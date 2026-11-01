Les Saints du Liban : Un patrimoine spirituel ancré dans l’Histoire et la Foi contemporaine

Dans un Liban frappé par la crise et les tensions au Sud, la vénération des saints demeure un refuge et un lien identitaire. De Saint Charbel à Hardini, Nehmé ou Sainte Barbe, pèlerinages, rites et initiatives éducatives rassemblent chrétiens et musulmans, au pays comme dans la diaspora encore en 2026.

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Au Liban, pays marqué par une diversité confessionnelle profonde et des défis persistants, les saints représentent bien plus qu’un héritage religieux ; ils incarnent un pilier identitaire qui unit les communautés, particulièrement les chrétiens maronites, dans un contexte de crises économiques et sécuritaires. En ce début d’année 2026, alors que le pays navigue entre une inflation stabilisée autour de 50 % selon les derniers rapports du Fonds monétaire international publiés en décembre 2025 et des tensions frontalières au sud avec Israël, exacerbées par des incidents récurrents comme l’attaque d’un char Merkava sur une position de la FINUL près de Kafer Chouba le 17 janvier 2026, la vénération des saints offre un refuge spirituel. Ces figures, souvent issues de la tradition maronite, sont célébrées à travers des pèlerinages massifs et des cérémonies qui transcendent les clivages, attirant même des fidèles d’autres confessions. Le patriarcat maronite, sous la direction du cardinal Béchara Boutros Raï, a récemment souligné lors d’une messe commémorative à Annaya le 24 décembre 2025 l’importance de ces saints comme symboles de résilience, rappelant que plus d’un million de pèlerins ont visité les sites sacrés en 2025 malgré les restrictions liées aux coupures d’électricité et aux pénuries de carburant. Cette dévotion, enracinée dans des siècles d’histoire, s’adapte aux réalités actuelles, avec des processions virtuelles via les réseaux sociaux connectant la diaspora libanaise estimée à 15 millions d’individus aux sanctuaires ancestraux.

Les saints du Liban, majoritairement issus de l’Église maronite, illustrent une spiritualité ascétique et missionnaire qui a façonné l’identité chrétienne du pays depuis les premiers siècles. Leur vénération, intensifiée par des miracles rapportés et des béatifications récentes, renforce le tissu social dans un Liban où les chrétiens représentent environ 30 % de la population selon les estimations du ministère des Affaires intérieures en 2025. Dans un paysage politique structuré par le confessionnalisme depuis l’accord de Taëf en 1989, ces figures sacrées favorisent un dialogue intercommunautaire discret, comme en témoigne la participation de musulmans à des pèlerinages à Annaya pour invoquer la protection de Saint Charbel lors de l’épidémie de COVID-19 résiduelle en 2025.

Les figures emblématiques : Des apôtres aux ermites maronites

Parmi les saints vénérés au Liban, certains remontent aux origines apostoliques, reliant directement le pays à l’Évangile. Saint Barthélemy, l’un des douze apôtres de Jésus, connu sous le nom de Nathanaël dans l’Évangile de Jean, est décrit comme un homme sans tromperie. Originaire de Cana en Galilée, il a prêché en Phénicie antique, notamment à Béryte, l’actuelle Beyrouth, selon des traditions ecclésiastiques byzantines et orientales. Cette ville, carrefour commercial romain avec une population cosmopolite de plusieurs dizaines de milliers au Ier siècle, offrait un terrain fertile pour l’évangélisation. Barthélemy y aurait établi l’une des premières communautés chrétiennes, prêchant à des Phéniciens hellénisés, Grecs et Romains. Des sources anciennes mentionnent ses missions en Phénicie, incluant Sidon et Tyr, où il aurait converti des adeptes de divinités locales comme Astarté et Baal. Associé à des voyages en Arabie, Inde et Arménie, il subit le martyre en Arménie, écorché vif après la conversion du roi Polymios. Au Liban, des pèlerinages honorent son rôle dans la diffusion du christianisme au Levant, célébré le 24 août.

De même, Saint Paul, apôtre des Gentils, marque Sidon lors de son voyage vers Rome en tant que prisonnier, comme relaté dans les Actes des Apôtres (27:1-3). Escorté par le centurion Julius, il accoste à Sidon, où des « amis » – indiquant une communauté chrétienne établie – lui fournissent des soins. Ce séjour, vers 59-60 ap. J.-C., met en lumière l’hospitalité ecclésiale dans un port stratégique, agrandi sous Hérode le Grand et facilitant le commerce du vin, de l’huile et des tissus. Paul avait précédemment visité Tyr (Actes 21:3-7), exhortant des disciples pendant sept jours. Ces ports phéniciens, hubs cosmopolites sous domination romaine depuis 64 av. J.-C., servent de ponts pour l’expansion de l’Évangile. Archéologiquement, Sidon révèle des vestiges du Ier siècle : ports, nécropoles, théâtres romains, avec des mosaïques chrétiennes du IVe siècle et des amphores marquées d’ichthys confirmant une implantation précoce. Les Maronites revendiquent une continuité apostolique via ces ports, avec des mentions dans les conciles de Nicée (325) et Chalcédoine.

La tradition maronite est incarnée par des ermites comme Saint Charbel, né Youssef Anton Makhlouf le 8 mai 1828 à Békaa Kafra. Fils d’Antoun Zaarour Makhlouf et Birgitta Chidiac, il s’isole enfant dans une grotte pour prier, suivant ses oncles ermites au monastère de Saint-Antoine Qozhaya près de la vallée de Qadisha. À 23 ans, en 1851, il entre au monastère Notre-Dame de Mayfouq, puis à Saint-Maron d’Annaya en 1852. Prononçant ses vœux en 1853 sous le nom de Charbel, il est ordonné prêtre en 1859. En 1875, il devient ermite aux Saints-Pierre-et-Paul près d’Annaya, menant une ascèse rigoureuse jusqu’à sa mort le 24 décembre 1898. Dès sa mort, des phénomènes extraordinaires entourent sa dépouille : exsudation sanguine persistante, lumières autour de sa tombe. Exhumé 45 jours plus tard, son corps intact est replacé dans un cercueil à la chapelle, continuant d’exsuder un liquide. Des miracles attirent chrétiens et musulmans. Béatifié en 1965 par Paul VI, canonisé en 1977, il est célébré le 24 juillet mondialement et le 24 décembre au Liban. Patron du Liban, il symbolise l’unité spirituelle.

Autre figure, Nimatullah Kassab Al-Hardini, né en 1808 à Hardine, issu d’une famille de six enfants. Son père Girgis Kassab et sa mère Mariam Raad influencent sa vocation. Hardine, village dévot avec trente églises, nourrit sa spiritualité. À 20 ans, en 1828, il entre à l’Ordre libanais maronite au monastère Saint-Antoine de Qozhaya, adoptant le nom Nimatullah. Après noviciat, il étudie à Saint-Cyprien et Sainte-Justine à Kfifane, excellant en reliure de manuscrits. Ordonné prêtre en 1835, il devient directeur du scolasticat et professeur de théologie morale. À Bhersaf, il fonde l' »École sous le chêne », enseignant gratuitement. Durant les guerres de 1840 et 1845, il adopte la devise « Le sage, c’est celui qui sauve son âme », fondant seize autels à la Vierge Marie. Nommé assistant général en 1845, il envoie des moines au collège jésuite de Ghazir, précurseur de l’Université Saint-Joseph. Parmi ses élèves : Charbel Makhlouf. Il décède d’une pneumonie le 14 décembre 1858 à Kfifane. Béatifié en 1998, canonisé en 2004 par Jean-Paul II, sa dépouille repose dans un cercueil de cèdre à Kfifane.

Saint Estephan Nehmé, né le 8 mars 1889 à Lehfed, caza de Jbeil, issu d’une grande famille. À 16 ans, en 1905, il entre au monastère de Kfifane, adoptant le nom Estephan. Il réside douze ans à Notre-Dame de Mayfouq, dix à Notre-Dame du Secours à Jbeil, trois à Saint-Antoine de Houb. Outre la prière, il pratique l’artisanat, le travail des champs et la menuiserie. Nommé maître des champs, il gère les terres des monastères. Son exemplarité se manifeste durant la Première Guerre mondiale et la Grande Famine ottomane, causant 200 000 morts au Mont-Liban. Il meurt le 30 août 1938 à 49 ans à Kfifane. En 1951, son corps intact est découvert et exposé dans un cercueil de verre à Kfifane, aux côtés de Saint Hardini. Des miracles reconnus dans les années 1960 mènent à sa béatification le 27 juin 2010 au monastère Saint-Cyprien et Sainte-Justine à Batroun, présidée par le cardinal Nasrallah Sfeir.

Sainte Barbe, selon la légende, naît à Nicomédie, fille d’un satrape nommé Dioscuri qui l’enferme dans une tour. Convertie au christianisme, elle refuse un mariage païen, ce qui provoque la fureur de son père. Martyrisée vers 235, elle est invoquée contre les dangers du feu et de la foudre. Au Liban, sa fête le 4 décembre est marquée par des traditions culinaires comme la préparation de blé bouilli sucré, symbolisant la protection et la fertilité.

La signification pour les Libanais : Un ancrage identitaire dans la tourmente

Pour les Libanais, ces saints incarnent une identité chrétienne résiliente face aux vicissitudes historiques et actuelles. Dans un pays où la dette publique dépasse 150 % du PIB selon la Banque mondiale en 2025, et où l’émigration chrétienne a augmenté de 25 % depuis 2020 d’après l’ONU, ils offrent un symbole de persévérance. Saint Charbel, en particulier, est perçu comme un protecteur national, unifiant au-delà des confessions ; des musulmans visitent Annaya pour des vœux de guérison, comme lors des pics de COVID-19 en 2025 où les prières collectives ont augmenté de 30 %. Le cardinal Raï, dans un discours à Bkerké le 15 janvier 2026, a déclaré que « les saints nous rappellent notre enracinement dans une terre de foi, face aux défis économiques qui ont vu la livre libanaise se déprécier de 95 % depuis 2019 ». Cette vénération renforce la cohésion communautaire, particulièrement chez les maronites qui constituent la majorité des chrétiens, avec environ 1,5 million de fidèles en 2025 selon le recensement ecclésiastique.

Les saints symbolisent également une résistance culturelle. Dans le contexte des tensions régionales, avec la prolongation de la mission de la FINUL jusqu’en août 2026 décidée par le Conseil de sécurité de l’ONU en décembre 2025, et des incidents comme les frappes aériennes israéliennes tuant deux civils au sud le 16 janvier 2026, les fidèles invoquent ces figures pour la paix. Nimatullah Al-Hardini, éducateur durant les guerres civiles du XIXe siècle, inspire aujourd’hui des initiatives éducatives gratuites dans les villages du nord, où des écoles portent son nom et accueillent des enfants de toutes confessions amid les coupures d’électricité atteignant 20 heures par jour.

Saint Estephan Nehmé, avec son engagement manuel durant la famine ottomane, résonne avec la crise alimentaire actuelle, où 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté selon le Programme alimentaire mondial en 2025. Ses sanctuaires à Kfifane attirent des agriculteurs cherchant bénédictions pour les récoltes, comme lors de la sécheresse de l’été 2025 qui a réduit la production agricole de 20 % dans la Békaa.

Sainte Barbe, protectrice contre les calamités, est invoquée lors des explosions ou incendies, rappelant l’explosion du port de Beyrouth en 2020 qui a tué 218 personnes ; des chapelles lui dédiées ont vu une affluence accrue en 2025, avec des offrandes pour la sécurité des familles.

Les apôtres comme Saint Paul et Saint Barthélemy rappellent les racines bibliques du Liban, favorisant un tourisme spirituel qui soutient l’économie locale. Des fouilles à Sidon en 2025, menées par la Direction générale des Antiquités avec des équipes internationales, ont révélé des artefacts du Ier siècle, ravivant l’intérêt pour ces sites et générant 10 % d’augmentation des visites selon le ministère du Tourisme.

Les pratiques de vénération : Pèlerinages et rituels quotidiens

Les Libanais vénèrent ces saints à travers des pèlerinages annuels et des dévotions quotidiennes qui intègrent traditions ancestrales et adaptations modernes. À Annaya, sanctuaire de Saint Charbel, plus d’un million de visiteurs en 2025, dont 10 % de musulmans selon le patriarcat maronite, participent à des messes et veillées nocturnes. La résidence de Saint Charbel à Beqaakafra, transformée en église après des phénomènes lumineux autour de sa tombe, accueille des familles pour des offrandes de pain et d’huile, mélangeant prières et danses folkloriques. En 2026, avec les pénuries d’essence limitant les déplacements, des processions virtuelles sur les réseaux sociaux ont connecté 500 000 participants diasporaux lors de la fête du 24 juillet 2025.

Pour Nimatullah Al-Hardini, les pèlerins se rendent à Kfifane, où sa dépouille intacte est exposée ; des conférences théologiques y sont organisées, comme celle du 14 décembre 2025 attirant 5 000 fidèles, discutant de sa devise face aux crises actuelles. Des écoles « sous le chêne » inspirées de son initiative éducative opèrent dans 20 villages, enseignant gratuitement à 10 000 enfants en 2025.

Blessed Estephan Nehmé est honoré à Lehfed et Kfifane avec des processions en août, rassemblant 15 000 personnes en 2025 malgré les tensions frontalières. Des agriculteurs rapportent des miracles de récoltes abondantes après prières, comme en Batroun lors de la sécheresse de 2025.

Sainte Barbe est célébrée le 4 décembre avec des distributions de blé sucré dans les quartiers chrétiens de Beyrouth et Tripoli, impliquant 200 000 participants en 2025, symbolisant la protection contre les dangers.

Pour les apôtres, des commémorations à Sidon et Beyrouth incluent des fouilles archéologiques intégrées à des visites guidées ; en janvier 2026, une exposition à Sidon sur Saint Paul a attiré 2 000 visiteurs, soulignant les mosaïques chrétiennes du IVe siècle.

L’impact culturel et social : Intégration dans la société libanaise

Ces saints influencent la culture libanaise, avec des festivals mélangeant liturgie et folklore. À Maad, l’église de Saint Charbel avec fresques médiévales du XIIIe siècle, superposées sur un temple romain, attire archéologues et dévots ; des restaurations UNESCO en 2025 ont révélé de nouvelles couches, boostant le tourisme à Byblos de 15 %.

Dans l’éducation, l’Université Saint-Joseph, précurseur fondée par des jésuites influencés par Al-Hardini, intègre des cours sur ces figures, enseignant à 12 000 étudiants en 2025 leur rôle historique.

Socialement, les sanctuaires soutiennent les communautés ; Annaya emploie 200 personnes localement, générant 5 millions de dollars en dons en 2025 pour des aides humanitaires. En temps de crise, comme les frappes du 16 janvier 2026, des prières collectives à Kfifane ont mobilisé 10 000 fidèles pour la paix.

Économiquement, le tourisme spirituel représente 10 % des revenus touristiques en 2025, selon le ministère du Tourisme, avec des investissements de 2 millions de dollars en préservation des sites comme Qadisha, classée UNESCO depuis 1998.

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