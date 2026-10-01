Immobilier au Liban : les ventes plongent, les prix résistent… le paradoxe d’un marché devenu inaccessible

Au Liban, les transactions immobilières chutent fortement en 2026 tandis que leur valeur résiste. Derrière ce paradoxe apparaît un marché de plus en plus étroit : crédit presque absent, achats en dollars frais, poids de la diaspora et propriétaires peu disposés à vendre moins cher excluent davantage de ménages résidents.

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Le chiffre pourrait laisser croire à un marché immobilier en plein décrochage. Sur les cinq premiers mois de 2026, environ 24 096 transactions immobilières ont été enregistrées au Liban. Leur nombre recule de 27,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Presque une opération sur quatre a donc disparu en douze mois.

Logiquement, une telle contraction devrait exercer une forte pression sur les prix. Pourtant, les données disponibles racontent une histoire différente. La valeur cumulée des transactions atteint encore environ 2,6 milliards de dollars et son recul reste nettement inférieur à celui du nombre des ventes, autour de 8 %. Plus étonnant encore, une estimation professionnelle évoque la possibilité d’une augmentation des prix pouvant atteindre 30 % d’ici à la fin de 2026.

C’est l’un des paradoxes les plus intéressants de l’économie libanaise actuelle : on vend beaucoup moins de biens, sans observer pour autant un effondrement proportionnel de leur valeur.

Il serait tentant d’y voir la preuve d’une extraordinaire résistance de l’immobilier. Ce serait aller trop vite. Un marché peut conserver des prix élevés tout en devenant moins liquide, plus étroit et beaucoup plus difficile d’accès. La baisse des transactions peut même devenir le symptôme de cette résistance des prix : acheteurs et vendeurs ne se rencontrent plus suffisamment pour produire le volume d’échanges observé auparavant.

Le véritable sujet n’est donc pas seulement le prix du mètre carré. Il est de comprendre pourquoi, dans un pays encore confronté à une crise financière majeure, les propriétaires ne semblent pas obligés de brader leurs biens et pourquoi les acheteurs, eux, se font plus rares.

24 096 ventes : le chiffre qui raconte un marché en contraction

Une baisse de 27,3 % du nombre de transactions en cinq mois est suffisamment importante pour ne pas être traitée comme une simple variation saisonnière. L’activité immobilière ralentit nettement.

Mais la valeur totale des transactions ne recule que d’environ 8 %. L’écart entre ces deux évolutions est révélateur.

À titre purement indicatif, si l’on divise les 2,6 milliards de dollars de transactions par les 24 096 opérationsenregistrées, on obtient une valeur moyenne d’un peu moins de 108 000 dollars par transaction. Ce calcul ne constitue pas un prix moyen du logement : les transactions peuvent porter sur des appartements, des terrains, des commerces ou d’autres biens de tailles et de valeurs très différentes. Il permet néanmoins de constater une chose : la contraction du volume n’a pas entraîné une contraction comparable des montants échangés.

Le marché sélectionne donc davantage ses transactions.

Les biens qui se vendent encore semblent représenter une valeur suffisamment importante pour empêcher le montant global de s’effondrer au même rythme que le nombre d’opérations. Cela peut traduire plusieurs phénomènes : concentration des achats sur certaines zones, maintien des prix demandés, raréfaction des ventes forcées ou déplacement du marché vers des acheteurs disposant de liquidités importantes.

Les données disponibles ne permettent pas d’attribuer précisément à chacun de ces facteurs une part du phénomène. Elles suffisent en revanche à écarter une lecture simpliste : moins de ventes ne signifie pas automatiquement immobilier moins cher.

Le crédit, grand absent du marché

Le problème structurel est évident : le Liban ne dispose plus du moteur qui permet normalement à une classe moyenne d’acheter un logement.

Dans un marché immobilier classique, une famille ne doit pas posséder immédiatement 150 000 ou 200 000 dollars pour acquérir un appartement. Elle apporte une partie de la somme et emprunte le reste sur quinze, vingt ou vingt-cinq ans. Le crédit transforme ainsi un revenu mensuel en capacité d’achat.

La crise bancaire libanaise a profondément perturbé ce mécanisme.

Tant que le système financier n’est pas véritablement restructuré, que les anciens dépôts ne sont pas réglés et que les banques ne retrouvent pas une capacité normale à collecter puis prêter de l’argent à long terme, le financement immobilier reste très différent de celui qui existait avant l’effondrement.

La conséquence est majeure : le marché ne s’adresse plus au même acheteur.

Un ménage disposant d’un revenu correct en livres ou même d’une partie de son salaire en dollars peut être incapable de réunir la somme exigée pour un achat comptant. À l’inverse, une personne possédant des dollars frais, une épargne à l’étranger ou des revenus provenant de l’expatriation peut continuer à acheter.

Le problème n’est donc pas seulement que les appartements sont chers.

C’est que l’escalier financier permettant autrefois d’atteindre leur prix a disparu pour une partie considérable de la population.

Cette situation peut simultanément réduire le nombre d’acheteurs et maintenir les prix des biens recherchés par ceux qui disposent encore de liquidités.

Un marché peut être cher sans être dynamique

C’est une distinction essentielle.

Un prix élevé est souvent interprété comme le signe d’une forte demande. Ce n’est pas toujours vrai. Dans un marché peu liquide, les propriétaires peuvent simplement refuser de vendre au prix proposé par les acheteurs.

Le résultat est alors une absence de transaction.

Imaginez un propriétaire qui estime son appartement à 300 000 dollars. Un acheteur ne peut en offrir que 220 000. Si le propriétaire n’a pas un besoin urgent de liquidités, il peut attendre. Le prix affiché reste à 300 000 dollars, mais aucune vente n’a lieu.

Multipliez ce comportement à l’échelle du pays et vous obtenez exactement le type de paradoxe observé : baisse importante du nombre des transactions sans correction équivalente des valeurs.

L’immobilier possède en outre une caractéristique particulière au Liban. Après une crise bancaire au cours de laquelle l’accès aux dépôts a été profondément perturbé, un bien tangible peut être perçu différemment d’un actif financier. Un propriétaire qui détient un appartement, un terrain ou un local commercial possède quelque chose qu’il peut voir et conserver. Il n’est pas nécessairement disposé à l’échanger contre des liquidités à n’importe quel prix.

Cette psychologie patrimoniale contribue potentiellement à rigidifier l’offre.

L’immobilier a aussi servi de refuge après l’effondrement bancaire

La crise a profondément modifié la relation des Libanais à la pierre.

Lorsque la confiance dans les banques s’est effondrée, l’immobilier a représenté pour certains épargnants une possibilité de transformer une créance bancaire incertaine en actif physique. Les premières années de la crise ont donc produit des comportements qui ne relevaient pas uniquement du besoin de logement.

Acheter un appartement pouvait signifier sauver une partie de son patrimoine.

Cette fonction de refuge laisse une trace durable. Une famille qui a transformé une partie de son épargne en appartement n’a pas nécessairement envie de revendre rapidement cet actif. Elle peut au contraire le conserver comme protection contre de nouvelles incertitudes financières.

Le marché libanais se retrouve alors avec une offre particulière : de nombreux propriétaires possèdent un actif qu’ils considèrent comme une réserve de valeur, tandis qu’une partie de la population locale ne possède plus les moyens de l’acheter.

La rencontre entre offre et demande devient mécaniquement plus difficile.

C’est l’une des explications possibles du ralentissement du nombre de transactions sans chute comparable de la valeur.

Les dollars frais ont créé une frontière invisible entre les acheteurs

Le marché immobilier reflète désormais la fracture plus générale de l’économie libanaise.

Tous les dollars ne sont pas économiquement équivalents dans l’expérience des ménages. L’ancien argent bancaire reste associé à la crise des dépôts. Les revenus frais en devises, les transferts depuis l’étranger et les capitaux détenus hors du système bancaire ancien possèdent une tout autre valeur pratique.

Cette différence divise les acheteurs potentiels.

D’un côté, les ménages qui disposent de liquidités fraîches peuvent encore intervenir sur le marché. De l’autre, ceux dont le patrimoine reste lié aux anciens dépôts ou dont les revenus ne permettent pas d’accumuler suffisamment de dollars sont beaucoup plus limités.

Le résultat peut être un marché à deux vitesses.

Les biens de qualité situés dans des zones recherchées continuent de trouver des acquéreurs solvables. D’autres restent longtemps proposés sans transaction. Une moyenne nationale peut difficilement refléter cette fragmentation.

C’est pourquoi l’annonce d’une possible hausse allant jusqu’à 30 % doit être maniée avec prudence.

Elle constitue une anticipation professionnelle, pas une hausse déjà observée sur l’ensemble du territoire. Elle ne signifie pas davantage que chaque appartement libanais gagnera 30 % de valeur. Les différences entre Beyrouth, le littoral, la montagne, les régions rurales ou les zones affectées par la guerre sont trop importantes pour permettre une lecture uniforme.

Une hausse de 30 % ? Ce que cette prévision dit vraiment

L’estimation attribuée à Walid Moussa d’une progression des prix pouvant atteindre 30 % d’ici à la fin de l’année est spectaculaire. Mais sa valeur informative réside peut-être moins dans le chiffre maximal que dans le sens de la prévision.

Elle signifie qu’une partie des professionnels ne s’attend pas à ce que la chute du nombre de transactions provoque automatiquement un effondrement des prix.

Plusieurs conditions peuvent soutenir ce raisonnement. La rareté de certains biens, la demande provenant de capitaux en dollars frais, les achats de la diaspora et la résistance des propriétaires à vendre à perte peuvent empêcher une forte correction.

Mais cette anticipation doit rester une anticipation.

Les données disponibles ne permettent pas d’affirmer aujourd’hui que le marché national connaîtra effectivement une hausse de 30 %. Elles ne permettent pas non plus de généraliser une évolution identique à toutes les régions et à toutes les catégories de biens.

Surtout, une augmentation nominale des prix ne signifie pas automatiquement une amélioration du marché.

Si les prix montent alors que les transactions continuent de baisser, l’accessibilité peut encore se dégrader.

Un marché immobilier n’est pas sain uniquement parce que les propriétaires voient augmenter la valeur théorique de leur patrimoine. Il l’est lorsque les ménages peuvent acheter, vendre, emprunter, investir et se loger dans des conditions soutenables.

C’est précisément ce qui manque aujourd’hui.

Pour les jeunes ménages, le problème devient presque générationnel

La contraction du crédit transforme l’accès au logement en problème social.

Une génération ayant acheté avant la crise a pu bénéficier de prêts immobiliers de longue durée et de mécanismes de financement aujourd’hui beaucoup plus difficiles à reproduire. Une partie des jeunes actifs arrive désormais sur un marché où le prix est largement exprimé en dollars tandis que le financement à long terme reste très limité.

Même un salaire relativement élevé ne résout pas automatiquement cette équation.

Épargner 1 000 dollars par mois représente 12 000 dollars par an. Il faudrait plus de huit ans pour accumuler 100 000 dollars, sans aucune dépense, ce qui est évidemment impossible dans la vie réelle. Dès que l’on ajoute logement, alimentation, transport, santé et famille, la constitution d’un apport suffisant devient beaucoup plus longue.

Sans crédit, le patrimoine familial et l’aide de la diaspora prennent donc une importance disproportionnée.

L’accès à la propriété risque ainsi de dépendre moins du revenu professionnel que de la capacité de la famille à transmettre un capital.

C’est un changement profond du modèle social.

Il avantage ceux qui possèdent déjà du patrimoine et éloigne encore davantage ceux qui commencent sans capital.

La diaspora peut soutenir les prix sans relancer tout le marché

Les Libanais de l’étranger occupent une place particulière dans cette équation.

Leurs revenus sont généralement en devises et leur capacité d’épargne peut être supérieure à celle des ménages résidents. L’immobilier libanais conserve aussi une valeur affective et patrimoniale forte : appartement familial, maison au village, terrain transmis ou investissement destiné à préparer un éventuel retour.

Cette demande peut soutenir certaines catégories de biens.

Mais elle ne remplace pas un marché intérieur fonctionnel.

Un secteur immobilier durable ne peut pas reposer uniquement sur des expatriés ou sur une minorité disposant de liquidités importantes. Il a besoin d’une classe moyenne capable d’acheter son logement, de promoteurs pouvant financer de nouveaux projets et de banques capables d’accompagner les transactions.

Si la diaspora soutient les prix alors que les résidents sont progressivement exclus, le marché peut paraître solide tout en devenant socialement plus déséquilibré.

Le paradoxe des chiffres de 2026 prend alors tout son sens : la valeur tient, mais la base des acheteurs se rétrécit.

Le Sud constitue un marché complètement différent

Toute analyse nationale doit également tenir compte de la guerre.

Les régions touchées par les destructions ne répondent évidemment pas aux mêmes mécanismes que Beyrouth ou certaines zones résidentielles du Mont-Liban. Dans le Sud, la question immobilière se confond avec celle de la reconstruction, du retour des habitants, des indemnisations et de la sécurité.

La valeur d’une propriété n’est pas seulement déterminée par sa superficie ou son emplacement. Elle dépend de la possibilité d’y vivre, de reconstruire, d’accéder aux infrastructures et de croire que la guerre ne détruira pas à nouveau le bien quelques mois plus tard.

Cette différence renforce encore la fragmentation du marché libanais.

Parler d’un seul « prix immobilier au Liban » devient donc de moins en moins pertinent. Il existe plusieurs marchés superposés : celui des quartiers haut de gamme, celui de la classe moyenne, celui des terrains, celui des villages, celui des régions détruites et celui des biens recherchés par la diaspora.

Les moyennes nationales donnent une direction. Elles ne racontent pas toute l’histoire.

Le véritable indicateur à surveiller n’est pas seulement le prix

Le débat public regarde spontanément le prix du mètre carré. Les chiffres de 2026 suggèrent qu’il faut observer autre chose : la liquidité du marché.

Combien de temps un bien reste-t-il à vendre ? Quelle différence existe entre le prix demandé et le prix effectivement payé ? Quelle proportion des achats est financée par crédit ? Quelle part provient de la diaspora ? Dans quelles régions les transactions se concentrent-elles ? Combien de ménages achètent pour habiter et combien achètent pour préserver un capital ?

Les données disponibles dans le corpus ne répondent pas à toutes ces questions. Il serait donc artificiel d’inventer une explication unique à la baisse de 27,3 %.

Elles permettent cependant une conclusion plus solide : la chute du nombre des ventes et la résistance relative de leur valeur indiquent que le marché ne s’effondre pas de manière classique. Il se resserre.

Moins d’acheteurs parviennent à conclure. Les transactions qui subsistent restent suffisamment importantes pour soutenir la valeur globale. Et les propriétaires ne semblent pas encore contraints, dans leur ensemble, de liquider massivement leurs biens.

C’est moins rassurant qu’une simple hausse des prix pourrait le laisser croire.

Le jour où les banques recommenceront à prêter changera toute l’équation

L’avenir de l’immobilier est finalement lié au dossier financier.

Si le Liban parvient à restructurer ses banques, régler progressivement les anciens dépôts et reconstruire un système de crédit, le marché immobilier pourra retrouver une base beaucoup plus large d’acheteurs. Les ménages n’auront plus besoin de disposer de la totalité du prix en liquidités.

Mais ce retour du crédit pourrait lui-même soutenir davantage la demande et donc les prix. Tout dépendra de la quantité de logements disponibles, du coût des prêts et de la capacité réelle des revenus à suivre.

À l’inverse, si la paralysie bancaire se prolonge, l’immobilier risque de rester un marché dominé par le cash, la diaspora et les détenteurs de patrimoine.

C’est pourquoi les 24 096 transactions enregistrées au cours des cinq premiers mois de 2026 racontent quelque chose de plus profond qu’un ralentissement sectoriel.

Elles montrent un pays où la pierre conserve une valeur que beaucoup de Libanais ne peuvent plus atteindre.

Le paradoxe est là : le marché immobilier résiste peut-être précisément parce qu’une partie croissante de la population en est exclue. Les propriétaires capables d’attendre ne baissent pas suffisamment leurs prix, les acheteurs sans crédit ne peuvent pas les rejoindre, et les transactions disparaissent entre les deux.

La vraie question pour 2026 n’est donc pas de savoir si les prix gagneront réellement 10, 20 ou 30 %. Elle est de savoir si le logement redeviendra un bien qu’un ménage peut financer avec son travail, ou s’il restera progressivement réservé à ceux qui possèdent déjà du capital, reçoivent des revenus de l’étranger ou disposent de dollars immédiatement mobilisables.

Dans le premier cas, une reprise du marché signifierait un retour vers une économie plus normale. Dans le second, la résistance des prix cacherait une réalité beaucoup moins spectaculaire : des appartements qui valent toujours cher, mais de moins en moins de Libanais capables de les acheter.

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