter de transformer l’affirmation générale sur le niveau des prix en classement statistique exhaustif. Elle a néanmoins une implication politique : si les médicaments réglementés sont compétitifs en prix, les autorités peuvent concentrer davantage leur argumentaire sur la sécurité et la traçabilité. Le patient n’est pas seulement invité à éviter un produit suspect parce qu’il serait illégal ; il est averti qu’un achat hors pharmacie peut l’exposer à un risque sanitaire sans garantie d’un avantage économique réel.

Le point faible reste le médicament qui ressemble parfaitement au vrai

La lutte contre les produits falsifiés se heurte à une difficulté fondamentale : le patient n’est pas un laboratoire. Il ne peut pas toujours distinguer une copie convaincante d’un médicament authentique. Le président de l’Ordre avertit d’ailleurs qu’un malade peut ne découvrir le problème qu’après avoir utilisé le produit. Cette réalité explique pourquoi les autorités ne peuvent pas faire reposer la sécurité sur la vigilance visuelle du consommateur. L’emballage, le nom et l’apparence ne suffisent pas. La garantie doit venir du circuit de distribution, de la traçabilité et de la capacité à contrôler le lot.

C’est aussi ce qui rend dangereuse la banalisation de la contrebande. Un produit introduit hors contrôle peut être authentique, altéré, mal conservé ou falsifié ; le patient n’a généralement aucun moyen fiable de savoir dans quelle catégorie il se trouve. Le ministère préfère donc traiter l’absence de traçabilité comme un risque en soi. Cette doctrine est plus exigeante, mais elle correspond au fonctionnement normal d’un système pharmaceutique : la sécurité ne dépend pas seulement de ce qu’une boîte prétend contenir, mais de la capacité des autorités à retracer son parcours.

Le succès se mesurera à la vitesse d’alerte, pas seulement au nombre d’arrestations

Les arrestations de réseaux sont nécessaires, mais elles interviennent souvent après l’entrée de produits sur le marché. Le système que le ministère tente de construire repose sur une autre logique : détecter plus vite. Le code sur les boîtes doit permettre de vérifier le circuit. La pharmacovigilance doit faire remonter les échecs thérapeutiques suspects. L’application annoncée doit faciliter les signalements des médecins et pharmaciens. Les inspections doivent identifier les infractions. L’Agence nationale du médicament doit ensuite centraliser une partie majeure du contrôle et de l’enregistrement. Si ces outils fonctionnent ensemble, le temps entre l’apparition d’un produit suspect et l’intervention des autorités peut être réduit.

C’est ce délai qui constitue le véritable indicateur de sécurité. Un médicament falsifié détecté après des mois de circulation peut avoir déjà touché de nombreux patients. Un lot repéré rapidement peut être retiré avant de produire des conséquences importantes. La prochaine étape devrait donc être la publication d’alertes et de données permettant aux professionnels de savoir quels produits ou lots font l’objet d’une investigation. Les sources examinées n’indiquent pas encore qu’un tel tableau public exhaustif soit opérationnel. Elles montrent cependant que l’architecture nécessaire commence à se mettre en place.

Une bataille sanitaire qui se joue autant dans la confiance que dans les laboratoires

Le dossier touche enfin à la confiance dans le médicament lui-même. Lorsqu’un patient commence à douter de l’authenticité d’une boîte, le problème dépasse le produit concerné. La méfiance peut s’étendre aux pharmacies, aux importateurs et au système de contrôle. C’est pourquoi le ministère insiste sur la qualité comme première priorité et sur la nécessité de signaler les traitements suspects. La réponse ne peut pas se limiter à dire que le phénomène reste minoritaire. Elle doit donner au patient des moyens simples de vérifier le circuit, de signaler un problème et d’obtenir une réponse.

Les éléments disponibles montrent ainsi une transition. Le Liban dispose déjà d’inspections, de coopération avec les douanes et les services de sécurité, de codes de vérification et d’un système de pharmacovigilance. Il prépare en parallèle une application de signalement et attend la mise en activité de l’Agence nationale du médicament. Le point critique sera la capacité à relier ces outils. Si chaque organisme conserve ses informations séparément, les réseaux clandestins continueront à exploiter les failles entre les institutions. Si la traçabilité, les signalements, les inspections et les poursuites sont reliés, le marché parallèle deviendra plus difficile à alimenter. Pour le patient, la règle immédiate reste beaucoup plus simple : ne pas chercher seulement une boîte portant le bon nom, mais une boîte dont le parcours peut être vérifié.

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