Banques au Liban : 619 agences à la fin de 2025

Le Liban comptait 619 agences commerciales à la fin de 2025, contre 633 un an auparavant. Le nombre de distributeurs automatiques progresse légèrement, mais leur répartition reste concentrée. Les données de la Banque du Liban montrent aussi un recul des effectifs au second semestre. Ce bilan distingue établissements, machines et services accessibles. Il ne mesure ni la disponibilité des fonds ni les délais de traitement. Les comparaisons régionales demandent de conserver les périmètres et les dates propres à chaque indicateur.

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Le Liban comptait 619 agences de banques commerciales fin 2025, contre 633 un an auparavant. Le réseau continue donc de se contracter. Les distributeurs automatiques suivent une autre trajectoire : leur nombre passe de 1 412 à 1 432. Ces données de la Banque du Liban dessinent un accès bancaire plus concentré, sans permettre de mesurer à elles seules la qualité du service.

La carte des agences bancaires au Liban ne se résume plus à une fermeture uniforme des points de contact. La revue macroéconomique de la BDL, consacrée à décembre 2025 et diffusée en avril 2026, distingue trois mouvements. Les agences diminuent, les effectifs reculent et le parc de distributeurs augmente légèrement. Les périodes de comparaison doivent toutefois rester séparées : l’évolution des établissements porte sur l’année, celle des salariés sur son second semestre.

Il s’agit d’un état du réseau à la fin de 2025, pas d’un inventaire des guichets ouverts aujourd’hui. Cette précision compte dans un pays où les conditions de déplacement et de fonctionnement peuvent évoluer rapidement. Un appareil recensé dans une statistique ne renseigne pas sur ses horaires, son alimentation en billets ou les opérations effectivement proposées.

Les agences bancaires au Liban ferment moins vite

Le passage de 633 à 619 agences correspond à une diminution nette de 14 établissements, soit environ 2,2 %. La BDL compare ce mouvement à 59 fermetures en 2024 et à 111 en 2023. La réduction du réseau ralentit nettement. Elle ne s’inverse pas.

Le nombre de banques agréées reste, lui, fixé à 57 en décembre 2025. Ce total comprend 45 banques commerciales et 12 banques d’investissement. Il ne faut donc pas confondre une banque, personne morale agréée, avec ses agences. Un établissement peut réduire son implantation géographique tout en conservant son agrément. La stabilité du nombre de banques ne démontre pas que les clients disposent du même nombre de points d’accueil.

Indicateur Point de départ Point d’arrivée Variation Agences commerciales au Liban 633, décembre 2024 619, décembre 2025 −14, soit −2,2 % Distributeurs automatiques 1 412, décembre 2024 1 432, décembre 2025 +20, soit +1,4 % Salariés du secteur bancaire 12 972, juin 2025 12 684, décembre 2025 −288, soit −2,2 %

Les deux premières lignes couvrent douze mois ; la troisième, six mois. Cette différence interdit de présenter les trois taux comme un bilan annuel homogène. Elle évite aussi d’attribuer mécaniquement les départs de salariés aux quatorze agences en moins. Les données agrégées ne décrivent ni les postes concernés ni les décisions de chaque établissement.

Les distributeurs progressent surtout dans les grands pôles

L’augmentation nationale des distributeurs reste modeste : vingt appareils supplémentaires en un an. La répartition géographique montre des évolutions contrastées. Le Mont-Liban passe de 553 à 564 machines, Beyrouth et sa banlieue de 439 à 444, le Nord de 153 à 159. À l’inverse, le Sud recule de 120 à 119 et la Békaa de 119 à 116.

Zone citée dans le rapport Décembre 2024 Décembre 2025 Écart Mont-Liban 553 564 +11 Beyrouth et banlieue 439 444 +5 Liban-Nord 153 159 +6 Liban-Sud 120 119 −1 Békaa 119 116 −3

Ces cinq lignes reproduisent les effectifs explicitement commentés par la BDL. Elles ne constituent pas la totalité du pays : Nabatiyé apparaît séparément dans le graphique régional du rapport. Il serait donc erroné d’additionner ce tableau partiel puis de présenter sa somme comme le total national.

Le Mont-Liban ainsi que Beyrouth et sa banlieue réunissent 1 008 distributeurs, soit environ 70,4 % des 1 432 appareils recensés. Ce calcul mesure une concentration du parc. Il ne suffit pas à établir une inégalité par habitant. Pour cela, il faudrait des populations résidentes comparables, correspondant aux mêmes frontières statistiques et à la même période.

La BDL évoque des contraintes sécuritaires et opérationnelles pour expliquer une partie des différences régionales. Cette interprétation reste celle de l’institution. Le tableau ne permet pas d’isoler l’effet de la sécurité, de la demande, des coûts ou des choix de chaque banque. Une fermeture dans une zone donnée ne peut donc pas être rattachée à une cause unique à partir de ces seuls chiffres.

Une agence et un automate ne rendent pas le même service

La légère hausse du nombre de distributeurs ne compense pas nécessairement la réduction des agences. Les deux équipements répondent à des usages différents. Un automate peut faciliter certaines opérations courantes. Il ne remplace pas l’ensemble des démarches nécessitant un interlocuteur, un dossier ou un examen particulier par la banque.

Le nombre de machines ne dit pas davantage quels clients peuvent les utiliser, à quel coût et pour quelles sommes. Ces conditions dépendent des services proposés et des règles applicables aux comptes. La statistique d’infrastructure ne mesure donc ni la disponibilité intégrale des dépôts ni la capacité générale des établissements à prêter.

Pour un usager, l’accès effectif comporte plusieurs dimensions : distance, possibilité de se déplacer, disponibilité du service et opérations autorisées. Les données publiées éclairent surtout la première dimension, à une échelle régionale encore large. Elles ne fournissent pas une carte communale des temps de trajet ou des équipements accessibles aux personnes handicapées.

Le recul des effectifs appelle une lecture distincte

Les effectifs passent de 12 972 salariés en juin 2025 à 12 684 en décembre. La diminution de 288 postes intervient sur six mois. Elle accompagne la réduction de l’implantation bancaire, mais le rapport ne fournit pas de ventilation permettant de relier chaque mouvement d’emploi à une fermeture précise.

La baisse des salariés ne renseigne pas, à elle seule, sur les files d’attente ou les délais de traitement. Ces effets dépendent aussi de la fréquentation, des tâches transférées vers d’autres canaux et de l’organisation du travail. Les mesurer demanderait des données de service, absentes de ce relevé du réseau.

Le bilan de 2025 montre ainsi une contraction moins rapide des agences et une progression limitée des distributeurs. Pour suivre la suite, les prochains relevés devront préciser où les points de contact se maintiennent, se déplacent ou disparaissent. Leur rapprochement avec les horaires, les opérations disponibles et la fréquentation permettrait de passer du nombre d’équipements à la mesure du service effectivement accessible.

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