La Banque du Liban distingue, dans son rapport annuel 2025, les revenus en dollars frais de ses actifs et les recouvrements en dollars bancaires. Elle mentionne notamment 109,15 millions de dollars frais de dividendes de Middle East Airlines sur deux ans et 195 600 dollars de revenus locatifs en 2025. Ces montants ne forment pas un revenu annuel unique et ne mesurent pas la valeur de son patrimoine. Les revenus des actifs BDL répondent à une question plus précise que celle de leur prix de vente. Un immeuble produit éventuellement un loyer ; une participation peut verser un dividende ; une créance peut donner lieu à un recouvrement. Le rapport annuel, répertorié dans le catalogue de novembre 2026, distingue ces opérations. Leur nature, leur période et leur disponibilité doivent être conservées pour comprendre ce qu’elles apportent effectivement.

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La Banque du Liban distingue, dans son rapport annuel 2025, les revenus en dollars frais de ses actifs et les recouvrements en dollars bancaires. Elle mentionne notamment 109,15 millions de dollars frais de dividendes de Middle East Airlines sur deux ans et 195 600 dollars de revenus locatifs en 2025. Ces montants ne forment pas un revenu annuel unique et ne mesurent pas la valeur de son patrimoine.

Les revenus des actifs BDL répondent à une question plus précise que celle de leur prix de vente. Un immeuble produit éventuellement un loyer ; une participation peut verser un dividende ; une créance peut donner lieu à un recouvrement. Le rapport annuel, répertorié dans le catalogue de novembre 2026, distingue ces opérations. Leur nature, leur période et leur disponibilité doivent être conservées pour comprendre ce qu’elles apportent effectivement.

Revenus des actifs BDL : les dividendes de MEA portent sur deux ans

Le document indique la collecte de 109 151 898 dollars frais de dividendes auprès de Middle East Airlines, sur une période de deux ans. Il ne donne pas, dans ce passage, une ventilation annuelle de ce total. Le présenter comme le revenu de la seule année 2025 doublerait potentiellement la cadence suggérée au lecteur.

Diviser ce montant par deux donnerait une moyenne arithmétique, pas le versement effectivement reçu chaque année. Une distribution peut être irrégulière. Sans calendrier détaillé, on ne peut pas déduire une recette annuelle récurrente ni prolonger ce montant à l’identique dans une prévision pour 2026 ou 2027.

La BDL mentionne séparément 715 000 dollars frais de dividendes de The Arab Investment Company, ou TAIC. Le rapport indique aussi une réévaluation de ses participations en dollars frais. Une réévaluation et un dividende ne sont pas deux formes équivalentes de recette : la première change une estimation de valeur, le second correspond à une distribution.

Les loyers ne donnent pas la valeur des immeubles

Le portefeuille immobilier loué a généré 195 600 dollars frais en 2025. Ce montant concerne les propriétés données en location. Il ne doit pas être présenté comme le rendement de tous les immeubles appartenant à la banque centrale, certains pouvant avoir d’autres usages.

Le rapport ajoute que l’ensemble du patrimoine immobilier a été réévalué en dollars frais, mais que cette réévaluation n’a pas encore été enregistrée dans les livres. Il ne fournit pas ici un total permettant de calculer un rendement consolidé. Il ne donne pas non plus les charges nécessaires pour transformer les loyers encaissés en résultat locatif net.

Un rendement exige un numérateur et un dénominateur comparables. Diviser les loyers de quelques biens loués par la valeur de tout le patrimoine mélangerait deux périmètres. Diviser les recettes brutes par une valeur ancienne produirait un autre biais. Les données disponibles permettent de mesurer un encaissement identifié, pas d’établir un prix de cession.

Les distributions de fonds n’ont pas toutes la même liquidité

Le suivi des investissements liés à la circulaire 331 apporte plusieurs autres montants. La BDL déclare avoir reçu 164 934 dollars frais de Berytech Fund II et 54 803,08 dollars frais de Leap Investments I. Elle mentionne aussi 3 millions de dollars bancaires d’Azure Fund et 841 773 dollars bancaires de Phoenician Fund I.

Opération présentée dans le rapport 2025 Montant Qualification conservée Dividendes de MEA 109 151 898 dollars Dollars frais, sur deux ans Dividendes de TAIC 715 000 dollars Dollars frais Revenus des immeubles loués 195 600 dollars Dollars frais, en 2025 Distribution de Berytech Fund II 164 934 dollars Dollars frais Distribution de Leap Investments I 54 803,08 dollars Dollars frais Distribution d’Azure Fund 3 000 000 de dollars Dollars bancaires, « lollars » Distribution de Phoenician Fund I 841 773 dollars Dollars bancaires, « lollars »

Ce tableau ne propose volontairement aucun total général. Il juxtapose les opérations décrites avec leurs caractéristiques. Additionner les dollars frais et les « lollars » comme s’ils avaient la même disponibilité effacerait précisément la distinction faite par le document. Aucune décote uniforme n’est fournie pour les convertir en un montant liquide comparable.

Une distribution de fonds ne doit pas davantage être assimilée automatiquement à un bénéfice. Selon sa nature, elle peut comprendre une restitution de capital. Le passage du rapport ne détaille pas cette ventilation. Les sommes reçues ne suffisent donc pas à calculer la rentabilité des investissements initiaux.

Un recouvrement bancaire n’est pas un dividende

Dans une autre rubrique, la BDL mentionne 415 107 dollars bancaires collectés auprès de Byblos Bank. Elle les rattache au recouvrement de dettes de Banque Pharaon & Chiha, dans le cadre de facilités de prêts liées aux mécanismes de fusion et de réforme bancaire. Ce montant relève d’un remboursement de créance, pas d’un loyer ou d’un dividende.

Ces distinctions empêchent de confondre trois questions : combien la BDL possède, combien elle encaisse et quelle part de ces encaissements constitue un revenu. Elles évitent aussi de transformer des recettes identifiées en enveloppe déjà affectée au remboursement des déposants. Le rapport ne décide pas une telle affectation.

Pour les fonds et entreprises liés à la circulaire 331, la banque centrale précise enfin n’avoir accordé aucune nouvelle approbation en 2025, comme en 2024. Les distributions documentent donc le suivi d’investissements existants. Une appréciation de leur performance demanderait encore les capitaux engagés, les pertes éventuelles, les frais et les dates exactes des versements.

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