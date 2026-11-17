Agriculture et industrie libanaises présentent des baisses proches en 2024, mais des trajectoires de crise très différentes. Les comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS) font apparaître un recul réel de 5,9 % pour l’agriculture au sens large et de 5,8 % pour l’ensemble regroupant mines, industrie manufacturière et services collectifs. Le premier reste au-dessus de son niveau de 2019. Le second n’en représente qu’un peu plus de la moitié. Ces périmètres doivent rester visibles. La branche agricole inclut l’élevage, la sylviculture et la pêche. La branche industrielle élargie réunit plusieurs activités, dont les services collectifs. Son résultat ne peut pas être présenté comme celui des seules usines manufacturières. Les tableaux ne donnent pas une décomposition permettant d’isoler chaque composante.

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Agriculture et industrie libanaises présentent des baisses proches en 2024, mais des trajectoires de crise très différentes. Les comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS) font apparaître un recul réel de 5,9 % pour l’agriculture au sens large et de 5,8 % pour l’ensemble regroupant mines, industrie manufacturière et services collectifs. Le premier reste au-dessus de son niveau de 2019. Le second n’en représente qu’un peu plus de la moitié.

Ces périmètres doivent rester visibles. La branche agricole inclut l’élevage, la sylviculture et la pêche. La branche industrielle élargie réunit plusieurs activités, dont les services collectifs. Son résultat ne peut pas être présenté comme celui des seules usines manufacturières. Les tableaux ne donnent pas une décomposition permettant d’isoler chaque composante.

Agriculture et industrie libanaises : les prix amortissent la baisse nominale

La valeur ajoutée agricole atteint 117 797 milliards de livres courantes en 2024, contre 108 651 milliards en 2023. Elle progresse ainsi de 8,4 % en valeur. Aux prix de 2023, elle n’atteint toutefois que 102 218 milliards. La baisse de volume ressort à 5,9 %, tandis que le déflateur augmente d’environ 15,2 %.

Pour l’ensemble mines, industrie manufacturière et services collectifs, la valeur ajoutée passe de 419 940 à 465 368 milliards de livres courantes. La hausse nominale atteint 10,8 %. Le montant de 2024 aux prix de 2023 se limite à 395 633 milliards, soit une contraction réelle de 5,8 %. Son déflateur progresse d’environ 17,6 %.

Branche Valeur ajoutée courante 2024 Variation nominale Variation en volume Agriculture, élevage, sylviculture et pêche 117 797 milliards de LL +8,4 % −5,9 % Mines, industrie manufacturière et services collectifs 465 368 milliards de LL +10,8 % −5,8 %

Le contraste entre valeur et volume se retrouve donc dans les deux branches. Une hausse des montants en livres ne suffit pas à établir une expansion productive. Les taux détaillés sont recalculés à partir des tableaux, alors que la CAS arrondit les deux baisses réelles à 6 %.

L’agriculture conserve une avance sur 2019

Aux prix de référence de 2019, la valeur ajoutée agricole atteint 3 000 milliards de livres en 2024, contre 2 459 milliards en 2019. Elle reste ainsi environ 22 % au-dessus de son niveau de départ. Cette comparaison ne signifie pas que chaque culture ou chaque région a progressé dans les mêmes proportions.

La série augmente pendant les premières années de crise : 2 746 milliards en 2020, 2 966 milliards en 2021 et 3 209 milliards en 2022. Elle redescend à 3 189 milliards en 2023, puis à 3 000 milliards en 2024. Le recul récent intervient donc après plusieurs années de hausse dans cet ensemble statistique.

Le tableau national ne ventile pas les résultats entre céréales, fruits, légumes, élevage et pêche. Il ne mesure pas non plus directement le revenu net d’un exploitant. La valeur ajoutée retranche les consommations intermédiaires, mais elle doit encore rémunérer le travail et le capital engagés dans l’activité.

La branche industrielle élargie reste très en retrait

Le parcours de l’autre ensemble est nettement plus dégradé. Sa valeur ajoutée aux prix de référence atteint 4 333 milliards de livres en 2024, contre 7 964 milliards en 2019. Elle représente environ 54,4 % du niveau antérieur. L’écart cumulé atteint donc près de 45,6 %.

La rupture principale apparaît en 2020, avec un niveau ramené à 4 989 milliards. La série évolue ensuite à 4 997 milliards en 2021, 4 523 milliards en 2022 et 4 599 milliards en 2023. Le rebond de 2023 n’a pas engagé un retour durable vers le niveau de 2019 : la valeur en volume baisse de nouveau en 2024.

Ces montants décrivent la production de valeur ajoutée, pas la capacité théorique des installations. Ils ne donnent pas un taux d’utilisation des machines ni le nombre d’usines en fonctionnement. Une capacité peut exister sans être pleinement utilisée. Des équipements peuvent aussi être détruits, déplacés ou devenus obsolètes, sans que les tableaux permettent de distinguer ces situations.

Deux contributions différentes à la contraction du PIB

La proximité des taux de recul masque une différence de poids. En 2024, l’agriculture élargie représente 4,6 % de la valeur ajoutée totale aux prix de base. Les mines, l’industrie manufacturière et les services collectifs en représentent 18,3 %. Le second ensemble pèse donc environ quatre fois plus dans cette mesure.

La CAS estime sa contribution à la croissance du PIB à −1,1 point, contre −0,3 point pour l’agriculture. Ensemble, ces deux branches retirent environ 1,4 point à la variation du PIB, sur une contraction totale de 5,2 %. Les contributions publiées sont arrondies.

Une contribution ne constitue pas une preuve de causalité unique. Elle mesure la place d’une branche dans la décomposition comptable de la croissance. Pour expliquer précisément son recul, il faudrait des informations sur les intrants, l’énergie, les ventes, les exportations et les interruptions de production.

Ni bilan des aides ni mesure de l’autosuffisance

Les comptes ne permettent pas d’évaluer un programme agricole ou industriel particulier. Ils ne détaillent pas les bénéficiaires, les sommes versées ou les résultats par projet. Une annonce d’aide en 2026 ne peut pas expliquer une variation déjà enregistrée pour 2024.

De même, une hausse de la valeur ajoutée agricole par rapport à 2019 ne suffit pas à mesurer l’autosuffisance alimentaire. Celle-ci dépend des produits, des besoins de consommation et du commerce extérieur. Une économie peut produire davantage dans certaines cultures tout en restant dépendante des importations pour d’autres aliments.

Le dossier établit deux points : un recul conjoint en 2024 et une résistance très inégale depuis 2019. Pour apprécier les capacités productives actuelles, il reste à compléter ces comptes par des données sectorielles récentes sur les volumes physiques, l’emploi et les équipements effectivement mobilisés.

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