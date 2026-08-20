Baalbeck : échange de tirs lors d’une opération de l’armée

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L’armée libanaise a essuyé des tirs lors d’une opération menée contre des personnes recherchées à Maqné, dans le caza de Baalbeck, sans faire de blessé. Un suspect a été arrêté et des armes, des munitions et des stupéfiants ont été saisis. Dans une seconde opération au Fanar-Zaitriyé, dans le Metn, cinq personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau de trafic de drogue ont été interpellées. Les deux interventions s’inscrivent dans les opérations de sécurité intérieure menées par l’armée contre les armes illégales et les réseaux de stupéfiants.

Un échange de tirs a opposé jeudi 20 août des militaires libanais à des personnes recherchées lors d’une perquisition à Maqné, dans la région de Baalbeck. Aucun blessé n’a été signalé parmi les soldats ou les suspects, selon un communiqué publié dans la soirée par le commandement de l’armée.

L’opération visait plusieurs domiciles de personnes recherchées. Les militaires ont arrêté un ressortissant libanais identifié par ses initiales, R. M., soupçonné d’avoir ouvert le feu. Ils ont également découvert une quantité d’armes et de munitions de guerre ainsi que des stupéfiants.

D’autres suspects sont cependant parvenus à échapper à l’interpellation. L’armée indique poursuivre ses recherches afin de les arrêter.

Quelques heures plus tard, le commandement a également rendu compte d’une opération distincte menée dans le Metn. Après une phase de surveillance et de suivi sécuritaire, une unité a perquisitionné plusieurs domiciles dans le secteur de Fanar-Zaitriyé et arrêté cinq personnes soupçonnées d’avoir constitué un réseau actif dans la distribution de stupéfiants.

Des tirs contre l’armée pendant la perquisition à Maqné

L’incident le plus sérieux s’est produit à Maqné. Une unité de l’armée intervenait dans plusieurs domiciles lorsqu’un échange de tirs a éclaté entre les militaires et les personnes recherchées.

Le communiqué militaire ne précise ni la durée de la confrontation ni le nombre de suspects ayant participé aux tirs. Il ne fournit pas davantage de détail sur les armes utilisées pendant l’affrontement.

L’armée indique en revanche qu’aucune personne n’a été blessée.

Un suspect a été arrêté pour avoir ouvert le feu. Lors des perquisitions, les militaires ont saisi des armes et des munitions de guerre ainsi qu’une quantité de drogue dont la nature et le volume ne sont pas précisés.

Les recherches se poursuivent contre les autres personnes recherchées impliquées dans l’incident. Le commandement n’a pas communiqué leur nombre ni leur identité.

L’absence de ces informations impose de ne pas présenter l’opération comme le démantèlement complet d’un groupe. À ce stade, une arrestation est confirmée à Maqné tandis que d’autres suspects restent recherchés.

Maqné, une opération mêlant armes et stupéfiants

La découverte simultanée d’armes, de munitions et de stupéfiants constitue l’autre élément important de la perquisition.

Le communiqué ne permet toutefois pas d’établir précisément les liens entre les personnes recherchées et un éventuel réseau organisé de trafic. Contrairement à l’opération menée dans le Metn, l’armée ne qualifie pas explicitement les suspects de Maqné de membres d’un gang de trafiquants de drogue.

Elle confirme seulement la saisie de produits stupéfiants en plus de l’arsenal découvert.

Cette distinction est importante dans le traitement judiciaire du dossier. L’enquête devra déterminer à qui appartenaient les armes et les stupéfiants, leur provenance et leur destination éventuelle. Elle devra également établir les responsabilités individuelles dans les tirs contre les militaires.

L’ensemble des objets saisis a été remis aux autorités compétentes et une enquête a été ouverte sous la supervision de la justice.

Cinq arrestations dans le Metn

La seconde opération annoncée jeudi s’est déroulée dans le secteur de Fanar-Zaitriyé, dans le caza du Metn. Elle présente un profil différent.

Une unité de l’armée a perquisitionné plusieurs domiciles après une opération préalable de surveillance et de renseignement. Cinq personnes ont été arrêtées.

Le commandement militaire les présente comme les membres d’un gang actif dans la distribution de stupéfiants.

Les soldats ont découvert en leur possession une quantité de drogue, ainsi que des armes et des munitions de guerre. Là encore, l’armée ne précise ni la nature des produits saisis, ni leur poids, ni le nombre et le type d’armes récupérées.

Aucun échange de tirs n’est signalé au cours de cette seconde opération.

Les cinq suspects ont été remis aux autorités compétentes pour les besoins de l’enquête judiciaire. Les produits et armes saisis ont également été placés à la disposition de la justice.

Deux opérations, mais des situations différentes

Le rapprochement des deux interventions dans un même communiqué ne signifie pas que les deux affaires soient liées.

Aucun élément fourni par l’armée ne permet d’établir une connexion entre les suspects arrêtés à Maqné et le réseau démantelé à Fanar-Zaitriyé.

À Baalbeck, l’opération concernait des personnes recherchées et a dégénéré en échange de tirs. Un suspect a été arrêté et d’autres restent recherchés.

Dans le Metn, les cinq personnes interpellées étaient suivies dans le cadre d’une opération de surveillance et sont explicitement soupçonnées d’avoir formé un groupe spécialisé dans la distribution de drogue.

Les deux affaires ont néanmoins un point commun : la présence simultanée de stupéfiants et d’armes ou de munitions.

Elles illustrent ainsi la dimension sécuritaire du trafic de drogue, qui ne relève pas uniquement de la lutte contre les substances illicites mais peut également confronter les forces de sécurité à des individus armés.

L’armée maintient la pression sur les personnes recherchées

L’opération de Maqné montre aussi les risques auxquels sont exposées les unités lorsqu’elles interviennent contre des suspects armés.

L’échange de tirs n’a fait aucun blessé, mais il a conduit l’armée à poursuivre ses recherches après la fin de la perquisition. Le dossier reste donc ouvert.

L’enjeu immédiat sera l’arrestation des suspects ayant échappé au dispositif et l’identification des personnes ayant ouvert le feu contre les militaires.

La procédure judiciaire devra ensuite distinguer les différentes infractions susceptibles d’être retenues : possession illégale d’armes, détention ou trafic de stupéfiants et tirs contre une unité de l’armée.

À Fanar-Zaitriyé, l’enquête devra principalement déterminer l’étendue du réseau annoncé par l’armée. Les cinq arrestations ne permettent pas encore de connaître ses circuits d’approvisionnement, son rayon d’activité ou l’existence éventuelle d’autres membres.

Aucun élément communiqué jeudi ne permet non plus d’établir si le groupe distribuait uniquement dans le Metn ou s’il appartenait à un réseau plus large.

Les enquêtes judiciaires doivent désormais établir l’étendue des deux affaires

Les investigations ouvertes sous la supervision de la justice constituent désormais la prochaine étape dans les deux dossiers.

À Maqné, elles devront notamment établir les circonstances exactes de l’échange de tirs et déterminer les responsabilités des suspects toujours recherchés. L’examen des armes saisies pourra également permettre de vérifier leur provenance et leur éventuelle utilisation dans d’autres affaires.

Dans le Metn, les enquêteurs devront exploiter les éléments recueillis lors de la phase de surveillance qui a précédé les arrestations. L’identification des fournisseurs, des intermédiaires et des clients éventuels pourrait permettre de déterminer si les cinq suspects formaient un réseau autonome ou seulement une partie d’une organisation plus importante.

Pour l’instant, le bilan officiel reste limité aux faits annoncés par l’armée : six arrestations au total dans deux opérations distinctes, des saisies d’armes, de munitions et de stupéfiants, ainsi qu’un échange de tirs sans blessé à Maqné.

Les recherches se poursuivent dans la région de Baalbeck pour retrouver les personnes qui ont échappé à la première opération.