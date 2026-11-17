Le 17 novembre 1983, huit Super-Étendard partis du Clemenceau frappent une caserne à Baalbek après l’attentat du Drakkar. Cette opération, baptisée Brochet, illustre les limites de la riposte française au Liban. Quelques mois plus tard, la Force multinationale quitte Beyrouth, sans avoir stabilisé durablement la situation sécuritaire de la capitale.

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Ce jour dans l’histoire du Liban. Le 17 novembre 1983, huit Super-Étendard français décollent du porte-avions Clemenceau pour frapper une caserne à Baalbek, dans la Bekaa. L’opération Brochet répond à l’attentat du Drakkar, qui a tué 58 soldats français à Beyrouth le 23 octobre. Cette riposte aérienne ne mettra pas fin aux attaques contre la Force multinationale de sécurité.

Le raid sur Baalbek, vingt-cinq jours après le Drakkar

La destruction du poste Drakkar a bouleversé l’engagement français au Liban. Les parachutistes tués appartiennent aux 1er et 9e régiments de chasseurs parachutistes. Ils servent au sein d’une force déployée à Beyrouth depuis septembre 1982, avec des contingents américains et italiens, puis britanniques.

Paris décide de frapper dans la Bekaa. La cible se trouve loin du cantonnement détruit dans la capitale. Elle est présentée comme un camp d’entraînement de milices alliées aux puissances régionales qui interviennent dans la guerre libanaise.

Le bombardement intervient en début d’après-midi. Le ministère français de la Défense explique alors vouloir empêcher de nouvelles attaques contre son contingent. La veille, François Mitterrand a annoncé à la télévision que les responsables de l’attentat ne resteraient pas impunis. Après le raid, Paris précise que tous les avions ont regagné leur bâtiment.

Une frappe lancée depuis la Méditerranée

Le Clemenceau fournit la plateforme de cette intervention. Les huit appareils de l’aéronautique navale portent la riposte française jusqu’à Baalbek, au-delà du périmètre de la présence multinationale à Beyrouth. Le raid relie ainsi deux espaces du conflit : les quartiers de la capitale où stationnent les contingents étrangers et la plaine de la Bekaa, où se trouvent leurs adversaires.

Le récit militaire français retient la destruction de la caserne malgré des tirs de missiles antiaériens. Il signale toutefois une limite essentielle : les occupants auraient quitté les lieux avant l’attaque. L’hypothèse d’une fuite apparaît dans ce récit, sans permettre d’en établir ici l’origine.

Il faut donc distinguer l’exécution du bombardement et son résultat stratégique. Atteindre un bâtiment ne signifie pas neutraliser les hommes visés, ni supprimer les capacités d’action d’un mouvement armé. Les récits historiques décrivent ainsi l’opération Brochet comme une riposte dont la portée réelle reste limitée.

À Venise, Mitterrand défend la décision française

Le lendemain, le 18 novembre, le président français participe à un sommet franco-italien à Venise. Les journalistes l’interrogent à plusieurs reprises sur Baalbek. Il refuse d’abord de développer ses explications dans ce cadre, consacré aux relations bilatérales et aux dossiers européens.

François Mitterrand revient finalement sur les morts du Drakkar pour justifier la riposte. Il demande de ne pas juger l’action française à la seule lumière des vingt-quatre heures écoulées. Dans la même conférence de presse, il s’associe aux souhaits italiens de réconciliation nationale au Liban. Le discours présidentiel juxtapose ainsi la réponse militaire et l’objectif politique affiché d’un retour à la paix.

La force multinationale quitte Beyrouth en 1984

L’opération du 17 novembre ne débouche pas sur une stabilisation durable de la présence occidentale. Les militaires de la force multinationale restent exposés aux attaques. Au début de 1984, les gouvernements américain et français engagent leur retrait de Beyrouth.

La France prépare le repli de son contingent dans le cadre de l’opération Carrelet. La Force multinationale de sécurité disparaît en mars 1984, après le départ des derniers contingents français et américains. Ce retrait ne se confond pas avec la fin de la présence française au sein de la FINUL, force distincte des Nations unies déployée au Sud-Liban.

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