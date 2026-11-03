Intelligence artificielle : l’USEK réunit les universités

L’Université Saint-Esprit de Kaslik organise les 5 et 6 novembre 2026 une conférence internationale sur l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur. Les échanges porteront sur la formation, l’évaluation, la recherche et les responsabilités des établissements. Plusieurs partenaires universitaires libanais et régionaux participent à cette rencontre. Sept axes scientifiques relient les usages pédagogiques aux questions de droits, de santé, d’emploi et de durabilité. L’événement doit produire des recommandations, dont la portée concrète restera à examiner après les travaux.

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L’USEK consacrera les 5 et 6 novembre 2026 à l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur. Cette conférence internationale veut examiner les transformations de la formation, de l’évaluation et de la recherche. Elle place aussi l’intégrité académique et la responsabilité des établissements au centre des échanges.

À Kaslik, la première édition de l’International Conference on Artificial Intelligence in Higher Education, ou ICAIH 2026, réunira plusieurs disciplines. L’Université Saint-Esprit de Kaslik et son école de commerce organisent cette rencontre. La rencontre s’adresse aux universités de la région.

Intelligence artificielle : ce que l’université doit enseigner

Les organisateurs posent une question pédagogique avant une question d’équipement. Que faut-il apprendre lorsque des outils peuvent produire du contenu, analyser des informations et accomplir des tâches complexes ? La conférence entend examiner les compétences que l’enseignement supérieur doit continuer à développer chez les étudiants.

Les objectifs annoncés portent sur les programmes, les pratiques des enseignants et l’évaluation des apprentissages. Ils incluent l’esprit critique, la créativité et le jugement éthique. La personnalisation des formations et l’accessibilité font également partie des pistes retenues. L’enjeu n’est donc pas seulement de multiplier les usages numériques dans les cours.

La recherche et le fonctionnement des établissements occupent une place comparable. Intégrité académique, gestion des données et règles internes figurent parmi les questions à traiter. La rencontre doit déboucher sur des recommandations destinées aux universités et aux décideurs.

Des recherches qui dépassent les salles de cours

L’appel à communications retient sept axes. Ils couvrent l’éthique et les droits, l’éducation et la culture, la santé, les transformations économiques, la durabilité, les modèles informatiques et les systèmes autonomes. Cette ouverture relie la formation universitaire aux secteurs dans lesquels ses diplômés travailleront.

Les contributions attendues concernent notamment les biais algorithmiques, la transparence et les possibilités de recours. D’autres portent sur les méthodes d’évaluation, le patrimoine numérique ou la création artistique. La santé apporte des questions de sécurité des patients et de gestion des données. Sur le terrain économique, l’appel mentionne la productivité, l’emploi et les modèles d’entreprise.

La procédure scientifique prévoit une évaluation anonyme par au moins deux relecteurs. Les communications acceptées et présentées doivent rejoindre les actes de la conférence. Certaines pourront être proposées à des revues pour une nouvelle évaluation. Cette possibilité ne vaut pas acceptation automatique. L’anglais est annoncé comme langue des textes et des présentations.

Une coopération universitaire régionale

Plusieurs institutions participent au partenariat annoncé. Il comprend l’Adnan Kassar School of Business de la Lebanese American University et l’Onsi Sawiris School of Business de l’Université américaine du Caire. Le centre supérieur de recherche de l’USEK, l’Association des universités arabes et l’Arab Economic and Business Schools Society figurent également sur la liste.

Cette coopération prolonge des échanges déjà engagés au Liban. En décembre 2025, une table ronde organisée à l’Université Saint-Joseph avait présenté les stratégies de quatre établissements : l’AUB, l’USEK, la LAU et l’USJ. Elle s’inscrivait dans un programme consacré au développement des compétences, avec la Commission nationale libanaise de l’UNESCO.

Les 29 et 30 septembre 2026, un autre colloque régional s’est tenu à Beyrouth sous l’impulsion de l’Agence universitaire de la Francophonie. Les travaux ont notamment abordé la formation des enseignants, la protection des données et l’accès équitable aux outils. La rencontre de Kaslik constitue un événement distinct, organisé quelques semaines plus tard.

Couverture : salle informatique du Croft Institute for International Studies, aux États-Unis, le 13 avril 2026. Illustration de l’enseignement numérique ; elle ne représente ni l’USEK ni la conférence annoncée à Kaslik. Photo : Jordano53 / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Recadrage et habillage Libnanews.

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