Le 17 novembre, les 20 litres d’essence 95 passent à 2 343 000 LL. Le diesel et la bouteille de gaz baissent également.

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Les prix des carburants diminuent au Liban ce mardi 17 novembre 2026. La baisse atteint 48 000 livres libanaises pour les 20 litres d’essence, aussi bien pour le 95 que pour le 98 octane. Le diesel recule de 31 000 livres et la bouteille de gaz de 4 000 livres.

Les nouveaux prix du 17 novembre

Essence 95 octane, 20 litres : 2 343 000 LL, soit une baisse de 48 000 LL.

2 343 000 LL, soit une baisse de 48 000 LL. Essence 98 octane, 20 litres : 2 361 000 LL, soit une baisse de 48 000 LL.

2 361 000 LL, soit une baisse de 48 000 LL. Diesel, 20 litres : 2 493 000 LL, soit une baisse de 31 000 LL.

2 493 000 LL, soit une baisse de 31 000 LL. Bouteille de gaz : 1 636 000 LL, soit une baisse de 4 000 LL.

Quel montant pour un plein ?

Sur la base de ces tarifs, 40 litres d’essence 95 représentent 4 686 000 LL, contre 4 722 000 LL pour le 98. Pour une même quantité de 40 litres, l’économie liée à cette révision atteint 96 000 LL pour chacun des deux types d’essence.

Ces montants sont exprimés en livres libanaises. Les tarifs de l’essence et du diesel correspondent à 20 litres, et non à un litre.

Illustration : ancienne pompe à essence à Jounieh, photographie d’archives publiée en mars 2022. Elle ne représente pas l’état actuel des stations. © Libnanews.com.

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