Israël menacerait d’avancer jusqu’à Beyrouth

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Israël aurait menacé de lancer une offensive terrestre de grande ampleur pouvant atteindre Beyrouth si le Hezbollah ne remettait pas ses armes, selon des informations publiées jeudi 1er octobre 2026 par la presse libanaise. L’avertissement aurait été transmis au Liban par l’ambassadeur des États-Unis à Beyrouth, Michel Issa, lors d’une rencontre organisée en septembre avec le vice-président du Conseil supérieur islamique chiite, cheikh Ali al-Khatib. Aucune annonce officielle américaine ou israélienne ne confirme publiquement, à ce stade, les termes précis de cette menace.

Les informations publiées font également état d’exigences israéliennes concernant le désarmement du Hezbollah au-delà des secteurs frontaliers. Israël demanderait notamment une intervention de l’armée libanaise dans le Jabal al-Rihane et l’Iqlim al-Tuffah, deux régions situées au nord du Litani et historiquement associées à une présence du Hezbollah.

Plus sensible encore, Israël aurait demandé des informations sur les militaires libanais appelés à participer à certains déploiements et souhaiterait une coordination militaire directe avec l’armée libanaise. Selon les mêmes informations, une exigence visant à exclure des zones pilotes tout militaire lié au Hezbollah, mais également tout militaire appartenant à la communauté chiite, aurait été formulée. L’armée libanaise aurait catégoriquement rejeté cette dernière condition.

Une menace israélienne jusqu’à Beyrouth rapportée à Ali al-Khatib

L’information centrale concerne une rencontre qui aurait eu lieu en septembre entre Michel Issa et cheikh Ali al-Khatib. Selon le quotidien électronique libanais Al-Modon, l’ambassadeur américain aurait alors transmis un avertissement particulièrement grave sur les intentions israéliennes.

En l’absence d’un désarmement du Hezbollah, Israël serait prêt à lancer une opération terrestre d’une ampleur supérieure aux opérations actuelles. L’avancée pourrait, selon le message rapporté, atteindre Beyrouth. Cette formulation constituerait une nette escalade par rapport aux exigences israéliennes portant principalement sur le démantèlement des capacités militaires du Hezbollah dans certaines régions.

L’information doit cependant rester attribuée à Al-Modon. Ni l’ambassade des États-Unis ni les autorités israéliennes n’avaient publiquement confirmé, au moment de la publication, que Michel Issa avait effectivement formulé cette menace dans ces termes devant Ali al-Khatib.

Le contexte rend néanmoins le message particulièrement sensible. Les discussions sur le désarmement ne concernent plus seulement les positions du Hezbollah proches de la frontière israélienne. Elles portent désormais sur des zones situées plus profondément à l’intérieur du territoire libanais.

Le désarmement du Hezbollah au nord du Litani

Selon les informations rapportées par la presse libanaise, Israël aurait transmis plusieurs messages directs et indirects réclamant un désarmement complet du Hezbollah. Les exigences israéliennes concerneraient notamment le Jabal al-Rihane et l’Iqlim al-Tuffah.

Ces deux zones possèdent une importance géographique particulière. Elles se trouvent au nord du Litani et constituent des régions montagneuses où la présence du Hezbollah a longtemps été considérée comme importante. Étendre les opérations de désarmement à ces secteurs modifierait donc considérablement la portée géographique de la mission confiée à l’armée libanaise.

Israël demanderait précisément que l’armée se déploie dans ces régions afin d’y démanteler les infrastructures militaires du Hezbollah. Selon Al-Modon, les messages israéliens avertiraient contre une répétition du « scénario d’Ali al-Taher ».

Cette référence renvoie aux tensions et aux opérations dans cette zone du gouvernorat de Nabatieh. Elle traduit surtout la volonté attribuée à Israël d’empêcher le maintien ou la reconstitution d’infrastructures militaires dans des secteurs où l’armée libanaise serait appelée à renforcer son contrôle.

La question du désarmement change ainsi progressivement d’échelle. Après le débat sur le contrôle du territoire situé au sud du Litani, les pressions portent sur des régions plus éloignées de la frontière.

Israël voudrait connaître les militaires déployés

Les informations les plus inhabituelles concernent cependant les conditions qu’Israël chercherait à imposer au déploiement de l’armée libanaise.

Des sources diplomatiques citées par Al-Modon affirment qu’Israël aurait demandé une liste comprenant les noms des officiers et des militaires destinés à être déployés dans certaines zones pilotes. Tel-Aviv souhaiterait également établir une forme de coordination militaire directe avec l’armée libanaise.

Si elle était confirmée, une telle demande dépasserait largement la question du positionnement géographique des unités. Elle donnerait à Israël un droit de regard sur la composition même des forces libanaises chargées de se déployer sur le territoire national.

Aucune confirmation officielle libanaise ou israélienne ne permet toutefois d’établir publiquement que ces listes ont effectivement été réclamées. Cette affirmation repose, à ce stade, sur les sources diplomatiques citées par le média libanais.

La question revêt également une dimension sécuritaire évidente. Communiquer à une puissance étrangère l’identité précise des officiers et soldats affectés à certaines opérations constituerait une décision particulièrement sensible pour une institution militaire.

Une demande d’exclusion des militaires chiites

Une autre condition attribuée à Israël apparaît encore plus problématique. Selon les informations publiées, Israël exigerait qu’aucun militaire déployé dans les zones pilotes ne soit lié au Hezbollah. Mais cette demande irait plus loin : les militaires appartenant à la communauté chiite devraient également en être exclus.

L’armée libanaise aurait fermement rejeté cette condition.

L’exclusion de soldats en fonction de leur appartenance confessionnelle toucherait directement à la composition de l’institution militaire libanaise. L’armée rassemble des personnels provenant des différentes communautés du pays et son commandement ne peut traiter l’appartenance à une confession comme équivalente à une affiliation politique ou militaire au Hezbollah.

Là encore, cette exigence n’a pas fait l’objet d’une confirmation publique israélienne. Elle doit donc être considérée comme une demande attribuée à Israël par les sources citées dans la presse libanaise.

Sa formulation montre néanmoins la profondeur du désaccord qui apparaîtrait autour des modalités d’un éventuel déploiement dans les secteurs concernés. Pour l’armée, accepter un critère confessionnel reviendrait à laisser un acteur extérieur intervenir dans la composition de ses unités.

L’armée au centre du dispositif de désarmement

Les nouvelles exigences rapportées placent l’armée libanaise dans une position particulièrement délicate. Elle doit renforcer son autorité sur le territoire tout en évitant qu’un déploiement destiné à rétablir le monopole de l’État sur les armes ne se transforme en mécanisme contrôlé par Israël.

Cette distinction est essentielle pour les autorités libanaises. Le déploiement de l’armée relève d’une décision souveraine de l’État et de sa chaîne de commandement. Une coordination internationale peut accompagner certaines opérations, notamment dans le cadre des mécanismes existants, mais la sélection individuelle des militaires constituerait une autre étape.

Le problème devient encore plus sensible lorsqu’il concerne des régions comme l’Iqlim al-Tuffah ou le Jabal al-Rihane. Une intervention de l’armée dans ces zones demanderait des moyens importants et pourrait nécessiter l’identification préalable d’infrastructures militaires, de dépôts ou de positions du Hezbollah.

L’efficacité d’une telle opération dépendrait également de la coopération politique et sécuritaire sur le terrain. Une confrontation directe entre l’armée et le Hezbollah constituerait un scénario que les autorités libanaises cherchent depuis longtemps à éviter.

La pression dépasse désormais la frontière sud

Les informations publiées jeudi indiquent surtout que les demandes attribuées à Israël ne s’arrêteraient plus au désarmement du Hezbollah dans les secteurs directement voisins de la frontière.

Jabal al-Rihane et Iqlim al-Tuffah se trouvent plus au nord. Leur inclusion dans les exigences israéliennes renforcerait l’objectif d’un démantèlement plus général des capacités militaires du mouvement, et non d’un simple éloignement de ses forces de la frontière.

Cette évolution explique également la portée de la menace attribuée à Michel Issa. Une offensive pouvant atteindre Beyrouth ne serait plus présentée comme la conséquence d’un incident frontalier particulier, mais comme le moyen de pression ultime en cas d’échec du désarmement.

Une telle opération aurait des conséquences militaires et humaines considérables. Elle supposerait une progression israélienne profondément à l’intérieur du territoire libanais et ouvrirait une nouvelle phase du conflit.

À ce stade, il s’agit cependant d’une menace rapportée par des sources médiatiques et non d’une annonce publique d’un plan opérationnel israélien.

Plusieurs affirmations encore à confirmer

Les informations publiées doivent donc être distinguées selon leur niveau de confirmation. La pression israélienne pour obtenir le désarmement du Hezbollah constitue un élément établi du contexte politique et militaire. L’extension de cette pression à des zones situées au nord du Litani s’inscrit également dans les discussions actuelles sur le contrôle des armes.

En revanche, plusieurs éléments précis restent rapportés par Al-Modon et ses sources : la menace d’une invasion atteignant Beyrouth transmise par Michel Issa, la demande d’obtenir les noms des militaires libanais déployés, la volonté d’établir une coordination directe avec l’armée et surtout l’exigence d’exclure les soldats chiites de certaines zones.

Ces affirmations nécessitent des réponses de Washington, de l’armée libanaise et des autorités israéliennes pour être définitivement établies.

Elles interviennent néanmoins à un moment où la question des armes du Hezbollah s’étend progressivement à des régions plus éloignées de la frontière. Le prochain point de tension pourrait donc porter moins sur le principe d’un déploiement de l’armée libanaise que sur une question de souveraineté : qui décide des zones où elle intervient, des soldats qu’elle y envoie et des informations qu’elle accepte de communiquer à Israël ?

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