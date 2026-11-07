Huile d’olive : l’Espagne impose 12 % de stockage

L’Espagne impose aux moulins le stockage de 12 % de leur production d’huile d’olive déclarée à partir de novembre 2026. Les volumes concernés doivent rester hors du marché jusqu’au 30 septembre 2027. La production d’octobre est exclue. Le dispositif répond à une récolte estimée abondante et s’appuie sur un calcul réglementaire de l’offre. Il ne fixe aucun prix en magasin. Une réévaluation prévue à partir de fin décembre pourra réduire les quantités à immobiliser selon l’évolution des prévisions et du marché.

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Pour l’huile d’olive en Espagne, une nouvelle règle impose aux moulins de mettre en réserve 12 % de leur production déclarée à partir de novembre 2026. Cette huile d’olive devra rester hors du marché jusqu’au 30 septembre 2027. La mesure, entrée en application le 6 novembre, vise à stabiliser l’offre face à une récolte annoncée abondante. Elle porte sur le stockage chez les producteurs, sans fixer le prix des bouteilles vendues aux consommateurs.

La décision concerne la campagne 2026-2027, commencée le 1er octobre. Elle distingue toutefois les volumes selon leur mois de production. L’huile déclarée pour octobre échappe à cette obligation, comme celle produite auparavant. À partir de novembre, chaque moulin doit conserver une quantité correspondant à 12 % de sa production cumulée concernée.

Huile d’olive en Espagne : le stockage commence avec novembre

Le mécanisme ne consiste pas à retirer des bouteilles des rayons. Il intervient en amont, au niveau des moulins qui produisent l’huile, appelés almazaras en Espagne. Ceux-ci peuvent stocker les volumes dans leurs propres installations ou dans celles d’un tiers. Ils doivent pouvoir justifier les quantités conservées et identifier les lieux de stockage.

La résolution du 4 novembre, publiée le 6, précise le calcul. Le taux s’applique à la production déclarée chaque mois, puis au cumul de cette production durant la campagne. Un moulin doit donc adapter le volume immobilisé lorsque sa production augmente. L’obligation ne se limite pas à une quantité figée lors de l’entrée en vigueur.

À titre d’exemple, un moulin déclarant 100 tonnes de production concernée doit en conserver 12. Si son cumul atteint ensuite 300 tonnes, la quantité correspondante passe à 36 tonnes. Cet exemple illustre le taux réglementaire : il ne décrit pas la situation d’une entreprise particulière.

Le titulaire du moulin choisit la catégorie d’huile qu’il met en réserve. Le dispositif ne réserve donc pas automatiquement le stockage à l’huile vierge extra. Son objectif porte sur le volume disponible à la première commercialisation.

Une récolte estimée à plus de 1,6 million de tonnes

Le déclenchement repose sur deux données distinctes. Les stocks au début de la campagne atteignent 357 040 tonnes. Les estimations communiquées par les régions espagnoles portent la production attendue à 1 602 596 tonnes. Ce second chiffre reste une prévision : il ne correspond pas à un volume déjà produit.

Repère Valeur retenue Stocks initiaux 357 040 tonnes Production estimée 2026-2027 1 602 596 tonnes Taux de stockage obligatoire 12 % Première production concernée Novembre 2026 Échéance du stockage 30 septembre 2027

Ces chiffres expliquent l’activation de la mesure. Ils ne permettent pas de calculer le volume finalement stocké avec la seule multiplication de la récolte annuelle par 12 %. La production d’octobre est exclue et les quantités réelles dépendront des déclarations successives des moulins.

L’arrêté préparatoire décrit des conditions printanières favorables dans les principales régions oléicoles. Des températures modérées et des pluies abondantes ont favorisé la floraison et la formation des fruits. L’administration anticipe ainsi une récolte sensiblement supérieure aux niveaux moyens des dernières campagnes.

Deux calculs pour déclencher puis calibrer la mesure

Le dispositif comprend un seuil d’activation et une règle de calcul du taux. Pour l’activer, la somme des stocks initiaux et de la production estimée doit atteindre au moins 120 % de sa moyenne sur les six campagnes précédentes. La résolution constate que cette condition est remplie.

Le taux de retrait répond ensuite à un autre calcul. L’administration prend les ressources estimées de la campagne, qui comprennent aussi les importations moyennes des six dernières campagnes. Elle les compare à 120 % de la moyenne des deux volumes de commercialisation les plus élevés de cette période.

Il ne faut donc pas confondre le seuil de 120 %, utilisé dans les calculs réglementaires, et le taux de 12 % imposé aux moulins. Le premier sert à apprécier les conditions du marché. Le second détermine la part de production qui doit rester stockée.

L’arrêté fixe également un plafond : le retrait ne peut dépasser 20 % de la production estimée. Le taux décidé pour cette campagne reste inférieur à cette limite. La réglementation s’applique dans les communautés autonomes qui disposent de moulins concernés.

Une offre différée, sans prix imposé en magasin

Le choix économique consiste à différer la mise en vente d’une partie de l’huile. Une récolte importante peut accroître rapidement les quantités proposées par les producteurs. Le stockage obligatoire réduit la part immédiatement commercialisable, tout en conservant le produit pour une campagne ultérieure.

Pour les moulins, cela implique de disposer de capacités de stockage et de suivre les volumes immobilisés. Les déclarations mensuelles doivent faire apparaître l’huile concernée. Le recours à des installations extérieures reste possible, mais ne supprime pas l’obligation de fournir les justificatifs aux autorités.

La décision ne fixe aucun tarif de vente. Le cadre européen rappelé dans l’arrêté interdit précisément à ces normes de commercialisation d’imposer des prix, même indicatifs. Il limite également leur champ aux opérations précédant les transactions ultérieures à la première commercialisation.

Une hausse déterminée du prix des bouteilles ne peut donc pas être annoncée sur cette seule base. Le texte organise l’offre des producteurs. Il ne donne ni nouveau barème pour les magasins ni estimation chiffrée de l’effet final pour les ménages.

Un réexamen possible dès la fin décembre

Les communautés autonomes assurent les contrôles officiels. Un groupe technique coordonné par l’administration centrale doit approuver le plan de contrôle. Les opérateurs doivent pouvoir présenter, à tout moment, les documents nécessaires pour vérifier les quantités retirées et les installations utilisées.

Le taux pourra évoluer. À partir du 31 décembre 2026, l’administration réexaminera les estimations de production ainsi que les effets sur la demande, les prix et la stabilité du marché. L’arrêté autorise alors une réduction de la quantité à immobiliser, par une nouvelle résolution publiée officiellement.

En attendant cette évaluation, les moulins doivent appliquer le taux de 12 % à leur production concernée. La prochaine étape vérifiable sera la remontée des déclarations de novembre, puis la révision des prévisions de récolte qui servira au contrôle de fin d’année.

Photo de couverture : bouteille d’huile d’olive, illustration d’archives du 21 juin 2005 selon les métadonnées. Ne représente pas la production espagnole visée. Photo : margenauer / Pixabay, CC0 1.0. Mise en page : Libnanews.

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