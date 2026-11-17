Beirut Politics accuse l’Association des banques de financer des télévisions sous conditions éditoriales et met en cause des versements liés à SGBL et Antoun Sehnaoui. La vidéo avance 1,5 million de dollars, dont environ 900 000 pour une chaîne non nommée, et attribue un refus à Al Jadeed. Ces allégations restent non corroborées.

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Une enveloppe de 1,5 million de dollars pour les relations publiques, dont environ 900 000 dollars destinés à une seule télévision, des conditions sur le choix des invités et des paiements à des employés du secteur médiatique : une vidéo de Beirut Politics met en cause les rapports financiers entre les banques et les médias libanais. La plateforme vise l’Association des banques du Liban (ABL), puis, dans un volet distinct, SGBL et Antoun Sehnaoui. Ces accusations n’ont pas été corroborées indépendamment.

Une enveloppe de 1,5 million de dollars alléguée

Selon le récit de Beirut Politics, l’assemblée générale de l’ABL aurait approuvé un budget annuel comprenant 1,5 million de dollars sous la rubrique des relations publiques. La plateforme affirme qu’environ 900 000 dollars auraient été attribués à une seule chaîne de télévision, qu’elle ne nomme pas. Le solde aurait été réparti entre plusieurs autres chaînes.

Les chiffres énoncés dans cette vidéo sont bien 1,5 million et 900 000 dollars. Ils diffèrent des montants de 2 millions et 1 million de dollars figurant dans certaines reprises du même dossier. Ces reprises ne constituent pas une confirmation indépendante des dépenses alléguées.

Beirut Politics présente ses informations comme des éléments circulant sur ce financement. Elle ne donne pas, dans la séquence, le nom de la télévision qui aurait reçu la part principale. Il n’est donc pas possible d’identifier cette bénéficiaire à partir du seul récit diffusé.

Al Jadeed aurait refusé des conditions sur ses invités

La plateforme affirme qu’Al Jadeed aurait refusé les fonds de l’Association. Le motif avancé ne serait pas leur origine bancaire en elle-même, mais les conditions qui leur auraient été attachées. Selon Beirut Politics, les sommes proposées ne relevaient pas seulement de la publicité ou du parrainage commercial.

L’accusation porte sur une intervention dans la composition des plateaux : certains responsables politiques auraient dû être invités, tandis que d’autres auraient été écartés. Beirut Politics évoque ainsi une « liste noire » de personnalités que l’Association n’aurait pas voulu voir apparaître sur les chaînes bénéficiaires.

Le refus attribué à Al Jadeed et l’existence de cette liste restent, à ce stade, des affirmations de Beirut Politics. La vidéo ne précise pas les noms qui auraient figuré sur cette liste, ni ceux des responsables qui auraient transmis de telles consignes.

SGBL et Antoun Sehnaoui nommément mis en cause

Le deuxième volet distingue le budget de l’ABL des dépenses que les banques engageraient séparément. Beirut Politics évoque le parrainage d’émissions, le financement de plateformes et des arrangements directs avec des journalistes. En additionnant les différents circuits, elle avance un ordre de grandeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, sans présenter de décompte permettant de le vérifier.

La plateforme attribue une part importante de ces dépenses directes à SGBL et à Antoun Sehnaoui. Elle accuse des journalistes, qu’elle ne nomme pas, de distribuer pour le compte de ce dernier des paiements mensuels à un nombre important d’employés du secteur médiatique. Cette accusation précise de versements par des intermédiaires n’est pas établie par les documents indépendants disponibles.

Ces deux volets ne se confondent pas : les 1,5 million de dollars avancés pour l’Association ne sont pas présentés comme le total des dépenses de toutes les banques. De même, un financement personnel attribué à un banquier n’est pas automatiquement une dépense de l’établissement qu’il dirige.

Aucune réponse publique de l’ABL, d’Al Jadeed, de SGBL ou d’Antoun Sehnaoui à ces accusations précises n’a été retrouvée au moment de cette mise à jour.

Des liens financiers documentés, distincts des accusations

Un rapport publié en juillet 2023 par The Policy Initiative et la Fondation Samir Kassir décrit plusieurs circuits de financement des médias libanais : publicité bancaire, parrainage et contributions de personnes issues du secteur. Il cite Antoun Sehnaoui parmi les financeurs d’Ici Beyrouth et d’IMLebanon. Ce constat ne démontre ni les paiements mensuels ni les consignes sur les invités allégués dans la vidéo.

Fondée notamment sur huit entretiens qualitatifs et des données publicitaires, cette étude estime les recettes publicitaires des télévisions à 9 millions de dollars en 2022, contre environ 80 millions en 2018. Ces chiffres historiques ne décrivent pas le marché de 2026. Le rapport distingue aussi les tarifs publicitaires affichés des montants réellement encaissés et présente les évaluations de financements informels comme des témoignages, non comme des comptes audités.

Le Media Ownership Monitor consacré au Liban en 2024 relevait, pour sa part, que l’accès à des informations sur les actionnaires ne donnait pas accès aux sources de financement et au chiffre d’affaires des médias étudiés. La propriété d’une entreprise de presse et l’origine de ses revenus demeurent deux questions différentes.

La transparence financière au cœur du dossier

L’enjeu des accusations de Beirut Politics dépasse ainsi le seul achat d’espaces publicitaires. La plateforme met en cause une possible influence des financeurs sur le débat télévisé consacré aux banques et aux intérêts des déposants. Une relation commerciale ne suffit pas à prouver cette influence : les clauses, les paiements et les interventions éditoriales constituent des faits distincts.

La loi numéro 69, promulguée le 27 août 2026 et publiée le 3 septembre, prévoit justement des registres auprès de l’Autorité nationale des médias. Ses articles 16 à 19 organisent la publicité des informations, l’identification des propriétaires et bénéficiaires économiques, la déclaration des revenus détaillés et leur contrôle. Publicité, abonnements, ventes, prêts et dons doivent être distingués.

La mise en place de ce dispositif reste un enjeu concret. Le ministère de l’Information a ouvert, par un avis du 12 novembre, les candidatures pour le choix d’un expert des médias au sein de l’Autorité, du 13 novembre au 8 décembre. L’existence de nouvelles obligations ne signifie donc pas que les comptes des médias sont déjà consultables. Ce sont ces données, autant que les garanties d’autonomie des rédactions, qui permettraient de mesurer la portée réelle des liens financiers au centre de cette affaire.

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