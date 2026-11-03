Aide à Israël : Trump annonce un arrêt fin 2026

Donald Trump affirme avoir convenu avec Benjamin Netanyahu de mettre fin aux versements annuels américains à Israël à la fin de 2026. Il maintient la possibilité d’une aide en cas de besoin. Cette déclaration ne permet pas encore de conclure à la suppression de tous les soutiens militaires. Le cadre existant prévoit 38 milliards de dollars pour les exercices 2019 à 2028, avec des crédits votés au Congrès. Les programmes concernés et les modalités d’application restent à préciser.

113

Lire l'article Stop

Donald Trump a annoncé mardi 3 novembre vouloir mettre fin à l’aide à Israël versée annuellement par Washington dès la fin de 2026. Selon les propos de son entretien à Fox & Friends rapportés par Al Jazeera, le président américain affirme avoir conclu cet accord avec Benjamin Netanyahu plusieurs mois auparavant. Il évoque un montant annuel de quatre milliards de dollars.

Il maintient toutefois la possibilité d’aider Israël en cas de besoin. Cette réserve interdit de lire sa déclaration comme l’annonce d’une rupture complète de la coopération militaire américaine.

Aide à Israël : une échéance avancée par Trump

L’annonce fixe un horizon politique, mais les modalités financières restent à préciser. Les propos disponibles ne détaillent ni les programmes concernés, ni le traitement des engagements déjà pris. Ils ne permettent pas davantage de conclure à l’annulation immédiate des livraisons d’armes ou des contrats en cours.

La distinction est essentielle : une subvention budgétaire, une vente d’armement et une coopération de défense ne constituent pas le même engagement. Mettre fin à un financement annuel ne signifie donc pas, à lui seul, interrompre toutes les relations militaires entre les deux pays.

Un cadre de 38 milliards de dollars jusqu’en 2028

Le cadre de référence repose sur le mémorandum signé en septembre 2016 sous Barack Obama. Il prévoit 38 milliards de dollars sur les exercices budgétaires 2019 à 2028. Ce total comprend 33 milliards de financement militaire extérieur et cinq milliards consacrés à la défense antimissile.

La répartition annuelle habituelle correspond ainsi à 3,3 milliards de dollars de financement militaire et 500 millions pour les programmes antimissiles. Le total atteint 3,8 milliards, contre les quatre milliards cités par Trump. Ces sommes ne recouvrent pas nécessairement les aides exceptionnelles accordées séparément.

Le financement passe par les crédits votés au Congrès. Une annonce présidentielle ne suffit donc pas à établir que toutes les dispositions budgétaires applicables ont déjà été modifiées. L’enjeu sera de connaître les mécanismes retenus et leur articulation avec les autorisations et crédits existants.

Le périmètre de l’arrêt reste à établir

La fin de l’année civile 2026 ne correspond pas à la fin de l’exercice budgétaire fédéral américain, fixé au 30 septembre. Le calendrier d’application devra donc être précisé, notamment pour les versements déjà engagés.

À ce stade, les éléments consultés ne comprennent pas le texte de l’accord évoqué par Donald Trump. Ils ne permettent pas de confirmer une cessation effective de l’ensemble des aides américaines à Israël. Les précisions des deux gouvernements sur les programmes concernés restent attendues.

Couverture : portrait officiel de Donald Trump, archives du 2 juin 2025. Photo : Daniel Torok / Maison Blanche, domaine public. Source : Maison Blanche. Mise en page éditoriale assistée par IA, Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews