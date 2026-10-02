Beyrouth Livres 2026 : la littérature francophone au cœur du Salon du livre de Beyrouth, et partout au Liban

20

Lire l'article Stop

Du 9 au 18 octobre 2026, Beyrouth Livres revient pour une 4ème édition. Cette année, le festival organisé par l’Institut français du Liban a choisi de s’inscrire dans le cadre du nouveau Salon du livre de Beyrouth qui réunira pour la première fois, à l’initiative du Ministre de la Culture, les éditeurs francophones et arabophones au sein d’un même espace, au Seaside Arena.

L’Institut français a souhaité accompagner cette ambition : redonner à Beyrouth son rôle de capitale régionale du livre et de l’édition. Beyrouth Livres proposera ainsi une riche programmation au sein du salon, enrichie par les propositions de l’Institut français du Proche-Orient. Cette présence sera complétée par une série de propositions littéraires et artistiques dans plusieurs lieux de la ville, ainsi que par des programmes dans toutes les antennes régionales de l’Institut français du Liban.

Plus de 40 auteurs, autrices, illustrateurs et artistes venus de 9 pays se retrouveront au Liban pendant dix jours. Romans, récits, poésie, bande dessinée, essais et littérature jeunesse seront à l’honneur à travers des rencontres, tables rondes, dédicaces, expositions, ateliers, lectures musicales, performances et concerts dessinés, en français, en arabe et en anglais, à destination du grand public comme du public scolaire

Beyrouth Livres – Une édition aux couleurs de la Méditerranée

Inscrite dans la Saison Méditerranée, série d’événements que la France organise tout au long de l’année 2026, cette quatrième édition met à l’honneur les écritures, les voix et les imaginaires qui circulent entre les différentes rives de la Méditerranée. Elle réunit des personnalités de la scène littéraire et artistique libanaise, française, francophone et méditerranéenne et fait dialoguer les langues et les disciplines.

Parmi les nombreux invités figurent notamment Ryoko Sekiguchi, Jul, Blandine Rinkel, Joumana Haddad, Dominique Eddé, Eric Veillé, Charif Majdalani, Raphaël Meltz, Stéphanie Dujols, Alexandre Najjar, Hala Moughanie, Manal Salamé, Gracia Bejjani, Michèle Standjofski, Charles Berberian, Fred Nevché, Walid Hajar Rachedi, Barbara Polla et bien d’autres.

Beyrouth Livres – Les temps forts

Jeudi 8 octobre – Le Quart d’heure de lecture national : partout au Liban, à 11h15 . En prélude à Beyrouth Livres, tout le Liban est invité à consacrer quinze minutes à la lecture, en partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur libanais.

: partout au Liban, à . En prélude à Beyrouth Livres, tout le Liban est invité à consacrer quinze minutes à la lecture, en partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur libanais. Vendredi 9 octobre – Loghofète ou le prénom perdu : Bibliothèque Orientale de l’USJ, Monot, à 20h . Un spectacle entre musique, poésie, récits et matières documentaires avec Diala Lteif et Fred Nevché, présenté également le samedi 10 octobre à 19h à la Foire internationale Rachid Karamé, à Tripoli .

: . Un spectacle entre musique, poésie, récits et matières documentaires avec Diala Lteif et Fred Nevché, présenté également le . Dimanche 11 octobre – États d’âmes : Cafébrairie 33, Monot, à 20h30 . Une soirée poésie Open Mic avec notamment Rima Abdul Malak, Rita Bassil, Gracia Bejjani, Pamela Chrabieh, Joumana Haddad, Malena Kadi, Blandine Rinkel et Mahmoud Wehbé.

: . Une soirée poésie Open Mic avec notamment Rima Abdul Malak, Rita Bassil, Gracia Bejjani, Pamela Chrabieh, Joumana Haddad, Malena Kadi, Blandine Rinkel et Mahmoud Wehbé. Lundi 12 octobre – À qui appartient le corps des femmes ? : Fondation Charles Corm, Mathaf, à 20h . Un épisode de L’Orient-La Nuit, le podcast de L’Orient-Le Jour, exceptionnellement enregistré en public avec Manal Salamé et Gracia Bejjani, accompagné d’une intervention musicale de Fred Nevché.

: . Un épisode de L’Orient-La Nuit, le podcast de L’Orient-Le Jour, exceptionnellement enregistré en public avec Manal Salamé et Gracia Bejjani, accompagné d’une intervention musicale de Fred Nevché. Mardi 13 octobre – Savourer Beirut : No Chef in the Kitchen, Gemmayzé, à 20h . Une expérience gastronomique et littéraire avec Ryoko Sekiguchi, inspirée de son livre 961 heures à Beyrouth, et la traductrice Sarah Chahine.

: . Une expérience gastronomique et littéraire avec Ryoko Sekiguchi, inspirée de son livre 961 heures à Beyrouth, et la traductrice Sarah Chahine. Mercredi 14 octobre – Autour de la traduction de Je suis ma liberté : stand IFL/IFPO au Salon, à 17h . Rencontre croisée avec Rana Idris (Dar al Adab) et Stéphanie Dujols, autour de la traduction française du livre de Nasser Abu Srour, en partenariat avec l’OIF et la librairie Stephan.

: . Rencontre croisée avec Rana Idris (Dar al Adab) et Stéphanie Dujols, autour de la traduction française du livre de Nasser Abu Srour, en partenariat avec l’OIF et la librairie Stephan. Jeudi 15 octobre – Je plie la terre (I am folding the land) : Beit Beirut, Sodeco, à 18h . Vernissage de l’installation photographique de Catherine Cattaruzza, accompagné d’une lecture de Ryoko Sekiguchi .

: . Vernissage de l’installation photographique de Catherine Cattaruzza, accompagné d’une lecture de . Vendredi 16 octobre – Que peut la littérature ? : Musée Sursock, à 19h . Une soirée littéraire et artistique autour de la place et du pouvoir de la littérature.

: . Une soirée littéraire et artistique autour de la place et du pouvoir de la littérature. Samedi 17 octobre – Alexandre Lenot, Prix des cinq continents de la Francophonie 2026 : rencontre autour de son œuvre au Salon, parmi les rendez-vous mettant à l’honneur les nouvelles voix de la littérature francophone.

: rencontre autour de son œuvre au Salon, parmi les rendez-vous mettant à l’honneur les nouvelles voix de la littérature francophone. Dimanche 18 octobre – Concert dessiné « Et toi, comment ça va ? » : Amphithéâtre Montaigne de l’Institut français du Liban, Beyrouth, à 19h. Charles Berberian et Michèle Standjofski, accompagnés par la musique de Shifo Keefo, clôtureront cette quatrième édition de Beyrouth Livres.

Beyrouth Livres – partout au Liban

Beyrouth Livres poursuit son engagement en faveur de l’accès à la culture au-delà de la capitale. Grâce au réseau des antennes de l’Institut français du Liban, des rencontres et ateliers seront organisés à Jounieh, Deir el-Qamar, Tripoli et Zahlé. La jeunesse occupera une place centrale tout au long des dix jours, avec des ateliers d’écriture et de dessin, des lectures animées, des rencontres avec auteurs et illustrateurs, des activités autour de la bande dessinée, des jeux et des rendez-vous spécialement conçus pour les jeunes lecteurs.

Au Seaside Arena, le stand commun de l’Institut français du Liban et de l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) constituera du 9 au 18 octobre un espace vivant de rencontres, de débats, de découvertes et de dédicaces.

Tous les événements de Beyrouth Livres sont gratuits, dans la limite des places disponibles.

Beyrouth Livres 2026

Du 9 au 18 octobre 2026

Salon du livre arabe et international de Beyrouth – Seaside Arena

À Beyrouth et en région

Programme complet : if-liban.com

Instagram : @if_liban

Facebook : Institut français du Liban

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews