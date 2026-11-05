GiFi et Grand Frais : où en sont les magasins ?

Le redressement judiciaire de GiFi, prononcé le 3 novembre 2026, ravive les questions sur ses magasins et sur le projet de cessions à Grand Frais. La direction annonce la poursuite de l’activité. Les discussions présentées en octobre 2025 concernaient une partie du réseau, avec un calendrier soumis à plusieurs conditions. Une ouverture doit être vérifiée localement : un projet de cession ne suffit pas à établir sa réalisation. Voici les dates confirmées, le cadre de la procédure et les informations qui restent à préciser.

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GiFi et Grand Frais suscitent des interrogations sur l’avenir de leurs magasins. Le tribunal de commerce de Toulouse a placé GiFi en redressement judiciaire le 3 novembre 2026. La direction annonce la poursuite de l’activité. Le projet de cession de certains sites à Grand Frais, engagé auparavant, concerne une partie du réseau.

Les magasins GiFi poursuivent leur activité

Les magasins restent ouverts, a indiqué la direction dans un communiqué repris par une agence de presse. Le groupe compte plus de 500 points de vente et emploie environ 6 000 personnes en France. Le tribunal a ouvert une période d’observation de six mois.

Cette procédure donne un cadre au maintien de l’activité d’une entreprise en cessation des paiements. Pendant la période d’observation, les intervenants judiciaires examinent sa situation et les moyens de la redresser. Le dirigeant poursuit son travail, avec l’assistance ou sous le contrôle de l’administrateur selon la mission fixée par le tribunal.

Les contrats de travail continuent pendant cette période. Des décisions ultérieures peuvent toutefois modifier l’activité ou les effectifs. L’ouverture du redressement ne garantit donc pas le maintien définitif de tous les magasins et de tous les emplois. Elle ne prononce pas non plus leur fermeture générale.

GiFi et Grand Frais : un projet limité à certains sites

Le rapprochement immobilier avec Grand Frais précède cette décision judiciaire. Dans une communication du 24 octobre 2025, le conseil juridique de GiFi décrivait des discussions concernant la cession de 25 à 30 magasins. Il évoquait une signature possible début 2026, après consultation des représentants du personnel.

Le calendrier prévoyait alors une réalisation au cours de 2026, sous réserve des conditions habituelles et des autorisations réglementaires. Il s’agissait d’un projet ciblé, destiné notamment à développer l’implantation territoriale de Grand Frais. Ce document ne décrivait pas le rachat de l’ensemble de GiFi.

Un calendrier annoncé reste distinct d’une cession achevée. Il ne suffit pas à établir que chaque magasin évoqué a changé d’enseigne, ni à fixer sa date de réouverture. Le nombre exact de conversions réalisées doit être confirmé site par site. Les informations vérifiées pour cet article ne permettent pas de publier une liste exhaustive et actualisée.

Vérifier une ouverture à l’échelle du magasin

Pour préparer un déplacement, le calendrier propre au point de vente reste le repère utile. À Sainte-Marguerite, dans les Vosges, la fiche officielle de Grand Frais annonce par exemple une ouverture le 18 novembre. Elle ne précise pas que ce magasin remplace un GiFi : cette origine ne peut donc pas être déduite de l’annonce.

Concernant le redressement de GiFi, le prochain rendez-vous judiciaire est fixé au 8 janvier 2027. Le tribunal doit alors examiner les capacités financières permettant la poursuite de l’activité et le maintien de la période d’observation.

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