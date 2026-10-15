Rim Murr relie Paris et Beyrouth sur scène

Le 12 novembre 2026, Rim Murr présentera au Théâtre de la Tour Eiffel un concert construit autour de son parcours entre Paris et Beyrouth. Accompagnée de Michel Melcer au piano, Jean-Noël Jaspero au violon et Hadi Zaccour aux percussions, la chanteuse franco-libanaise réunira des chansons de Barbara, Gilbert Bécaud et Dalida, des classiques associés à Fairuz, Asmahan et Farid El Atrash, ainsi que ses propres compositions. Des arrangements mêlant jazz, électro et sonorités orientales donneront une nouvelle couleur à ces répertoires.

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La chanteuse franco-libanaise présentera « Paris–Beyrouth en chanson » le 12 novembre 2026 au Théâtre de la Tour Eiffel, à Paris. Accompagnée de trois musiciens, elle fera dialoguer chanson française, répertoire arabe et créations personnelles.

Rim Murr sur scène.

Rim Murr en concert.

Un concert entre deux répertoires

Le jeudi 12 novembre 2026, à 20 h 30, Rim Murr se produira au Théâtre de la Tour Eiffel, dans le 7e arrondissement de Paris. Intitulé « Paris–Beyrouth en chanson », son concert repose sur un rapprochement entre deux univers musicaux. La chanteuse, auteure et compositrice franco-libanaise y associera des classiques de la chanson française, des œuvres du patrimoine musical arabe et ses propres compositions.

Le programme annoncé fait se rencontrer Barbara, Gilbert Bécaud et Dalida avec Fairuz, Asmahan et Farid El Atrash. Il ne s’agit pas seulement de juxtaposer des chansons issues de deux traditions. Le projet prévoit de nouveaux arrangements, qui empruntent au jazz, à l’électro et aux atmosphères « chill », tout en conservant des sonorités orientales. Le détail des titres interprétés n’a pas été communiqué dans le dossier de presse.

Rim Murr, une histoire musicale entre Paris et Beyrouth

La démarche de Rim Murr prend appui sur son parcours entre Beyrouth et Paris. Dans la présentation du spectacle, Beyrouth apparaît comme la ville des origines et des premières émotions musicales. Paris représente le départ, l’adaptation et une nouvelle étape de sa vie. Cette double appartenance constitue le fil conducteur du concert.

« Comment choisir lorsque deux cultures résonnent en vous ? Elles font toutes les deux partie de mon ADN », explique Rim Murr. Elle défend une identité musicale qui ne se limite ni à une langue ni à un seul répertoire.

Rim Murr écrit ses premières chansons à l’âge de 16 ans. Son travail associe depuis les mélodies arabes, la chanson française et des rythmes contemporains. Ses compositions personnelles occuperont une place dans la soirée, aux côtés des reprises réarrangées. Le dossier ne précise toutefois ni leur nombre ni les titres retenus.

Rim Murr sur scène.

Un trio pour réinventer les chansons

Sur scène, Rim Murr sera accompagnée de Michel Melcer au piano, Jean-Noël Jaspero au violon et Hadi Zaccour aux percussions. Cette formation resserrée doit permettre d’alterner passages intimistes et séquences plus rythmiques. Le piano soutiendra les lignes mélodiques, le violon apportera une couleur expressive et les percussions donneront du mouvement aux arrangements.

L’ambition annoncée est de modifier la manière d’entendre des œuvres familières. Une chanson française pourra prendre des accents orientaux ; un classique arabe pourra adopter une forme plus dépouillée ou dansante. Cette approche place l’interprétation et l’arrangement au centre du spectacle, plutôt qu’une simple succession d’hommages aux grandes voix des deux répertoires.

Une artiste déjà remarquée sur les scènes parisiennes

Le parcours de Rim Murr a déjà fait l’objet de portraits dans la presse francophone. La chanteuse a notamment été présentée comme lauréate du concours Visa Francophone, parrainé par Francis Cabrel. Ces étapes précèdent son prochain rendez-vous parisien.

La soirée du 12 novembre donnera une nouvelle occasion d’entendre ce répertoire franco-libanais dans une salle parisienne. Le concert est annoncé au Théâtre de la Tour Eiffel, 4 square Rapp, 75007 Paris. Les réservations sont indiquées auprès du théâtre, de Fnac Spectacles et des principales plateformes de billetterie. Le numéro de location communiqué est le 01 40 67 77 77.

Rim Murr en concert.

Rim Murr sur scène.

Informations pratiques

Concert : « Paris–Beyrouth en chanson » — jeudi 12 novembre 2026, 20 h 30.

Lieu : Théâtre de la Tour Eiffel, 4 square Rapp, 75007 Paris.

Distribution : Rim Murr (chant), Michel Melcer (piano), Jean-Noël Jaspero (violon), Hadi Zaccour (percussions).

Billetterie : 01 40 67 77 77.

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