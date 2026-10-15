MUSÉE NATIONAL DE BEYROUTH — 6000 ans d’histoire sous un même toit Le Musée National de Beyrouth, gardien de l’histoire libanaise des origines phéniciennes à l’époque ottomane. Mosaïques monumentales, sarcophages sculptés, statuettes de bronze du…

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MUSÉE NATIONAL DE BEYROUTH — 6000 ans d'histoire sous un même toit



Le Musée National de Beyrouth, gardien de l'histoire libanaise des origines phéniciennes à l'époque ottomane. Mosaïques monumentales, sarcophages sculptés, statuettes de bronze du temple de Baalat Gebal, masques funéraires, fresques romaines de la Tombe de Tyr et la plus importante collection au monde de sarcophages anthropoïdes. Pendant la guerre civile, le conservateur Maurice Chéhab a risqué sa vie pour sauver ces trésors, allant jusqu'à emmurer des pièces entières et bétonner le sarcophage d'Ahiram.

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