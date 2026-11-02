Athlétisme : le Liban présente sa sélection U18

La Fédération libanaise d’athlétisme annonce la présentation officielle de sa sélection nationale des moins de 18 ans. La cérémonie aura lieu samedi 7 novembre 2026, à 11 heures, au théâtre de l’école Notre-Dame des sœurs antonines, à Hazmieh–Mar Takla. Les journalistes et les photographes sont invités à couvrir ce lancement. Cette initiative s’inscrit dans le programme fédéral de soutien aux équipes nationales et vise à renforcer leur présence dans les compétitions sportives locales et internationales.

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La Fédération libanaise d’athlétisme présentera sa sélection U18 samedi 7 novembre 2026, à 11 heures, à Hazmieh. La cérémonie se déroulera au théâtre de l’école Notre-Dame des sœurs antonines, dans le secteur de Mar Takla.

Une sélection U18 pour renforcer les équipes nationales

Ce lancement concerne les athlètes de moins de 18 ans. Il s’inscrit dans le programme fédéral de soutien et de développement des sélections nationales. La fédération entend renforcer leur présence dans les compétitions locales et internationales.

Elle invite les journalistes et les photographes à assister à la présentation.

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