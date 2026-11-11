Tee-shirt Palestine : soutien à un collégien du Tarn

À Cordes-sur-Ciel, entre 200 et 300 personnes ont soutenu le 9 novembre un collégien sanctionné après un cross avec un tee-shirt aux couleurs palestiniennes. Le conseil de discipline prévu n’a pas eu lieu. Les récits divergent entre report et annulation, sans établir l’abandon définitif du dossier. La famille et ses soutiens contestent la réponse de l’établissement, tandis que des parents dénoncent les tensions. Le cadre scolaire protège une liberté d’expression encadrée, mais les motifs écrits de la sanction restent inconnus.

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À Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn, entre 200 et 300 personnes ont soutenu lundi 9 novembre un collégien de 12 ans. L’élève avait subi une exclusion temporaire après un cross couru avec un tee-shirt aux couleurs de la Palestine. Le conseil de discipline prévu ce jour-là n’a pas eu lieu. Les informations disponibles au 11 novembre ne permettent pas de conclure à l’abandon définitif de toute procédure.

Un tee-shirt Palestine au cœur de la mobilisation

Parents, élèves et élus se sont retrouvés devant le collège Val de Cérou, selon les reportages de la presse française. Leurs estimations de participation varient, de plus de 200 personnes à près de 300. Le rassemblement visait à soutenir le jeune garçon et à contester la réponse disciplinaire de l’établissement.

La mobilisation dépassait cependant son seul dossier. Des parents dénonçaient aussi des difficultés de dialogue avec la direction. D’autres redoutaient les conséquences de la polémique sur la scolarité de leurs enfants. Ces positions divergentes ont traversé la communauté éducative, sans permettre de résumer celle-ci à un camp unique.

Les enseignants ont exercé leur droit de retrait lundi, selon la presse régionale, qui rapporte une interruption des cours. Certains parents ont exprimé leur inquiétude devant le rassemblement et sa dimension politique. Leur lecture du conflit diffère de celle des soutiens du collégien, qui jugent la réaction de l’établissement disproportionnée.

Le cross du 13 octobre à l’origine du dossier

Les faits remontent au 13 octobre 2026. Lors du cross organisé par le collège, l’élève et des camarades ont porté des vêtements aux couleurs palestiniennes. Les récits publiés évoquent également un drapeau. La direction a appelé la gendarmerie, puis des exclusions temporaires ont suivi.

La durée rapportée pour le garçon de 12 ans varie entre une semaine et huit jours. D’autres élèves ont reçu deux jours d’exclusion. Les sources divergent aussi sur leur nombre. Sans accès aux décisions écrites, ces différences empêchent de présenter un décompte précis comme définitivement établi.

La controverse ne porte pas seulement sur les couleurs du drapeau. Plusieurs témoignages relayés par les médias mentionnent l’inscription « Intifada 48 » ou « Intifada 1948 ». Un précédent désaccord autour d’un tee-shirt est également rapporté. Les récits ne décrivent toutefois pas tous de la même manière le vêtement porté lors de chaque épisode.

Ces éléments doivent rester distincts. Le port d’un symbole national, un message politique, le refus allégué d’une consigne et un éventuel trouble scolaire ne constituent pas des faits interchangeables. En l’absence de notification disciplinaire accessible, il n’est pas possible d’affirmer quels motifs précis fondent juridiquement la sanction.

Les soutiens contestent une réponse disproportionnée

La famille et ses soutiens contestent le traitement réservé au collégien, d’après les témoignages recueillis par la presse. Ils présentent le vêtement comme une expression de son attachement à la Palestine. L’intervention des gendarmes occupe une place importante dans leurs critiques.

Dans une résolution datée du 8 novembre, l’Association France Palestine Solidarité a dénoncé les exclusions et appelé au rassemblement. Elle défend le droit des jeunes à exprimer leur identité et juge injuste la réponse apportée au geste du collégien. Cette prise de position émane d’une association engagée dans le soutien aux Palestiniens ; elle ne constitue pas une décision juridique sur le dossier.

La CGT du Tarn a également critiqué l’intervention policière, selon un entretien diffusé par une radio régionale. Sa représentante estime qu’un échange éducatif aurait dû primer. Ces réactions soulignent la contestation des méthodes employées, au-delà du débat sur le message du tee-shirt.

Un conseil de discipline qui n’a pas eu lieu

Le conseil prévu le 9 novembre devait examiner la situation du garçon, avec un risque d’exclusion définitive évoqué dans les comptes rendus. Aucune décision d’exclusion définitive n’est établie par les sources consultées.

Plusieurs médias locaux annoncent que la direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Tarn a annulé la séance. D’autres parlent d’un report lié au contexte. Cette différence de vocabulaire demeure importante : la suppression d’une réunion ne prouve pas, à elle seule, que l’administration a effacé les sanctions antérieures ou renoncé à toute suite.

Au 11 novembre, Libnanews n’a pas retrouvé de communiqué public du rectorat ou de la direction du collège exposant leurs motifs détaillés. Une radio régionale indique qu’un échange doit encore réunir la famille, l’élève et les services départementaux. Aucun résultat de cette rencontre n’a pu être vérifié.

Liberté d’expression et règles scolaires

Le Code de l’éducation reconnaît aux collégiens et aux lycéens une liberté d’information et d’expression. L’article L511-2 l’encadre par le respect du pluralisme et de la neutralité. Son exercice ne doit pas perturber les activités d’enseignement. Le règlement intérieur précise également les droits et obligations dans l’établissement.

L’interdiction des signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse relève, elle, de l’article L141-5-1. Un drapeau national ne suffit pas, à lui seul, à établir une manifestation religieuse. Cela ne tranche pas pour autant l’appréciation d’un message ou d’un comportement dans une situation scolaire précise.

L’article R511-13 distingue notamment l’exclusion temporaire, limitée à huit jours, de l’exclusion définitive. Ces règles générales ne permettent pas de déclarer légale ou illégale la sanction de Cordes-sur-Ciel sans connaître son fondement et la procédure suivie. La clarification des suites administratives reste donc attendue.

Photo d’illustration : drapeau palestinien. Engin Akyurt / Pexels. Cette photographie ne représente ni le collégien ni le rassemblement de Cordes-sur-Ciel.

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