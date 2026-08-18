Liban : l’ex-général syrien Adel Issa sera extradé

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La justice libanaise a décidé, mardi 18 août 2026, de remettre aux autorités syriennes l’ancien général Adel Issa, détenu au Liban et réclamé par Damas pour y être jugé. Le procureur général près la Cour de cassation, le juge Ahmad Rami al-Hajj, a estimé que les conditions juridiques permettant son extradition étaient réunies. L’ancien haut gradé de l’armée de Bachar al-Assad doit être transféré du palais de justice de Beyrouth vers la Sûreté générale, puis conduit à la frontière libano-syrienne où une commission sécuritaire syrienne doit le prendre en charge. Arrêté au Liban le 8 août, Adel Issa est notamment accusé par la justice syrienne de meurtres et de crimes contre l’humanité. La décision libanaise constitue un nouveau test de la coopération judiciaire entre Beyrouth et les nouvelles autorités de Damas dans le traitement des responsables de l’ancien régime syrien.

Adel Issa sera remis aux autorités syriennes

La décision a été prise par le procureur général près la Cour de cassation, Ahmad Rami al-Hajj. Après examen du dossier transmis par les autorités syriennes, le magistrat a autorisé la remise d’Adel Issa à Damas afin qu’il puisse y être poursuivi pour les crimes qui lui sont imputés sur le territoire syrien.

La procédure doit désormais entrer dans sa phase opérationnelle. Ahmad Rami al-Hajj a chargé la section centrale des enquêtes criminelles de transférer l’ancien général depuis le lieu de détention du palais de justice de Beyrouth vers la Direction générale de la Sûreté générale. Celle-ci doit ensuite organiser son transport jusqu’à la frontière entre le Liban et la Syrie.

Une commission sécuritaire syrienne doit attendre du côté syrien afin de prendre Adel Issa en charge. Cette organisation montre que la décision judiciaire libanaise est déjà accompagnée d’un mécanisme concret de transfert entre les services des deux pays.

Le Liban ne jugera donc pas lui-même l’ancien officier pour les accusations formulées par Damas. La justice libanaise considère que les faits reprochés auraient été commis en Syrie et que les conditions permettant de remettre le suspect aux autorités judiciaires syriennes sont remplies.

L’accord judiciaire de 1951 sert de fondement

La décision du procureur général repose sur la convention judiciaire conclue entre le Liban et la Syrie en 1951. Ce texte organise la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines judiciaires et fournit notamment un cadre aux demandes de remise de personnes recherchées.

La justice libanaise a examiné la demande syrienne à la lumière de cet accord avant de conclure que les conditions nécessaires étaient réunies sur les plans juridique et judiciaire. La remise d’Adel Issa ne constitue donc pas, formellement, une expulsion administrative décidée uniquement par les services de sécurité. Elle résulte d’une procédure examinée par le parquet libanais.

Cette distinction est importante. L’ancien général était détenu sur le territoire libanais et faisait l’objet d’une demande provenant de la justice syrienne. Beyrouth devait donc déterminer si cette demande pouvait être exécutée conformément au cadre juridique existant entre les deux États.

La décision du 18 août répond désormais à cette question. Sauf développement procédural nouveau, Adel Issa doit être remis à la Syrie pour que les autorités de Damas poursuivent la procédure engagée contre lui.

Arrêté dix jours plus tôt à Beyrouth

L’ancien général syrien avait été arrêté au Liban le 8 août 2026. Son interpellation était intervenue en exécution d’une demande émanant de la justice syrienne, qui le recherchait pour des accusations liées à des crimes commis pendant les années de guerre.

Selon plusieurs informations médiatiques concordantes publiées au moment de son arrestation, Adel Issa se trouvait à Beyrouth et s’était rendu à l’ambassade de Syrie pour accomplir une démarche administrative. Les autorités libanaises l’avaient alors interpellé sur la base du dossier judiciaire transmis par Damas.

Son arrestation avait immédiatement soulevé la question de son éventuelle extradition. Le Liban devait déterminer si les accusations et les documents communiqués par les nouvelles autorités syriennes permettaient l’application de la convention judiciaire bilatérale.

Dix jours plus tard, le parquet libanais a tranché en faveur de sa remise. La rapidité relative de la procédure traduit l’existence d’une coopération directe entre les institutions judiciaires et sécuritaires des deux pays sur ce dossier.

Meurtres et crimes contre l’humanité parmi les accusations

Les accusations visant Adel Issa sont particulièrement graves. Selon les informations publiées après son arrestation, la justice syrienne le recherche notamment pour des faits qualifiés de meurtres et de crimes contre l’humanité. D’autres informations médiatiques ont également évoqué des accusations de torture.

Ces faits restent, à ce stade, des accusations. La décision libanaise de remettre Adel Issa à Damas ne constitue pas une condamnation et ne permet pas de présenter sa culpabilité comme établie. Il appartient désormais à la justice syrienne de traiter les charges retenues contre lui et de déterminer ses responsabilités individuelles.

Cette précision revêt une importance particulière dans les dossiers concernant d’anciens responsables militaires. Les fonctions exercées sous le régime de Bachar al-Assad peuvent constituer des éléments du dossier, mais elles ne remplacent pas l’établissement judiciaire des faits reprochés à une personne déterminée.

La décision prise à Beyrouth porte donc sur la remise du suspect et non sur sa culpabilité. Adel Issa doit être jugé en Syrie pour les crimes qui lui sont imputés, avec les garanties et procédures applicables devant les juridictions syriennes.

Un ancien responsable de la 17e division

Adel Issa a occupé des fonctions militaires importantes pendant la guerre en Syrie. Il est notamment présenté comme un ancien commandant de la 17e division de l’armée syrienne, unité qui a été engagée dans la province de Raqqa pendant plusieurs phases du conflit.

La région de Raqqa avait connu des transformations militaires rapides à partir de 2012 et 2013. Les forces du régime avaient progressivement perdu le contrôle de vastes territoires face aux groupes de l’opposition, puis à différentes organisations jihadistes. Plusieurs installations militaires étaient restées parmi les dernières positions gouvernementales dans la province.

Adel Issa a également exercé des responsabilités liées au secteur de l’aéroport militaire de Tabqa, autre position stratégique dans la région de Raqqa. Cet aéroport avait constitué l’un des principaux points d’appui de l’armée syrienne avant sa chute aux mains de l’organisation État islamique en août 2014.

En mars 2015, Adel Issa avait ensuite été nommé à la tête des forces terrestres du régime dans la région de Deir ez-Zor, en remplacement du général Mouaffaq al-Assaad. Cette affectation le plaçait dans une autre zone majeure de confrontation, alors que les forces gouvernementales étaient engagées dans des combats particulièrement difficiles dans l’est de la Syrie.

Ces fonctions expliquent l’intérêt porté aujourd’hui par la justice syrienne à son parcours. Elles ne suffisent cependant pas, à elles seules, à établir les accusations pénales qui devront être examinées par les juridictions compétentes.

Damas poursuit d’anciens responsables du régime Assad

L’affaire Adel Issa s’inscrit dans un contexte syrien profondément transformé depuis la chute du régime de Bachar al-Assad à la fin de 2024. Les nouvelles autorités ont engagé des procédures contre plusieurs anciens responsables militaires et sécuritaires soupçonnés d’avoir participé aux violences commises depuis le soulèvement de 2011.

Cette politique répond à une demande ancienne d’une partie des victimes et des familles de disparus. Pendant plus d’une décennie, des organisations syriennes et internationales ont documenté des accusations d’exécutions, de torture, de disparitions forcées, de détentions arbitraires et d’attaques contre des civils imputées aux différentes parties au conflit.

La chute de l’ancien pouvoir a modifié la possibilité de poursuivre certains responsables restés en Syrie ou réfugiés à l’étranger. Damas cherche désormais à obtenir le retour de personnes contre lesquelles ses juridictions ont ouvert des dossiers.

Le cas d’Adel Issa est particulièrement significatif parce que la personne recherchée se trouvait au Liban. Il oblige donc les nouvelles autorités syriennes à passer par les mécanismes de coopération judiciaire avec un État voisin plutôt que de procéder directement à une arrestation.

Le Liban, territoire sensible pour les anciens responsables syriens

La proximité géographique et les relations historiques entre les deux pays donnent à ce type de dossier une importance particulière. Depuis la chute du régime Assad, la question de la présence éventuelle au Liban d’anciens responsables syriens fait régulièrement l’objet d’une attention sécuritaire et politique.

La frontière terrestre est longue et les déplacements entre les deux pays ont été considérables pendant toute la durée de la guerre. Le Liban accueille en outre depuis des années une importante population syrienne, composée principalement de réfugiés et de travailleurs, tandis que des responsables ou proches de l’ancien régime ont pu chercher à quitter la Syrie après le changement de pouvoir.

Pour Beyrouth, la difficulté consiste à distinguer plusieurs situations juridiques. Une personne recherchée pour des crimes présumés ne relève pas du même traitement qu’un réfugié ou qu’un ressortissant syrien sans poursuite judiciaire. Toute demande de remise doit donc être examinée individuellement.

L’affaire Adel Issa fournit un premier exemple concret de cette logique. La justice libanaise affirme avoir vérifié les conditions prévues avant d’autoriser le transfert. Elle évite ainsi de présenter l’opération comme une remise automatique de tout ancien responsable syrien réclamé par Damas.

Une coopération libano-syrienne en pleine redéfinition

La décision intervient aussi au moment où Beyrouth et Damas reconstruisent leurs relations institutionnelles après la disparition du régime Assad. Pendant plusieurs décennies, les rapports entre les deux pays avaient été marqués par une forte asymétrie, notamment durant la présence militaire syrienne au Liban entre 1976 et 2005.

La nouvelle configuration oblige les deux capitales à redéfinir leur coopération sur des bases différentes. Les questions de sécurité frontalière, de détenus, de personnes recherchées, de réfugiés, de contrebande et de circulation transfrontalière figurent parmi les dossiers les plus sensibles.

La coopération judiciaire fait partie de cette reconstruction. La convention de 1951 fournit un instrument ancien qui peut continuer à être utilisé malgré le changement de pouvoir intervenu à Damas. La décision concernant Adel Issa montre que Beyrouth considère cet accord comme applicable dans ses relations avec les nouvelles autorités syriennes.

Cette continuité juridique permet aux deux États de traiter certaines demandes sans devoir attendre la conclusion d’un nouvel accord bilatéral. Elle ne dispense toutefois pas les autorités libanaises d’examiner chaque dossier selon ses caractéristiques propres.

Le transfert ouvre désormais la phase judiciaire syrienne

La décision d’Ahmad Rami al-Hajj clôt essentiellement la partie libanaise de la procédure, sous réserve d’un éventuel développement judiciaire de dernière minute. Les services libanais doivent désormais exécuter le transfert selon le mécanisme défini par le parquet.

Adel Issa doit d’abord quitter le lieu de détention du palais de justice de Beyrouth sous la responsabilité de la section centrale des enquêtes criminelles. Il doit ensuite être remis à la Sûreté générale, institution compétente pour organiser son acheminement jusqu’à la frontière.

La présence annoncée d’une commission sécuritaire syrienne de l’autre côté de la frontière doit permettre une remise directe. À partir de ce moment, l’ancien général relèvera des autorités syriennes et la procédure pénale devra se poursuivre à Damas.

Les prochaines informations importantes concerneront donc les chefs d’accusation officiellement retenus, la juridiction devant laquelle Adel Issa sera présenté et les éléments sur lesquels reposera le dossier de l’accusation. Elles permettront également de mesurer la manière dont les nouvelles autorités syriennes entendent organiser les procès d’anciens responsables de l’appareil militaire de Bachar al-Assad.

Un dossier observé au-delà du cas Adel Issa

L’extradition peut également créer un précédent pratique pour d’autres demandes syriennes adressées au Liban. Si Damas identifie sur le territoire libanais d’autres anciens responsables faisant l’objet de mandats judiciaires, la convention de 1951 pourrait de nouveau être invoquée.

Cela ne signifie pas que toutes les demandes aboutiront. Chaque cas doit répondre aux conditions légales applicables et peut présenter des caractéristiques différentes. La nature des accusations, les documents judiciaires transmis et la situation personnelle de l’individu recherché peuvent influer sur la décision libanaise.

L’affaire pose aussi la question plus large de la justice transitionnelle en Syrie. Le traitement des crimes commis pendant plus d’une décennie de conflit représente un chantier considérable. Des accusations visent des responsables appartenant à différentes institutions et à différents niveaux de commandement, tandis que les victimes réclament l’identification des responsables, la localisation des disparus et l’établissement des faits.

La crédibilité de ce processus dépendra notamment de la capacité des nouvelles autorités à organiser des procédures individualisées, à produire des preuves et à garantir des procès répondant aux exigences fondamentales de justice. Une politique fondée uniquement sur l’appartenance à l’ancien appareil d’État ne suffirait pas à établir les responsabilités pénales individuelles.

Dans le cas d’Adel Issa, cette étape commence véritablement avec sa remise. La justice libanaise n’a pas tranché les accusations de meurtres, de torture ou de crimes contre l’humanité qui ont été rapportées à son encontre. Elle a décidé que la Syrie était juridiquement en mesure d’obtenir sa remise pour le juger.

Au 18 août 2026, le prochain développement attendu est donc matériel autant que judiciaire : le transfert d’Adel Issa depuis sa détention à Beyrouth vers la Sûreté générale, puis son acheminement à la frontière et sa remise à la commission syrienne. Ce n’est qu’après son arrivée sous contrôle des autorités de Damas que pourront être précisées les poursuites auxquelles l’ancien général devra répondre devant la justice syrienne.