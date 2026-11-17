Les audiences sur la mort du soldat irlandais Seán Rooney débutent le 17 novembre à Dublin. Tué au Liban en décembre 2022, le casque bleu est au centre d’une enquête consacrée aux circonstances de son décès, distincte du procès pénal qui a conduit à des condamnations au Liban, en 2025.

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Les audiences de l’enquête du coroner sur la mort de Seán Rooney doivent débuter ce mardi 17 novembre 2026 à Dublin. Le soldat irlandais avait été tué le 14 décembre 2022 à Al-Aqbieh, au Liban, alors qu’il servait au sein de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

Le tribunal du coroner de Dublin a fixé le début des travaux à 10 heures, heure locale, soit midi à Beyrouth, dans ses locaux de Store Street. Selon le calendrier annoncé, les audiences devraient durer de trois à quatre semaines.

Une trentaine de témoins attendus

Environ trente témoins doivent être entendus devant un jury, sous la conduite de la coroner Myra Cullinane. La première journée doit notamment comprendre une présentation des circonstances du décès et le témoignage de Natasha McCloskey, la mère de Seán Rooney.

Un haut responsable des forces armées irlandaises doit être entendu à huis clos dans l’après-midi. Certaines parties des dépositions d’autres militaires devraient également se dérouler hors de la présence du public et des médias, pour des raisons de sécurité. Ces modalités ont fait l’objet d’audiences préparatoires au cours des derniers mois.

Établir les circonstances de la mort de Seán Rooney

La procédure irlandaise, appelée inquest, vise à établir les faits entourant une mort. Elle doit notamment déterminer l’identité de la personne décédée, la date et le lieu du décès, sa cause médicale ainsi que les circonstances dans lesquelles il est survenu.

Elle ne constitue pas un procès pénal. Le service du coroner précise qu’une telle enquête ne tranche pas la responsabilité civile ou pénale et n’a pas pour fonction de désigner un coupable. Les audiences de Dublin ne seront donc pas un nouveau jugement des personnes poursuivies au Liban.

Dans ce cadre, le coroner détermine les questions à examiner et les éléments de preuve à recueillir. Les personnes directement intéressées par l’enquête, dont la famille, peuvent être représentées et poser des questions aux témoins selon les règles de l’audience. La procédure peut aussi déboucher sur des recommandations destinées à prévenir d’autres décès.

Une attaque au Liban en décembre 2022

Seán Rooney est mort à Al-Aqbieh, localité située juste à l’extérieur de la zone d’opérations de la FINUL dans le sud du Liban. Dans son communiqué du 15 décembre 2022, la mission des Nations unies avait annoncé la mort d’un casque bleu et les blessures de trois autres militaires au cours des événements de la veille.

La FINUL avait alors indiqué coordonner ses démarches avec les Forces armées libanaises et avoir ouvert une enquête. Elle a ensuite accompagné les procédures engagées par les autorités libanaises et irlandaises.

Six condamnations prononcées au Liban en 2025

Un volet pénal a déjà été jugé à Beyrouth. Le 29 juillet 2025, la FINUL avait annoncé que le Tribunal militaire permanent libanais avait reconnu coupables, la veille au soir, six personnes poursuivies dans l’affaire Rooney. Une autre personne avait été acquittée.

La mission avait salué l’aboutissement du procès ainsi que l’engagement des autorités libanaises à traduire les responsables en justice. Ce jugement et l’enquête du coroner répondent à des objets différents : sanctionner des infractions dans le premier cas, établir les circonstances de la mort dans le second.

À Dublin, les audiences sont prévues du mardi au jeudi pour la première semaine, puis du lundi au vendredi pendant les deux suivantes. Une quatrième semaine pourrait être nécessaire. Le tribunal prévoit un accès à distance pour le public et les médias, en raison de la capacité limitée de la salle.

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