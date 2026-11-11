Ebola en RDC : plus de 11 000 cas, 5 387 décès

La RDC compte 11 042 cas confirmés d’Ebola et 5 387 décès dans le bilan arrêté au 9 novembre. Le virus Bundibugyo ne dispose pas de vaccin spécifique homologué ; des essais sont en cours.

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La République démocratique du Congo a franchi le seuil des 11 000 cas confirmés d’Ebola. Le bilan atteint 11 042 infections confirmées et 5 387 décès, selon les données de l’Institut national de santé publique (INSP) rapportées par Reuters le 10 novembre. Il concerne l’épidémie provoquée par le virus Bundibugyo, déclarée le 15 mai 2026.

Le rapport de situation n°179 de l’INSP porte sur la journée du 9 novembre et a été publié le 10 novembre. Les chiffres ne correspondent donc pas aux seules nouvelles infections du jour : il s’agit du cumul de l’épidémie. Les 11 042 cas sont des cas confirmés, et non un total additionnant indistinctement cas suspects, probables et confirmés.

Une épidémie étendue à huit provinces

Le franchissement de ce seuil prolonge une progression documentée par les organismes sanitaires. Dans son point du 10 novembre, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) faisait état de 10 990 cas confirmés et de 5 354 décès, sur la base des données congolaises arrêtées au 8 novembre.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) décrivait déjà, le 6 novembre, une transmission soutenue et une extension géographique de l’épidémie. Son bilan, arrêté au 3 novembre, recensait des cas dans 67 zones de santé réparties entre huit provinces. L’Ituri et le Nord-Kivu concentraient l’essentiel des infections.

Cette épidémie est la plus importante jamais enregistrée en RDC, toutes espèces de virus Ebola confondues, selon l’OMS. L’organisation souligne notamment le poids des décès survenant dans les communautés, qui traduit des difficultés de détection précoce et d’accès rapide aux soins.

Pas de vaccin homologué contre Bundibugyo

Le virus Bundibugyo appartient au groupe des virus responsables de la maladie Ebola. La distinction est essentielle pour comprendre les moyens disponibles : les vaccins et traitements développés contre le virus Ebola, également appelé Zaïre, ne peuvent pas être présentés comme ayant une efficacité établie contre Bundibugyo.

À ce stade, aucun vaccin ni traitement spécifique homologué contre Bundibugyo n’est disponible, selon l’OMS. Cela ne signifie pas que les malades sont privés de prise en charge : les soins de soutien, le diagnostic rapide et l’accès aux structures de traitement restent essentiels.

Des essais cliniques en cours

La recherche avance néanmoins. L’essai vaccinal Tumaini a commencé le 23 octobre à Bunia. Il évalue notamment Ervebo, déjà utilisé contre le virus Zaïre, afin de déterminer son efficacité contre Bundibugyo.

Le 4 novembre, l’OMS a annoncé la recommandation d’ajouter deux candidats spécifiquement conçus contre Bundibugyo : ChAdOx1, développé par l’université d’Oxford avec le Serum Institute of India, et mRNA-1469, développé par Moderna. Leur entrée dans l’essai reste soumise aux autorisations nationales. Il ne s’agit donc pas de vaccins déjà homologués.

Des essais thérapeutiques examinent aussi plusieurs médicaments, dont l’anticorps MBP134 et le remdesivir. En attendant leurs résultats, la riposte repose sur l’identification et l’isolement rapides des cas, le suivi des contacts, la prévention des infections dans les soins et les inhumations sécurisées.

Illustration : micrographie électronique d’archive d’un virion Ebola réalisée en 1976, CDC / Dr Frederick A. Murphy, PHIL n°1833, domaine public. Cette image ne documente pas le virus Bundibugyo de l’épidémie actuelle. Source gratuite : CDC.

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