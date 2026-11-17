L’après-FINUL domine les journaux du 17 novembre, entre garanties réclamées par Beyrouth et consultations internationales. La fiscalité bancaire, les aides aux chauffeurs et les prix agricoles alimentent les tensions sociales. Réforme administrative, loi sur les médias et services consulaires complètent les dossiers libanais. La revue suit aussi les crises régionales, les rendez-vous culturels, les sportifs de la diaspora et les débats technologiques, en distinguant décisions prises, revendications et projets encore en discussion dans les éditions.

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À la une : l’après-FINUL et la pression sociale se rejoignent dans l’agenda libanais

La visite de Waltz ouvre une discussion sur les missions internationales

La présence internationale au Sud-Liban domine les journaux du 17 novembre 2026. Al Arabi Al Jadid, Al Quds Al Arabi et Asharq Al Awsat reviennent sur les entretiens de Mike Waltz avec Joseph Aoun, Nawaf Salam et Nabih Berri. Le représentant américain aux Nations unies demande au Hezbollah de se désarmer volontairement. Mais les comptes rendus ne se limitent pas à cette déclaration. Ils détaillent les fonctions que les responsables libanais souhaitent préserver : observation, rapports, coordination, liaison et soutien à l’armée. La question centrale est désormais celle du mandat capable de les réunir.

Dans Al Arabi Al Jadid du 17 novembre, Nawaf Salam défend une présence autorisée par le Conseil de sécurité. Il demande un calendrier articulant le retrait israélien complet et l’autorité exclusive de l’État sur les armes. La réciprocité doit, selon lui, être accompagnée d’un mécanisme crédible de vérification. Asharq Al Awsat souligne pour sa part que les discussions n’ont pas encore produit de proposition complète. La poursuite d’une présence internationale, la référence à la résolution 1701 et l’appui à l’armée apparaissent comme les éléments communs des positions libanaises rapportées.

Les quotidiens distinguent plusieurs lectures du rapport de force

Al Akhbar du 17 novembre insiste sur le refus de Nabih Berri de voir l’accord-cadre se substituer à la résolution 1701. Al Joumhouria met en avant les consultations et les garanties recherchées par Beyrouth. Ad Diyar développe davantage les hypothèses de force multinationale et les enjeux de souveraineté qu’elles soulèvent. Ces récits décrivent des discussions en cours. Les effectifs, le commandement, la zone d’intervention et le financement d’un dispositif éventuel ne font pas l’objet d’une annonce commune.

Al Quds Al Arabi du 17 novembre place les capacités opérationnelles au centre du dossier. Le journal évoque notamment le déminage, l’aide humanitaire, le soutien maritime et la vérification. Il rapporte aussi les réserves du Hezbollah sur un cadre qui, selon ses responsables, ne garantirait pas suffisamment le retrait israélien. Les positions portent donc sur le contenu des engagements autant que sur l’identité des pays susceptibles de participer à une future mission. La composition d’une force et la nature de son mandat restent deux questions distinctes.

Au-delà de la diplomatie, les échéances sociales se rapprochent

Les pages économiques donnent une autre mesure de l’urgence. Al Bina, Al Sharq, An Nahar et Asharq Al Awsat du 17 novembre rapportent l’annonce d’une grève bancaire chaque mercredi, à partir du 18 novembre. Le conflit porte sur la révision des déclarations fiscales de 2020 à 2024. Les banques contestent le traitement des écarts de change et des provisions sur les euro-obligations. Le ministère des Finances maintient sa position tout en rappelant le délai accordé jusqu’au 15 décembre pour rectifier les déclarations.

Al Akhbar et Al Liwa du 17 novembre annoncent, de leur côté, une mobilisation du transport routier le 25 novembre. Les syndicats réclament l’exécution d’engagements concernant les aides aux chauffeurs et les tarifs. Le même numéro d’Al Akhbar examine l’ouverture temporaire des importations de légumes après le gel dans la Békaa. Les conséquences de la crise apparaissent ainsi à plusieurs niveaux : accès aux banques, déplacements, revenus des professionnels et prix des produits frais.

Politique locale : un accord sur les garanties du Sud, des désaccords sur leur mise en œuvre La résolution 1701 rassemble les présidents, sans effacer les divergences La recherche d’une position commune sur le Sud domine la presse libanaise du 17 novembre 2026. An Nahar relève une convergence entre Joseph Aoun, Nabih Berri et Nawaf Salam. Les trois responsables demandent une présence internationale et refusent un vide sécuritaire. Ils défendent la résolution 1701, mais ne portent pas une lecture identique des négociations avec Israël. Berri reste opposé à l’accord-cadre discuté sous parrainage américain. Salam cherche à le traduire en engagements vérifiables, avec un calendrier reliant retrait israélien et extension de l’autorité de l’État. Aoun insiste sur les violations israéliennes et les tâches de l’armée. Al Joumhouria, le 17 novembre 2026, souligne l’importance des capacités matérielles nécessaires au déploiement libanais. Le rapprochement des présidents porte donc sur les garanties recherchées, sans régler toutes les modalités de leur application. An Nahar du 17 novembre 2026 décrit parallèlement une compétition entre la présidence et le Hezbollah autour du dialogue. La première se dit ouverte à des rencontres sans conditions préalables. Le parti invoque la Constitution et l’accord de Taëf pour encadrer les discussions. Ibrahim Bayram analyse ces déclarations comme une volonté réciproque de ne pas apparaître responsable du blocage. Le différend sur les activités militaires du Hezbollah demeure entier. Dans Al Bina du 17 novembre 2026, Ali Fayad demande l’abandon de l’accord-cadre, dont il conteste la compatibilité avec les engagements nationaux. Hassan Ezzeddine défend la résistance et appelle à une réconciliation intérieure. Ces interventions maintiennent ouvertes les offres de discussion, sans annoncer de reprise organisée des rencontres. L’armée et les institutions civiles face aux attentes La place de l’armée traverse cette confrontation. Al Bina du 17 novembre 2026 rapporte la visite du général Rodolphe Haykal au commandement de la Békaa, à Ablah. Le commandant affirme poursuivre le déploiement national et demande le retrait israélien. Il présente l’application des décisions de l’État comme le cadre de son action. Dans An Nahar du 17 novembre 2026, Daoud Sayegh défend le rôle de l’institution comme point de rencontre entre les Libanais. Ali Hamadé, dans le même numéro, critique au contraire la réponse des autorités au Hezbollah. Ces tribunes divergent sur la responsabilité politique, tout en plaçant au centre la capacité de l’État à traduire ses engagements en actes. Dans Ad Diyar du 17 novembre 2026, Fadi Makki expose le projet de réforme administrative à l’horizon 2030. Le ministre présente une charte comprenant dix-neuf droits et une démarche fondée sur quatorze principes. Le chantier envisage des regroupements, des suppressions et des réorganisations d’entités publiques. Il sépare définition des politiques, contrôle et prestation des services. Selon Makki, le diagnostic concerne plus de cent cinquante organismes et représente environ mille six cents pages. Le travail comprend plus de cent rencontres, ainsi qu’une enquête distincte auprès de douze mille personnes. La charte porte sur l’égalité d’accès, la simplification, la protection des données et la responsabilité administrative. Le ministre souligne cependant une vacance des postes supérieure à 80 % dans certaines administrations. La consultation doit préparer les décisions, alors que les moyens humains restent fortement réduits. Liberté de la presse et réponses aux demandes sociales An Nahar du 17 novembre 2026 consacre un dossier aux amendements réclamés sur la loi relative aux médias. Dix députés proposent de modifier les articles 104, 105 et 114. Ils demandent notamment que les interrogatoires des journalistes relèvent exclusivement des magistrats compétents. Le constitutionnaliste Jihad Ismaïl critique l’imprécision de l’incrimination des informations fausses et nuisibles. Selon lui, cette formulation entretient une menace pénale malgré les garanties nouvelles. Ibrahim Mneimné indique au quotidien qu’aucune réunion de commission n’a encore été convoquée pour examiner la proposition. Le journal rapporte aussi des reports d’audiences liés aux incertitudes sur les procédures. Les discussions portent ainsi sur les garanties effectives accordées à la presse, au-delà de l’adoption du texte. Les demandes sociales donnent une dimension concrète à ces débats. Al Bina du 17 novembre 2026 rapporte les échanges de Mohammad Haidar sur les indemnités de fin de service et les cotisations des entreprises sinistrées de Nabatiyé. Le ministre promet une étude juridique, tout en préservant les ressources de la sécurité sociale. Le même quotidien annonce une mobilisation du transport routier le 25 novembre, à l’appel de Bassam Tleiss. Les syndicats dénoncent le retard des aides promises et la concurrence du transport illégal. À Zekrit, Al Joumhouria du 17 novembre 2026 donne la parole au maire Adib Morcos. Il décrit une épargne municipale absorbée par la crise, face aux besoins de voirie, d’éclairage et de gestion des déchets. La route vers Nahr el-Kalb figure parmi ses priorités, avec le renforcement des moyens humains et un futur bâtiment municipal.

Citations et discours des personnalités politiques : des engagements de souveraineté aux exigences de résultats Retrait, vérification et autorité de l’État Les déclarations de Nawaf Salam donnent une place centrale aux engagements vérifiables. Al Joumhouria du 17 novembre 2026 rapporte son entretien avec Mike Waltz au Grand Sérail. Le Premier ministre demande que réciprocité et progression par étapes produisent des résultats concrets. Il vise deux mouvements parallèles : le retrait israélien et l’extension de l’autorité de l’État. Il réclame un mécanisme crédible pour vérifier les obligations des deux parties. Salam souhaite aussi une présence internationale sous mandat du Conseil de sécurité, chargée notamment d’observer, de transmettre des rapports et d’appuyer l’armée. Son objectif déclaré dépasse la gestion des incidents : il demande un règlement rétablissant la souveraineté libanaise. Nabih Berri insiste davantage sur les engagements non respectés. An Nahar du 17 novembre 2026 publie ses réponses après la rencontre américaine. Le président du Parlement réaffirme son attachement à la résolution 1701, dans la continuité de l’armistice de 1949 et de la résolution 425. Il souligne les destructions, l’occupation et l’empêchement du retour des habitants. Il présente ces éléments comme des obstacles au déploiement des institutions libanaises. Son opposition à l’accord-cadre reste explicite. Interrogé sur d’éventuelles sanctions américaines, il répond entendre de telles menaces depuis des années. Cette réaction exprime le maintien de sa position, sans annoncer une mesure nouvelle contre lui. Joseph Aoun associe les responsabilités sécuritaires à la reconstruction institutionnelle. Al Joumhouria du 17 novembre 2026 rapporte ses propos devant la Banque mondiale : les difficultés du pays résultent de décennies de mauvaise gestion, de corruption et de déséquilibres. Leur correction exige un effort prolongé. Le président cite les réformes financières, bancaires, administratives et judiciaires. Ad Diyar, le 17 novembre 2026, reprend également sa défense de la numérisation pour simplifier les démarches et réduire les occasions de corruption. Au registre militaire, Al Bina du 17 novembre 2026 rapporte que Rodolphe Haykal présente l’uniforme comme un recours pour tous les citoyens. À Ablah, il affirme que l’armée agit pour faire réussir les décisions de l’État, tout en exigeant le retrait israélien. Dialogue intérieur et responsabilité publique An Nahar du 17 novembre 2026 rapporte l’offre de dialogue de Hassan Fadlallah. Le député du Hezbollah affirme vouloir répondre favorablement aux gestes positifs, y compris venant d’adversaires politiques. Il invoque cependant la Constitution et l’accord de Taëf pour définir le cadre acceptable. Al Bina du 17 novembre 2026 restitue une objection plus directe d’Ali Fayad à l’accord-cadre. Celui-ci demande de ne pas lui donner une portée internationale et juge qu’il compromet les intérêts libanais. Ces appréciations restent celles du député. Hassan Ezzeddine défend pour sa part la résistance, critique les résultats des négociations et appelle à retrouver une entente intérieure. L’ouverture au dialogue s’accompagne ainsi du maintien des principales revendications du parti. Les interventions à l’étranger prolongent ces positions nationales. Al Sharq du 17 novembre 2026 rapporte les propos de Ghassan Salamé au sommet de la Francophonie à Phnom Penh. Le ministre refuse une paix obtenue au détriment de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. Il s’oppose également aux zones sécuritaires imposées au Liban. Dans Ad Diyar du 17 novembre 2026, Mohammad Bagher Ghalibaf affirme, lors de son appel à Nabih Berri, que l’apaisement régional dépend de la fin de la guerre au Liban. Le président du Parlement iranien conserve ainsi le dossier libanais dans sa présentation des discussions régionales. Berri lui répond en rappelant le retrait israélien et la résolution 1701. Dans Ad Diyar du 17 novembre 2026, Fadi Makki propose de mesurer la réforme par la confiance et la satisfaction des citoyens. Il associe leurs droits à des obligations : respect des règles, paiement des sommes dues et refus de la corruption. Son projet comprend des démarches simplifiées et des mécanismes de signalement sûrs. Al Bina du 17 novembre 2026 rapporte une autre recherche d’équilibre chez Mohammad Haidar. Le ministre promet d’étudier l’allègement des charges des entreprises sinistrées, tout en préservant la sécurité sociale. Bassam Tleiss présente les aides au transport comme un moyen de maintenir les tarifs pour les usagers. Adib Morcos, dans Al Joumhouria du 17 novembre 2026, rappelle enfin l’écart entre besoins municipaux et ressources. Ces interventions portent sur des domaines différents, mais réclament toutes une traduction concrète des engagements publics.

Diplomatie : le Liban recherche des garanties internationales et des partenariats opérationnels Les consultations sur la présence internationale restent ouvertes La visite de Mike Waltz ouvre une nouvelle phase de consultations sur le Sud. An Nahar du 17 novembre 2026 souligne que le représentant américain ne présente pas de formule définitivement arrêtée. Il doit transmettre ses observations à Washington et poursuivre les échanges à New York. Le quotidien insiste sur le rôle de la France dans la préparation du texte discuté au Conseil de sécurité. Les déclarations américaines maintiennent la référence à la résolution 1701, avec la possibilité de modifications. Elles évoquent aussi des éléments du dialogue tripartite. Les autorités libanaises cherchent à conserver une couverture internationale et à éviter un vide sécuritaire pendant cette transition. Al Joumhouria du 17 novembre 2026 décrit une démarche exploratoire. Selon ses sources officielles, le modèle de la force présente dans le Sinaï n’a pas été formellement proposé pendant les entretiens. Ad Diyar, à la même date, accorde davantage de place à l’hypothèse d’une force multinationale dans certaines de ses analyses. D’autres articles soulignent pourtant l’absence de proposition achevée. An Nahar évoque aussi une présence limitée de surveillance. Ces récits portent sur plusieurs pistes, non sur un projet commun déjà adopté. Le mandat, le commandement et les effectifs restent en discussion. Les fonctions de déminage, de soutien humanitaire et d’appui maritime figurent parmi les capacités dont le devenir est évoqué. Les conditions du retrait israélien constituent l’autre point central. Al Joumhouria du 17 novembre 2026 rapporte la demande de Nawaf Salam d’un calendrier et d’une vérification des engagements. Joseph Aoun expose les violations qui empêchent leur application. Nabih Berri insiste sur les destructions et le retour des habitants. Dans Ad Diyar du 17 novembre 2026, l’ancien ambassadeur Riad Tabbara estime que Washington veut diriger les volets politique et sécuritaire du processus. Il s’interroge cependant sur les concessions qu’elle obtiendra d’Israël. Al Bina du 17 novembre 2026 rapporte les inquiétudes de sources proches de Berri : elles craignent qu’un nouveau dispositif ne stabilise l’occupation plutôt que d’y mettre fin. La rédaction des obligations demeure donc un enjeu majeur. Des partenaires régionaux aux programmes de reconstruction An Nahar du 17 novembre 2026 présente la visite de Yazid ben Farhane comme la confirmation du soutien saoudien aux institutions. Le quotidien souligne l’appui à Joseph Aoun, à Nawaf Salam et à l’armée, ainsi que l’importance reconnue à Nabih Berri. Cette lecture diffère de celles rapportées par certaines sources dans Al Bina et Ad Diyar, qui rapprochent le déplacement de la visite de Bilal Erdogan. An Nahar insiste au contraire sur une démarche que Riyad ne présente pas comme une riposte aux initiatives turques ou qataries. Le Qatar apparaît notamment dans le dossier électrique. Al Joumhouria du 17 novembre 2026 fait état de nouvelles discussions techniques, sans annoncer de contrats définitivement conclus. Al Joumhouria et Ad Diyar du 17 novembre 2026 rapportent également l’entretien téléphonique entre Berri et Mohammad Bagher Ghalibaf. Le président du Parlement iranien lie le retour au calme régional à la fin de la guerre au Liban. Berri rappelle l’exigence de retrait israélien. Sur le versant syrien, Ad Diyar du 17 novembre 2026 examine la visite d’Ahmad Hajjar à Damas. Selon les sources politiques citées, elle concerne les frontières, la contrebande, les détenus et la coopération judiciaire. Le journal évoque des demandes syriennes au sujet de figures liées à l’ancien pouvoir. Il indique que les interlocuteurs libanais ont rappelé les contraintes judiciaires entourant ces dossiers. Les discussions sécuritaires ne valent donc pas annonce de remises de personnes. La coopération économique occupe une autre place importante. Ad Diyar et Al Joumhouria du 17 novembre 2026 relatent la visite d’Anna Bjerde et de la Banque mondiale. Reconstruction, énergie, agriculture, services publics et protection sociale figurent dans les échanges. Les responsables libanais demandent une accélération des projets, tandis que la Banque travaille à un nouveau cadre de partenariat. Dans An Nahar du 17 novembre 2026, Nassif Hitti défend une coordination entre diplomatie officielle, entreprises et diaspora. L’ancien ministre souligne le potentiel des réseaux expatriés pour développer investissements et échanges. Sa tribune propose une méthode plutôt qu’un programme nouveau. Elle met l’accent sur la préparation et le suivi des projets, au-delà des déclarations de soutien qui accompagnent les visites diplomatiques.

Politique internationale : plusieurs fronts mêlent pression militaire et négociation

À Jurf al-Sakhr, le contrôle du territoire croise celui du pétrole

Al Arabi Al Jadid, Al Quds Al Arabi et Asharq Al Awsat du 17 novembre consacrent une place importante au bras de fer entre le gouvernement irakien et les Kataëb Hezbollah. Les articles décrivent le renforcement de forces régulières autour de Jurf al-Sakhr et les démarches destinées à obtenir le retrait du groupe. Le gouvernement invoque une enquête sur des détournements de pétrole et des installations utilisées pour le trafic. La faction dément ces accusations et présente les pressions comme une tentative de désarmement.

Dans Asharq Al Awsat du 17 novembre, le dossier comprend des dérivations de conduites, des raffineries et des réservoirs faisant l’objet d’investigations. Les médiations politiques se poursuivent parallèlement aux préparatifs sécuritaires. Al Arabi Al Jadid souligne aussi l’enjeu du retour des habitants déplacés. Le contrôle d’un territoire, la protection des infrastructures et les conditions de retour des familles se retrouvent ainsi dans une même confrontation. Les Kataëb Hezbollah irakiennes ne se confondent pas avec le Hezbollah libanais.

La Syrie apparaît à travers l’occupation du Sud et les nouveaux investissements

Asharq Al Awsat du 17 novembre reprend une enquête sur les critiques de militaires israéliens concernant la présence de leur armée dans le sud de la Syrie. Des officiers et réservistes anonymes décrivent des contrôles, des perquisitions et des restrictions affectant les habitants. Le journal rapporte des divergences sur l’utilité de ces opérations et sur les possibilités d’un arrangement sécuritaire avec Damas. Ces témoignages sont présentés comme des appréciations internes, non comme un changement officiel de doctrine israélienne.

An Nahar international du 17 novembre aborde la Syrie sous l’angle économique et diplomatique. Ses pages examinent les intérêts français et turcs sur la côte et autour des infrastructures portuaires. Le développement des terminaux, des réseaux et des accès commerciaux s’inscrit dans la recherche de partenaires pour la reconstruction. Les projets économiques donnent aussi aux États concernés une présence politique durable. Le journal distingue les ambitions affichées des opérations qui disposent déjà d’un cadre contractuel.

Gaza : les journaux décrivent une crise prolongée des abris et des soins

Al Quds Al Arabi du 17 novembre rassemble plusieurs alertes sur les besoins d’abri avant l’hiver. Les organisations citées font état d’un manque de tentes, de bâches et de matériel de couchage. Le quotidien évoque les obstacles au passage de l’aide et les appels de gouvernements étrangers à faciliter les livraisons. Les volumes annoncés à un point d’entrée ne décrivent pas automatiquement ce qui a été distribué aux familles. Le reportage suit donc aussi les contraintes qui séparent l’arrivée des biens de leur usage.

Al Arabi Al Jadid du 17 novembre se concentre sur les personnes diabétiques et la pénurie d’insuline. Des soignants décrivent des difficultés d’approvisionnement, de conservation et de suivi, particulièrement lourdes pour les enfants. Le dossier associe les médicaments aux moyens indispensables à leur administration : dispositifs d’injection, froid et accès régulier à une équipe médicale. Il décrit une urgence de continuité des soins, au-delà de la seule disponibilité ponctuelle d’un produit.

L’éducation et les infrastructures élargissent la lecture internationale

Asharq Al Awsat du 17 novembre revient sur le recul de l’accueil d’étudiants étrangers aux États-Unis. Le journal rapproche une enquête de rentrée et les données annuelles d’Open Doors. Leurs périodes et leurs populations diffèrent : les nouveaux entrants d’un semestre ne représentent pas l’ensemble des étudiants internationaux d’une année universitaire. Les établissements et les organismes professionnels cités s’inquiètent des effets sur leurs ressources, la recherche et les emplois associés.

An Nahar international et Al Arabi Al Jadid du 17 novembre analysent également les perturbations du transport aérien américain. Ils relient la panne récente aux fragilités des communications et aux programmes de modernisation du contrôle aérien. Les conséquences dépassent la durée de l’interruption initiale, car les appareils et les équipages ne se trouvent plus aux endroits prévus. Ces dossiers décrivent la dépendance d’un service public essentiel à des réseaux techniques dont la rénovation prend plusieurs années.

Économie : fiscalité, approvisionnement et revenus alimentent les tensions

Les banques et les Finances s’opposent sur les exercices de crise

Al Bina, Ad Diyar, Al Sharq et An Nahar du 17 novembre rapportent la décision de l’Association des banques du Liban de lancer une grève d’avertissement chaque mercredi. La première journée annoncée est celle du 18 novembre. L’association demande le retrait de la démarche du ministère des Finances portant sur les déclarations fiscales de 2020 à 2024. Elle souhaite également une correction des dispositions contestées, notamment dans le cadre des discussions budgétaires.

Le désaccord concerne deux ensembles d’écritures. Les banques soutiennent que les écarts de change visés résultent de réévaluations comptables et non de profits encaissés. Elles contestent aussi la réintégration de provisions sur les euro-obligations dans la base imposable. Selon leur argumentaire, ces provisions couvrent les pertes liées au défaut souverain. Le débat porte donc sur la traduction fiscale de comptes profondément modifiés par la dépréciation de la livre et par la crise de la dette.

Ad Diyar du 17 novembre expose la réponse du ministère. Celui-ci invoque les règles applicables et un avis de la Commission de législation et de consultation. Il rappelle que le délai de rectification a été prolongé jusqu’au 15 décembre, à la demande de l’association. Il maintient la possibilité de réunions techniques, tout en refusant que les perturbations imposées aux citoyens deviennent un instrument de pression. Le ministère conteste également l’idée que la défense des déposants puisse dispenser un secteur de ses obligations fiscales.

Asharq Al Awsat du 17 novembre avance une estimation de 600 millions de dollars attribuée aux banques pour les prélèvements contestés. Cette évaluation exprime leur lecture du dossier. Elle ne constitue pas un montant définitivement établi par une décision commune. Le conseil de l’association conserve, par ailleurs, la possibilité de suspendre, d’annuler ou de durcir le mouvement. Les communiqués reproduits dans les journaux ne détaillent pas le fonctionnement de chaque agence et de chaque service pendant la grève.

Transport routier : l’aide aux chauffeurs reste au centre du conflit

Al Akhbar du 17 novembre revient sur l’aide promise aux chauffeurs publics. Le journal évoque un dispositif de 12 millions de livres par mois pendant trois mois, en contrepartie du respect des tarifs officiels. Il décrit le parcours parlementaire du projet et son renvoi vers la commission des Travaux publics. L’annonce d’une aide et l’ouverture effective des paiements restent donc séparées. Ce décalage explique une partie de la mobilisation annoncée pour le 25 novembre.

Al Liwa et Al Bina du même jour rapportent les propos de Bassam Tleiss. Le responsable syndical dénonce la concurrence de véhicules opérant, selon lui, en dehors du cadre légal. Il réclame également l’application d’engagements concernant le code de la route et plusieurs catégories de transport. Les 54 000 familles qu’il évoque représentent le secteur dans son discours. Elles ne constituent pas une liste établie des bénéficiaires de l’aide. Les modalités précises de la mobilisation doivent encore être annoncées.

Les importations de légumes doivent compenser la baisse de l’offre locale

Al Akhbar du 17 novembre décrit une mesure prise après le gel ayant touché la Békaa. La décision agricole 603/1 ouvre temporairement certaines importations sans autorisation préalable. Le journal cite les tomates, les concombres, les concombres arméniens, les courgettes et les courges, pour une période allant du 15 au 30 novembre. D’autres produits disposent de fenêtres différentes. La mesure vise à augmenter les quantités disponibles après les pertes des cultures locales.

Le quotidien rapporte des prix élevés pour certains légumes, notamment la courgette. Il présente la position du ministre Nizar Hani, qui attend un effet des nouveaux arrivages sur l’approvisionnement. Une autorisation d’importer ne signifie cependant pas que toutes les cargaisons sont déjà sur les marchés. Le débat oppose aussi deux préoccupations : limiter le coût pour les ménages et préserver les producteurs dont une partie des récoltes a été détruite.

Électricité : la négociation qatarie porte sur les recettes autant que sur les centrales

Al Arabi Al Jadid du 17 novembre détaille les propositions énergétiques discutées avec le Qatar. Deux centrales à gaz de 825 mégawatts chacune sont évoquées à Deir Ammar et Zahrani. Le journal décrit aussi un approvisionnement en gaz naturel liquéfié sur vingt ans, une unité flottante de stockage et de regazéification, ainsi que des capacités renouvelables. Ces éléments appartiennent à l’offre examinée. Le quotidien précise qu’aucun accord final signé n’est encore annoncé.

La formule proposée repose sur la construction, l’exploitation et le transfert des installations. Elle limiterait le financement initial du Trésor. En revanche, les prix, les garanties financières et le recouvrement des factures demeurent au cœur de la négociation. Al Arabi Al Jadid rappelle l’approbation du plan électrique au Conseil des ministres du 13 novembre et le mandat donné à Joe Saddi pour poursuivre les discussions. La capacité annoncée des équipements ne décrit pas une production immédiatement disponible.

Le budget et les cotisations sociales posent la question des engagements publics

Ad Diyar et Al Liwa du 17 novembre reviennent sur les travaux de la commission des Finances et du Budget. Ibrahim Kanaan demande une vue regroupée des dépenses liées aux conséquences de la guerre. Les crédits du Conseil du Sud ne suffisent pas à mesurer les interventions de la Santé, des Affaires sociales ou des Travaux publics. La commission réclame également des listes de prêts et de dons ainsi que des documents comptables permettant de rapprocher les prévisions des sommes réellement dépensées.

Al Bina et Al Sharq du même jour rapportent les demandes de commerçants de Nabatiyé au ministre du Travail, Mohammad Haidar. Des entreprises détruites ou contraintes d’interrompre leur activité réclament des aménagements de cotisations à la CNSS. Elles demandent notamment des échéanciers exceptionnels et un traitement des pénalités. Le ministre annonce un examen juridique en préservant les ressources de la caisse. Ces démarches ne constituent pas encore une exonération ou un calendrier adopté.

Justice : la liberté de la presse et les garanties de procédure en débat

Les articles contestés de la loi sur les médias

An Nahar du 17 novembre examine les critiques visant plusieurs dispositions de la loi sur les médias. Le journal donne la parole au juriste Jihad Ismaïl, qui conteste notamment l’imprécision de l’incrimination relative aux informations fausses et nuisibles. Le débat concerne la manière dont une réforme présentée comme protectrice peut maintenir des risques de poursuite. Il touche aussi les rapports entre le nouveau régime, le Code pénal et les compétences de différentes juridictions.

Le même article rapporte une proposition de dix députés portant sur les articles 104, 105 et 114. Ibrahim Mneimné indique qu’aucun rendez-vous de commission n’a encore été convoqué pour son examen. Le journal distingue ainsi le texte en vigueur des modifications demandées. Les critiques formulées par les juristes et les élus décrivent les effets qu’ils redoutent ou les garanties qu’ils veulent renforcer. Elles ne correspondent pas à une annulation des dispositions contestées.

L’audit des bénéficiaires des subventions revient dans l’agenda financier

Al Bina et Al Sharq du 17 novembre rapportent une rencontre entre Tony Frangié et Yassine Jaber. Les échanges portent notamment sur l’audit des bénéficiaires d’aides financières publiques. Les journaux rappellent une démarche législative remontant à 2021 et évoquent la coopération des Finances avec la Banque du Liban. Le ministre présente un travail d’audit et une articulation avec la Justice. Les comptes rendus ne publient pas de conclusions mettant en cause une entreprise déterminée.

L’enjeu est celui du passage entre les mécanismes d’aide, l’identification de leurs bénéficiaires et l’examen de leur utilisation. La restitution des dépôts et la réorganisation financière constituent le cadre politique de la rencontre. Elles ne doivent pas être confondues avec les résultats d’une enquête. Les annonces rapportées concernent des démarches de contrôle, et non des condamnations ou des montants récupérés.

En Israël, les demandes d’enquête se multiplient après les révélations électorales

Al Arabi Al Jadid et Al Quds Al Arabi du 17 novembre reviennent sur les soupçons entourant les arrestations de militants de Raam le jour des élections. Les articles rapportent les demandes d’enquête de responsables des formations arabes. Ils interrogent l’origine des informations transmises à la police et les liens allégués de certains interlocuteurs avec le bureau de Benjamin Netanyahu. Les accusations concernent une possible instrumentalisation des services à des fins politiques.

Al Quds Al Arabi rapporte aussi la réponse d’un avocat selon lequel l’un des hommes cités avait quitté ses fonctions et agissait à titre privé. Le bureau du Premier ministre conteste l’existence d’une opération montée pour fausser le scrutin. L’examen policier et les demandes de commission doivent donc être distingués d’une conclusion judiciaire. Les libérations des personnes arrêtées et les critiques adressées à la solidité du dossier nourrissent la controverse, sans démontrer à elles seules toutes les accusations politiques.

En Syrie, la conciliation soulève la question du consentement

Al Quds Al Arabi du 17 novembre consacre un dossier aux conseils de conciliation syriens. Leurs responsables présentent ce travail comme un complément à une justice encombrée. Ils insistent sur le caractère volontaire des accords, la possibilité de se retirer et leur validation judiciaire. Ils affirment aussi que la conciliation ne peut supprimer l’action publique. Ces garanties sont au centre du modèle qu’ils défendent.

Le quotidien examine cependant les risques de pression sur les parties les plus faibles. Une procédure rapide n’offre pas les mêmes protections si une famille, un groupe local ou un acteur puissant impose l’accord. Le débat porte sur les moyens de vérifier le consentement, la place du juge et la force exécutoire des arrangements. Il ne se résume donc pas à une opposition entre justice officielle et solutions locales.

Société : services consulaires, villes et protection de l’enfance

Le passeport biométrique se rapproche des Libanais des Émirats

Al Sharq, Ad Diyar et An Nahar du 17 novembre reprennent le communiqué de la Sûreté générale sur les demandes de passeports biométriques à Abou Dhabi. La réception a commencé à l’ambassade du Liban le lundi 16 novembre. Le consulat général à Dubaï doit proposer le même service plus tard dans la semaine. L’ouverture effective du premier guichet et le calendrier annoncé pour le second constituent deux étapes distinctes.

La direction présente cette évolution comme un volet du déploiement progressif de ses services dans les représentations diplomatiques. L’objectif est de réduire les déplacements imposés aux expatriés. Les informations publiées dans les journaux ne donnent pas un tarif unique, un délai de délivrance ou une liste de pièces applicable à toutes les situations. Elles établissent l’ouverture d’un service de réception des demandes, pas la remise immédiate des documents.

À Zekrit, les projets municipaux restent contraints par la crise financière

Al Joumhouria du 17 novembre publie un entretien avec le maire de Zekrit, Adib Morcos. Celui-ci explique que l’épargne destinée à un bâtiment municipal a été affectée par la crise financière. La municipalité continue de louer ses locaux. Ses projets se partagent entre voirie, éclairage, déchets, équipements et renforcement des services. La route reliant Zekrit à Nahr el-Kalb occupe une place importante dans cette présentation des besoins.

Le maire décrit un effort de collecte des recettes et de contrôle des dépenses. Le bâtiment reste un objectif pour les années restantes du mandat, et non un chantier dont le financement serait annoncé. L’entretien montre comment un projet patrimonial peut rester bloqué alors que les tâches ordinaires continuent. Les besoins de circulation, de sécurité et d’entretien absorbent des ressources dans un contexte où les économies précédemment constituées ne jouent plus leur rôle.

Tripoli cherche une réponse aux occupations de l’espace public

Nida Al Watan du 17 novembre consacre un reportage au secteur du Tal, à Tripoli. Le quotidien décrit les difficultés de stationnement et l’occupation de trottoirs ou de places par des commerces et des gardiens informels. Il revient aussi sur la destruction des parcmètres lors des événements de 2019. Les témoignages expriment une gêne quotidienne pour les habitants, les visiteurs et les commerçants.

La municipalité indique qu’une étude a été achevée et transmise à l’autorité compétente pour la circulation. Le journal ne donne pas de calendrier ferme d’exécution. La préparation d’un dispositif et sa mise en service restent donc séparées. Le dossier porte autant sur l’organisation de l’espace public que sur le paiement du stationnement. Les déplacements à pied et l’accès aux commerces font également partie des besoins décrits.

La protection de l’enfance s’inscrit dans un engagement interministériel

Al Liwa du 17 novembre rapporte la participation d’une délégation libanaise conduite par Haneen Sayed à la conférence ministérielle de Manille sur les violences contre les enfants. Les Affaires sociales, la Santé, l’Éducation et d’autres acteurs interviennent dans cette démarche. Le quotidien évoque également la place de la société civile et des jeunes dans les consultations. Les violences physiques, les risques numériques et l’accès aux services nécessitent une action qui dépasse une seule administration.

Le journal présente les travaux préparatoires comme une recherche d’engagements nationaux. Leur mise en œuvre suppose ensuite des services, des professionnels et des moyens. La participation à une conférence ne décrit pas, à elle seule, une couverture effective de tous les enfants. Le dossier rejoint les questions de signalement, de prise en charge et de coopération entre la Justice, les écoles et les structures sanitaires.

Les séismes du Sud font l’objet d’une lecture scientifique prudente

Nida Al Watan du 17 novembre interroge le géologue Tony Nemer sur les secousses signalées dans le Sud. Le spécialiste examine les rapprochements faits avec de fortes explosions antérieures. Le quotidien souligne qu’aucun lien causal n’est démontré par la seule succession des événements. Il rappelle aussi qu’une petite secousse ne permet pas de prévoir une grande. L’analyse nécessite de comparer les signaux et l’activité de fond, plutôt que de déduire un scénario d’une sensation ressentie localement.

Culture : livres, archives et scènes donnent rendez-vous à Beyrouth

Un siècle de littérature jeunesse à Dar el-Nimer

Al Arabi Al Jadid du 17 novembre annonce l’exposition consacrée à cent ans d’histoires pour enfants au Liban. Elle doit se tenir à Dar el-Nimer, à Beyrouth, du 19 au 29 novembre. Le quotidien évoque plus de deux cents récits et un travail de documentation sur l’écriture, l’illustration et l’édition. L’évolution de la place de l’enfant dans la société constitue l’un des fils de ce parcours.

Le projet associe l’histoire des livres à celle de leurs publics. Les formes graphiques, les thèmes et les modes de publication changent avec les générations. La presse annonce également une visite destinée aux enfants, accompagnée d’un récit. L’exposition s’adresse donc aux lecteurs, mais aussi aux familles, aux enseignants et aux professionnels de l’édition. Elle ne se limite pas à un hommage abstrait à la lecture : elle rassemble un matériau qui permet de comparer les représentations de l’enfance.

Les Rencontres chorégraphiques installent un rendez-vous de danse

Al Quds Al Arabi du 17 novembre rend compte de l’ouverture des Rencontres chorégraphiques de Beyrouth au théâtre Al Madina. Le spectacle « La Bas », de Selim Ben Safia, a été joué sans sa musique. Le journal rapporte qu’un problème de transport d’un violoncelle baroque a empêché la venue de la musicienne. Les quatre danseurs ont maintenu la représentation. Cet épisode donne au compte rendu une tonalité particulière, sans résumer à lui seul le projet du festival.

Bassam Abou Diab présente une programmation associant ateliers, créations et artistes de plusieurs pays. Le quotidien cite des participations arabes, européennes et d’autres régions. Plusieurs espaces beyrouthins doivent accueillir les rendez-vous jusqu’à la fin de novembre. Le travail en cours porte aussi sur la création de liens entre artistes et sur l’accompagnement de pièces en développement. Les Rencontres cherchent ainsi à installer une continuité entre formation, recherche et présentation au public.

Les archives de Beyrouth circulent à Londres

Al Arabi Al Jadid du 17 novembre présente le Festival Palestine de Londres, organisé du 13 au 27 novembre. Parmi les œuvres évoquées figure « Do You Love Me », de Lana Daher. Le film traverse soixante-dix ans de mémoire visuelle de Beyrouth à partir de films, de documents familiaux et de photographies. Le quotidien replace cette proposition dans un programme où les archives et les récits personnels occupent une place importante.

Cette matière ne raconte pas la ville depuis un seul point de vue. Les images conservées par les familles voisinent avec celles du cinéma et de la vie publique. Le journal souligne ainsi le rôle des archives dans la transmission d’une histoire urbaine traversée par les conflits et les déplacements. La présence du film dans un festival londonien met aussi ce travail en relation avec un public éloigné du Liban, pour lequel les images peuvent constituer un lien avec la ville.

Les pages littéraires font place aux auteurs libanais

Al Arabi Al Jadid du 17 novembre signale les mémoires culturelles d’Ahmad Ali al-Zein, publiées chez Hachette Antoine. L’enfance dans l’Akkar, Beyrouth pendant la guerre et les villes de l’exil composent le parcours présenté. Le livre fait apparaître plusieurs figures de la vie intellectuelle et artistique. La notice insiste sur les rapports entre écriture, mémoire, perte et création. Elle donne accès au projet de l’auteur, sans constituer une lecture exhaustive de l’ouvrage.

Le même numéro présente un travail d’Ali Nasr sur l’art du récit chez Gibran Khalil Gibran. Le chercheur examine notamment les dimensions culturelles et critiques de ses textes. Al Joumhouria du 17 novembre s’intéresse pour sa part à un ouvrage de Chadi Mansour sur les transformations des gauches. La critique parcourt les tensions entre justice sociale, liberté, organisation politique et évolution des milieux populaires. Ces titres élargissent les pages culturelles au-delà du seul agenda des spectacles.

Des rendez-vous autour des lieux de culture et de la mémoire

Al Akhbar du 17 novembre annonce une soirée de soutien à Espace Al Madina le 19 novembre, à Tilt33, à Hamra. Le même agenda mentionne une rencontre sur les musées, la mémoire et l’identité, le 20 novembre à Beit Beirut. Une séance de courts métrages d’étudiantes de l’Université libanaise est annoncée le 24 novembre à la bibliothèque municipale de Monnot. Les trois rendez-vous mobilisent des formes différentes : collecte, débat et projection.

Al Quds Al Arabi du 17 novembre rapporte enfin un hommage organisé à Saïda au poète Moustapha Sbayti. Le lycée Al Safir et le rassemblement culturel Al Manara figurent parmi les organisateurs cités. La rencontre associe sa famille, ses proches et des acteurs éducatifs et culturels. Un documentaire consacré à son parcours accompagne l’hommage. Cette actualité locale complète les annonces de festivals et les publications littéraires du jour.

Sport : l’olympisme libanais cherche une sortie de crise, la diaspora nourrit le football

Une annonce d’accord après plusieurs mois de conflit

Nida Al Watan et Al Liwa du 17 novembre rapportent une annonce du ministère de la Jeunesse et des Sports concernant la crise olympique. Le ministère présente un accord obtenu sous médiation qatarie comme une voie de sortie du conflit. Le rétablissement d’une gouvernance conforme à la Charte olympique et l’unité de l’institution figurent parmi les objectifs exposés. Les journaux replacent cette démarche dans les tensions accumulées entre équipes dirigeantes.

Al Liwa rapporte également des réserves provenant de sources liées à l’un des camps. L’annonce d’un accord et la mise en place effective des organes restent donc deux étapes. Le sujet touche les relations du Liban avec les instances internationales, mais aussi la représentation de ses fédérations. Les articles du jour ne permettent pas de présenter une nouvelle composition comme définitivement installée.

Trois parcours entre plusieurs pays et une sélection

Al Akhbar du 17 novembre consacre un dossier à Reda Khadra, Sami Merhej et João Gabriel Makhlouf. Leurs trajectoires traversent l’Allemagne, la Colombie et le Brésil. Le quotidien recueille leurs liens avec le Liban, leurs attaches familiales et les motivations de leur choix sportif. Le dossier s’intéresse moins à un résultat qu’à la manière dont une sélection peut réunir des joueurs formés dans des environnements différents.

Ces récits donnent une dimension personnelle au recrutement de la diaspora. Les liens transmis par les parents ou les grands-parents voisinent avec les perspectives de carrière et l’expérience des championnats étrangers. Le journal distingue les parcours de chaque joueur. Ils ne représentent pas un modèle unique de retour. Certains découvrent plus directement un pays qui occupait déjà une place importante dans l’histoire familiale.

Bassora et les autres disciplines libanaises

Nida Al Watan et Al Liwa du 17 novembre annoncent le rendez-vous de la sélection contre la Palestine à Bassora. La rencontre suit le match nul contre l’Irak dans le tournoi amical. Les propos de Madjid Bougherra rapportés par la presse mettent l’accent sur la progression du groupe et l’évaluation d’options de jeu. Les éditions du matin paraissent avant le résultat de la rencontre du jour.

Nida Al Watan du 17 novembre rapporte aussi vingt-quatre médailles de la délégation libanaise aux championnats du monde jeunes de muay-thaï à Olympie : six en or, huit en argent et dix en bronze. Le quotidien mentionne parallèlement des compétitions nationales de karaté. Al Sharq du même jour revient sur les préparatifs du marathon de Beyrouth, annoncé pour le 29 novembre. Ces nouvelles donnent une place aux disciplines et aux événements qui ne se limitent pas au calendrier du football.

Technologie : données, infrastructures et usages publics sous examen

La reconnaissance faciale et la responsabilité des prestataires

Al Quds Al Arabi du 17 novembre reprend une enquête consacrée au transfert de millions de photographies palestiniennes vers une infrastructure d’Amazon. Le quotidien décrit un projet d’utilisation de la reconnaissance faciale et replace le dossier dans les relations entre entreprises technologiques et autorités israéliennes. Le stockage des images, les essais d’un logiciel et son déploiement opérationnel ne recouvrent pas les mêmes actes. L’article n’établit pas l’usage précis de chaque photographie.

Le sujet porte sur le parcours des données : qui les recueille, qui les conserve, à quelles fins elles sont traitées et qui peut y accéder. Le journal aborde ces questions à travers l’enquête qu’il reprend. Il ne présente pas une décision de justice sur la responsabilité des sociétés concernées. Les dispositifs de reconnaissance deviennent ici un objet politique et juridique, au-delà de la seule performance technique annoncée.

L’intelligence artificielle accroît aussi la dépendance aux réseaux

Al Quds Al Arabi du 17 novembre rapporte les préoccupations exprimées à propos de l’intelligence artificielle dans le secteur bancaire. Les risques évoqués comprennent les cyberattaques, les manipulations et la dépendance à un petit nombre de prestataires. La concentration des services peut transformer une difficulté technique en problème touchant plusieurs institutions. Le dossier met donc en relation l’innovation et l’organisation des infrastructures qui la rendent possible.

Le même journal revient sur les discussions de la COP31 concernant l’énergie et l’eau consommées par ces technologies. Les outils numériques peuvent aider à traiter des données climatiques ou à améliorer certains processus. Leur fonctionnement demande néanmoins des centres de calcul, de l’électricité et du refroidissement. Les débats rapportés portent sur la manière de mesurer ces coûts et les bénéfices attendus, plutôt que de considérer tout usage de l’intelligence artificielle comme automatiquement favorable au climat.

Les services publics numériques restent liés à la réforme des procédures

Ad Diyar du 17 novembre donne à la transformation numérique une place importante dans l’entretien de Fadi Makki sur la réforme administrative. Le ministre relie la numérisation à la simplification des démarches, au partage des informations et à la réduction des contacts inutiles. Il défend aussi une séparation plus claire entre les fonctions de réglementation et de prestation. Le programme décrit ne se résume donc pas à remplacer un formulaire papier par un écran.

Dans les pages internationales d’An Nahar du 17 novembre, les difficultés du transport aérien américain montrent une autre face de cette dépendance. Des réseaux anciens doivent être remplacés sans interrompre un service continu. Les interfaces entre équipements, opérateurs et centres de contrôle compliquent le calendrier. Le progrès numérique apparaît ainsi à la fois comme un moyen de rendre le service plus fiable et comme un chantier dont les transitions doivent être organisées.

People : scènes internationales et télévision mobilisent les artistes libanais

Ragheb Alama distingue concert public et prestations privées

Al Quds Al Arabi du 17 novembre rapporte le concert public de Ragheb Alama au Centre culturel Atatürk, à Istanbul. Le chanteur présente cette scène comme une première publique dans la ville. Il rappelle cependant avoir déjà donné des prestations privées en Turquie, notamment à Bodrum et Antalya. Le quotidien décrit les échanges avec le public et la présence d’un drapeau libanais remis par un spectateur.

Ragheb Alama exprime également le souhait d’une collaboration avec un artiste turc. Il la présente comme une manière de rapprocher les répertoires et les publics. Ce projet relève d’une intention exprimée, non d’un duo dont l’enregistrement et la sortie seraient annoncés. Le récit met en avant la circulation régionale de la chanson libanaise et la place de ses artistes sur des scènes internationales.

Le retour de la danse télévisée suscite des lectures opposées

Nida Al Watan et Al Akhbar du 17 novembre reviennent sur le retour de l’émission de danse de MTV après plusieurs années d’absence. Les présentateurs et le jury occupent une place importante dans les deux articles. Nida Al Watan souligne le spectacle et l’attente du public, tandis qu’Al Akhbar développe une lecture plus critique du format et de son environnement audiovisuel. Ces appréciations appartiennent aux journaux qui les publient.

Les pages culturelles et de divertissement évoquent aussi les conditions de diffusion, alors que les relations entre MTV et Cablevision restent tendues. Les questions d’accès au programme et de financement des contenus croisent ainsi les nouvelles des personnalités à l’écran. Les comptes rendus du lancement ne donnent pas encore un bilan d’audience de la saison entière.

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