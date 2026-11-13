Outlook : la panne mondiale se prolonge vendredi

La panne mondiale d’Outlook se prolonge vendredi 13 novembre. Microsoft poursuit les réparations d’Exchange Online après des résultats limités. Les perturbations concernent aussi des fonctions de Microsoft 365, notamment les calendriers de Teams et Copilot. En Australie, le Bureau de météorologie signale des difficultés de contact par courriel, mais ses alertes restent disponibles. Aux États-Unis, Workhorse a reporté sa présentation de résultats. Le groupe informatique n’annonce pas encore de rétablissement général et poursuit la stabilisation de ses serveurs.

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La panne mondiale d’Outlook se prolonge vendredi 13 novembre 2026. Les perturbations touchent la messagerie Exchange Online et plusieurs fonctions de Microsoft 365, après une nuit de tentatives de réparation. Dans son point de situation publié à 8 h 56, heure de Beyrouth, Microsoft ne constate encore que des progrès limités. Le groupe augmente ses capacités avec des machines virtuelles et vérifie l’application de ses correctifs après le redémarrage des serveurs.

L’incident dépasse les boîtes de réception. Il perturbe des échanges professionnels, des fonctions de calendrier et certains outils administratifs. Des entreprises américaines et des organismes publics australiens ont annoncé des conséquences concrètes sur leurs activités. Microsoft n’a pas annoncé de rétablissement général dans ce point de situation.

Une panne d’Outlook qui dure depuis jeudi

La fiche de suivi d’Exchange Online situe le début de l’incident au jeudi 12 novembre, à 16 h 17 UTC, soit 18 h 17 à Beyrouth. Elle reste classée en dégradation de service vendredi matin. Deux références permettent de suivre la crise : EX1550543 pour la messagerie et MO1550821 pour les répercussions sur les autres services de Microsoft 365.

Les difficultés concernent plusieurs voies d’accès aux courriels. Outlook sur le web et l’application de bureau peuvent échouer à ouvrir une boîte. Les connexions mobiles et les applications qui utilisent les interfaces d’Exchange peuvent également rencontrer des erreurs. L’acheminement des messages risque de prendre du retard. Les systèmes de messagerie installés dans les organisations peuvent aussi subir des perturbations lorsqu’ils échangent avec Exchange Online.

Aux États-Unis, les signalements de problèmes ont fortement augmenté jeudi. Selon une agence de presse, Downdetector a enregistré un pic d’environ 138 000 signalements concernant Outlook vers 13 heures sur la côte Est. Ce relevé mesure les déclarations déposées sur cette plateforme, et non le nombre total de personnes privées de messagerie. Les signalements ont ensuite diminué, sans que Microsoft confirme pour autant la fin de la panne.

Des serveurs remis en route, puis à nouveau instables

Microsoft a d’abord identifié une perte de capacité : des serveurs devenaient indisponibles et reportaient leur charge sur les équipements encore actifs. Le groupe a redistribué les connexions et redémarré les machines affectées. Il a aussi suspendu des déploiements et des modifications de configuration pendant ses recherches.

La remise en service s’est révélée difficile. Certaines machines recommençaient à ne plus répondre lorsqu’elles recevaient du trafic. Les équipes ont testé des restrictions de trafic, des changements de routage et le retour sur une configuration réseau récente. Vendredi matin, elles poursuivaient la stabilisation de l’infrastructure et l’augmentation de sa capacité.

Microsoft indique ne pas avoir connaissance d’une activité malveillante à l’origine de cet incident. La cause définitive reste à établir. Le groupe prévoit un rapport après incident, avec les conclusions techniques et les mesures de prévention retenues.

Teams n’est pas entièrement à l’arrêt

Les conséquences varient selon les applications et leurs fonctions. Pour Teams, Microsoft précise que les appels, la participation aux réunions, les discussions de groupe et les messages dans les canaux restent largement disponibles. Les difficultés portent notamment sur les fonctions liées à Exchange : consulter un calendrier, programmer une réunion, envoyer une invitation ou modifier un rendez-vous.

Copilot peut ne pas répondre ou ne pas accéder aux données de travail. Planner et To Do rencontrent également des difficultés. Certains écrans d’administration et des fonctions de protection ou de conformité sont touchés. En revanche, Microsoft indique que l’accès aux fichiers stockés directement dans SharePoint Online reste fonctionnel.

Des conséquences déjà annoncées par des organisations

En Australie, le Bureau de météorologie a publié un avis vendredi 13 novembre. L’organisme prévient que ses clients et les journalistes peuvent ne pas parvenir à le joindre par courriel. Il les oriente vers le téléphone et précise être en contact avec Microsoft.

Le Bureau souligne que ses prévisions et ses alertes ne sont pas affectées. Elles restent accessibles sur son site et dans l’application BOM Weather. La perturbation annoncée concerne donc ses communications électroniques, pas la diffusion de ses avertissements météorologiques.

Aux États-Unis, Workhorse Group a reporté la présentation de ses résultats trimestriels. L’entreprise devait tenir sa conférence jeudi 12 novembre à 16 h 30, heure de la côte Est. Elle l’a déplacée au lundi 16 novembre, à la même heure, en invoquant explicitement les perturbations provoquées par la panne mondiale de Microsoft. Son communiqué de résultats doit paraître avant cette conférence.

Microsoft poursuit ses réparations région par région. La remise à disposition de serveurs ne suffit pas encore : les équipes doivent vérifier leur stabilité lorsque les connexions des utilisateurs reprennent.

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