Beyrouth-Damas : la nouvelle relation à l’épreuve

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Le transfert vers la Syrie du général Adel Issa, ancien haut responsable militaire sous Bachar Al-Assad, constitue un premier test concret pour la relation que Beyrouth tente de reconstruire avec les nouvelles autorités de Damas. Une version présente la décision libanaise comme l’application de la convention judiciaire bilatérale de 1951. Une autre fait état de pressions syriennes pour accélérer la procédure. Cette divergence dépasse le sort d’un homme : elle pose la question qui accompagnera désormais chaque dossier sensible entre les deux pays. Le Liban peut-il développer une coopération étroite avec son voisin sans recréer les mécanismes d’influence et les rapports asymétriques qui ont marqué leur histoire récente ?

Le changement de pouvoir intervenu à Damas après la chute de Bachar Al-Assad en décembre 2024 a bouleversé les relations entre le Liban et la Syrie sans faire disparaître les problèmes accumulés entre les deux États. Les interlocuteurs ont changé. Les dossiers, eux, sont toujours là.

Frontière et passages clandestins, coopération sécuritaire, détenus syriens au Liban, Libanais disparus en Syrie, responsables de l’ancien régime recherchés par les nouvelles autorités, personnes poursuivies par la justice libanaise et présentes en territoire syrien : presque chaque domaine sensible exige désormais la construction de nouvelles procédures.

Cette situation présente une particularité. Beyrouth et Damas ne doivent pas seulement ouvrir une nouvelle phase diplomatique. Ils doivent déterminer ce qui peut être conservé de l’architecture juridique ancienne, ce qui doit être renégocié et surtout comment empêcher que les pratiques du passé survivent au changement de régime.

L’affaire Adel Issa intervient exactement à cet endroit.

L’ancien général syrien, qui commandait notamment la 17e division de l’armée sous l’ancien régime, avait fui la Syrie après la chute de Bachar Al-Assad. Entré illégalement au Liban, il a été arrêté le 8 août 2026 après s’être rendu à l’ambassade syrienne à Beyrouth. Damas le réclame pour des accusations portant sur des crimes commis pendant la guerre syrienne, notamment dans les régions de Deir ez-Zor et de Raqqa. Il conteste les accusations portées contre lui.

Le Liban a finalement accepté son transfert vers la Syrie. Il s’agit du premier cas de cette nature concernant un ancien haut responsable militaire du régime Assad depuis la chute de celui-ci.

Mais la manière dont cette décision a été obtenue fait déjà débat.

Adel Issa, deux versions d’une même décision

Une première version présente le transfert comme le résultat d’une procédure judiciaire fondée sur un texte parfaitement identifiable : la convention judiciaire conclue entre le Liban et la Syrie en 1951.

Cette convention organise notamment l’extradition entre les deux pays. Son principe général prévoit la possibilité de remettre une personne recherchée lorsque les conditions prévues par le texte sont réunies. C’est sur cette base que le dossier syrien concernant Adel Issa a été examiné par la justice libanaise.

La procédure n’a d’ailleurs pas consisté en une remise immédiate aux autorités syriennes.

Après la transmission du dossier par Damas, le procureur général près la Cour de cassation, le juge Jamal Hajjar, a interrogé Adel Issa et ordonné son maintien en détention pendant l’examen de la demande d’extradition. Le dossier devait donc passer par l’autorité judiciaire libanaise avant toute décision de transfert.

Cette chronologie soutient la lecture institutionnelle de l’affaire : la Syrie demande, le Liban examine et la justice libanaise décide selon le cadre applicable.

Une deuxième version publiée le 19 août introduit cependant un élément différent. Selon ces informations de presse, Damas aurait exercé des pressions afin que Beyrouth accélère la procédure de remise d’Adel Issa.

Cette affirmation ne signifie pas que le cadre juridique de 1951 aurait été écarté. Elle pose une autre question : celle des conditions politiques entourant son application.

Les deux éléments ne sont pas nécessairement incompatibles. Une extradition peut disposer d’une base juridique et faire parallèlement l’objet de démarches diplomatiques insistantes. Mais, dans le contexte libano-syrien, la distinction est politiquement majeure.

Car le véritable test n’est pas seulement de savoir si Damas peut réclamer un fugitif. Il est de déterminer comment une demande syrienne entre dans le système libanais, qui l’examine et qui conserve le pouvoir de dire oui ou non.

La convention de 1951 survit aux changements de régime

L’affaire met d’abord en lumière une réalité juridique souvent masquée par les bouleversements politiques : le départ de Bachar Al-Assad n’a pas effacé les conventions conclues entre les deux États.

La convention judiciaire de 1951 est antérieure de plusieurs décennies au régime Assad. Elle appartient à la relation entre la République libanaise et l’État syrien, et non à celle entre Beyrouth et un gouvernement syrien particulier.

Le texte organise notamment l’extradition, l’entraide judiciaire et certaines procédures entre les deux pays. Il prévoit des conditions et des exceptions. L’extradition peut notamment être refusée dans certains cas, par exemple lorsque l’infraction possède un caractère politique. La nationalité de la personne recherchée entre également dans les conditions prévues par le dispositif.

Cette convention fournit donc à Beyrouth et Damas une base existante au moment où les nouvelles autorités syriennes multiplient les demandes liées aux responsables de l’ancien régime.

Mais elle ne résout pas tout.

Depuis 2025, les deux gouvernements travaillent précisément à un nouveau cadre judiciaire destiné à traiter des problèmes que le dispositif ancien ne permet plus de régler de manière satisfaisante.

Le principal dossier concerne les nombreux ressortissants syriens détenus dans les prisons libanaises.

Damas souhaite récupérer une partie de ces détenus et permettre que des condamnés poursuivent éventuellement leur peine en Syrie. Beyrouth a cependant posé des limites. Les discussions ont notamment buté sur le sort des personnes impliquées dans le meurtre de militaires ou de civils libanais et dans certaines autres infractions graves.

Le gouvernement libanais a insisté sur un principe : la coopération doit respecter les décisions de la justice libanaise et la souveraineté des deux États.

L’affaire Issa intervient donc pendant que l’ancien et le nouveau système coexistent : la convention de 1951 continue de servir de base à certaines extraditions tandis que Beyrouth et Damas négocient un dispositif plus adapté aux problèmes apparus depuis la guerre syrienne et la chute de l’ancien régime.

Le vrai enjeu : empêcher le retour des circuits parallèles

Cette question juridique possède au Liban une dimension politique que l’on ne retrouve pas dans une relation bilatérale ordinaire.

Pendant la présence syrienne au Liban, les rapports entre les deux pays ne passaient pas toujours par les institutions prévues pour une relation entre États souverains. Les appareils sécuritaires, les responsables politiques et les réseaux d’influence disposaient de leurs propres circuits.

Le retrait des troupes syriennes en avril 2005 a mis fin à la présence militaire. L’établissement formel de relations diplomatiques et l’ouverture d’ambassades en 2008 ont ensuite constitué une étape majeure vers une relation classique d’État à État.

Mais les héritages politiques et sécuritaires n’ont pas disparu instantanément.

C’est pourquoi une information faisant état de « pressions » syriennes possède une résonance particulière à Beyrouth.

Le problème n’est pas que la Syrie défende ses demandes. Tous les États exercent une action diplomatique pour obtenir des décisions favorables. La ligne rouge se situe ailleurs : une démarche syrienne ne doit pas pouvoir se substituer à la décision d’un juge, d’un ministre ou d’une institution libanaise compétente.

Dans le cas d’Adel Issa, la procédure judiciaire suivie par Beyrouth est donc au moins aussi importante que le résultat final.

Elle offre un modèle possible pour la suite : Damas transmet une demande documentée ; le Liban l’examine ; ses magistrats vérifient les conditions juridiques ; l’exécutif intervient dans les limites de ses compétences ; la décision est ensuite exécutée.

C’est cette banalisation des procédures qui constituerait, paradoxalement, la transformation la plus profonde de la relation libano-syrienne.

Les détenus ouvrent un dossier beaucoup plus vaste

Adel Issa n’est cependant qu’un cas individuel dans une négociation judiciaire autrement plus complexe.

Les discussions engagées entre les ministères de la Justice des deux pays portent sur plusieurs catégories de personnes dont les situations juridiques diffèrent.

Il y a d’abord les Syriens détenus ou condamnés au Liban. Damas souhaite régler leur situation et obtenir le transfert d’une partie d’entre eux. Beyrouth refuse cependant que cette question débouche sur une libération générale ignorant les crimes commis au Liban.

Il y a ensuite les personnes recherchées par la nouvelle justice syrienne pour leur rôle sous le régime Assad et qui auraient trouvé refuge au Liban.

Le cas Issa montre que Damas entend utiliser les mécanismes d’extradition pour les récupérer.

Mais la coopération doit fonctionner dans les deux sens.

Le Liban réclame également à la Syrie des personnes recherchées par sa propre justice. Les discussions judiciaires ont donc inclus le principe d’une recherche des fugitifs ayant quitté le territoire libanais pour la Syrie et de leur remise aux autorités libanaises lorsque les conditions sont réunies.

Cette réciprocité est politiquement essentielle.

Une nouvelle relation dans laquelle Beyrouth remettrait systématiquement à Damas les personnes réclamées sans obtenir de coopération syrienne sur ses propres dossiers reproduirait rapidement une impression d’asymétrie.

Les disparus et les assassinats, l’autre dette du passé

La coopération ne concerne pas seulement des personnes actuellement détenues ou recherchées.

Beyrouth demande également aux nouvelles autorités syriennes de transmettre les informations dont elles disposent sur les Libanais disparus ou détenus en Syrie, dossier qui empoisonne les relations bilatérales depuis des décennies.

Les discussions judiciaires ont aussi porté sur les informations disponibles dans les archives syriennes concernant les opérations sécuritaires menées au Liban pendant la période Assad, notamment les assassinats politiques.

Les nouvelles autorités syriennes se sont engagées, dans le cadre des échanges bilatéraux, à rechercher et transmettre les informations disponibles sur ces dossiers.

Cet engagement pourrait devenir l’un des tests les plus significatifs de la rupture avec l’ancien régime.

Damas détient potentiellement des archives ou des informations auxquelles l’État libanais n’avait pas accès. Leur transmission ne relèverait donc pas seulement de la coopération judiciaire. Elle permettrait de traiter une partie du passif historique entre les deux pays.

La relation nouvelle comporte ainsi un échange implicite : la Syrie demande au Liban de coopérer sur les fugitifs de l’ancien régime et les détenus syriens ; le Liban demande à la Syrie de coopérer sur ses disparus, ses assassinats politiques et ses propres fugitifs.

La frontière sera le test quotidien de la relation Beyrouth-Damas

Le deuxième grand chantier se trouve sur la carte.

Le Liban et la Syrie partagent une frontière longue de près de 375 kilomètres. Une partie traverse des régions montagneuses difficiles à contrôler, où des itinéraires informels ont longtemps permis la circulation de personnes, de marchandises, de carburant et d’armes.

Le changement de régime à Damas a modifié les acteurs présents du côté syrien. Il n’a pas supprimé les problèmes.

Des incidents frontaliers depuis 2025 ont montré la nécessité de disposer de mécanismes de communication entre les deux armées et les services compétents. Une crise locale peut rapidement prendre une dimension politique si aucun canal institutionnel ne permet de déterminer ce qui s’est produit et d’organiser une réponse.

La délimitation de la frontière reste également un dossier structurel.

Pour Beyrouth, clarifier cette frontière permettrait de renforcer le contrôle territorial et de réduire les zones d’ambiguïté. Pour Damas, cela contribuerait à stabiliser sa frontière occidentale alors que les nouvelles autorités cherchent elles-mêmes à reconstruire les institutions syriennes.

La lutte contre la contrebande constitue un intérêt commun, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons.

Le Liban veut limiter les pertes fiscales, les trafics et les mouvements d’armes. La Syrie veut contrôler les réseaux qui traversent son territoire et affirmer l’autorité du nouveau pouvoir. Cette convergence crée un espace de coopération concret à condition, là encore, que celle-ci passe par les institutions.

Les passages frontaliers sont aussi une question économique

Réduire la frontière à la sécurité serait toutefois une erreur.

La Syrie constitue le seul passage terrestre du Liban vers la Jordanie, l’Irak et les marchés du Golfe. Le fonctionnement des routes et des postes-frontières possède donc une importance directe pour les exportateurs, les transporteurs et l’économie libanaise.

La normalisation avec Damas peut faciliter la circulation des marchandises et réduire les obstacles accumulés pendant les années de guerre.

Elle peut aussi rouvrir des discussions sur le transit, les droits de passage, les infrastructures routières et la coopération douanière.

Cette dimension économique donne aux deux gouvernements une raison supplémentaire de stabiliser leur relation. Elle rappelle surtout qu’une relation libano-syrienne normalisée ne peut pas être uniquement construite autour de la sécurité et des prisonniers.

Normaliser sans revenir à l’ancienne normalité

C’est finalement toute l’ambiguïté de la nouvelle phase.

Le Liban a besoin d’une relation fonctionnelle avec Damas. La géographie rend impossible une politique d’indifférence. La frontière, les échanges, la sécurité, les détenus et les mouvements de population obligent les deux États à travailler ensemble.

Mais Beyrouth doit simultanément démontrer que la normalisation ne signifie pas le retour aux pratiques qui avaient vidé la relation institutionnelle de son sens.

Le transfert d’Adel Issa constitue à cet égard un révélateur plus qu’un tournant. La décision possède une base juridique ancienne et a été examinée par la justice libanaise. Dans le même temps, des informations de presse font état d’une volonté syrienne d’en accélérer l’exécution. Les deux lectures placent précisément le débat là où il doit être : non sur l’existence d’une relation avec Damas, mais sur les règles qui la gouvernent.

Les prochains dossiers seront plus difficiles encore. Les deux gouvernements doivent avancer sur un nouvel accord judiciaire, déterminer le sort de détenus syriens au Liban, traiter les demandes réciproques concernant les fugitifs, obtenir des réponses sur les disparus et les assassinats de la période Assad, sécuriser les passages et progresser sur la frontière.

Le véritable indicateur de la nouvelle relation Beyrouth-Damas sera alors simple : lorsqu’un désaccord apparaîtra, la décision finale sera-t-elle prise dans un ministère, devant un juge et selon un accord connu, ou dépendra-t-elle à nouveau d’un rapport de force politique ? Après le cas Adel Issa, les négociations sur les détenus et la frontière fourniront les prochaines réponses.