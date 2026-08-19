Cisjordanie : des Palestiniens marqués de numéros

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L’armée israélienne a reconnu que des soldats avaient inscrit des numéros directement sur le corps de Palestiniens interpellés lors d’une opération menée le 17 août 2026 à Qabatiya, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Des images montrent notamment un homme portant le numéro « 44 » écrit sur le front. L’armée affirme que cette pratique était inappropriée et assure avoir rappelé les règles aux militaires concernés. En Israël comme à l’étranger, les images ont immédiatement suscité un parallèle avec la numérotation des détenus dans les camps de concentration nazis. La comparaison repose sur une image historique particulièrement chargée, mais elle exige une distinction essentielle : l’inscription israélienne est un acte contemporain d’identification et d’humiliation présumée, tandis que les matricules d’Auschwitz appartenaient au système concentrationnaire et génocidaire nazi.

Le numéro « 44 » occupe presque tout son front. L’homme palestinien apparaît devant des médias locaux après avoir été interrogé par des soldats israéliens à Qabatiya. Selon son témoignage, il n’était pas le seul à avoir été ainsi identifié. D’autres Palestiniens interpellés au cours de l’opération auraient reçu des numéros sur différentes parties du corps.

L’armée israélienne a confirmé le 18 août que ses forces avaient effectivement marqué par des numéros des Palestiniens interrogés lors de l’opération. Elle n’a donc pas contesté l’authenticité générale de la pratique montrée par les images.

Elle a en revanche pris ses distances avec le comportement des soldats. Le commandement a indiqué avoir souligné auprès des militaires la gravité de l’acte et déclaré que des enseignements avaient été tirés de l’incident.

Cette reconnaissance est importante, car le débat ne repose plus seulement sur des images palestiniennes ou sur des accusations de militants. L’existence de la numérotation a été admise par l’armée elle-même.

À Qabatiya, des numéros inscrits sur le front et le corps

L’incident s’est produit lors d’une vaste opération israélienne à Qabatiya, au sud de Jénine, le 17 août. L’armée affirme avoir fouillé environ une centaine de bâtiments et interrogé ou interpellé plusieurs personnes. Deux Palestiniens soupçonnés de préparer des attaques auraient également été arrêtés dans le cadre de l’opération.

C’est pendant cette séquence que des soldats ont utilisé des numéros pour identifier certains des Palestiniens soumis à des interrogatoires.

Les témoignages recueillis indiquent que les marques n’ont pas uniquement été apposées sur des vêtements ou sur des fiches administratives. Des chiffres ont été écrits directement sur la peau, notamment sur le front, les mains et, selon certains témoignages, d’autres parties du corps.

Cette différence est au cœur de la controverse.

Attribuer un numéro administratif à un détenu est une pratique courante dans de nombreux systèmes pénitentiaires. Un dossier, une fiche, un bracelet ou un registre peuvent utiliser un numéro pour permettre l’identification interne d’une personne.

Écrire ce numéro sur le corps du détenu, et particulièrement sur son visage, est d’une autre nature.

Le procédé rend l’identifiant visible avant l’identité personnelle. Il transforme temporairement la personne en support physique du dispositif de contrôle auquel elle est soumise.

C’est cette dimension qui a provoqué les réactions les plus fortes.

Ahmad Tibi dénonce une « déshumanisation »

Le député israélien arabe Ahmad Tibi a été l’un des premiers responsables politiques à réagir publiquement aux images.

Il a dénoncé une pratique « choquante » et décrit le fait de remplacer l’identité d’une personne par un numéro comme un processus de déshumanisation. Il a également évoqué des « périodes sombres », une allusion transparente à l’histoire européenne et à la persécution nazie.

Cette référence possède une puissance particulière en Israël.

La mémoire de la Shoah occupe une place centrale dans l’histoire nationale israélienne, dans l’éducation et dans la mémoire familiale d’une partie de la population. Le numéro inscrit sur la peau constitue lui-même l’un des symboles les plus reconnaissables de l’univers concentrationnaire nazi.

Une organisation musulmane française a également réagi le 19 août en exprimant son « horreur » après la diffusion des images et en établissant elle aussi un rapprochement avec les pratiques de marquage imposées aux victimes du nazisme.

Mais utiliser cette comparaison demande de préciser exactement ce qui s’est produit dans les camps nazis.

À Auschwitz, le numéro remplaçait l’identité du prisonnier

Dans le système concentrationnaire nazi, les détenus recevaient des numéros d’enregistrement qui servaient à leur identification administrative dans les camps.

À Auschwitz, cette pratique a pris une forme particulière. À partir de l’automne 1941, les SS ont commencé à tatouer les matricules directement sur le corps de certains prisonniers, d’abord sur des prisonniers de guerre soviétiques. Le système a ensuite été étendu et, à partir de 1942, les prisonniers juifs enregistrés à Auschwitz ont eux aussi été systématiquement tatoués.

Le numéro était généralement inscrit sur l’avant-bras.

Plus de 400 000 numéros de détenus ont été attribués dans le complexe d’Auschwitz selon les archives historiques conservées sur le système concentrationnaire.

Le détail est important : tous ceux qui arrivaient à Auschwitz ne recevaient pas un numéro. Les personnes envoyées directement vers les chambres à gaz n’étaient généralement ni enregistrées comme prisonniers du camp ni tatouées. Le matricule concernait ceux que les SS avaient enregistrés dans le système concentrationnaire, notamment pour le travail forcé.

Ce numéro s’inscrivait dans un dispositif bien plus large.

Les détenus étaient également classés par catégories, marqués par des triangles de couleurs différentes sur leurs uniformes et soumis à un système qui réduisait leur identité à une classification bureaucratique au service de la persécution, de l’exploitation et, pour les Juifs d’Europe, d’un projet d’extermination.

Le tatouage n’était donc pas un simple procédé pratique.

Il est devenu l’un des symboles du processus nazi de dépersonnalisation des victimes.

Pourquoi l’image de Qabatiya rappelle Auschwitz sans être Auschwitz

C’est précisément ici que le parallèle doit être limité.

Les Palestiniens de Qabatiya n’ont pas été tatoués. Les numéros ont été écrits au marqueur et l’armée israélienne affirme que cette pratique n’était pas conforme au comportement attendu de ses soldats.

Il n’existe donc pas, sur la base de cet incident, un système israélien équivalent à la procédure de tatouage institutionnalisée à Auschwitz.

Surtout, l’univers concentrationnaire nazi ne peut pas être réduit à son système de numérotation. Celui-ci faisait partie d’un appareil de persécution, de travail forcé, de famine, de torture et d’extermination dont la finalité et l’échelle historiques sont spécifiques.

Affirmer que les deux situations sont identiques serait donc historiquement inexact.

Mais cela ne rend pas l’image insignifiante.

Le parallèle porte sur le geste de marquer un être humain avec un numéro, non sur l’équivalence des deux systèmes politiques et historiques.

C’est cette distinction qui permet de comprendre pourquoi les images provoquent un choc particulier jusque dans la société israélienne. L’acte utilise, même temporairement et avec un marqueur plutôt qu’un tatouage, une représentation visuelle qui renvoie à l’une des expériences historiques les plus sensibles de l’histoire juive.

Ce n’est pas la première fois en 2026

La réponse de l’armée israélienne soulève par ailleurs une difficulté supplémentaire : un incident semblable avait déjà été reconnu quelques mois auparavant.

En avril 2026, des Palestiniennes autorisées à entrer temporairement dans le camp de réfugiés de Jénine pour récupérer des effets personnels avaient été photographiées avec des numéros inscrits sur les mains.

À l’époque, l’armée avait expliqué que le camp avait été divisé en secteurs identifiés par des chiffres et des lettres afin d’organiser les déplacements. Selon sa version, l’idée d’inscrire les références des secteurs sur les mains aurait été proposée par des Palestiniens eux-mêmes.

L’armée avait néanmoins reconnu un « mauvais jugement » et indiqué que les règles appropriées avaient été rappelées aux soldats.

Quatre mois plus tard, la formule utilisée après Qabatiya ressemble fortement à celle employée en avril : le comportement est jugé grave et l’armée assure que des « leçons ont été tirées ».

Cette répétition transforme la question.

Le problème n’est plus seulement de savoir pourquoi un soldat a inscrit un chiffre sur une personne. Il devient nécessaire de comprendre pourquoi une pratique déjà considérée comme inappropriée quelques mois auparavant a pu se reproduire.

Une question plus large sur la détention palestinienne

L’incident intervient dans un contexte où les conditions de détention des Palestiniens font déjà l’objet d’une surveillance internationale importante.

Plus de 9 000 Palestiniens étaient détenus dans les prisons israéliennes à la fin de 2025 pour des motifs qualifiés de sécuritaires par les autorités israéliennes. Plusieurs milliers étaient placés en détention administrative ou sous d’autres régimes permettant une détention prolongée sans condamnation pénale classique.

Des organisations israéliennes et internationales ont documenté depuis le 7 octobre 2023 des accusations de violences, de privation de nourriture, de défaut d’accès aux soins, de traitements dégradants et, dans certains cas, de torture.

L’administration pénitentiaire israélienne conteste le caractère systématique de ces accusations et affirme agir conformément au droit. L’armée a également ouvert des enquêtes dans certains dossiers.

En juin 2026, la Cour suprême israélienne a par ailleurs annulé l’interdiction générale des visites du Comité international de la Croix-Rouge aux prisonniers palestiniens, estimant que cette restriction ne disposait plus d’une justification juridique suffisante.

L’affaire de Qabatiya se greffe donc sur un débat déjà beaucoup plus vaste concernant le traitement des détenus palestiniens.

Du nom au numéro, la question de la dignité

L’enjeu dépasse finalement la comparaison historique elle-même.

Dans toute institution qui prive une personne de liberté, un numéro peut avoir une fonction administrative légitime. Les établissements pénitentiaires, les tribunaux, les hôpitaux et de nombreuses administrations utilisent des identifiants numériques.

La question change lorsque le numéro est inscrit sur le corps.

Un fichier identifie une personne pour l’administration. Un chiffre inscrit sur son front l’identifie pour tous ceux qui la regardent.

Cette différence explique la réaction provoquée par la photographie du Palestinien portant le numéro « 44 ».

Elle explique aussi pourquoi le parallèle avec Auschwitz surgit presque automatiquement, même lorsqu’il doit être manié avec une grande rigueur historique. Le matricule concentrationnaire est devenu l’un des symboles universels de la réduction d’une personne à une catégorie et à un numéro.

La comparaison la plus rigoureuse ne consiste donc pas à affirmer que Qabatiya reproduit Auschwitz. Elle consiste à constater que l’utilisation du corps d’un détenu comme support d’un numéro réactive une image historiquement associée à la déshumanisation, au point que l’armée israélienne elle-même a jugé nécessaire de désavouer la pratique.

La question qui reste ouverte est désormais interne au système militaire israélien : après un premier incident reconnu en avril puis un second en août, le rappel des règles suffira-t-il à empêcher qu’un Palestinien interrogé lors d’une prochaine opération ne sorte à nouveau avec son identité remplacée, aux yeux de tous, par un chiffre écrit sur la peau ?