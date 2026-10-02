Al Qard Al Hassan devant la justice : le front financier autour du Hezbollah change de dimension

Le dossier d’Al Qard Al Hassan entre dans une nouvelle phase avec l’engagement d’une procédure judiciaire au Liban. Le ministère de l’Intérieur attend désormais les conclusions de la justice avant toute éventuelle mesure. Cette évolution ouvre un nouveau front institutionnel autour des structures financières associées au Hezbollah dans le pays.

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Le dossier d’Al Qard Al Hassan vient de franchir une étape institutionnelle importante. Il ne relève plus seulement des controverses politiques autour du Hezbollah, des sanctions internationales ou du débat sur les circuits financiers fonctionnant en marge du système bancaire traditionnel. Le ministre de l’Intérieur Ahmad Al Hajjar a confirmé, le 1er octobre 2026, qu’une procédure judiciaire avait été engagée à la demande du ministre de la Justice auprès du procureur général près la Cour de cassation. Le ministère de l’Intérieur attend désormais les résultats de cette procédure avant de déterminer les mesures relevant de ses propres compétences.

Cette évolution ne signifie pas qu’une décision de fermeture a été prise. Elle ne signifie pas davantage qu’une infraction a déjà été établie par la justice. Les éléments disponibles indiquent précisément le contraire : le dossier est en cours d’examen et l’Intérieur affirme attendre les conclusions judiciaires. Cette distinction est essentielle dans un climat où les questions financières liées au Hezbollah se superposent au débat sur ses armes. Le passage par la justice place désormais une partie de cette confrontation sur le terrain du droit, des compétences administratives et du statut des structures concernées.

Une procédure déclenchée par le ministère de la Justice

Ahmad Al Hajjar a apporté la précision la plus importante avant la réunion du Conseil des ministres. Interrogé sur le dossier, il a indiqué que celui-ci suivait désormais une voie judiciaire. Le point de départ est une demande du ministre de la Justice adressée au procureur général près la Cour de cassation. Les autorités judiciaires doivent donc examiner les éléments du dossier avant que le ministère de l’Intérieur ne décide d’une éventuelle intervention administrative.

Cette chronologie est importante. Elle montre que le gouvernement n’a pas choisi, à ce stade, de traiter Al Qard Al Hassan par une décision politique immédiate. Le ministère de l’Intérieur ne s’est pas annoncé prêt à fermer la structure sur simple instruction gouvernementale. Il a au contraire renvoyé aux résultats du travail judiciaire. La procédure crée ainsi une séparation entre la volonté politique de vérifier la situation et la décision qui pourrait éventuellement en découler.

Le ministre a également rappelé que les pouvoirs de son administration concernant les associations sont encadrés. L’octroi d’un récépissé officiel relève du ministère de l’Intérieur, mais cette compétence ne signifie pas que celui-ci puisse automatiquement prendre n’importe quelle mesure sans respecter les procédures applicables. Cette précision montre la complexité du dossier. Avant de décider d’une éventuelle sanction, l’État doit déterminer la nature juridique de la structure, le régime auquel elle est soumise et les infractions qui pourraient éventuellement lui être reprochées.

Aucune des informations disponibles ne permet d’affirmer que la justice a déjà rendu une conclusion. Il faut donc distinguer l’ouverture ou l’existence d’un examen judiciaire d’une condamnation. Toute présentation d’Al Qard Al Hassan comme une structure déjà déclarée illégale par les tribunaux irait au-delà des éléments disponibles.

Le gouvernement évite pour l’instant la fermeture administrative immédiate

La prudence affichée par le ministère de l’Intérieur n’est pas anodine. Le dossier touche directement à une institution associée à l’environnement social et financier du Hezbollah. Une fermeture administrative prise sans base juridique suffisamment solide provoquerait immédiatement une confrontation politique et pourrait faire l’objet de recours. Le choix d’attendre les conclusions judiciaires permet au gouvernement de déplacer la question du rapport de forces politique vers celle de la conformité au droit.

Cette méthode protège également l’administration. Si la justice établit l’existence d’éléments justifiant une intervention, le ministère pourra s’appuyer sur une base institutionnelle plus solide. Si les investigations ne conduisent pas à une telle conclusion, il sera plus difficile de justifier une mesure exceptionnelle. Le gouvernement semble ainsi chercher à éviter qu’une décision sur Al Qard Al Hassan soit interprétée uniquement comme une action politique dirigée contre le Hezbollah.

Cette prudence n’efface toutefois pas la portée du passage devant la justice. Pendant des années, le débat autour de la structure a surtout été lié à son rôle financier, à ses relations avec la base sociale du Hezbollah et aux sanctions étrangères. L’intervention des institutions judiciaires libanaises introduit un élément différent. La question devient désormais celle de savoir ce que le droit libanais permet, interdit ou exige.

Le contenu précis du dossier transmis à la justice n’est pas détaillé dans les sources disponibles. Il serait donc hasardeux d’énumérer des accusations qui ne sont pas explicitement documentées. Rien ne permet non plus de connaître à ce stade la durée de la procédure ni la nature des décisions qui pourraient être recommandées.

Le dossier financier avance parallèlement à celui des armes

Le moment choisi donne cependant à l’affaire une signification politique plus large. Ahmad Al Hajjar a évoqué Al Qard Al Hassan au moment où le gouvernement poursuit également sa politique de concentration des armes entre les mains de l’État. Le ministre a rappelé que le Conseil des ministres avait pris des décisions claires sur ce point et qu’elles continueraient d’être suivies dans les cadres définis.

Les deux dossiers ne doivent pas être juridiquement confondus. La question des armes relève de la souveraineté, de la sécurité et de l’autorité militaire de l’État. Le dossier d’Al Qard Al Hassan concerne une structure financière et les règles auxquelles elle peut être soumise. Aucun élément disponible ne montre l’existence d’une procédure unique réunissant ces deux questions.

Leur progression simultanée révèle néanmoins une évolution de la confrontation entre l’État et les structures liées au Hezbollah. L’enjeu ne se limite plus à la présence d’armes en dehors des forces régulières. Il s’étend à la capacité des institutions officielles à examiner les activités financières et organisationnelles qui fonctionnent en dehors des mécanismes bancaires classiques.

Cette extension peut être beaucoup plus délicate qu’elle n’y paraît. Le système financier touche directement à la vie quotidienne de personnes qui utilisent ces mécanismes pour leurs transactions, leurs garanties ou leurs besoins financiers. Toute mesure éventuelle devra donc prendre en compte non seulement sa dimension politique, mais aussi ses conséquences concrètes.

Une séquence américaine qui accentue la sensibilité du dossier

L’évolution intervient également immédiatement après le déplacement du Premier ministre Nawaf Salam et d’une délégation gouvernementale aux États-Unis. Les discussions américaines ont porté sur les réformes, la situation sécuritaire et les questions liées au Hezbollah. Dans le même temps, une autre information de coulisses fait état de préoccupations américaines concernant des institutions financières liées à l’Iran au Liban.

Cette concomitance nourrit inévitablement les interrogations sur l’existence d’une pression extérieure. Elle ne permet cependant pas d’affirmer que la procédure judiciaire concernant Al Qard Al Hassan aurait été ouverte sur instruction américaine. Les sources disponibles indiquent clairement son chemin institutionnel : une demande du ministre de la Justice au procureur général près la Cour de cassation. Elles ne fournissent aucun élément établissant qu’une autorité étrangère a ordonné cette démarche.

Cette distinction sera essentielle pour le gouvernement. Plus les dossiers financiers liés au Hezbollah se développent parallèlement aux demandes américaines, plus l’exécutif devra démontrer que ses décisions reposent sur le droit libanais et sur des procédures nationales. À défaut, chaque mesure pourra être présentée politiquement comme l’application d’un agenda extérieur.

Pour Nawaf Salam, le problème est particulièrement sensible. Son gouvernement cherche à renforcer la souveraineté de l’État et à restaurer ses relations avec les institutions internationales. Mais il doit en même temps préserver la cohésion intérieure et éviter une confrontation qui ferait basculer le débat institutionnel vers la rue.

Le statut juridique devient la question décisive

Le cœur du dossier devrait désormais se déplacer vers une question très concrète : sous quel régime juridique Al Qard Al Hassan fonctionne-t-il et quelles activités est-il autorisé à exercer ? La réponse déterminera largement les possibilités d’action de l’État. Une structure constituée sous un régime associatif ne relève pas nécessairement des mêmes contrôles qu’un établissement bancaire. Mais la nature juridique déclarée d’une organisation ne suffit pas, à elle seule, à résoudre la question. Il faut aussi examiner la nature réelle des opérations qu’elle réalise.

Les informations disponibles ne fournissent pas l’analyse juridique détaillée actuellement soumise au parquet. Il n’est donc pas possible d’affirmer quelles dispositions seraient au centre de l’examen. Le rôle de la justice sera précisément de déterminer si les activités constatées correspondent au cadre juridique applicable et si une intervention administrative ou pénale est justifiée.

La déclaration d’Ahmad Al Hajjar montre aussi que le ministère de l’Intérieur ne veut pas anticiper cette réponse. Il attend les résultats avant de déterminer son attitude. Cette position peut sembler procédurale, mais elle est politiquement significative. Elle évite de transformer le ministère en autorité décidant seul de la légalité d’un dispositif financier complexe.

Si des mesures sont prises par la suite, leur fondement devra être explicité. Une éventuelle fermeture, suspension ou restriction ne pourrait pas être présentée comme une simple extension de la décision gouvernementale sur les armes. Elle nécessiterait son propre fondement juridique.

Une question directement liée à la confiance dans le système financier

L’affaire intervient au moment où le Liban tente de reconstruire son secteur bancaire. La crise ouverte depuis 2019 a détruit une grande partie de la confiance entre les déposants et les établissements traditionnels. Les restrictions sur l’accès aux dépôts, les pertes accumulées et les années d’incertitude ont favorisé le développement ou le maintien de mécanismes financiers situés en dehors du circuit bancaire conventionnel.

Le gouvernement travaille parallèlement à la restructuration des banques et au traitement de la fracture financière. Il négocie avec le Fonds monétaire international et doit établir de nouvelles règles pour le secteur. Dans ce contexte, la question des structures financières parallèles prend une dimension particulière. Restaurer un système bancaire officiel suppose aussi de définir clairement quelles activités peuvent être exercées en dehors de celui-ci et sous quel contrôle.

Mais le gouvernement doit éviter une contradiction. Il ne peut pas demander à la population de revenir vers les banques sans restaurer auparavant la confiance dans ces établissements. La réglementation des circuits alternatifs et la restructuration bancaire sont donc deux problèmes différents mais interdépendants. Plus le système officiel reste fragile, plus les mécanismes parallèles conservent une utilité pour certaines catégories de la population.

La réponse ne peut donc pas être exclusivement coercitive. Elle doit s’inscrire dans une politique plus large de restauration des institutions financières, d’accès aux dépôts et de normalisation des paiements.

Le Hezbollah pourrait y voir un élargissement de la pression

Du point de vue politique, le parti peut difficilement dissocier totalement cette procédure du contexte général. Il fait déjà face à une pression sur son arsenal. Les négociations concernant le Sud se déroulent dans un environnement où les États-Unis demandent des avancées sur le monopole des armes. Parallèlement, les circuits financiers liés à l’Iran font l’objet d’une attention accrue.

Le passage d’Al Qard Al Hassan devant la justice peut donc être perçu par sa base comme l’ouverture d’un nouveau front. Une telle perception ne prouve évidemment pas que les dossiers seraient coordonnés ou qu’ils répondraient à un plan unique. Elle peut néanmoins influencer la réaction politique du parti.

Le gouvernement devra par conséquent maintenir une séparation rigoureuse entre procédure judiciaire et affrontement politique. Plus les autorités communiqueront précisément sur les compétences de chaque institution, plus elles pourront défendre le caractère légal de leur démarche. À l’inverse, des déclarations présentant la procédure comme un instrument destiné à affaiblir politiquement le Hezbollah risqueraient de compromettre cette distinction.

La justice se retrouve ainsi avec une responsabilité particulièrement lourde. Elle doit travailler sur les faits et le droit dans un environnement où chaque décision sera immédiatement interprétée à travers le rapport de forces national et régional.

Les conséquences pour les usagers devront être anticipées

Une autre dimension ne peut pas être négligée. Une structure financière ne se résume pas à ses responsables. Elle possède des utilisateurs, des engagements et des opérations en cours. Si la procédure devait conduire à des restrictions importantes, la question du traitement de ces relations deviendrait immédiatement concrète.

Les sources disponibles ne donnent pas de chiffres permettant d’évaluer l’ampleur exacte des engagements concernés. Elles ne détaillent pas non plus les mécanismes qui seraient prévus en cas de décision défavorable. Il serait donc impossible d’anticiper précisément les conséquences pour les personnes utilisant les services de la structure.

Cette incertitude constitue une raison supplémentaire pour éviter les annonces précipitées. Une éventuelle décision devrait préciser ce qu’il advient des droits et obligations existants. L’objectif d’une intervention de l’État ne peut pas être de créer une nouvelle catégorie de personnes incapables d’accéder à leurs avoirs ou de régler leurs engagements, alors que le pays tente déjà de sortir d’une crise bancaire caractérisée précisément par ce problème.

Le précédent de la crise des banques rend cette question particulièrement sensible. Les Libanais ont déjà vécu la perte de l’accès normal à leurs dépôts. Toute intervention dans une structure financière parallèle sera donc jugée également à l’aune de la protection offerte à ses utilisateurs.

Un test pour l’autorité de l’État autant que pour l’indépendance de la justice

Le dossier d’Al Qard Al Hassan est finalement devenu un test à plusieurs niveaux. Il mesure d’abord la capacité de l’État à examiner juridiquement une structure associée à l’un des acteurs politiques et militaires les plus puissants du pays. Il teste ensuite la capacité du gouvernement à ne pas substituer une décision politique au travail judiciaire. Enfin, il interroge la possibilité de réglementer les circuits financiers parallèles alors que le système bancaire officiel reste lui-même en pleine reconstruction.

À ce stade, une seule chose peut être affirmée sans dépasser les éléments disponibles : la procédure judiciaire est engagée à la demande du ministre de la Justice et le ministère de l’Intérieur attend ses résultats avant de prendre une éventuelle décision relevant de ses compétences. Aucune fermeture définitive n’a été annoncée et aucune culpabilité n’a été établie dans les éléments disponibles.

La suite dépendra donc moins des déclarations politiques que du contenu du dossier judiciaire. Si des violations sont établies, l’État devra décider comment les traiter tout en protégeant les droits des personnes concernées. Si elles ne le sont pas, l’absence de fondement devra également être reconnue. Dans les deux cas, l’affaire aura déjà produit un changement important : le débat sur les structures financières liées au Hezbollah est désormais entré dans les institutions judiciaires libanaises.

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