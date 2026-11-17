Le ministère de l’Économie et du Commerce fait état de 21 114 contrôles et de 1 119 procès-verbaux entre le 2 et le 13 novembre 2026. Les générateurs électriques concentrent 675 constats, devant les denrées alimentaires. Les services ont aussi transmis 983 dossiers à la justice, dont certains plus anciens, et reçu 2 276 plaintes. Ces transmissions ne sont pas des condamnations. Le bilan comprend également 33 suspensions de commercialisation et 10 autorisations de reprise après vérification de conformité.

12

Lire l'article Stop

Le ministère de l’Économie et du Commerce annonce 21 114 contrôles de terrain et 1 119 procès-verbaux au Liban, du 2 au 13 novembre 2026. Ce bilan, rendu public le 17 novembre, concerne l’activité de la Direction de la protection du consommateur et de ses services régionaux. Les générateurs électriques concentrent la majorité des infractions relevées.

Les générateurs représentent 675 procès-verbaux

Le ministère répartit les procès-verbaux entre trois ensembles. Le secteur des générateurs électriques en totalise 675. Les infractions liées à la sécurité des denrées alimentaires, à leurs prix et à leurs poids en représentent 361. Les 83 autres concernent notamment les prix, les mesures et les instruments de pesage.

Domaine Procès-verbaux Générateurs électriques 675 Denrées alimentaires : sécurité, prix et poids 361 Autres infractions 83 Total 1 119

Les générateurs représentent ainsi environ 60 % des procès-verbaux, selon le calcul effectué à partir du bilan. Le communiqué ne détaille pas les manquements dans ce secteur. Il ne permet donc pas de répartir ces constats entre facturation, compteurs ou autres obligations.

983 transmissions à la justice, pas 983 condamnations

Durant la même période, les services ont transmis 983 procès-verbaux aux autorités judiciaires compétentes. Une partie concerne des constats antérieurs au 2 novembre. Ce nombre ne correspond donc pas uniquement aux nouveaux dossiers établis pendant les douze jours du bilan.

Ces transmissions ne constituent pas des condamnations. Le ministère ne fournit ni nombre de jugements rendus ni montant d’amendes prononcées. Il annonce également 33 décisions de suspension de la commercialisation de produits et 10 autorisations de reprise, après vérification de leur conformité. Le communiqué ne nomme pas les produits concernés.

2 276 plaintes reçues

Le ministère indique avoir reçu 2 276 plaintes par ses canaux de signalement. Il ne précise pas combien ont été résolues, ni combien ont débouché sur un procès-verbal. Plaintes reçues, contrôles effectués et dossiers transmis à la justice restent donc trois indicateurs distincts.

Les consommateurs peuvent signaler les pratiques d’un commerce ou d’une entreprise au 1739, numéro de la protection du consommateur affiché par le ministère. Son site propose également un accès au dépôt de plainte. Le ministère appelle à poursuivre les signalements pour orienter les inspections.

Illustration : étal de légumes à Beyrouth, juillet 2016. Photographie d’archives, sans lien établi avec les commerces contrôlés ni les infractions de ce bilan. Peter Feghali / Unsplash, via Wikimedia Commons, CC0 1.0.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews