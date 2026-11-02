Aquathlon ATCL : Ali al-Zoubi et Lindsey Nader titrés

La huitième édition de l’aquathlon ATCL a réuni 131 sportifs dimanche 1er novembre 2026. Ali al-Zoubi, représentant de l’armée libanaise, remporte l’épreuve masculine, tandis que Lindsey Nader, du club ProFit, s’impose chez les femmes. La compétition associait natation et course à pied, avec des distances adaptées aux jeunes participants. Le parcours principal comprenait 3,3 kilomètres de natation vers Tabarja et dix kilomètres de course pour revenir au club. Des sportifs en situation de handicap ont également participé.

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Ali al-Zoubi et Lindsey Nader ont remporté la huitième édition de l’aquathlon ATCL, disputée dimanche 1er novembre 2026. Organisée par l’Automobile et Touring Club du Liban, l’épreuve a réuni 131 participants, sous l’égide de la Fédération libanaise de triathlon.

La compétition associait natation et course à pied. Elle accueillait plusieurs catégories d’âge, ainsi que des sportifs en situation de handicap.

Aquathlon ATCL : les podiums hommes et femmes

Chez les hommes, Ali al-Zoubi, représentant de l’armée libanaise, a terminé en 1 h 21 min 15 s. Jawad Younes, du club SSS, a pris la deuxième place en 1 h 27 min 22 s. Son coéquipier Mohammad Younes complète le podium en 1 h 33 min 57 s.

Lindsey Nader, du club ProFit, s’est imposée chez les femmes en 1 h 29 min 22 s. Lara Chehayeb, également membre de ProFit, termine deuxième en 1 h 35 min 31 s. Soraya Frem, de l’ATCL, prend la troisième place en 1 h 51 min 13 s.

Trois départs et des distances adaptées

Les moins de 11 ans ont ouvert la journée à 7 h 15. Leur parcours comprenait 200 mètres de natation et un kilomètre de course à pied. Les 12–18 ans sont partis à 7 h 45 pour 400 mètres de natation, puis 2,5 kilomètres de course.

Le départ de l’épreuve principale a été donné à 8 heures. Les concurrents devaient nager 3,3 kilomètres, depuis la plage du club jusqu’à Aquamarina, à Tabarja. Ils parcouraient ensuite dix kilomètres à pied pour rejoindre le siège de l’ATCL.

Les forces de sécurité et les organismes de secours ont accompagné les nageurs et les coureurs tout au long de l’épreuve.

Une remise des prix au club

La cérémonie a réuni des représentants de l’armée, des Forces de sécurité intérieure, de la Sûreté générale et de la Défense civile. Des responsables de la fédération, de la municipalité de Ghazir et de l’ATCL ont également participé à la remise des récompenses.

United Petroleum, Commercial Insurance, Sun Holiday et les eaux Tannourine soutenaient cette huitième édition.

Remise de récompenses lors du huitième aquathlon de l’ATCL, le 1er novembre 2026. Crédit : Prophoto.

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