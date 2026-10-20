Centrale de Zouk : pièces détachées contestées, contrats de maintenance et soupçons de corruption autour d’Électricité du Liban

La centrale électrique de Zouk fait face à des accusations concernant des pièces détachées non conformes, des contrats de maintenance contestés et des soupçons de corruption. Électricité du Liban, la société Khayyat et le constructeur allemand MAN sont concernés par un dossier impliquant des équipements coûteux et des immobilisations prolongées.

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Des pièces de rechange non conformes aux équipements du constructeur allemand

La maintenance de la centrale électrique de Zouk soulève de nouvelles questions sur la qualité des pièces détachées utilisées, les contrats conclus avec des prestataires privés et les responsabilités dans l’immobilisation d’un groupe de production. La société Khayyat est directement mise en cause pour des interventions réalisées sur des équipements du constructeur allemand MAN. Selon les accusations formulées dans ce dossier, certaines pièces installées ne proviendraient pas du fabricant d’origine. Leur utilisation aurait contribué à réduire la durée de vie des installations et à compromettre leur fonctionnement. Le directeur général d’Électricité du Liban, Kamal Hayek, se retrouve également au centre de cette affaire, après avoir exprimé des réserves sur les conditions de maintenance. Les accusations concernent des équipements représentant un investissement considérable pour l’établissement public, alors que la production nationale d’électricité demeure insuffisante.

Le 25 janvier 2025 constitue une date importante dans cette affaire. Un groupe de production a été remis en service avec un programme de maintenance devant accompagner son exploitation. Cette remise en fonctionnement aurait révélé des problèmes concernant les composants installés lors des interventions précédentes. Certaines pièces n’auraient pas été fabriquées par MAN, contrairement aux caractéristiques attendues pour les équipements concernés. Leur qualité et leur durée de vie seraient inférieures à celles des pièces fournies directement par le constructeur. Les critiques portent également sur les huiles utilisées pour le fonctionnement des installations. Ces éléments auraient contribué à des difficultés techniques et à l’immobilisation prolongée d’un groupe de production. La responsabilité exacte des pièces et des opérations de maintenance dans les défaillances constatées reste toutefois à établir par une expertise technique indépendante.

Un contrat de maintenance qui soulève des questions sur les garanties du constructeur

La société Khayyat aurait assuré des interventions sur les installations de Zouk sans disposer d’un accord de maintenance générale avec MAN. Cette situation serait contraire aux exigences contractuelles applicables aux opérations concernées. Le différend porte notamment sur les garanties offertes par le fabricant et sur la responsabilité des entreprises intervenant sur ses équipements. Les pièces fournies directement par MAN bénéficieraient de garanties techniques que les composants installés par d’autres prestataires ne présenteraient pas nécessairement. Cette différence concerne la conformité des équipements, leur durée d’utilisation et les conditions de prise en charge en cas de défaillance. Les accusations mettent ainsi en cause non seulement le choix des fournisseurs, mais aussi les procédures de contrôle appliquées par Électricité du Liban avant l’acceptation des travaux.

La question des garanties est centrale dans ce dossier. Un contrat de maintenance peut prévoir des obligations concernant la provenance des pièces, les qualifications des techniciens et les procédures d’intervention. Si ces conditions n’ont pas été respectées, les responsabilités pourraient concerner à la fois le prestataire et les personnes ayant validé les opérations. Toutefois, le contrat intégral conclu avec la société Khayyat n’est pas disponible dans les éléments examinés. Il n’est donc pas possible d’établir définitivement quelles clauses auraient été enfreintes. Les informations connues justifient néanmoins un examen des autorisations accordées au prestataire, des documents de réception des travaux et des garanties effectivement fournies pour les composants installés.

Des économies à l’achat qui pourraient coûter davantage à l’exploitation

Le prix des pièces détachées constitue l’un des principaux arguments avancés dans le différend. Une pièce fournie directement par le constructeur allemand, avec sa garantie, pourrait coûter trois fois plus cher qu’un composant acheté auprès d’un autre fournisseur. Des écarts encore plus importants sont évoqués pour certaines pièces proposées par des fabricants asiatiques. Ces différences de prix peuvent rendre les fournisseurs alternatifs financièrement attractifs. Elles ne suffisent cependant pas à déterminer le coût réel d’une opération de maintenance. La durée d’utilisation des composants, leur compatibilité avec les équipements et les conséquences d’une éventuelle défaillance doivent également être prises en compte. Les accusations concernant Zouk reposent précisément sur l’idée que les économies réalisées lors de l’achat de certaines pièces auraient été annulées par une dégradation plus rapide des installations.

Le dossier ne fournit toutefois pas les factures détaillées permettant de comparer les sommes effectivement payées aux différents fournisseurs. Il ne précise pas non plus les références techniques des pièces contestées. Ces informations seraient indispensables pour déterminer si les composants installés étaient adaptés aux équipements et si leur prix correspondait à leur qualité. Une pièce moins coûteuse n’est pas nécessairement défectueuse. À l’inverse, un composant vendu avec une garantie du constructeur ne suffit pas à exclure tout risque de panne. La question est donc de savoir si les interventions réalisées respectaient les obligations contractuelles et les exigences techniques des groupes de production. C’est sur ces éléments que pourrait être établi un éventuel préjudice financier pour Électricité du Liban.

Un groupe immobilisé pendant près d’un an et demi

L’un des éléments les plus préoccupants concerne l’immobilisation prolongée d’un groupe de production de Zouk. Les accusations évoquent un arrêt d’environ un an et demi, attribué notamment aux problèmes de maintenance et à l’utilisation de composants contestés. Une telle immobilisation représente une difficulté importante pour une installation destinée à contribuer à l’alimentation électrique nationale. Elle réduit la capacité de production disponible et complique la gestion des autres équipements. Toutefois, aucun rapport d’expertise détaillé ne permet actuellement d’établir la part exacte des pièces détachées dans cette interruption. Les causes d’un arrêt prolongé peuvent être multiples et doivent être déterminées à partir des constatations techniques réalisées sur le groupe concerné.

La chronologie des interventions devient donc essentielle. Il faudrait établir les dates des opérations de maintenance, identifier les composants remplacés et examiner les incidents constatés avant et après la remise en service du 25 janvier 2025. Les comptes rendus d’exploitation permettraient également de déterminer les périodes durant lesquelles le groupe était disponible et celles où il ne pouvait plus produire. Ces éléments ne sont pas détaillés dans les informations accessibles. Les accusations soulèvent néanmoins une question de gestion : comment une installation représentant un investissement aussi important a-t-elle pu connaître une immobilisation prolongée, et quelles mesures ont été prises pour en identifier les causes ?

Une centrale de 270 mégawatts ayant coûté 300 millions d’euros

Les équipements concernés représentent une capacité annoncée de 270 mégawatts pour un investissement évalué à 300 millions d’euros. Ces chiffres donnent la mesure des enjeux financiers. Ils ne correspondent toutefois pas au montant des dépenses de maintenance contestées. Les 300 millions d’euros représentent le coût annoncé de l’installation et ne peuvent être assimilés à une perte ou à un détournement. En revanche, l’indisponibilité d’un groupe de production peut réduire la rentabilité d’un tel investissement. Les conséquences dépendent de la puissance réellement immobilisée, de la durée des arrêts et des conditions d’exploitation des autres unités.

La contribution de Zouk à l’alimentation électrique nationale demeure limitée. Une production équivalant à environ deux heures quotidiennes d’électricité est évoquée dans le contexte des difficultés du secteur. Ce chiffre ne permet cependant pas de mesurer directement les pertes liées au groupe contesté. Pour effectuer ce calcul, il faudrait connaître la quantité d’énergie que celui-ci aurait pu produire pendant son immobilisation. Il serait également nécessaire d’identifier les dépenses engagées pour les réparations et les éventuelles solutions de remplacement. Ces données permettraient d’évaluer les conséquences financières des défaillances techniques. Elles ne figurent pas dans les éléments actuellement établis.

Des objections qui remonteraient à plusieurs années

Le différend contractuel ne serait pas apparu uniquement après les difficultés techniques rencontrées à Zouk. Ali Hassan Khalil aurait refusé à plusieurs reprises le contrat concerné lorsqu’il exerçait des responsabilités ministérielles. Ces démarches remonteraient à une période durant laquelle Gebran Bassil dirigeait le ministère de l’Énergie. Cette chronologie suggère que des réserves administratives ou financières auraient été formulées avant les interventions contestées. Elle soulève la question des conditions dans lesquelles le contrat a finalement été appliqué.

Les motifs précis des refus attribués à Ali Hassan Khalil ne sont toutefois pas détaillés. Aucun document administratif reproduisant ces décisions ne permet de déterminer s’ils concernaient les prix, les garanties techniques ou les qualifications du prestataire. Leur identification serait importante pour établir si les difficultés ultérieures avaient été anticipées. Elle permettrait également de comprendre comment les objections éventuelles ont été traitées par les autorités concernées. Les responsabilités ne peuvent être déterminées sans reconstituer le parcours administratif du contrat, depuis son examen initial jusqu’à son exécution.

Des accusations de corruption visant les relations avec le constructeur allemand

Le dossier comporte également des accusations particulièrement graves concernant les relations entre la société Khayyat et le constructeur MAN. Des tentatives de corruption auraient visé certains employés du fabricant allemand. Une enquête conduite en Allemagne aurait établi le versement de pots-de-vin et entraîné une décision interdisant certaines relations commerciales avec l’entreprise mise en cause. Ces affirmations nécessitent toutefois des vérifications indépendantes. Aucune décision judiciaire allemande, aucun rapport d’enquête officiel et aucune notification du constructeur ne sont reproduits dans les éléments accessibles.

La nature de ces accusations impose de distinguer les soupçons des faits judiciairement établis. Si une enquête allemande a effectivement conduit à des sanctions, il serait nécessaire d’identifier l’autorité compétente, les personnes concernées et les décisions prononcées. Il faudrait également déterminer si les mesures évoquées s’appliquaient directement aux opérations de maintenance réalisées au Liban. En l’absence de ces pièces, aucune responsabilité pénale ne peut être affirmée. La société Khayyat n’a pas non plus de réponse reproduite dans les éléments disponibles. Les accusations ne sauraient donc être présentées comme des conclusions définitives.

Kamal Hayek au centre du différend sur la gestion de Zouk

Le directeur général d’Électricité du Liban, Kamal Hayek, se retrouve au centre d’une confrontation concernant les contrats de maintenance de la centrale. Ses réserves sur certaines pratiques contractuelles lui auraient valu des attaques publiques. Le différend porterait notamment sur la conformité des pièces utilisées, les garanties du constructeur allemand et les conditions d’intervention de la société Khayyat. Les responsabilités respectives des parties restent à établir, notamment concernant la validation des travaux et le contrôle des équipements installés. Les accusations visant le prestataire ne suffisent pas, à elles seules, à déterminer les décisions prises par les responsables de l’établissement public.

Plusieurs questions administratives demeurent ouvertes. Qui a autorisé l’utilisation des pièces contestées ? Quels services ont vérifié leur conformité ? Les travaux ont-ils fait l’objet d’une réception technique ? Des réserves ont-elles été consignées avant la remise en service du groupe ? Les réponses nécessiteraient l’examen des contrats, des rapports de maintenance et des documents internes d’Électricité du Liban. Elles permettraient de distinguer les responsabilités techniques des décisions administratives et financières. À ce stade, les informations connues identifient un conflit autour de la gestion de la centrale, sans permettre d’établir définitivement les fautes éventuelles de chacun.

Les contrôles nécessaires pour établir les responsabilités

La première vérification devrait concerner les pièces installées sur les équipements de Zouk. Leur origine, leurs références techniques et les garanties fournies permettraient de déterminer si elles respectaient les caractéristiques exigées. Une expertise pourrait également examiner leur état après utilisation et rechercher d’éventuels liens avec les défaillances constatées. Le deuxième volet porterait sur les contrats de maintenance. Il faudrait établir les obligations imposées au prestataire, les autorisations obtenues auprès du constructeur et les conditions dans lesquelles les travaux ont été validés. Ces éléments permettraient de vérifier les accusations de non-conformité contractuelle.

Un contrôle financier devrait ensuite comparer les prestations facturées aux interventions réellement effectuées. Il pourrait déterminer le coût des pièces remplacées, les dépenses de main-d’œuvre et les sommes engagées pour remettre les installations en fonctionnement. L’examen des périodes d’immobilisation permettrait également d’évaluer les conséquences sur la production électrique. Enfin, les accusations de corruption nécessiteraient la consultation des éventuelles décisions prises en Allemagne et des échanges officiels entre MAN, la société Khayyat et Électricité du Liban.

La centrale de Zouk représente un investissement important pour un secteur confronté à des difficultés persistantes. Les accusations concernant sa maintenance soulèvent des questions précises sur la qualité des travaux, les garanties contractuelles et le contrôle des dépenses publiques. Leur gravité justifie un examen technique et financier approfondi. Les responsabilités éventuelles devront toutefois être établies à partir des contrats, des expertises et des décisions judiciaires, et non des seules accusations formulées dans le débat public.

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