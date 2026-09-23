École Nazareth à Achrafieh : la vente aurait été suspendue et une reprise par les Antonins se dessine

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Un projet de vente qui aurait été stoppé après la mobilisation

Le dossier de l’école Nazareth à Achrafieh aurait connu un changement important. Alors que la perspective d’une vente de l’établissement avait provoqué des inquiétudes parmi les familles, les enseignants et les personnes attachées à cette institution historique, cette option aurait été écartée, au moins provisoirement. Selon une source administrative interne citée dans les informations du 23 septembre 2026, la décision de vendre aurait été annulée « pour le moment ». Les décisions définitives concernant l’avenir de l’établissement seraient repoussées à l’année scolaire suivante.

Cette formulation reste importante. Il n’est pas question d’un abandon définitif et juridiquement acté de toute possibilité de vente. Il s’agit plutôt d’un gel du scénario qui avait déclenché la contestation.

Dans l’intervalle, une autre solution serait étudiée. Elle consisterait à conserver l’établissement tout en confiant son exploitation ou sa gestion à une autre congrégation. La congrégation antonine apparaît, dans les informations disponibles, comme le principal candidat à cette reprise.

Ce scénario modifierait profondément la nature du dossier. La question ne serait plus de savoir qui pourrait acquérir les bâtiments et les terrains de Nazareth, mais dans quelles conditions une nouvelle autorité pourrait reprendre une école existante, conserver son activité et assurer sa viabilité financière.

L’enjeu concerne directement environ 1 500 élèves, selon les données disponibles, mais également les enseignants, les employés, les familles et le patrimoine immobilier et éducatif associé à l’établissement.

Les Antonins apparaissent comme le scénario privilégié

L’information la plus intéressante concerne donc la congrégation antonine. Celle-ci serait envisagée comme candidate pour prendre en charge l’établissement à travers une formule de location plutôt que d’acquisition.

Les sources ne fournissent toutefois ni projet de contrat ni montant de loyer. Elles ne permettent pas davantage d’affirmer qu’un accord a déjà été signé ou même qu’une négociation formelle est arrivée à son terme.

Il faut donc parler d’un scénario privilégié et non d’une reprise acquise.

La distinction est essentielle pour les familles. Une location peut prendre plusieurs formes. La congrégation repreneuse peut simplement exploiter l’école. Elle peut prendre en charge son personnel et sa gestion pédagogique. Elle peut également conclure un accord beaucoup plus large portant sur l’entretien des bâtiments et les investissements nécessaires.

Chacune de ces options aurait des conséquences différentes sur les frais de scolarité, le statut des enseignants et l’identité de l’établissement.

Aucune de ces modalités n’est précisée dans les informations actuellement disponibles.

Le véritable sujet devient donc celui des conditions de la reprise.

Pourquoi le Vatican aurait été saisi

Un autre élément donne au dossier une dimension dépassant largement une transaction immobilière ordinaire : une lettre aurait été adressée au Vatican afin qu’il intervienne dans la recherche d’une solution.

Cette démarche suggère que les autorités religieuses considèrent que le sort de Nazareth ne peut pas être traité uniquement comme celui d’un actif immobilier.

Dans les structures religieuses catholiques, la vente ou le changement d’affectation de certains biens peut nécessiter des procédures internes et des autorisations qui dépendent notamment de la nature du propriétaire, de la valeur du patrimoine et des règles canoniques applicables.

Les informations disponibles ne précisent pas quelle instance du Saint-Siège a été saisie ni qui a envoyé la lettre. Elles ne permettent pas non plus de savoir si Rome a déjà répondu.

Ces éléments seraient pourtant déterminants.

Une intervention du Vatican pourrait servir à préserver la vocation éducative du site. Elle pourrait également faciliter un transfert de gestion entre congrégations, ce qui serait institutionnellement très différent d’une vente à un investisseur privé.

Le recours à Rome peut enfin refléter l’impossibilité de trouver localement une solution satisfaisante entre les intérêts patrimoniaux, les difficultés financières éventuelles et la nécessité de maintenir l’école ouverte.

Derrière la vente, quelle est la situation financière réelle de Nazareth ?

C’est ici que le dossier reste incomplet.

Si la vente a réellement été envisagée, pourquoi l’a-t-elle été ?

Les informations du 23 septembre ne fournissent pas de comptes détaillés. Elles ne donnent ni le montant des éventuelles dettes de l’établissement, ni son déficit annuel, ni le coût de fonctionnement, ni les investissements nécessaires à l’entretien des bâtiments.

Or ces chiffres sont indispensables.

Une école comptant environ 1 500 élèves dispose a priori d’une activité significative. Mais le nombre d’élèves ne suffit pas à déterminer son équilibre financier. Les salaires, les retraites, les charges sociales, les frais énergétiques, l’entretien du patrimoine et les éventuelles dettes peuvent peser lourdement sur son budget.

La crise libanaise a également profondément déstabilisé l’économie des établissements privés. Les écoles doivent rémunérer leurs enseignants dans un environnement où les coûts sont largement indexés sur le dollar, tout en maintenant des frais supportables pour des familles dont les revenus n’ont pas tous suivi la même évolution.

Le dossier Nazareth devrait donc être traité à partir des comptes et non seulement de la valeur du terrain.

Sans ces données, impossible de savoir si le projet de vente répondait à une situation financière devenue intenable ou à une volonté de valoriser un patrimoine immobilier particulièrement important à Achrafieh.

Le patrimoine immobilier constitue l’autre enjeu

La localisation de l’établissement donne nécessairement au dossier une dimension immobilière.

Achrafieh compte parmi les secteurs de Beyrouth où la valeur foncière peut rendre les grandes propriétés institutionnelles particulièrement attractives. Les écoles, couvents et établissements religieux occupent parfois des terrains constitués à une époque où la pression immobilière était sans commune mesure avec celle d’aujourd’hui.

La question de la valeur du site de Nazareth devient donc incontournable.

Les informations disponibles ne donnent cependant aucune estimation fiable du terrain ou des bâtiments. Toute valorisation chiffrée serait donc spéculative.

Avant de parler d’une opération immobilière, il faudrait connaître la structure exacte de propriété. L’école, les bâtiments, les terrains et les éventuelles dépendances appartiennent-ils tous à la même entité juridique ? Existe-t-il des restrictions d’usage ? Certains biens sont-ils soumis à des règles particulières liées à leur caractère religieux ou éducatif ?

Ces questions déterminent ce qui pourrait réellement être vendu ou loué.

Elles permettraient également de savoir si le scénario antonin vise uniquement la gestion de l’activité scolaire ou l’ensemble du site.

1 500 élèves au centre d’une transition potentiellement complexe

Pour les familles, la question la plus immédiate est celle de la continuité pédagogique.

Le report des décisions définitives à l’année scolaire suivante permettrait d’éviter une rupture brutale. Il donnerait également le temps de préparer une éventuelle transition.

Mais une reprise par une autre congrégation ne se résume pas à changer le nom du gestionnaire.

Il faut déterminer si les programmes restent identiques, si les responsables pédagogiques sont maintenus, si les enseignants conservent leurs contrats et si les frais de scolarité évoluent.

L’identité religieuse et éducative de l’établissement constitue également un enjeu.

Une congrégation qui reprend une école possède ses propres structures, méthodes de gestion et priorités. La continuité du nom Nazareth ne garantit donc pas automatiquement la continuité de toutes les pratiques existantes.

Pour les parents, un engagement sur plusieurs années serait probablement plus important qu’une simple garantie d’ouverture pour la rentrée suivante.

Si les Antonins deviennent effectivement gestionnaires, la durée de l’accord de location sera donc un élément central. Une solution de quelques années aurait une portée très différente d’un engagement de long terme.

Que deviendraient les enseignants et les employés ?

Le personnel représente l’un des principaux angles morts des informations disponibles.

Une modification de la gestion peut entraîner plusieurs scénarios. Les contrats peuvent être transférés. Le nouveau gestionnaire peut conserver l’ensemble du personnel. Il peut aussi procéder à une réorganisation.

Le statut des enseignants est d’autant plus important que les établissements privés libanais connaissent depuis plusieurs années des tensions sur les salaires et les prestations sociales.

Une reprise réussie devra donc régler trois questions : les arriérés éventuels, les droits acquis et les conditions futures de rémunération.

Il faudra également déterminer quelle entité restera juridiquement responsable des engagements antérieurs.

Si l’ancienne administration conserve les dettes tandis que la nouvelle congrégation reprend seulement l’exploitation, la structure contractuelle peut devenir complexe. Si la reprise inclut les obligations existantes, son coût augmente considérablement.

Ce sont précisément ces détails qui permettront de déterminer si le projet antonin constitue une véritable solution financière ou seulement une manière de repousser les difficultés.

D’autres établissements religieux connaîtraient des difficultés similaires

Le dossier Nazareth pourrait enfin n’être que la partie visible d’un problème plus large.

Les informations disponibles font état de difficultés comparables dans d’autres établissements scolaires dépendant de congrégations religieuses. Ces problèmes seraient encore peu visibles publiquement et concerneraient notamment l’organisation et la situation financière de certaines écoles.

Aucun nom suffisamment documenté n’est cependant fourni pour permettre de désigner ces établissements.

Cette absence impose de ne pas transformer l’information en liste spéculative d’écoles menacées.

Elle pose néanmoins une question structurelle.

Une partie importante de l’enseignement privé libanais repose historiquement sur des congrégations qui possèdent à la fois un patrimoine immobilier considérable et des établissements dont l’exploitation devient de plus en plus coûteuse.

Le paradoxe est évident : une institution peut posséder un terrain valant plusieurs millions de dollars tout en rencontrant des difficultés pour financer son activité scolaire quotidienne.

Dans une telle situation, la tentation de vendre un actif immobilier devient forte.

Mais chaque vente réduit durablement le patrimoine éducatif.

La crise pourrait favoriser des transferts entre congrégations

Le scénario envisagé pour Nazareth offre une autre possibilité : transférer la gestion plutôt que vendre le patrimoine.

Cette formule pourrait devenir un modèle pour d’autres établissements.

Une congrégation ne souhaitant plus ou ne pouvant plus gérer directement une école pourrait en conserver la propriété tout en confiant son exploitation à une autre structure disposant de davantage de moyens ou d’un réseau scolaire plus important.

Cela permettrait théoriquement de préserver trois éléments : le patrimoine, la vocation scolaire et la continuité de l’établissement.

Mais le modèle ne fonctionne que si l’activité peut retrouver un équilibre financier.

Une nouvelle congrégation ne peut durablement reprendre une école déficitaire sans modifier son fonctionnement, obtenir des financements supplémentaires ou augmenter ses recettes.

Le dossier Nazareth pourrait donc servir de test pour une restructuration plus large de l’enseignement confessionnel privé.

La vente est suspendue, mais les questions fondamentales demeurent

La mobilisation autour de Nazareth semble avoir produit un premier résultat : la vente ne serait plus l’option immédiate.

Cela ne signifie pas que la crise est réglée.

Le report à l’année scolaire suivante laisse plusieurs mois pour négocier une solution, mais il repousse également les décisions les plus difficiles.

La première concerne le propriétaire : souhaite-t-il conserver durablement le patrimoine ?

La deuxième concerne les Antonins : sont-ils réellement prêts à reprendre la gestion, et sous quelles conditions ?

La troisième concerne Rome : le Vatican soutiendra-t-il une formule permettant de préserver la vocation éducative du site ?

La quatrième concerne les finances : quelle est la situation réelle de l’établissement et quel montant serait nécessaire pour assurer sa viabilité ?

Enfin, la cinquième concerne les familles et le personnel : quelles garanties leur seront données ?

C’est sur ces cinq questions que se jouera réellement l’avenir de Nazareth.

L’information la plus importante n’est donc pas simplement que la vente aurait été suspendue. Elle réside dans le changement de modèle qui se prépare en coulisses : plutôt que céder l’établissement, ses responsables exploreraient désormais une transmission de gestion à une autre congrégation, avec les Antonins en première ligne et le Vatican appelé à intervenir dans la recherche d’une solution.

Si cette formule aboutit, Nazareth pourrait rester une école sans rester sous la même administration. Si elle échoue, la question de la vente pourrait réapparaître dès l’année prochaine. Et si les informations concernant d’autres établissements religieux en difficulté se confirment, le cas d’Achrafieh pourrait annoncer une restructuration beaucoup plus vaste du paysage scolaire privé libanais.

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