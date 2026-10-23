Explosifs de Dahr el-Baïdar : pourquoi le Hezbollah redoutait le Conseil de justice

Pourquoi le Hezbollah redoutait-il le renvoi des explosifs de Dahr el-Baïdar devant le Conseil de justice ? Entre reconnaissance de leur appartenance au parti, risques judiciaires, pressions politiques et compromis gouvernemental, cette affaire révèle les tensions persistantes autour du monopole des armes et de la souveraineté de l’État libanais.

20

Lire l'article Stop

Une cargaison reconnue par le Hezbollah, mais une enquête loin d’être terminée

Les explosifs saisis les 5 et 9 octobre 2026 à Dahr el-Baïdar et dans la région d’Al-Qasr ont placé le Hezbollah devant une difficulté judiciaire majeure. Pour la première fois dans cette affaire, le débat ne concernait plus seulement la découverte de matières explosives ou leur transport sur le territoire libanais. Il portait sur la possibilité de confier leur examen au Conseil de justice, juridiction chargée de certaines affaires particulièrement graves touchant à la sécurité de l’État. Cette perspective a provoqué une confrontation entre les responsables politiques, avant de conduire au report de la décision gouvernementale du 22 octobre.

Le député Hassan Fadlallah avait reconnu que les explosifs appartenaient au Hezbollah. Il avait également précisé qu’ils étaient destinés aux activités de résistance du parti. Cette déclaration constituait un élément important du dossier. Elle permettait d’identifier l’organisation revendiquant la propriété des matières saisies, sans établir pour autant les responsabilités pénales individuelles. Les enquêteurs devaient encore déterminer les circonstances du transport, les personnes impliquées, la provenance des explosifs et leur destination précise. La reconnaissance politique de leur appartenance ne remplaçait donc pas les investigations judiciaires.

Pour les adversaires du Hezbollah, cette déclaration renforçait les arguments en faveur d’une saisine du Conseil de justice. Ils considéraient que le transport de matières explosives par une organisation armée extérieure aux institutions militaires constituait une question de sécurité nationale. Le Hezbollah défendait une interprétation différente. Il présentait les explosifs comme des moyens destinés à la confrontation avec Israël et contestait une démarche susceptible de placer ses activités militaires sous une qualification pénale liée à la sécurité de l’État. Le désaccord portait ainsi sur la portée juridique des faits, mais également sur la place que les institutions libanaises reconnaissaient encore aux activités militaires du parti.

Pourquoi le choix de la juridiction était devenu décisif

Le dossier avait initialement été transmis à la justice militaire. Cette juridiction dispose de compétences concernant certaines infractions liées aux armes, aux munitions et aux questions militaires. Le ministre de la Justice, Adel Nassar, souhaitait toutefois que l’affaire soit examinée par le Conseil de justice. Sa demande reposait sur la gravité des faits et sur les risques que le transport de matières explosives pouvait représenter pour la sécurité nationale. Le Conseil de justice intervient notamment dans certaines affaires portant atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État. Son intervention nécessite une décision du Conseil des ministres, prise selon les procédures prévues par la législation.

La différence entre les deux juridictions dépassait donc une simple question administrative. Le renvoi devant le Conseil de justice aurait donné au dossier une portée institutionnelle particulière. Il aurait signifié que le gouvernement considérait les faits comme suffisamment graves pour justifier cette procédure exceptionnelle. Une telle décision n’aurait cependant constitué ni une condamnation du Hezbollah ni une preuve de culpabilité des personnes concernées. Les responsabilités auraient toujours dû être établies par l’enquête et appréciées selon les règles judiciaires applicables.

Les partisans du renvoi estimaient que les circonstances des saisies justifiaient une telle démarche. Ils soulignaient les risques liés au transport, au stockage et à l’utilisation éventuelle des explosifs. Ils demandaient également que les investigations déterminent l’ensemble des personnes ayant participé aux opérations. Des sources judiciaires exprimaient parallèlement des inquiétudes concernant la capacité de la justice militaire à conduire l’enquête sans subir d’influences politiques. Ces accusations demeuraient des appréciations attribuées à leurs auteurs. Aucun élément des documents examinés ne permet d’établir qu’une manipulation des investigations avait effectivement eu lieu.

Les opposants au renvoi immédiat avançaient un autre argument. Ils considéraient que la découverte et la détention d’explosifs ne suffisaient pas nécessairement à caractériser les infractions justifiant une saisine du Conseil de justice. Selon cette interprétation, les investigations devaient d’abord préciser les faits et les responsabilités. La discussion opposait donc deux lectures de la procédure : l’une privilégiait une décision rapide en raison de la gravité présumée du dossier, tandis que l’autre demandait de laisser progresser les investigations avant de modifier son cadre judiciaire.

Le précédent du 2 mars et la question des activités militaires du Hezbollah

Le débat judiciaire prenait une importance supplémentaire en raison des décisions gouvernementales antérieures concernant les armes du Hezbollah. Le 2 mars 2026, le gouvernement avait adopté une décision interdisant les activités militaires et sécuritaires du parti. Cette mesure constituait un élément central de l’argumentation des responsables favorables au renvoi du dossier devant le Conseil de justice. Ils estimaient que les saisies d’octobre devaient être examinées à la lumière de cette décision et des engagements pris par l’État concernant le monopole des armes.

La difficulté résidait dans la confrontation entre deux principes défendus par des acteurs différents. Le Hezbollah continuait de présenter ses capacités militaires comme nécessaires à la résistance contre Israël. Le gouvernement de Nawaf Salam affirmait, de son côté, que le port des armes et les décisions de guerre et de paix relevaient exclusivement des institutions publiques. Le Premier ministre s’appuyait notamment sur l’accord de Taëf, la résolution 1701 du Conseil de sécurité et la déclaration de cessation des hostilités de novembre 2024. Il considérait que ces textes, ainsi que les décisions gouvernementales, définissaient les responsabilités de l’État.

Le renvoi des explosifs devant le Conseil de justice aurait donc pu donner une traduction judiciaire à ce conflit politique. Il aurait placé les activités concernées dans le cadre d’une procédure portant sur la sécurité de l’État, alors que le Hezbollah revendiquait leur finalité militaire contre Israël. Cette perspective explique une partie de la sensibilité du dossier. Elle ne permet toutefois pas d’affirmer que le parti redoutait une condamnation déterminée ou une décision judiciaire déjà préparée. Les documents disponibles établissent son opposition à la saisine, mais ne révèlent pas l’ensemble de ses motivations internes.

Les avertissements transmis avant le Conseil des ministres

Les tensions se sont intensifiées lorsque la demande d’Adel Nassar a été inscrite au septième point de l’ordre du jour du Conseil des ministres du 22 octobre. Le texte visait les explosifs saisis à Dahr el-Baïdar et dans la région d’Al-Qasr. Il concernait également les personnes dont les investigations pourraient établir un lien direct ou indirect avec les matières saisies. Cette formulation donnait au dossier une portée potentiellement étendue. Elle ne préjugeait pas de la culpabilité des personnes concernées, mais permettait d’envisager des investigations au-delà des seuls individus présents lors des saisies.

Selon des informations attribuées à des sources politiques, le Hezbollah avait transmis des avertissements concernant les conséquences d’un renvoi immédiat. Le parti considérait qu’une telle décision risquait de provoquer une confrontation intérieure. Les messages rapportés évoquaient également le danger d’une escalade politique susceptible de compromettre la stabilité du pays. Ces avertissements ont contribué à renforcer les consultations entre les principaux responsables institutionnels. Leur existence est rapportée par plusieurs récits politiques, mais les documents examinés ne permettent pas de reconstituer intégralement les échanges privés ni de déterminer les instructions exactes données par la direction du parti.

Le président du Parlement, Nabih Berri, a joué un rôle central dans les discussions. Ses contacts avec Joseph Aoun et Nawaf Salam visaient à trouver une solution permettant de poursuivre les investigations sans provoquer un vote immédiat sur le renvoi. Les échanges ont également concerné d’autres responsables politiques, notamment le président des Kataëb, Sami Gemayel, reçu par Joseph Aoun avant la réunion. La recherche d’un compromis reposait sur la possibilité de dissocier la poursuite de l’enquête de la décision gouvernementale concernant la juridiction compétente.

Cette distinction a finalement constitué la base de l’accord. Les investigations devaient se poursuivre, tandis que le Conseil des ministres reporterait sa décision sur le renvoi. Le Hezbollah évitait ainsi une saisine immédiate qu’il contestait. Les autorités conservaient officiellement la possibilité de revenir sur la question. Le compromis ne réglait donc pas le désaccord juridique. Il permettait seulement d’éviter qu’il provoque une crise gouvernementale immédiate.

Nawaf Salam maintient sa position sur le monopole des armes

La réunion du 22 octobre a montré que le report judiciaire ne signifiait pas un changement de position du Premier ministre. Nawaf Salam a prononcé une intervention particulièrement ferme sur les prérogatives de l’État. Il a rappelé que seules les institutions légalement autorisées pouvaient porter des armes. Il a notamment cité l’armée libanaise, les Forces de sécurité intérieure, la Sûreté générale, la Sécurité de l’État, les douanes et la police municipale. Il a également réaffirmé que la décision de guerre et de paix ne pouvait appartenir à une organisation extérieure aux institutions constitutionnelles.

Le Premier ministre a insisté sur les conséquences du transport et du stockage d’armes par des organismes non autorisés. Selon lui, de telles activités constituent une violation des règles applicables et peuvent menacer la sécurité publique. Il a demandé au Hezbollah de respecter les principes auxquels le parti avait précédemment déclaré adhérer. Cette intervention confirmait que le gouvernement entendait maintenir sa doctrine sur le monopole des armes, indépendamment du compromis concernant les explosifs.

La position de Joseph Aoun s’inscrivait dans une logique complémentaire. Le président de la République a salué les efforts des services de sécurité et souligné l’importance de préserver l’armée. Il a également rendu hommage à Nabih Berri pour ses positions concernant la paix civile et le dialogue. Ces déclarations intervenaient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par les risques d’une nouvelle confrontation impliquant Israël et l’Iran. Le président cherchait ainsi à préserver la stabilité institutionnelle sans remettre publiquement en cause les principes défendus par le gouvernement.

Cette coexistence entre fermeté politique et compromis procédural constitue l’une des caractéristiques essentielles de la réunion. Nawaf Salam maintenait ses déclarations sur les armes, tandis que le gouvernement reportait une décision judiciaire susceptible d’aggraver les tensions. Le Hezbollah obtenait un délai, mais pas une reconnaissance nouvelle de la légalité de ses activités militaires. Les divergences fondamentales restaient donc entières.

Les Forces libanaises dénoncent le report

Le compromis a provoqué une réaction immédiate des ministres des Forces libanaises. Ceux-ci réclamaient le renvoi du dossier devant le Conseil de justice sans attendre l’achèvement des investigations. Le ministre Joe Issa el-Khoury a notamment rappelé que certaines affaires avaient été transmises à cette juridiction rapidement après leur survenue. Il estimait que les informations disponibles suffisaient pour prendre une décision. La reconnaissance de l’appartenance des explosifs au Hezbollah constituait, selon cette lecture, un élément supplémentaire justifiant la saisine.

Les ministres ont finalement quitté la réunion pour manifester leur opposition au report. Leur retrait traduisait un désaccord avec la décision gouvernementale, mais également avec la manière dont les consultations politiques avaient influencé le traitement du dossier. Pour les Forces libanaises, la question dépassait la procédure judiciaire. Elle concernait la capacité de l’État à appliquer ses propres décisions sur les armes et à soumettre les activités des organisations armées au contrôle des institutions.

Le ministre de la Justice, Adel Nassar, n’a cependant pas suivi leur retrait. Bien qu’il soit l’auteur de la demande de renvoi, il est resté à la réunion. Cette différence de comportement a permis de maintenir la discussion dans le cadre gouvernemental. Elle a également montré que les formations politiques favorables à une saisine du Conseil de justice ne partageaient pas nécessairement la même stratégie. Le ministre a conservé la possibilité de renouveler sa demande lors d’une réunion ultérieure.

Nawaf Salam a critiqué le retrait des ministres des Forces libanaises, qu’il a associé à une forme de surenchère politique. Cette réaction a ajouté une tension supplémentaire aux relations entre le Premier ministre et ses partenaires gouvernementaux. Elle soulignait aussi les difficultés d’un exécutif confronté à des positions contradictoires sur un dossier touchant directement à la souveraineté et à la sécurité nationale.

Ce que le report change réellement pour le Hezbollah

La décision finale du Conseil des ministres a consisté à poursuivre l’examen de la demande de renvoi en fonction de l’avancement des investigations. Elle ne constituait pas un classement de l’affaire. Elle n’empêchait pas non plus le ministre de la Justice de présenter une nouvelle demande. Le Hezbollah évitait donc une décision immédiate, sans obtenir la disparition du dossier judiciaire.

Le principal effet du compromis était politique. Il permettait au gouvernement de poursuivre ses travaux sans provoquer une rupture avec les ministres proches du Hezbollah. Il évitait également de transformer immédiatement la question de la juridiction compétente en affrontement institutionnel. Pour Nabih Berri et Joseph Aoun, cette solution contribuait à préserver la stabilité intérieure dans une période de tensions régionales.

Sur le plan judiciaire, plusieurs questions demeuraient ouvertes. Les enquêteurs devaient déterminer l’origine des explosifs, les conditions de leur transport, les personnes ayant participé aux opérations et leur destination. Ils devaient également établir les infractions susceptibles d’être retenues. La reconnaissance de l’appartenance des matières au Hezbollah ne dispensait pas la justice de ce travail. Elle ne permettait pas davantage de présumer de la responsabilité pénale de chaque personne éventuellement impliquée.

Le dossier révélait surtout une difficulté institutionnelle persistante. Le gouvernement affirmait son monopole sur les armes et les décisions militaires, tandis que le Hezbollah continuait de défendre ses propres capacités armées. Le débat sur le Conseil de justice constituait une traduction concrète de cette contradiction. La décision du 22 octobre a reporté son règlement, sans modifier les positions fondamentales des acteurs.

Pour le Hezbollah, l’enjeu immédiat était d’éviter une procédure gouvernementale qu’il considérait comme hostile à ses activités militaires. Pour ses adversaires, le report constituait un recul dans l’application des décisions de l’État. Entre ces deux positions, le gouvernement a choisi de laisser progresser les investigations avant de se prononcer sur la saisine. Au 23 octobre 2026, aucune décision définitive n’avait été prise sur le renvoi du dossier devant le Conseil de justice.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews