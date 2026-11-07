Iran : Trump revendique de nouvelles frappes

Dans la nuit du 6 au 7 novembre, des médias iraniens ont signalé deux projectiles dans le secteur de Souza, sur l’île de Qeshm. L’armée iranienne affirme aussi avoir abattu un MQ-9, sans confirmation américaine identifiée. Les dégâts restent à établir. Le Qatar dément, de son côté, avoir annoncé l’échec des discussions entre Washington et Téhéran. Doha assure poursuivre sa médiation et ne fait état d’aucun accord signé. Les précisions des autorités sur les événements nocturnes restent attendues.

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De nouvelles frappes américaines en Iran ont eu lieu vendredi 6 novembre 2026, a déclaré Donald Trump. Selon une agence de presse américaine, le président a évoqué des défenses antiaériennes visées. Dans la même nuit, la presse iranienne a signalé des explosions sur l’île de Qeshm, près du détroit d’Ormuz. Le Qatar affirme que sa médiation se poursuit.

Frappes américaines en Iran : Trump parle d’une action limitée

Le président s’est exprimé à West Palm Beach, en Floride, vendredi soir. Il a présenté l’opération comme mineure. Les événements de cette nuit sont distincts des frappes du 2 novembre.

Le déroulement précis de l’intervention et ses résultats matériels restent à établir. Les informations disponibles ne permettent pas de dresser un bilan humain. Elles ne démontrent pas davantage le lancement d’une campagne militaire de grande ampleur.

Deux projectiles rapportés dans le secteur de Souza

Dans la nuit du 6 au 7 novembre, une agence iranienne semi-officielle a rapporté que deux missiles auraient frappé Qeshm. Elle a présenté ces informations comme préliminaires. Elle précisait ne disposer d’aucun renseignement officiel sur d’éventuels dommages et attendre une confirmation des autorités compétentes.

Une agence d’État iranienne avait auparavant cité des témoins du secteur de Souza, également transcrit Suza. Ces habitants évoquaient deux projectiles après avoir entendu un avion au-dessus de l’île. Ces témoignages ne permettent pas, à eux seuls, d’identifier l’appareil, les armes utilisées ou la cible exacte.

Qeshm se trouve au large de la côte méridionale de l’Iran, à l’entrée du détroit d’Ormuz. Cette localisation place les événements près d’une voie de navigation majeure entre le Golfe et le golfe d’Oman. L’île avait déjà figuré dans les comptes rendus d’opérations du 2 novembre. Les signalements de cette nuit constituent une nouvelle séquence.

L’armée iranienne revendique la destruction d’un MQ-9

Dans un communiqué relayé samedi par la télévision d’État, l’armée iranienne affirme avoir abattu un drone américain MQ-9 Reaper au-dessus de Qeshm. Elle attribue l’interception à ses systèmes de défense aérienne, intégrés au réseau national.

Cette annonce reste une revendication iranienne. Aucune confirmation américaine de cette perte n’a été identifiée dans les informations consultées. Il faut également la distinguer d’une précédente annonce des Gardiens de la révolution concernant un MQ-1. Les deux communications mentionnent des modèles différents et ne doivent pas être fusionnées en un seul bilan.

Doha dément un échec annoncé des négociations

Le Qatar a parallèlement contesté des publications affirmant que son premier ministre avait annoncé l’échec des discussions américano-iraniennes. Son Bureau international des médias les qualifie de fausses et trompeuses. Il soutient que les propos de Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani ont été déformés.

Selon le bureau, le chef du gouvernement a au contraire indiqué que les deux parties continuaient à travailler à un accord. Doha assure rester en contact étroit avec Washington et Téhéran pour soutenir les négociations. Ce démenti ne constitue pas l’annonce d’un compromis signé et ne détaille pas les concessions éventuellement retenues.

Cette position prolonge les indications officielles du 3 novembre. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, avait alors confirmé un échange continu de propositions. Il avait précisé qu’une délégation qatarie avait tenu environ trois heures de discussions à Téhéran la veille, avant de revenir à Doha.

Al-Ansari avait refusé d’annoncer une percée précise. Il avait aussi souligné que les attaques militaires et les incidents visant les navires pesaient sur la négociation. Le Qatar avait réaffirmé son opposition aux menaces contre la navigation, après le ciblage du méthanier qatari Al Mayeda.

À ce stade, Doha maintient donc le canal diplomatique, tandis que les détails des événements de Qeshm restent incomplets. Les prochaines précisions attendues portent sur les cibles touchées, les dégâts éventuels et la revendication iranienne concernant le drone.

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