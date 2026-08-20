À l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire :

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Life for Relief and Development appelle à soutenir les victimes des guerres et des catastrophes dans le monde

Liban : une escalade continue aggrave la crise humanitaire

Le Liban continue de faire face aux conséquences d’une crise humanitaire et sécuritaire qui s’aggrave, dans un contexte de tensions et d’attaques persistantes, notamment dans les régions du Sud, entraînant des pertes humaines, des déplacements de populations et la destruction de logements et d’infrastructures. Ces développements interviennent alors que l’économie libanaise subit des pressions croissantes, limitant la capacité des familles et des institutions à répondre à l’augmentation des besoins. Alors que l’instabilité se poursuit, les besoins humanitaires s’étendent à l’alimentation, aux soins de santé, à l’hébergement et à la protection, tandis que la nécessité d’une réponse internationale urgente et durable pour soutenir les personnes touchées et renforcer leur résilience devient de plus en plus évidente.

Alors que les crises humanitaires continuent de s’étendre à travers le monde, la Journée mondiale de l’aide humanitaire rappelle que derrière les chiffres des guerres et des catastrophes se trouvent des millions de personnes qui luttent pour accéder aux besoins les plus fondamentaux. En 2026, environ 239 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire urgente, dans un contexte marqué par l’imbrication des conflits armés, des catastrophes naturelles, du changement climatique, de la pauvreté, des déplacements et de l’insécurité alimentaire. Selon les Nations Unies, les conflits restent l’un des principaux facteurs de mortalité, de déplacement et de faim, tandis que le changement climatique accentue l’intensité des catastrophes et leurs conséquences sur les communautés les plus vulnérables.

L’action humanitaire.. De plus en plus menacée par les guerres

Les pays en développement supportent une part importante de ces conséquences, tandis que les communautés pauvres sont confrontées à des crises multiples qui affaiblissent leur capacité à résister. Les guerres peuvent détruire les logements, les hôpitaux et les écoles, tandis que les catastrophes naturelles peuvent dévaster les ressources en eau et en nourriture ainsi que les moyens de subsistance. Dans le même temps, l’action humanitaire elle-même fait face à des défis sans précédent. En 2025, 907 travailleurs humanitaires ont été tués, blessés ou enlevés dans le monde, dont 350 décès, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré selon les données relatives à la sécurité des travailleurs humanitaires.

L’aide d’urgence.. Un pilier essentiel de l’action humanitaire

Dans ce contexte, Life for Relief and Development poursuit sa mission humanitaire, commencée il y a plus de trois décennies. L’organisation est passée d’une initiative de secours à une organisation humanitaire mondiale opérant dans plus de 60 pays à travers 14 bureaux internationaux. Selon les données de l’organisation, elle a fourni plus de 666 millions de dollars d’aide humanitaire depuis sa création.

L’action de Life ne se limite pas à l’aide d’urgence. Elle couvre également l’alimentation, l’eau, l’hébergement, les soins de santé, l’éducation, le parrainage des orphelins et le développement communautaire. L’approche de l’organisation repose sur une intervention rapide lors des catastrophes, tout en investissant dans des projets capables de produire un impact durable, tels que le forage de puits, la construction d’écoles et de centres de santé et le soutien aux communautés touchées par la pauvreté ou les

déplacements.

Gaza.. Un appel mondial à protéger la dignité humaine

Gaza est devenue l’un des principaux champs d’intervention humanitaire de l’organisation au cours des dernières années. Depuis 2004, Life intervient à Gaza et a élargi sa réponse pendant la guerre pour inclure l’aide alimentaire, l’eau, l’assistance médicale, l’hébergement, l’éducation et le soutien aux orphelins.

Selon les données de l’organisation, ses efforts ont notamment consisté à distribuer des centaines de milliers de repas, de paniers alimentaires et de sacs de farine, à fournir des milliers de tentes d’hiver, à établir des camps d’hébergement, ainsi qu’à mettre en place des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement et des programmes destinés aux enfants. En mai 2025, Life a également reçu le Prix international de Dubaï pour l’action humanitaire, en reconnaissance de ses efforts visant à héberger plus de 20 000 personnes déplacées à Gaza.

Life for Relief and Development intervient dans 61 pays à travers le monde grâce à des projets humanitaires essentiels

Parrainage des orphelins

Life parraine des orphelins dans 22 pays à travers différents projets de développement, notamment des programmes de parrainage visant à fournir nourriture, vêtements, éducation, soins de santé et aides mensuelles. L’organisation a également organisé des événements internationaux pour les orphelins et leurs familles, leur offrant des repas préparés, des cadeaux et des jouets.

Ces efforts ont contribué à répondre à leurs besoins fondamentaux, à les protéger contre les conditions difficiles, à favoriser la continuité de leur éducation et à leur offrir un environnement plus sûr et plus stable pour construire un avenir meilleur.

Projets éducatifs

Life joue un rôle important dans le soutien au processus éducatif et dans la réintégration des élèves dans les écoles dans 45 pays, grâce à des initiatives durables comprenant la construction d’écoles, la réhabilitation des établissements inadéquats, l’équipement des salles de classe en mobilier et fournitures, la fourniture de livres, de fournitures scolaires et de bourses universitaires, ainsi que la création de centres de formation et le renforcement des compétences des enseignants.

Life soutient également l’éducation des enfants réfugiés et déplacés et met en œuvre des programmes de soutien psychosocial, notamment à travers l’Académie éducative Life dans le nord de la Syrie. Ces initiatives contribuent à créer un environnement éducatif sûr et inclusif et à réduire l’abandon scolaire, le travail des enfants et le mariage des mineures.

Projets de santé

Life soutient les hôpitaux et les établissements de santé dans les pays touchés et en développement en fournissant des médicaments, des fournitures médicales essentielles, du matériel chirurgical, des équipements de diagnostic, des équipements médicaux essentiels, des vaccins et divers traitements.

L’organisation organise également des missions médicales et fournit des services de soins ophtalmologiques et auditifs, soutient les patients atteints de cancer, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, et contribue à la formation du personnel médical.

Ces efforts ont contribué à renforcer les systèmes de santé, à fournir des soins essentiels aux populations les plus vulnérables, à réduire les pénuries critiques de fournitures médicales et à élargir l’accès aux services de santé spécialisés dans les centres d’hébergement et auprès des populations déplacées au-delà des frontières.

Personnes âgées et soutien aux familles vulnérables

Life fournit des fournitures médicales, des examens médicaux réguliers et des services de soins de santé aux établissements accueillant des personnes âgées, ainsi que de la nourriture, des vêtements, des couvertures, de l’eau potable, un hébergement et une aide financière. L’organisation contribue également à équiper les centres avec des équipements essentiels tels que du mobilier, des béquilles et des fauteuils roulants.

L’organisation fournit également un soutien psychosocial à travers des séances d’écoute, des activités communautaires et des programmes récréatifs. Elle œuvre à l’intégration des personnes âgées dans leur communauté et à la valorisation de leur expérience, tout en leur apportant un soutien dans les camps de déplacement.

Projets saisonniers pour soutenir la sécurité alimentaire

Les initiatives saisonnières de Life visent à lutter contre l’insécurité alimentaire pendant le Ramadan, l’Aïd al-Adha et les autres fêtes. L’organisation a fourni des millions de repas et de paniers alimentaires dans 38 pays, ainsi que de la viande fraîche, permettant aux familles d’accéder à des sources fiables de protéines qui restent souvent hors de leur portée financière tout au long de l’année.

Les programmes d’aide alimentaire durable ont également soutenu les familles confrontées à une pénurie alimentaire persistante. Ces initiatives comprennent notamment du riz enrichi en vitamines destiné aux écoles, aux hôpitaux et aux camps d’hébergement.

Accès à l’eau potable et forage de puits

Life accorde une attention particulière aux projets visant à fournir de l’eau potable et des sources d’eau sûres dans les pays en développement, dans 21 pays à travers le monde. Ces initiatives contribuent à alléger le fardeau quotidien des familles qui dépendent de sources d’eau contaminées ou éloignées.

Projets d’hiver

À l’approche de l’hiver, Life fournit des appareils de chauffage, du bois de chauffage, des couvertures épaisses et des vêtements d’hiver aux personnes confrontées à un froid intense, notamment celles vivant dans des camps d’hébergement et dans des zones de grande pauvreté.

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