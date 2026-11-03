BDL et hôpitaux : la conformité ne dispense pas de protéger les patients

La conformité financière ne peut faire oublier la continuité des soins. Ce que les documents permettent d’établir sur la suspension rapportée par LBCI.

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La suspension de la couverture médicale dans deux établissements, rapportée le 3 novembre par LBCI, pose une question immédiate : comment garantir aux bénéficiaires de la Banque du Liban la poursuite de leurs soins ? Les sources citées par la chaîne invoquent le respect des sanctions internationales et écartent toute considération politique. Des liens avec des structures ou des figures du Hezbollah sont documentés, mais le fondement juridique précis de cette décision reste à expliquer.

Un organisme qui finance des soins doit respecter les règles auxquelles il est soumis. Il doit aussi prendre la mesure des conséquences de ses décisions pour les malades. Entre ces deux exigences, la transparence et la continuité des traitements ne peuvent être reléguées au second plan. Transférer le risque administratif ou financier sur un patient sans solution médicale effective serait contraire à une éthique centrée sur ses besoins.

Une suspension concernant les bénéficiaires de la BDL

LBCI rapporte que la Banque du Liban a adressé à ses employés et aux bénéficiaires de son régime médical une instruction suspendant les autorisations et prises en charge auprès de l’hôpital Al-Rassoul Al-Aazam et du Centre médical libanais, désigné par le sigle LMC. La portée annoncée concerne ce régime particulier. Elle ne constitue pas, dans les éléments disponibles, une interdiction générale de soigner dans ces établissements ou une décision de fermeture.

Le document reproduit par la chaîne prévoit une application à compter de sa date et jusqu’à nouvel avis. Les nouvelles demandes doivent être rejetées automatiquement. La suspension touche le paiement direct comme le remboursement de frais avancés par les bénéficiaires. Pour les hospitalisations, interventions ou traitements programmés, ceux-ci sont invités à organiser avec leur médecin une prise en charge dans un autre établissement agréé, auprès du même praticien ou d’un autre spécialiste. Le service médical propose une assistance pour trouver des alternatives.

La reproduction consultée ne présente toutefois ni date numérique, ni numéro, ni signature visibles. Elle ne précise pas le sort des urgences, des hospitalisations déjà engagées ou des autorisations antérieures. Ces silences empêchent de mesurer toute la portée pratique de la mesure. Ils ne permettent pas d’affirmer que des malades hospitalisés ont été contraints de sortir. Aucun décompte des personnes concernées, des refus effectifs ou des traitements retardés n’accompagne l’information.

Ce que la Banque du Liban fait valoir

Selon des sources de la BDL citées par LBCI, la banque diffuse régulièrement à son personnel des mises en garde relatives aux personnes et entités figurant sur les listes de sanctions internationales. Ces sources présentent la démarche comme administrative et réglementaire, sans signification politique. Elles soutiennent que la banque doit appliquer à ses employés les règles qu’elle impose aux institutions placées sous sa surveillance.

Cette explication mérite d’être rapportée intégralement dans son principe. Elle émane cependant de sources citées par un média, et non d’une motivation juridique détaillée figurant dans le document reproduit. La liste concernée, l’entité sanctionnée, le texte applicable et la manière dont celui-ci affecterait chaque établissement ne sont pas précisés dans les pièces examinées. Affirmer que Washington a imposé cette suspension irait donc au-delà des faits établis.

Al-Rassoul Al-Aazam : un rattachement historique à Al-Shaheed

Le lien de l’hôpital Al-Rassoul Al-Aazam avec Al-Shaheed n’est pas une simple rumeur. Le Syndicat des hôpitaux libanais attribue sa création, en 1988, à cette association. Une publication hébergée par le ministère de l’Économie le décrit également comme une branche d’Al-Shaheed Charitable Social Association. Il s’agit toutefois d’une présentation ancienne, et non d’un registre établissant sa situation juridique actuelle.

La fondation libanaise figure bien sur la liste américaine sous le nom MARTYRS FOUNDATION IN LEBANON, avec notamment l’alias AL-SHAHID CHARITABLE AND SOCIAL ORGANIZATION. Le Trésor américain a annoncé la désignation le 24 juillet 2007, en attribuant à cette fondation un rôle de soutien financier au Hezbollah et à d’autres organisations. Cette attribution doit rester celle du Trésor.

En revanche, les vérifications effectuées le 3 novembre dans la liste SDN de l’OFAC et ses alias n’ont pas retrouvé d’inscription nominative des deux hôpitaux. Le PDF officiel consulté était daté du 28 octobre 2026. Ce constat limité ne vaut pas certificat d’absence de toute restriction : une structure peut être concernée sans être expressément nommée.

LMC : des liens publics, une analyse juridique distincte

Pour le LMC, l’Autorité libanaise des marchés publics identifie dans une procédure d’octobre 2026 le cocontractant comme l’Association nationale pour l’enseignement supérieur au Liban, dite NAHEL. Cette identification ne fournit pas, à elle seule, la liste de ses propriétaires ou de ses bénéficiaires effectifs.

Des références publiques à l’univers politique du Hezbollah sont néanmoins documentées. Le ministère de la Santé rapporte le 30 septembre que le LMC comprend une salle portant le nom de Hassan Nasrallah et un centre de greffe nommé en hommage à Hachem Safieddine. Ces éléments éclairent le contexte politique et symbolique. Ils ne démontrent pas automatiquement une propriété sanctionnée, ni le motif exact de la décision attribuée à la BDL.

La distinction est essentielle. Selon la règle de l’OFAC dite des 50 %, une entité détenue directement ou indirectement à hauteur d’au moins 50 %, au total, par des personnes bloquées peut être elle-même bloquée sans inscription nominative. L’OFAC précise que le seul contrôle, sans ce seuil de propriété, ne déclenche pas cette règle. Le cas d’une branche appartenant juridiquement à une personne sanctionnée appelle encore une autre vérification. Les documents accessibles ne permettent pas de trancher ces questions pour les deux hôpitaux.

La continuité des soins constitue le véritable test éthique

Le débat ne peut donc se réduire à une opposition entre indulgence envers le Hezbollah et rigueur financière. Un patient peut avoir choisi un établissement pour son chirurgien, une équipe spécialisée, la proximité de son domicile ou la disponibilité d’un traitement. Rien ne permet de déduire ses convictions politiques de ce choix. L’accès à des soins appropriés doit être évalué à partir de son état de santé.

Le devoir médical de soigner sans distinction d’opinion politique ou de religion s’inscrit dans la tradition éthique associée au serment d’Hippocrate. Sa formulation moderne figure dans la Déclaration de Genève de l’Association médicale mondiale : les croyances et l’affiliation politique ne doivent pas s’interposer entre le médecin et son patient. Il ne s’agit pas d’une citation du serment antique. Ce devoir s’adresse aux médecins ; il éclaire aussi la critique éthique des décisions de financement qui risquent de compromettre les soins.

Il faut donc dénoncer le risque de discrimination contre des patients qui seraient pénalisés en raison de leur religion, de leurs opinions réelles ou supposées, ou de celles prêtées à leur établissement. Aucun élément présenté ici ne démontre qu’un tel refus discriminatoire a déjà eu lieu. Cette critique éthique ne constitue pas une qualification juridique de discrimination et ne tranche pas la légalité de la décision attribuée à la BDL.

La Déclaration de Lisbonne de l’Association médicale mondiale pose notamment les principes de non-discrimination, de continuité des soins et d’assistance raisonnable pour organiser une autre prise en charge. Ce texte constitue une référence déontologique, pas un jugement sur la légalité de la décision libanaise ni un droit illimité au financement de tout établissement.

Une offre d’assistance administrative est utile. Elle ne suffit cependant pas à prouver qu’une solution clinique existe. Un transfert peut exiger une place disponible, un dossier transmis, un équipement adapté et une coordination entre médecins. Pour un traitement complexe, le délai lui-même peut constituer un risque. Le patient ne devrait pas avoir à démontrer seul, au guichet d’un organisme payeur, pourquoi un changement immédiat de parcours serait dangereux.

Il serait contraire à cette exigence éthique de laisser une personne sans traitement approprié ou de lui imposer une dépense inaccessible sans alternative effective. Les informations publiques ne prouvent pas qu’une telle rupture s’est déjà produite. Elles justifient en revanche de demander comment elle sera empêchée, avant qu’elle ne survienne.

Les garanties que les bénéficiaires doivent pouvoir vérifier

La première exigence est une explication intelligible du fondement de la décision, séparément pour chaque établissement. Une référence générale aux sanctions internationales ne permet ni aux patients ni aux praticiens de comprendre ce qui est interdit, par quelle autorité, et pour quelle durée.

La deuxième concerne la transition. La BDL devrait préciser le traitement des urgences, des soins déjà autorisés et des patients actuellement suivis, ainsi que les modalités d’un transfert médicalement sûr. Lorsque des restrictions juridiques s’appliquent réellement, les solutions doivent être recherchées dans ce cadre, sans demander leur contournement. La conformité ne dispense pas d’organiser une alternative accessible.

La troisième garantie est financière et pratique : un établissement disponible, un spécialiste capable de poursuivre les soins, une réponse rapide sur les frais supplémentaires éventuels et un interlocuteur qui accompagne le dossier jusqu’à sa résolution. Inviter le malade à téléphoner ailleurs ne constitue pas, en soi, une continuité de prise en charge.

Enfin, une procédure de réexamen claire devrait permettre au médecin de signaler un risque particulier et au bénéficiaire de contester une décision incomprise. Des données anonymisées sur les dossiers concernés, les délais de transfert et les difficultés rencontrées permettraient d’évaluer les conséquences sans exposer les informations médicales personnelles.

Le devoir de vigilance financière est réel. L’obligation morale de ne pas abandonner les malades l’est tout autant. La BDL pourra défendre la cohérence de sa décision en établissant son fondement juridique et en démontrant que les bénéficiaires disposent de soins équivalents, accessibles et continus. En l’absence de ces garanties publiques, la question éthique reste entière.

Couverture : photographie d’archives Libnanews.com, tous droits réservés. Mise en page illustrative assistée par IA.

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