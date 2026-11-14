Paris : 21 stations de métro fermeront le 14 novembre

La RATP annonce la fermeture de 21 stations de métro à Paris pour les manifestations du samedi 14 novembre 2026. Châtelet et Les Halles sont concernées dès 10 heures, puis dix-neuf autres stations à 11 heures, en heure de Paris. Deux tronçons des lignes 6 et 11 seront également interrompus. Les trains ne desserviront pas les stations fermées et les correspondances y seront supprimées. La reprise dépendra d’une autorisation de la préfecture de police, sans horaire général annoncé.

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La RATP prévoit la fermeture de 21 stations de métro à Paris samedi 14 novembre 2026, à la demande de la préfecture de police. Châtelet et Les Halles sont concernées dès 10 heures. Dix-neuf autres stations doivent suivre à 11 heures. Ces horaires sont ceux de Paris, soit respectivement 11 heures et midi à Beyrouth.

Le bulletin officiel consulté tôt samedi matin présente ces mesures comme des dispositions de sécurité liées aux manifestations. Il annonce aussi deux interruptions de trafic. Les restrictions doivent entrer en vigueur dans la matinée.

Stations de métro : Châtelet et Les Halles dès 10 heures

La première vague concerne deux stations :

Châtelet , sur les lignes 1, 4, 7, 11 et 14 du métro.

, sur les lignes 1, 4, 7, 11 et 14 du métro. Les Halles, sur la ligne 4.

Le bulletin distingue les stations de métro. Il ne permet pas de déduire une fermeture générale de tous les quais RER de Châtelet–Les Halles. Les voyageurs utilisant ce pôle doivent donc vérifier séparément les informations de leur ligne.

Dix-neuf stations supplémentaires à 11 heures

La deuxième vague couvre les stations suivantes, avec les lignes de métro indiquées par l’opérateur :

Charles de Gaulle–Étoile : lignes 1, 2 et 6.

lignes 1, 2 et 6. George V, Argentine et Tuileries : ligne 1.

ligne 1. Franklin D. Roosevelt : lignes 1 et 9.

lignes 1 et 9. Champs-Élysées–Clemenceau : lignes 1 et 13.

lignes 1 et 13. Concorde : lignes 1, 8 et 12.

lignes 1, 8 et 12. Reuilly-Diderot : lignes 1 et 8.

lignes 1 et 8. Miromesnil : lignes 9 et 13.

lignes 9 et 13. Invalides : lignes 8 et 13.

lignes 8 et 13. Bastille : lignes 1, 5 et 8.

lignes 1, 5 et 8. Chemin Vert, Saint-Sébastien–Froissart et Filles du Calvaire : ligne 8.

ligne 8. Vaneau : ligne 10.

ligne 10. Assemblée Nationale, Solférino et Rue du Bac : ligne 12.

ligne 12. Varenne : ligne 13.

Le RER A ne desservira pas non plus Charles de Gaulle–Étoile à partir de 11 heures, confirme la page officielle de cette ligne. Cette restriction ne signifie pas l’arrêt du RER A sur l’ensemble de son parcours.

Deux tronçons interrompus, des correspondances supprimées

La ligne 6 sera interrompue entre Kléber et Charles de Gaulle–Étoile. La ligne 11 le sera entre Hôtel de Ville et Châtelet. Le bulletin général ne donne pas d’horaire distinct pour ces deux interruptions.

Dans les stations fermées, les trains circuleront sans marquer l’arrêt et les correspondances ne seront pas assurées, précise la RATP. Une ligne peut donc continuer à fonctionner tout en ne permettant plus de descendre ou de changer de train à une station donnée.

Ces mesures accompagnent la journée de manifestations du 14 novembre. À Paris, les organisateurs ont annoncé un parcours République–Bastille–Nation. Le dispositif de transports doit être distingué du bilan de la mobilisation, qui n’est pas encore connu samedi matin.

La réouverture des stations dépendra d’une autorisation de la préfecture de police. Aucun horaire général de reprise n’est annoncé dans le bulletin consulté. Les informations RATP et Île-de-France Mobilités doivent être revérifiées juste avant le déplacement, y compris pour le trajet de retour.

Couverture : entrée de Châtelet photographiée le 27 novembre 2016 par Chabe01, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Photo d’archive, sans rapport visuel avec les fermetures du 14 novembre 2026. Mise en page Libnanews sous la même licence.

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