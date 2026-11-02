Rugby à XIII : le Liban bat la France 24-20 au Mondial

Le Liban bat la France 24-20 au Mondial de rugby à XIII. Abbas Miski signe l’essai décisif après un drop français annulé en prolongation.

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Le Liban a battu la France 24-20 après prolongation, dimanche 1er novembre 2026, au CommBank Stadium de Parramatta, dans l’agglomération de Sydney. Abbas Miski a inscrit l’essai décisif au terme d’une fin de rencontre marquée par un drop français annulé. Déjà éliminés de la Coupe du monde de rugby à XIII, les Cèdres terminent leur tournoi avec une victoire.

Le succès libanais s’est joué autour de la 85e minute. Après une pénalité manquée par Alex Conti, Arthur Mourgue a récupéré le ballon près de sa ligne. L’arrière français a tenté un petit coup de pied par-dessus la défense pour poursuivre lui-même l’action. Miski a intercepté le ballon et marqué, mettant immédiatement fin au match.

Quelques minutes auparavant, les Français avaient célébré une victoire qu’ils croyaient acquise. César Rougé avait passé un drop en prolongation, avant son annulation pour une obstruction de Thomas Lacans. Le Liban a donc survécu à deux moments critiques : l’égalisation française au terme du temps réglementaire, puis ce point refusé.

Rugby à XIII : Miski décide du sort du match

L’essai de Miski a fixé le score à 24-20 dans une prolongation disputée selon le principe du point en or. Dans cette séquence, la première équipe qui inscrit des points remporte la rencontre. Le Libanais a ainsi transformé une récupération à proximité de l’en-but français en action décisive.

Pour Mourgue, cette dernière initiative a effacé le bénéfice d’un geste remarquable quelques minutes plus tôt. Alors que la France était menée 20-18, il avait réussi un drop de longue distance dans les dernières secondes. Cette tentative à deux points avait remis les équipes à égalité et prolongé la rencontre.

Le dénouement ne se résume cependant pas à l’erreur de l’arrière français. Miski avait déjà participé au premier essai libanais, en servant Conti. Présent au début et à la fin du récit, il a conclu une rencontre durant laquelle les Cèdres ont plusieurs fois repris de l’avance.

Alex Conti lance les Cèdres et organise leur attaque

Le Liban avait ouvert le score dès les premières minutes. Après un échange avec Miski, Alex Conti avait franchi la ligne française. Sa transformation avait porté la marque à 6-0. Une pénalité réussie plus tard dans la première période avait ensuite donné huit points d’avance aux Libanais.

Cette avance n’a pas permis aux Cèdres de prendre durablement le contrôle. Les pertes de balle ont freiné leur progression et offert des occasions aux Français. Ceux-ci ont fini par revenir grâce à un essai de pénalité accordé à Amir Bourouh, après une intervention du pied de Moustafa Dirani dans l’en-but.

Mourgue a ajouté la transformation. À la pause, le Liban ne menait plus que 8-6. La France restait donc à portée malgré son retard initial. Pour les Cèdres, l’enjeu de la reprise consistait à retrouver de la précision avec le ballon.

Conti a de nouveau joué un rôle central après la pause. Son coup de pied rasant a permis à Michael Gabrael d’inscrire le deuxième essai libanais. Avec la transformation, les Cèdres ont porté leur avance à 14-6. Ils retrouvaient alors l’écart de huit points construit en première période.

La France revient à chaque accélération libanaise

La réponse française est venue de Guillermo Aispuro-Bichet. Le centre a récupéré un ballon perdu par Jordan Samrani après une interception libanaise. Il a ensuite rejoint l’en-but. La transformation de Mourgue a ramené la France à deux points, sur le score de 14-12.

Le Liban a encore trouvé une ouverture autour de l’heure de jeu. Servi au large par Conti, Tony Francis a marqué en coin. Cette fois, la transformation n’est pas passée. L’écart est resté limité à six points, à 18-12, laissant aux Français la possibilité d’égaliser avec un essai transformé.

C’est ce qu’ils ont fait à l’approche des dix dernières minutes. Rougé a profité d’un ballon mal maîtrisé par Jacob Kiraz pour marquer. Mourgue a réussi sa troisième transformation et ramené les deux sélections à 18-18.

Les six essais inscrits jusque-là n’avaient donc pas suffi à départager les équipes. À chaque nouvelle avance libanaise, la France avait trouvé une réponse. Une pénalité de Conti a finalement redonné l’avantage aux Cèdres, 20-18, dans les dernières minutes du temps réglementaire.

Un drop annulé après les célébrations françaises

La tension est montée en fin de rencontre. Le capitaine libanais Alex Twal et le pilier français Julian Bousquet ont reçu une exclusion temporaire après une altercation. Les deux équipes ont abordé la prolongation à douze, après l’égalisation lointaine de Mourgue.

La France a ensuite cru obtenir sa première victoire du tournoi. Bien placé face aux poteaux, Rougé a réussi un drop. Le banc français a rejoint les joueurs sur la pelouse pour célébrer. Mais l’examen de l’action a conduit les arbitres à sanctionner l’obstruction de Lacans.

Le score est donc resté bloqué à 20-20. Les Français ont dû reprendre le match, tandis que les Libanais conservaient une nouvelle possibilité de l’emporter. La pénalité tentée ensuite par Conti n’a pas trouvé la cible. Sa trajectoire a toutefois précédé la récupération de Mourgue, puis l’intervention victorieuse de Miski.

Une première victoire pour terminer le Mondial

Cette rencontre constituait le dernier match de groupe des deux sélections. Toutes deux avaient perdu leurs deux premières rencontres et ne pouvaient plus rejoindre la phase à élimination directe. Le résultat de dimanche ne décidait donc pas d’une qualification.

Le Liban restait sur des défaites contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 42-18, puis les Tonga, 36-0. Il achève sa Coupe du monde avec un succès et deux revers. La France termine avec trois défaites, après ses lourds échecs face aux Samoa, 78-4, puis à l’Angleterre, 82-0.

Conti a reçu la distinction de joueur du match. Il a inscrit le premier essai libanais, réussi deux transformations et deux pénalités, soit douze points. Il a aussi préparé les essais de Gabrael et de Francis. Miski a signé le quatrième, celui qui a arrêté la rencontre et porté le total libanais à 24 points.

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