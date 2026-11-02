Budget 2027 : les recettes au vote le 3 novembre

Le budget 2027 arrive à une étape importante à l’Assemblée nationale. Mardi 3 novembre, les députés doivent se prononcer sur sa première partie, consacrée aux recettes. Ce vote conditionne la poursuite de l’examen des dépenses en première lecture. Il intervient après les manifestations du 31 octobre et avant une nouvelle journée de grève. Le gouvernement vise un déficit public de 5 % en 2027, mais le scrutin de mardi ne constitue pas l’adoption définitive du budget de l’État.

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Le budget 2027 franchit une étape importante mardi 3 novembre à l’Assemblée nationale. Les députés doivent voter sur sa première partie, consacrée aux recettes. Ce scrutin intervient après un nouveau week-end de mobilisation contre la vie chère. Il ne constitue pas l’adoption définitive du budget de l’État.

Lundi 2 novembre, les députés poursuivent l’examen du texte à Paris. Trois séances figurent au programme, à 9 heures, 15 heures et 21 h 30. Le vote solennel sur les recettes est prévu le lendemain après-midi. Cette séquence doit déterminer si l’Assemblée peut ouvrir l’examen des dépenses en première lecture.

Le gouvernement de Sébastien Lecornu a déposé le projet le 1er octobre. La discussion de sa première partie a commencé dans l’hémicycle le 13 octobre. Depuis, les députés ont aussi débattu de la dette, de la contribution française au budget européen et des finances locales.

Budget 2027 : pourquoi le vote sur les recettes compte

Une loi de finances ne se résume pas à une succession de crédits ministériels. Sa première partie fixe les ressources et les grandes conditions de l’équilibre financier. La seconde répartit notamment les moyens entre les politiques publiques. Cette organisation impose un ordre de discussion.

L’article 42 de la loi organique relative aux lois de finances interdit d’examiner la seconde partie avant l’adoption de la première. Le vote de mardi constitue donc un passage nécessaire. Une majorité favorable permettrait de poursuivre l’examen des dépenses. Un rejet empêcherait cette poursuite dans le cadre de cette lecture.

Il faut toutefois distinguer ce vote de l’issue de la procédure parlementaire. Le Sénat intervient également dans l’examen du budget. Le calendrier constitutionnel réserve au Parlement un délai maximal de soixante-dix jours. Un revers à l’Assemblée ne signifierait donc pas, à lui seul, la disparition du projet pour toute la fin de l’année.

Une cible de déficit encore à traduire dans les votes

Le projet gouvernemental vise un déficit public de 5 % du produit intérieur brut en 2027. L’exécutif prévoit désormais 5,4 % pour 2026. Ces chiffres concernent l’ensemble des administrations publiques, et pas uniquement le budget de l’État.

Lors de la présentation du 1er octobre, le gouvernement a annoncé 43 milliards d’euros de mesures de redressement. Ce total couvre le projet de loi de finances et celui de financement de la Sécurité sociale. Il ne correspond donc pas au seul périmètre sur lequel les députés doivent se prononcer mardi.

La distinction importe dans le débat politique. Une mesure proposée, un amendement adopté et une disposition définitivement promulguée n’ont pas le même statut. Le scrutin du 3 novembre porte sur une étape parlementaire. Il ne transforme pas automatiquement toutes les propositions discutées en nouvelles règles fiscales applicables aux ménages ou aux entreprises.

Un rendez-vous parlementaire entre deux mobilisations

Le vote intervient trois jours après les manifestations du 31 octobre. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé contre la vie chère. Les bilans des autorités et des organisateurs divergent. La contestation forme ainsi l’arrière-plan social de la discussion budgétaire, sans permettre de déduire le comportement de chaque groupe parlementaire.

Une nouvelle journée de grève et de manifestations est annoncée jeudi 5 novembre. L’appel intersyndical porte sur les salaires, les services publics, l’emploi et l’industrie. Le calendrier rapproche donc une décision sur les ressources publiques et une mobilisation portant sur leur usage.

À ce stade, ni le résultat du vote ni la suite politique du débat ne sont acquis. Le rendez-vous fixé reste le scrutin solennel du mardi 3 novembre après-midi. Les travaux du lundi doivent encore préciser le texte soumis aux députés.

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