Zones économiques spéciales : le Liban tente le pari technologique pour attirer des investissements hors du modèle traditionnel

Le Liban crée un Conseil supérieur des zones économiques spéciales et des industries technologiques pour tenter d’attirer de nouveaux investissements. Le gouvernement mise sur l’innovation et les activités à forte valeur ajoutée, mais devra encore définir les zones, leurs avantages et surtout garantir énergie, financement, connectivité et stabilité réglementaire aux investisseurs.

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Le Conseil des ministres a approuvé la création d’un Conseil supérieur des zones économiques spéciales et des industries technologiques, une décision restée relativement discrète derrière les débats sur le budget 2027, les carburants et les mesures sociales. Pourtant, cette initiative touche à une question beaucoup plus large : le Liban peut-il créer des espaces économiques capables d’attirer des investissements technologiques alors que le pays reste confronté à une crise bancaire, à un coût énergétique élevé et à des infrastructures fragiles ? L’objectif affiché ouvre la voie à un modèle dans lequel certaines zones bénéficieraient d’une administration et d’un environnement conçus spécifiquement pour accueillir des activités économiques et technologiques.

La décision du gouvernement ne signifie pas que ces zones sont déjà créées physiquement ni que des investisseurs se sont engagés. Les sources du 2 octobre 2026 confirment l’approbation du projet de création du Conseil supérieur, mais elles ne fournissent ni la liste définitive des zones concernées, ni le détail des avantages fiscaux, ni les montants d’investissement attendus. Elles ne donnent pas davantage de calendrier complet de déploiement. Il faut donc distinguer l’ambition institutionnelle de sa réalisation. À ce stade, le gouvernement crée avant tout un outil destiné à organiser une politique qui devra ensuite être traduite dans des projets concrets.

Un Conseil supérieur pour regrouper des politiques jusque-là dispersées

La création d’un Conseil supérieur des zones économiques spéciales et des industries technologiques traduit une volonté de donner une structure centrale à ce dossier. Le principe d’une zone économique spéciale repose généralement sur la création d’un environnement administratif particulier destiné à faciliter l’investissement. Mais les éléments disponibles ne détaillent pas encore précisément le régime qui sera appliqué au Liban. Il serait donc prématuré d’annoncer des exonérations fiscales, des procédures douanières particulières ou des avantages réglementaires dont les modalités ne sont pas exposées dans les sources.

L’intérêt du nouveau Conseil réside d’abord dans la coordination. Les investissements industriels et technologiques dépendent de plusieurs administrations. Le foncier, les permis, l’énergie, les télécommunications, les transports, les douanes et la fiscalité peuvent relever d’institutions différentes. Un investisseur confronté à une succession de procédures et d’interlocuteurs peut renoncer à un projet avant même son lancement. Une autorité supérieure peut théoriquement réduire cette fragmentation si elle dispose de compétences clairement définies.

Mais la création d’un nouvel organisme comporte aussi un risque inverse. Si ses compétences se superposent à celles des ministères, des municipalités et des organismes existants, le pays peut ajouter une nouvelle couche administrative au lieu de simplifier les procédures. L’efficacité du Conseil dépendra donc moins de son intitulé que de la manière dont ses pouvoirs seront définis. Il faudra savoir s’il peut réellement accélérer les décisions ou s’il devient essentiellement un organe de coordination sans capacité d’exécution.

Cette question est particulièrement importante dans un pays où l’investissement souffre déjà de l’incertitude institutionnelle. Pour être crédible, une zone économique spéciale doit offrir davantage qu’une nouvelle structure publique. Elle doit permettre à une entreprise de savoir précisément à quelles règles elle sera soumise, combien de temps prendra son installation et quelles administrations pourront intervenir.

Le choix des industries technologiques marque une tentative de changement de modèle

L’association explicite des « industries technologiques » aux zones économiques spéciales constitue l’aspect le plus intéressant de la décision. Le Liban ne semble pas vouloir limiter le dispositif à des entrepôts, à des activités commerciales ou à des industries traditionnelles. L’objectif annoncé inclut des activités à plus forte composante technologique.

Cette orientation correspond à une recherche de secteurs capables de produire davantage de valeur sans dépendre exclusivement de la taille du marché intérieur. Une activité technologique peut fournir des services ou des produits à l’étranger tout en conservant une partie de ses équipes au Liban. Elle peut également tirer parti des compétences humaines disponibles dans le pays et de sa diaspora économique.

Mais l’expression « industries technologiques » reste large. Les documents disponibles ne donnent pas une liste officielle des secteurs prioritaires. Il serait donc hasardeux de prétendre que le gouvernement cible déjà précisément l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies financières ou d’autres branches particulières. La définition opérationnelle devra apparaître dans les prochaines étapes.

Ce choix devra également tenir compte de la concurrence régionale. Plusieurs pays du Moyen-Orient investissent massivement dans les technologies, les infrastructures numériques et l’accueil d’entreprises internationales. Le Liban ne dispose pas des mêmes capacités financières. Il devra donc construire une proposition différente, fondée sur ses ressources humaines, sa localisation, ses coûts et la souplesse de son environnement entrepreneurial.

Sans électricité fiable, l’ambition technologique restera théorique

La première contradiction apparaît immédiatement : comment développer des industries technologiques dans un pays où l’approvisionnement électrique reste l’un des principaux problèmes structurels ? Les entreprises numériques ont besoin de courant stable, de télécommunications fiables et d’une connexion permanente. Certaines activités nécessitent également des installations techniques dont les interruptions peuvent provoquer des pertes importantes.

La décision gouvernementale sur les zones spéciales intervient justement au moment où l’exécutif tente de relancer plusieurs projets énergétiques. Le Conseil des ministres a approuvé le principe d’une infrastructure de gaz naturel liquéfié à Deir Ammar. Des discussions régionales concernent également les interconnexions électriques. Ces dossiers peuvent devenir complémentaires si les futures zones économiques disposent d’un accès prioritaire à des infrastructures fiables.

Mais les sources ne permettent pas d’affirmer qu’un tel mécanisme est déjà prévu. Rien n’indique encore que les zones bénéficieront d’un réseau électrique spécifique ou d’un régime énergétique particulier. Le problème devra néanmoins être résolu. Un avantage fiscal perd une grande partie de son intérêt si une entreprise doit financer elle-même une production électrique coûteuse pour assurer son activité.

La même remarque vaut pour les télécommunications. Les industries technologiques reposent sur la qualité des réseaux numériques. La stratégie devra donc être accompagnée d’investissements dans les infrastructures plutôt que de se limiter à une modification réglementaire.

Tripoli pourrait trouver une place dans cette nouvelle carte économique

La création du Conseil intervient également alors que plusieurs projets redonnent une importance économique potentielle au nord du pays. Tripoli est au centre de discussions sur le chemin de fer vers la Syrie, les infrastructures énergétiques et la possibilité de renforcer le rôle de son port. Cette convergence peut créer un environnement favorable à certaines activités industrielles et logistiques.

Les sources disponibles ne permettent toutefois pas d’affirmer que Tripoli a déjà été officiellement désignée comme l’une des futures zones relevant du nouveau Conseil. Il faut donc éviter de transformer une possibilité économique en décision gouvernementale acquise. Mais la ville dispose d’atouts qui rendent cette hypothèse pertinente : un port, une proximité avec la frontière syrienne, des infrastructures existantes et un potentiel de connexion aux corridors régionaux.

Une zone économique associée à un port et à un réseau ferroviaire aurait une logique différente d’un pôle technologique installé à Beyrouth. Elle pourrait accueillir des activités de transformation, de logistique ou de production destinées à l’exportation. La spécialisation des zones pourrait ainsi être plus efficace qu’un modèle uniforme appliqué à tout le pays.

Le même raisonnement peut s’appliquer à d’autres régions. Le Liban possède des réalités économiques très différentes entre Beyrouth, le Nord, la Békaa et le Sud. Une stratégie crédible devrait identifier les avantages de chaque territoire plutôt que multiplier des zones ayant toutes la même vocation.

La Syrie peut transformer la valeur économique du nord du Liban

La réouverture progressive de l’économie syrienne constitue une autre variable. Le Liban peut redevenir un point de passage vers un marché voisin en reconstruction. Les projets ferroviaires étudiés entre Tripoli et la Syrie montrent déjà que certains responsables cherchent à profiter de cette nouvelle configuration.

Pour des entreprises implantées dans le nord du Liban, l’accès à la Syrie pourrait représenter un marché supplémentaire. À plus long terme, les connexions vers la Jordanie, l’Irak et la Turquie pourraient également modifier la géographie commerciale. Une zone économique spéciale située sur un corridor de transport aurait alors un avantage que ne peut offrir une simple réduction fiscale.

Cette perspective reste néanmoins dépendante de la stabilité régionale. Une infrastructure orientée vers le commerce terrestre ne peut être rentable si les frontières ferment régulièrement ou si les routes sont exposées à des crises sécuritaires. La stratégie libanaise devra donc évaluer les risques autant que les possibilités.

Le développement de zones économiques ne peut pas être fondé sur l’hypothèse que la normalisation régionale est irréversible. Les investisseurs chercheront des garanties permettant de poursuivre leurs activités même en cas de nouvelle tension.

Le système bancaire reste un obstacle majeur pour les investisseurs

Le deuxième grand problème est financier. Une entreprise peut bénéficier d’un environnement administratif favorable et disposer d’électricité, mais elle doit encore pouvoir ouvrir des comptes, transférer de l’argent, financer ses investissements et rapatrier ses bénéfices. Or le Liban n’a pas encore achevé la restructuration de son système bancaire.

La crise ouverte depuis 2019 a profondément dégradé la confiance. Le gouvernement travaille actuellement à la restructuration des établissements et au traitement de la fracture financière. Les négociations avec le Fonds monétaire international restent liées à ces réformes.

Cette situation crée un paradoxe. Le Liban cherche à attirer de nouveaux capitaux avant d’avoir complètement réglé le sort des anciens dépôts. Les investisseurs internationaux examineront nécessairement cette question. Ils voudront savoir si les nouveaux fonds déposés dans le pays sont protégés, quelles règles s’appliquent aux transferts et quelle juridiction garantit les contrats.

Les zones économiques spéciales pourraient éventuellement bénéficier d’un cadre financier adapté. Mais aucune disposition précise de cette nature n’apparaît dans les éléments disponibles. Il serait donc prématuré de l’annoncer. Le gouvernement devra néanmoins résoudre cette question s’il veut convaincre des entreprises étrangères de placer durablement des capitaux dans le pays.

Une zone spéciale ne peut pas devenir un territoire échappant aux règles

Le principe même d’un régime économique particulier peut susciter des inquiétudes. Pour attirer les investisseurs, l’État peut être tenté d’accorder des exemptions nombreuses et de réduire certaines procédures. Mais une simplification administrative ne doit pas se transformer en absence de contrôle.

Les règles environnementales, sociales et financières restent essentielles. Une zone économique conçue pour contourner les administrations plutôt que pour les rendre plus efficaces pourrait créer des inégalités entre entreprises et favoriser les comportements opportunistes. Elle pourrait aussi devenir un moyen d’obtenir des avantages fiscaux sans produire les investissements ou les emplois annoncés.

La transparence devra donc être centrale. Les critères d’accès aux zones, les avantages accordés et les obligations imposées aux entreprises devront être suffisamment clairs pour éviter les traitements discrétionnaires. Les résultats devront également être mesurables : investissements réalisés, emplois créés, exportations et valeur ajoutée.

Cette exigence est d’autant plus importante que le Liban cherche à restaurer sa crédibilité auprès des institutions internationales. Les nouvelles zones seront jugées autant sur leur gouvernance que sur leur capacité à attirer des entreprises.

Le danger d’une concurrence fiscale sans investissements réels

Les avantages fiscaux sont souvent utilisés pour rendre les zones économiques attractives. Mais une fiscalité faible ne suffit pas à provoquer un investissement. Une entreprise compare également la stabilité politique, les infrastructures, le coût de l’énergie, la qualité de la main-d’œuvre et la sécurité juridique.

Si le Liban réduit fortement ses recettes fiscales sans obtenir en échange des activités nouvelles, l’opération peut devenir coûteuse pour l’État. Il faut donc éviter une logique dans laquelle les zones se contentent de déplacer des entreprises déjà présentes dans le pays vers un régime plus avantageux.

Le véritable objectif doit être l’investissement additionnel. Une entreprise qui aurait de toute façon exercé son activité au Liban ne devrait pas constituer le principal bénéficiaire d’un dispositif conçu pour attirer de nouveaux capitaux.

Les sources du 2 octobre ne donnent pas le régime fiscal envisagé. Le risque reste donc théorique à ce stade. Il devra néanmoins être pris en compte lorsque les règles précises seront définies.

L’emploi sera le principal test politique du projet

Pour la population, la réussite des zones économiques ne sera pas mesurée par le nombre d’entreprises enregistrées mais par les emplois créés. La crise a poussé de nombreux jeunes qualifiés à chercher des perspectives à l’étranger. Une politique technologique crédible peut contribuer à retenir une partie de ces compétences ou à créer des opportunités de retour.

Mais la qualité des emplois comptera autant que leur nombre. Une zone spécialisée dans des activités à faible valeur ajoutée ne répondrait pas à la même ambition qu’un pôle capable d’accueillir des ingénieurs, des chercheurs et des entreprises exportatrices.

Le lien avec les universités et les formations professionnelles deviendra donc important. Les entreprises doivent pouvoir recruter les compétences dont elles ont besoin. Les établissements d’enseignement doivent, de leur côté, connaître les secteurs qui se développent afin d’adapter une partie des formations.

Aucun programme détaillé reliant le nouveau Conseil aux universités n’est présenté dans les sources. Cette dimension constituera pourtant l’un des critères permettant de savoir si le projet relève d’une véritable politique industrielle ou d’un simple mécanisme administratif.

L’État doit choisir quelques avantages qu’il peut réellement garantir

Le Liban ne pourra probablement pas concurrencer les plus grandes économies régionales sur le montant des subventions publiques. Il doit donc identifier les avantages qu’il peut offrir de manière crédible. Sa position géographique, sa population qualifiée, ses liens avec la diaspora et sa proximité avec plusieurs marchés peuvent constituer une base.

La rapidité administrative peut devenir un autre avantage si elle est réellement garantie. Pour une entreprise, savoir qu’un permis sera traité selon un calendrier prévisible peut parfois compter davantage qu’une exonération complexe. La sécurité juridique des contrats et la capacité de transférer les capitaux sont également essentielles.

Le nouveau Conseil supérieur peut jouer un rôle s’il devient le lieu où ces garanties sont organisées. Mais il devra éviter de promettre ce que d’autres administrations ne peuvent pas fournir. Une zone économique ne peut pas garantir une électricité stable si le secteur énergétique ne suit pas. Elle ne peut pas promettre des transactions financières normales si la restructuration bancaire reste inachevée.

Le projet oblige donc le gouvernement à coordonner plusieurs réformes qui étaient jusque-là traitées séparément.

Le passage du décret à l’investissement sera le véritable test

L’approbation du Conseil supérieur marque une première étape institutionnelle. Elle indique que le gouvernement souhaite faire des zones économiques et des industries technologiques un axe de sa politique. Mais l’essentiel reste à construire. Il faut définir les territoires concernés, les compétences de la nouvelle institution, le régime applicable aux entreprises et les infrastructures nécessaires.

Il faudra ensuite convaincre des investisseurs. Cette étape sera beaucoup plus difficile que la création d’une structure administrative. Les entreprises compareront le Liban à d’autres destinations et demanderont des garanties concrètes. La réputation historique du pays comme centre de services ne suffira pas.

Le projet arrive cependant à un moment où plusieurs transformations peuvent créer une fenêtre d’opportunité. La Syrie entre dans une phase de reconstruction. Des corridors régionaux sont discutés. Tripoli pourrait retrouver une fonction logistique. Le gouvernement cherche à améliorer l’approvisionnement énergétique. Le secteur bancaire doit être restructuré.

Si ces chantiers avancent ensemble, les zones économiques spéciales peuvent devenir un outil de repositionnement. S’ils restent séparés, le nouveau Conseil risque de disposer d’un cadre institutionnel sans environnement économique capable de le rendre attractif.

La décision du 1er octobre 2026 ouvre donc davantage une question qu’elle n’apporte une réponse. Le Liban veut attirer des industries technologiques et développer des espaces économiques spécialisés. Il doit maintenant démontrer qu’il peut leur fournir ce qu’elles recherchent réellement : énergie, financement, connectivité, stabilité réglementaire et accès aux marchés. Sans ces éléments, une zone spéciale restera une ligne dans un décret. Avec eux, elle pourrait devenir l’un des instruments d’un modèle économique moins dépendant des mécanismes qui ont précédé la crise.

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