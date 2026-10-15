15 octobre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Actualité · Vidéos

MUSÉE NATIONAL DE BEYROUTH — 6000 ans d’histoire sous un même toit

· 1 min de lecture · 16 vues

MUSÉE NATIONAL DE BEYROUTH — 6000 ans d’histoire sous un même toit Le Musée National de Beyrouth, gardien de l’histoire libanaise des origines phéniciennes à l’époque ottomane. Mosaïques monumentales, sarcophages sculptés, statuettes de bronze du…

Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

MUSÉE NATIONAL DE BEYROUTH — 6000 ans d'histoire sous un même toit

Le Musée National de Beyrouth, gardien de l'histoire libanaise des origines phéniciennes à l'époque ottomane. Mosaïques monumentales, sarcophages sculptés, statuettes de bronze du temple de Baalat Gebal, masques funéraires, fresques romaines de la Tombe de Tyr et la plus importante collection au monde de sarcophages anthropoïdes. Pendant la guerre civile, le conservateur Maurice Chéhab a risqué sa vie pour sauver ces trésors, allant jusqu'à emmurer des pièces entières et bétonner le sarcophage d'Ahiram.

Voir la video originale sur YouTube

· · · ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *