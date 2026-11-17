Une enquête du New York Times, examinée à travers ses reprises accessibles, remet en question la piste iranienne dans la disparition de Ron Arad. Enlèvements allégués, désaccords du renseignement et recherches au Liban : les révélations restent attribuées, sans établir judiciairement les responsabilités ni résoudre le sort du navigateur israélien.

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Une enquête du New York Times publiée le 15 novembre remet en question la piste iranienne suivie pendant des décennies pour retrouver Ron Arad. Selon les reprises accessibles de ce travail, les services israéliens auraient enlevé des responsables iraniens pour les interroger, alors que plusieurs évaluations orientaient déjà les recherches vers le Liban. Ces révélations restent des conclusions journalistiques, et non des faits établis par une décision de justice.

Libnanews a consulté les comptes rendus détaillés de Ynet, du Times of Israel et du Jerusalem Post, ainsi que des archives sur le dossier. Le texte original du New York Times n’étant pas accessible lors de cette vérification, les éléments nouveaux ci-dessous lui sont attribués à travers ces reprises. Leur concordance ne constitue pas une confirmation indépendante : elles se réfèrent à la même enquête.

Ron Arad : l’enquête réexamine les enlèvements

Deux responsables iraniens occupent une place centrale dans les récits publiés. Le premier est Alireza Asgari, ancien vice-ministre de la Défense, disparu à Istanbul. Le second est Abdullah Saberi, un commandant des Gardiens de la révolution, qui aurait été enlevé à Damas en septembre 2021.

Selon le compte rendu du Jerusalem Post, le New York Times attribue à d’anciens responsables américains l’affirmation qu’Asgari aurait été capturé, interrogé puis tué par des agents du Mossad. Il s’agit d’une accusation particulièrement grave, fondée sur des témoignages rapportés. Libnanews n’a pas pu vérifier indépendamment les circonstances de sa disparition ni celles de sa mort alléguée.

Pour Saberi, le récit repose notamment sur des sources iraniennes et syriennes citées dans l’enquête. Il aurait été conduit en Israël et interrogé sur Arad avant d’être relâché en Afrique du Sud. Les reprises rapportent aussi des accusations de torture. Elles ne permettent pas, à elles seules, d’établir judiciairement ces faits ou les responsabilités individuelles.

Des désaccords au sein du renseignement israélien

L’intérêt de l’enquête dépasse le récit de ces opérations. Elle décrit une divergence entre les hypothèses privilégiées et les réserves exprimées à l’intérieur même des services israéliens.

Dans sa reprise, Ynet rapporte les propos nominatifs de Rami Igra, ancien responsable du Mossad chargé des disparus. Celui-ci met en doute un témoignage médical qui avait nourri l’idée d’une détention d’Arad en Iran. Le témoin aurait affirmé avoir soigné le navigateur, sans fournir les éléments permettant de corroborer son récit.

Ynet cite également Yuval Diskin, ancien directeur du Shin Bet. Selon les propos qu’il a confiés au New York Times, une réévaluation menée en 2006 avait écarté la thèse d’un transfert vers l’Iran. Avi Kalo, ancien responsable militaire du dossier des disparus, aurait abouti en 2016 à une conclusion orientant les recherches vers Nabi Chit, dans la Békaa.

Ces témoignages nominatifs sont distincts des récits anonymes concernant les opérations clandestines. Ils permettent d’identifier ceux qui contestent les anciennes évaluations. Ils ne fournissent toutefois ni localisation certaine d’une dépouille ni preuve définitive des circonstances de la disparition.

Le démenti israélien et les questions ouvertes

Les accusations entourant Asgari ne sont pas nouvelles, même si l’enquête leur apporte un récit nouveau. Le 7 mars 2007, une dépêche d’agence rapportait le démenti du ministre israélien de la Défense Amir Peretz. Il rejetait l’implication du Mossad dans la disparition de l’ancien responsable iranien.

Ce démenti historique doit être rappelé, mais ne peut être présenté comme une réponse aux révélations de novembre 2026. Les documents consultés ne permettent pas de restituer intégralement les démarches de droit de réponse effectuées pour l’enquête originale. Ils ne permettent pas davantage de transformer l’absence de confirmation officielle en aveu.

Nabi Chit, un lieu de recherche déjà connu

Ron Arad a disparu après s’être éjecté de son appareil au-dessus du Liban en 1986. Des photographies et des lettres avaient ensuite attesté sa captivité. Le dossier a traversé plusieurs décennies de négociations, d’évaluations contradictoires et d’opérations de recherche.

Nabi Chit n’apparaît donc pas soudainement avec cette enquête. Dans la nuit du 6 au 7 mars 2026, une opération israélienne dans ce secteur avait déjà visé la recherche d’éléments liés au navigateur. Libnanews avait alors rapporté les communiqués des deux armées : Israël reconnaissait n’avoir retrouvé aucun élément sur le site recherché, tandis que l’armée libanaise annonçait la mort de trois de ses militaires et de civils dans les bombardements accompagnant l’intervention.

L’hypothèse d’une mort d’Arad au Liban en 1988, rapportée dans l’enquête, ne résout pas toutes les questions. La localisation de ses restes et les circonstances exactes de sa disparition demeurent à établir. Les nouvelles accusations concernant les opérations clandestines nécessitent, elles aussi, des éléments vérifiables au-delà des témoignages publiés.

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