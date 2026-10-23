Les Forces libanaises préparent-elles leur rupture avec Nawaf Salam ? Les coulisses d’une crise qui dépasse les explosifs

Les Forces libanaises préparent-elles une rupture avec Nawaf Salam ? Après le retrait de leurs ministres sur le dossier des explosifs, les tensions gouvernementales s’accumulent. Désaccords sur les armes du Hezbollah, crise électrique et hypothèse d’élections anticipées révèlent une fracture politique qui dépasse désormais largement la seule affaire judiciaire.

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Le retrait des ministres révèle une fracture politique plus profonde

Le retrait des ministres des Forces libanaises du Conseil des ministres du 22 octobre 2026 marque une nouvelle étape dans la détérioration de leurs relations avec le gouvernement de Nawaf Salam. Officiellement, la protestation concerne le report du renvoi du dossier des explosifs de Dahr el-Baïdar devant le Conseil de justice. Pourtant, cet épisode s’inscrit dans une succession de désaccords qui touchent désormais plusieurs aspects de l’action gouvernementale. La politique énergétique, les armes du Hezbollah, les mécanismes de décision et les perspectives électorales alimentent une confrontation de plus en plus visible. La question dépasse ainsi le sort d’une cargaison d’explosifs. Elle concerne la place que les Forces libanaises entendent occuper dans une coalition gouvernementale dont elles contestent certaines orientations, tout en continuant à participer à ses travaux.

La crise a pris une dimension particulière lorsque les ministres du parti ont quitté la réunion, alors que leurs collègues proches du Hezbollah demeuraient autour de la table. Ce renversement de situation a illustré les effets du compromis négocié avant la séance. Les consultations entre Joseph Aoun, Nabih Berri et Nawaf Salam avaient permis de reporter la décision judiciaire, afin d’éviter une confrontation avec le Hezbollah. Les Forces libanaises considéraient cependant que cette solution affaiblissait la portée des engagements gouvernementaux concernant le monopole des armes. Leur retrait visait donc à marquer une opposition à la fois judiciaire et politique. Il ne constituait toutefois pas une démission du gouvernement, distinction essentielle pour comprendre la stratégie du parti.

Cette attitude soulève une interrogation plus large. Les Forces libanaises cherchent-elles à obtenir une modification de la politique gouvernementale, ou préparent-elles progressivement leur passage dans l’opposition ? Les informations politiques disponibles décrivent une relation de plus en plus difficile avec Nawaf Salam. Elles évoquent également des discussions sur des élections législatives anticipées, susceptibles de modifier les équilibres parlementaires et gouvernementaux. Aucun élément vérifié ne permet néanmoins d’affirmer qu’une décision définitive de quitter le gouvernement a été prise par la direction du parti.

De l’électricité aux explosifs : une succession de désaccords

Les tensions ne sont pas apparues avec l’affaire de Dahr el-Baïdar. Elles s’étaient déjà manifestées autour du fonctionnement du secteur électrique et de l’action du ministre de l’Énergie, Joe Saddi, membre des Forces libanaises. Son retrait temporaire de certaines activités gouvernementales, présenté dans les informations politiques comme une forme de protestation, avait révélé les difficultés rencontrées dans la conduite des réformes énergétiques. Le ministre contestait les obstacles à l’application de certaines orientations. Cette situation alimentait les critiques concernant les responsabilités respectives du gouvernement, des administrations et des responsables politiques dans la persistance de la crise électrique.

Le dossier énergétique constitue un terrain particulièrement sensible. Les difficultés d’approvisionnement, les coûts de production et les retards des réformes affectent directement les ménages et les entreprises. Elles représentent également un enjeu majeur pour les finances publiques. Les Forces libanaises cherchent à défendre leur bilan ministériel, tout en dénonçant les obstacles qui empêcheraient certaines décisions d’aboutir. Cette position comporte une difficulté politique évidente : le parti participe à un gouvernement dont il critique publiquement le fonctionnement. Il doit donc convaincre que ses ministres disposent d’une volonté réformatrice, mais que les résultats restent limités par des décisions ou des blocages qui échappent à leur contrôle.

L’affaire des explosifs a accentué cette contradiction. Contrairement au secteur électrique, où les responsabilités administratives et financières peuvent être réparties entre plusieurs organismes, la demande de renvoi devant le Conseil de justice nécessitait une décision du Conseil des ministres. Les Forces libanaises estimaient que le gouvernement disposait des éléments nécessaires pour agir. Le refus de procéder immédiatement au renvoi a été interprété comme une nouvelle manifestation des limites de l’action gouvernementale face au Hezbollah. La confrontation ne concernait donc plus seulement la lenteur des réformes, mais la capacité de l’État à faire appliquer ses décisions dans un domaine relevant de la sécurité nationale.

Cette succession d’épisodes explique pourquoi certains observateurs politiques considèrent que les Forces libanaises traversent une crise de positionnement. Leur participation au gouvernement leur permet de peser sur les décisions et de défendre leurs priorités. Elle les expose également aux critiques concernant les résultats de l’exécutif. Leur passage dans l’opposition leur offrirait davantage de liberté politique, mais réduirait leur influence directe sur les politiques publiques. Ce dilemme apparaît désormais au centre de leurs relations avec Nawaf Salam.

Samir Geagea face au problème de la participation gouvernementale

La stratégie des Forces libanaises dépend largement des choix de leur président, Samir Geagea. Le parti défend depuis longtemps une ligne politique hostile au maintien des armes du Hezbollah en dehors des institutions de l’État. Sa participation au gouvernement de Nawaf Salam reposait notamment sur la possibilité de faire progresser cette orientation dans le cadre institutionnel. Les décisions gouvernementales relatives au monopole des armes constituaient donc un élément important de sa justification politique. L’affaire de Dahr el-Baïdar a cependant montré les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de traduire ces principes en décisions judiciaires concrètes.

Pour les Forces libanaises, la reconnaissance par le député Hassan Fadlallah de l’appartenance des explosifs au Hezbollah renforçait la nécessité d’une intervention gouvernementale. Le parti considérait que cette déclaration permettait d’identifier l’organisation concernée et justifiait le renvoi devant le Conseil de justice. Les responsables favorables au report défendaient une autre interprétation, fondée sur la nécessité d’achever les investigations et de préciser les responsabilités individuelles. Cette divergence a placé les ministres des Forces libanaises devant un choix immédiat : accepter le compromis ou manifester leur désaccord. Ils ont retenu la seconde option.

Leur retrait a permis de montrer à leur électorat qu’ils refusaient de cautionner la décision. Il a également contribué à différencier leur position de celle des autres composantes gouvernementales. Cette démarche n’a cependant pas empêché le Conseil des ministres de poursuivre ses travaux. Elle n’a pas davantage entraîné le départ du ministre de la Justice, Adel Nassar, pourtant à l’origine de la demande de renvoi. Ce dernier est resté à la réunion, maintenant la possibilité de revenir ultérieurement sur le dossier. Cette différence de comportement a souligné que les partisans d’une saisine du Conseil de justice ne partageaient pas nécessairement la même stratégie politique.

La direction des Forces libanaises doit désormais mesurer les conséquences de cette distinction. Une protestation ponctuelle peut renforcer la visibilité du parti sans compromettre sa participation au pouvoir. La répétition des retraits pourrait, en revanche, fragiliser sa crédibilité gouvernementale et accroître les interrogations sur ses intentions. Elle pourrait également conduire Nawaf Salam à rechercher des compromis sans compter sur le soutien systématique des ministres du parti.

Nawaf Salam refuse de transformer le compromis en recul politique

Le Premier ministre a adopté une position particulièrement ferme pendant la réunion du 22 octobre. Son intervention sur le monopole des armes a rappelé que seules les institutions publiques disposent de la légitimité nécessaire pour porter des armes et décider de la guerre ou de la paix. Nawaf Salam a notamment cité l’accord de Taëf, la résolution 1701 du Conseil de sécurité et les engagements pris dans le cadre de la cessation des hostilités de novembre 2024. Il a également souligné que le transport et le stockage d’armes en dehors des structures autorisées pouvaient constituer une menace pour la sécurité publique. Ces déclarations confirmaient que le Premier ministre ne renonçait pas aux principes défendus par les Forces libanaises sur la souveraineté de l’État.

Le désaccord concernait plutôt la méthode et le calendrier. Nawaf Salam acceptait le report de la décision judiciaire afin de préserver la stabilité gouvernementale. Les Forces libanaises considéraient que cette précaution risquait de vider les déclarations officielles de leur portée pratique. La différence est importante. Elle montre que deux acteurs peuvent partager certains principes institutionnels tout en s’opposant sur les moyens de les appliquer. Le Premier ministre privilégiait une décision permettant de poursuivre les investigations sans provoquer une crise immédiate. Les ministres du parti réclamaient une réponse judiciaire rapide, même au prix d’une confrontation politique.

La réaction de Nawaf Salam au retrait des ministres a révélé l’ampleur de son irritation. Des informations politiques lui attribuent une critique particulièrement sévère de leur comportement, assimilé à une forme de surenchère. Cette réaction montre que le Premier ministre ne considère pas nécessairement les protestations de ses partenaires comme un moyen acceptable de peser sur les décisions collectives. Elle pourrait également annoncer des relations plus difficiles lors des prochaines réunions gouvernementales, notamment sur les dossiers où les intérêts des différentes formations divergent.

La difficulté pour Nawaf Salam consiste à préserver une majorité gouvernementale suffisamment large pour poursuivre les réformes. Une rupture avec les Forces libanaises compliquerait cette tâche, sans nécessairement provoquer automatiquement la chute du gouvernement. À l’inverse, une multiplication des compromis contestés pourrait affaiblir son autorité politique. Le Premier ministre doit donc maintenir un équilibre entre les exigences de ses partenaires et la nécessité de préserver le fonctionnement des institutions.

L’hypothèse des élections anticipées entre dans les calculs

Les tensions gouvernementales s’accompagnent de discussions sur la possibilité d’organiser des élections législatives anticipées. Cette hypothèse apparaît dans les analyses politiques consacrées à l’évolution des relations entre les Forces libanaises et le gouvernement. Elle reposerait sur une réduction de la durée du mandat parlementaire, permettant de provoquer un renouvellement de la Chambre avant son échéance normale. Une telle démarche nécessiterait cependant une décision législative et un soutien parlementaire suffisant. Elle ne pourrait donc pas résulter de la seule volonté d’un parti.

L’intérêt politique de cette option est lié aux conséquences constitutionnelles du renouvellement du Parlement. L’ouverture d’une nouvelle législature entraîne la démission du gouvernement, conformément aux règles applicables. Des élections anticipées pourraient ainsi permettre de modifier les équilibres parlementaires et d’ouvrir la voie à la formation d’un nouvel exécutif. Pour les Forces libanaises, cette perspective pourrait constituer une alternative à une démission ministérielle immédiate, dont les effets seraient plus limités.

Toutefois, plusieurs obstacles demeurent. Le premier concerne la nécessité de réunir une majorité parlementaire favorable à une réduction du mandat. Le deuxième tient aux incertitudes électorales. Rien ne garantit que de nouvelles élections produiraient une majorité plus favorable aux Forces libanaises. Le troisième obstacle est lié au contexte régional. Les tensions militaires et les difficultés économiques pourraient rendre l’organisation d’un scrutin anticipé particulièrement complexe.

Les informations disponibles ne permettent pas de conclure que cette option bénéficie actuellement d’un soutien parlementaire suffisant. Elle apparaît davantage comme une hypothèse de pression politique que comme une décision engagée. Sa simple évocation contribue néanmoins à montrer que les désaccords gouvernementaux commencent à s’inscrire dans une réflexion plus large sur les équilibres du pouvoir.

Pourquoi une démission immédiate reste peu probable

Une sortie immédiate du gouvernement présenterait plusieurs inconvénients pour les Forces libanaises. Le parti perdrait d’abord sa capacité d’intervention directe dans les décisions ministérielles. Ses responsables ne pourraient plus défendre leurs projets depuis l’intérieur de l’exécutif. Cette perte serait particulièrement sensible dans les secteurs où ils disposent de responsabilités gouvernementales, notamment l’énergie. Elle pourrait également permettre à leurs adversaires de leur imputer une part de responsabilité dans l’interruption ou le ralentissement des réformes.

Une démission ne provoquerait pas nécessairement la chute du gouvernement. Les conséquences dépendraient de la composition de l’exécutif et des règles constitutionnelles relatives à sa démission. Le départ d’un groupe de ministres ne suffit pas automatiquement à entraîner la fin du mandat gouvernemental. Les Forces libanaises pourraient donc se retrouver dans l’opposition sans avoir obtenu de changement institutionnel majeur. Cette perspective explique pourquoi certains observateurs privilégient l’hypothèse d’une poursuite des pressions depuis l’intérieur du gouvernement.

Le parti dispose également d’autres moyens d’action. Ses ministres peuvent contester certaines décisions, demander de nouvelles discussions ou refuser de cautionner des compromis qu’ils jugent contraires à leurs engagements. Ses députés peuvent intervenir au Parlement, notamment lors des débats sur les réformes et les politiques publiques. La direction peut enfin utiliser ses prises de position pour mobiliser son électorat et renforcer la visibilité de ses revendications.

Cette stratégie comporte toutefois un risque d’usure. Si les protestations se multiplient sans produire de résultats, elles pourraient donner l’impression d’une participation gouvernementale devenue essentiellement conflictuelle. Les Forces libanaises seraient alors contraintes de préciser leurs objectifs. Souhaitent-elles obtenir des changements concrets dans la conduite du gouvernement, ou cherchent-elles à préparer une rupture politique plus profonde ?

Le facteur saoudien et les équilibres régionaux

Les calculs politiques libanais ne peuvent être dissociés du contexte régional. Des informations attribuées à des sources politiques évoquent notamment l’attachement de l’Arabie saoudite au maintien de Nawaf Salam à la tête du gouvernement. Cette orientation, si elle se confirme, constituerait un facteur supplémentaire limitant les perspectives d’une crise gouvernementale majeure. Elle ne signifie toutefois pas que Riyad interviendrait directement dans les décisions des Forces libanaises ou qu’elle disposerait d’un pouvoir de décision sur leur participation à l’exécutif.

Le contexte régional renforce également les arguments des responsables favorables à la stabilité institutionnelle. Les tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran exposent le Liban à des risques sécuritaires importants. Les négociations militaires de Tampa n’ont pas permis de résoudre les désaccords concernant le contrôle des activités militaires dans le Sud. Les opérations israéliennes se poursuivent dans plusieurs secteurs frontaliers. Dans ces conditions, une crise gouvernementale prolongée pourrait compliquer la coordination entre les institutions libanaises et leurs partenaires internationaux.

Pour les Forces libanaises, cette situation présente une contradiction supplémentaire. Le parti considère que les risques régionaux renforcent la nécessité de placer les armes sous l’autorité exclusive de l’État. Les responsables favorables au compromis estiment, de leur côté, que ces mêmes risques imposent d’éviter une confrontation intérieure. Les deux positions reposent donc sur une appréciation différente des moyens permettant de protéger la stabilité nationale.

Une rupture possible, mais aucune décision définitive

Au 23 octobre 2026, les informations disponibles permettent de constater une détérioration des relations entre les Forces libanaises et Nawaf Salam. Les désaccords sur l’électricité, le retrait des ministres lors de la discussion sur les explosifs et l’évocation d’élections anticipées constituent autant d’indices d’une tension croissante. Ils ne suffisent cependant pas à établir l’existence d’une décision définitive de quitter le gouvernement.

La stratégie du parti semble plutôt reposer, pour l’instant, sur une combinaison de participation institutionnelle et de contestation politique. Cette formule lui permet de conserver ses responsabilités ministérielles tout en affirmant son opposition aux compromis qu’il juge incompatibles avec ses priorités. Elle offre également à Samir Geagea une marge de manœuvre dans l’attente de l’évolution des dossiers sécuritaires et des équilibres parlementaires.

Le prochain test concernera la manière dont le gouvernement traitera une éventuelle nouvelle demande de renvoi du dossier des explosifs devant le Conseil de justice. Une décision favorable pourrait atténuer les tensions. Un nouveau report risquerait, au contraire, de renforcer les critiques des Forces libanaises. Les discussions sur l’électricité et les autres réformes fourniront également des indications sur la capacité du parti à poursuivre son action gouvernementale.

La crise du 22 octobre n’a donc pas provoqué la rupture entre les Forces libanaises et Nawaf Salam. Elle a néanmoins rendu leurs divergences plus visibles et compliqué leurs relations. Le parti demeure au gouvernement, mais son attitude montre qu’il entend désormais contester publiquement certaines décisions. L’évolution de cette stratégie dépendra des résultats obtenus, des rapports de force parlementaires et des risques régionaux auxquels le Liban reste confronté.

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