Israël-Turquie en Syrie : une nouvelle ligne de confrontation ?

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Huit frappes israéliennes ont visé, le 18 août 2026, la base aérienne syrienne d’Abou al-Duhur, dans le nord-ouest de la Syrie. Israël a ensuite reconnu l’opération et l’a justifiée par la perspective d’un déploiement militaire turc sur le site, ce qu’Ankara conteste. L’incident révèle un problème beaucoup plus large : depuis la chute de Bachar Al-Assad, la Turquie aide les nouvelles autorités syriennes à reconstruire les capacités de l’État tandis qu’Israël entend conserver la possibilité d’empêcher l’apparition, en Syrie, de forces ou d’équipements qu’il considère comme menaçants. Entre ces deux stratégies, aucune règle commune ne définit encore jusqu’où Ankara peut aller. Washington cherche désormais à établir un mécanisme de déconfliction pour empêcher que cette rivalité ne provoque un affrontement direct.

La piste d’Abou al-Duhur est redevenue inutilisable avant même d’avoir retrouvé une véritable activité militaire. Dans la nuit du 17 au 18 août, puis au cours de plusieurs vagues, des avions israéliens ont frappé cette ancienne base aérienne située dans la province d’Idlib, à proximité de la province d’Alep et à environ 70 kilomètres de la frontière turque.

Les frappes ont touché la piste et des installations de stockage. Aucun mort n’a été signalé. L’importance de l’opération ne réside pourtant ni dans son bilan humain ni dans la valeur militaire immédiate d’une base qui n’était plus pleinement opérationnelle depuis plus d’une décennie.

Elle réside dans sa justification.

Israël a fini par reconnaître sa responsabilité. Le bureau du premier ministre Benjamin Netanyahu affirme que le gouvernement syrien était sur le point d’autoriser le déploiement de forces turques à Abou al-Duhur. Selon la version israélienne, cette installation aurait modifié le « statu quo sécuritaire » et créé une menace pour Israël.

Ankara rejette cette affirmation. Le ministère turc des Affaires étrangères a dénoncé ce 19 août des accusations « insoutenables » destinées, selon lui, à justifier les opérations israéliennes en Syrie.

L’incident marque donc une étape nouvelle. Israël ne frappe plus seulement en Syrie pour empêcher le transfert d’armes au Hezbollah, combattre une implantation iranienne ou détruire des équipements de l’ancien régime. Il assume désormais une frappe liée explicitement à la possibilité d’une présence militaire turque.

C’est ce changement qui fait d’Abou al-Duhur un dossier régional.

La Turquie veut reconstruire un État syrien capable d’agir

Pour comprendre la confrontation, il faut commencer par les objectifs turcs.

La chute de Bachar Al-Assad en décembre 2024 a profondément modifié la position d’Ankara en Syrie. La Turquie est passée du statut de soutien majeur à l’opposition syrienne à celui de partenaire privilégié des nouvelles autorités dirigées par Ahmed Al-Charaa.

Son premier intérêt est politique : stabiliser le nouveau pouvoir.

Après plus de treize années de guerre civile, Ankara veut éviter que la Syrie ne retombe dans une fragmentation territoriale durable. Un État syrien faible laisserait subsister des espaces contrôlés par des groupes armés, entretiendrait l’instabilité à la frontière turque et compliquerait le retour d’une partie des Syriens installés en Turquie.

Le deuxième intérêt est sécuritaire. Ankara veut empêcher l’installation durable, près de sa frontière, d’une autonomie kurde dominée par des organisations qu’elle considère comme liées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Le troisième est stratégique. La reconstruction du pouvoir syrien offre à la Turquie la possibilité d’installer une influence durable dans un pays avec lequel elle partage plus de 900 kilomètres de frontière.

Cette influence ne passe pas seulement par la diplomatie.

La Turquie participe à la formation des nouvelles forces syriennes. Elle apporte son expertise à la reconstruction de capacités militaires et sécuritaires détruites ou fortement affaiblies pendant la guerre. Des travaux ont également concerné des infrastructures militaires et des systèmes de surveillance ou de défense.

Abou al-Duhur doit être replacée dans cette politique.

La base avait cessé de fonctionner normalement pendant la guerre. Sa réhabilitation pouvait fournir aux nouvelles autorités syriennes une infrastructure aérienne dans le nord-ouest du pays. Pour Ankara, aider Damas à remettre en état ce type de site s’inscrit dans la reconstruction des institutions de l’État.

Pour Israël, le même processus est observé sous un angle radicalement différent.

Israël ne veut pas voir renaître une puissance militaire syrienne

La stratégie israélienne depuis décembre 2024 part d’un autre principe : le remplacement du régime Assad ne doit pas permettre à la Syrie de reconstruire des capacités militaires susceptibles, un jour, d’être utilisées contre Israël.

Dans les jours ayant suivi la chute de l’ancien régime, l’aviation israélienne avait lancé une vaste campagne contre les infrastructures militaires syriennes. Des avions, systèmes antiaériens, dépôts, missiles et autres équipements avaient été détruits.

La logique consistait à empêcher que l’arsenal de l’ancien État tombe entre les mains des nouveaux dirigeants ou d’autres groupes.

Mais cette doctrine produit aujourd’hui une contradiction.

Le gouvernement d’Ahmed Al-Charaa cherche précisément à reconstruire un État centralisé. Pour y parvenir, il doit disposer d’une armée, contrôler son espace aérien, reprendre ses bases et reconstruire une chaîne de commandement.

Israël peut considérer ce même processus comme la reconstitution progressive d’une menace.

La Turquie se trouve au milieu de cette contradiction parce qu’elle possède les capacités techniques, militaires et financières permettant d’aider Damas.

Ainsi, ce qu’Ankara présente comme une contribution à la stabilisation syrienne peut être interprété à Jérusalem comme l’installation d’une puissance militaire régionale dans l’espace stratégique syrien.

Abou al-Duhur : Israël frappe avant même le déploiement

L’incident du 18 août permet de mesurer jusqu’où cette logique peut conduire.

Selon la justification israélienne, aucune importante force turque n’avait besoin d’être déjà installée sur la base pour déclencher une frappe. La perspective de son arrivée aurait suffi.

Israël affirme avoir averti à plusieurs reprises les autorités syriennes contre un déploiement turc sur ce site. Le gouvernement israélien soutient que Damas était sur le point de franchir cette limite.

La Turquie conteste cette version.

Ankara affirme que les accusations israéliennes concernant sa position militaire ne sont pas fondées et accuse Benjamin Netanyahu d’utiliser la Turquie pour justifier une politique de déstabilisation de la Syrie.

Cette divergence est importante car elle montre l’absence d’une définition commune des lignes rouges.

Que considère Israël comme une présence turque menaçante ?

Quelques instructeurs ? Une unité permanente ? Des avions ? Des drones ? Un radar ? Un système de défense antiaérienne ? La réhabilitation d’une piste permettant éventuellement le déploiement futur d’appareils turcs ?

La réponse n’est pas clairement établie.

Or, sans définition acceptée par les deux parties, une installation que la Turquie considère comme relevant de la coopération militaire normale avec Damas peut devenir une cible pour Israël.

C’est là que se situe le risque structurel.

Un précédent avait déjà eu lieu en 2025

Abou al-Duhur n’apparaît pas dans un vide stratégique.

Dès le printemps 2025, les tensions s’étaient concentrées sur plusieurs bases militaires syriennes susceptibles d’intéresser Ankara, notamment T4, dans la province de Homs, et Palmyre.

Israël avait frappé ces installations alors que la possibilité d’une présence turque y était évoquée. Ankara et Israël avaient ensuite engagé des contacts destinés à éviter une confrontation accidentelle de leurs forces en Syrie.

Le problème était déjà clairement identifié : les avions israéliens doivent pouvoir opérer dans l’espace aérien syrien selon la doctrine de sécurité israélienne, tandis que la Turquie développe une présence militaire et technique auprès des nouvelles autorités.

Les deux usages du même espace peuvent devenir incompatibles.

Une base équipée de radars turcs, par exemple, pourrait détecter des opérations aériennes israéliennes. Un système antiaérien plus avancé pourrait limiter leur liberté d’action. Des appareils turcs stationnés en Syrie augmenteraient encore le risque qu’une frappe israélienne atteigne directement du personnel ou du matériel turc.

Abou al-Duhur transforme donc un risque théorique en incident concret.

Washington critique une « escalade inutile »

La réaction américaine au bombardement est particulièrement significative.

Tom Barrack, ambassadeur des États-Unis en Turquie et envoyé spécial américain pour la Syrie, a qualifié la frappe israélienne d’« escalade inutile ». Il a également souligné que les nouvelles autorités syriennes privilégiaient, selon Washington, la désescalade.

Cette critique est inhabituelle par sa netteté.

Elle révèle surtout le problème auquel les États-Unis sont confrontés.

Israël est leur principal partenaire stratégique au Moyen-Orient. La Turquie est, elle, membre de l’OTAN et possède la deuxième armée de l’Alliance en effectifs. Washington soutient parallèlement la stabilisation de la Syrie sous les nouvelles autorités.

Les États-Unis ont donc intérêt à trois objectifs qui peuvent entrer en contradiction : garantir la sécurité israélienne, maintenir leur alliance avec Ankara et éviter une nouvelle déstabilisation de la Syrie.

Abou al-Duhur montre combien cet équilibre est fragile.

La Turquie n’avait pas été prévenue à l’avance de la frappe israélienne. Selon Tom Barrack, Ankara a détecté les appareils et aurait pu réagir militairement.

Cette précision permet de mesurer le danger : une décision prise à Jérusalem contre une installation syrienne aurait pu provoquer, par erreur d’identification ou réaction défensive, un incident avec une armée de l’OTAN.

Les États-Unis veulent désormais une déconfliction à trois

Washington cherche précisément à empêcher qu’un tel scénario se reproduise.

Tom Barrack a annoncé que les États-Unis travaillaient à l’établissement d’un mécanisme de déconfliction entre Israël, la Turquie et la Syrie.

Le principe est simple : créer des canaux de communication permettant aux trois parties de connaître suffisamment les intentions et mouvements des autres pour éviter une collision militaire involontaire.

De tels dispositifs ne constituent pas des alliances et n’impliquent pas que les parties acceptent leurs politiques respectives. Leur fonction consiste à empêcher qu’un désaccord stratégique ne se transforme accidentellement en échange de tirs.

Dans le cas syrien, la difficulté est cependant plus profonde.

Un mécanisme peut éviter qu’un avion israélien et une unité turque se retrouvent au même endroit sans le savoir. Il ne résout pas la question politique centrale : Israël acceptera-t-il que la Turquie aide la Syrie à reconstruire des capacités militaires que Jérusalem considère comme une menace potentielle ?

Et, inversement, Ankara acceptera-t-elle qu’Israël dispose de facto d’un droit de veto sur les bases que la Turquie peut utiliser ou réhabiliter en Syrie ?

C’est cette question qui reste sans réponse.

Premier scénario : Ankara et Israël fixent leurs lignes rouges

Le scénario le moins conflictuel repose sur un mécanisme de déconfliction renforcé.

Israël et la Turquie pourraient définir, directement ou par l’intermédiaire des États-Unis, certaines limites pratiques.

Ankara pourrait informer suffisamment en amont de ses déploiements importants. Israël pourrait identifier les équipements qu’il considère comme constituant une menace immédiate. Des zones ou catégories d’installations pourraient faire l’objet de notifications spécifiques.

Cette formule ne supprimerait pas leur rivalité.

Elle permettrait simplement d’empêcher qu’une frappe israélienne ne tue des militaires turcs et qu’Ankara soit ensuite contrainte de riposter.

Les discussions engagées depuis 2025 montrent que les deux gouvernements comprennent déjà la nécessité d’un tel mécanisme. L’incident d’Abou al-Duhur montre qu’il reste insuffisant.

Deuxième scénario : une succession de frappes et de crises limitées

Une deuxième trajectoire serait celle d’incidents répétés mais contenus.

La Turquie continuerait à reconstruire certaines infrastructures syriennes. Israël frapperait celles qu’il juge incompatibles avec ses intérêts de sécurité. Ankara condamnerait les opérations sans répondre directement contre Israël.

Ce scénario ressemble en partie à la dynamique déjà observable.

Il possède cependant une limite évidente : plus la présence turque augmente, plus la probabilité qu’une frappe atteigne du personnel turc devient élevée.

La mort de militaires turcs changerait immédiatement la nature d’un incident.

La pression intérieure sur Ankara pour répondre serait alors beaucoup plus forte, même si ni Recep Tayyip Erdogan ni Benjamin Netanyahu ne recherchaient une confrontation directe.

Troisième scénario : la Syrie devient le terrain d’une confrontation indirecte

Le troisième scénario est plus structurel.

Israël et la Turquie pourraient éviter de s’affronter directement tout en poursuivant des stratégies opposées à travers l’État syrien.

Ankara aiderait Damas à reconstruire ses forces armées, ses radars, ses bases et ses capacités de défense. Israël chercherait parallèlement à empêcher certaines de ces capacités d’atteindre un niveau qu’il considère comme dangereux.

La confrontation porterait alors moins sur la présence de soldats turcs que sur la nature de l’armée syrienne que la Turquie contribue à reconstruire.

Cette situation créerait un paradoxe durable.

Plus l’État syrien retrouverait des capacités, plus Ankara pourrait considérer sa politique comme réussie. Mais plus certaines de ces capacités progresseraient, plus Israël pourrait être tenté de les détruire.

Damas se retrouverait alors dans une situation où la reconstruction de son appareil militaire provoquerait régulièrement des frappes étrangères.

Le risque n’est pas la guerre, mais l’absence de règles

Abou al-Duhur ne permet pas d’annoncer une guerre entre Israël et la Turquie.

Les deux pays ont de puissantes raisons de l’éviter. Une confrontation directe entre Israël et un membre de l’OTAN créerait une crise régionale et internationale considérable. Elle menacerait les intérêts américains et pourrait déstabiliser le gouvernement syrien que la Turquie cherche précisément à consolider.

Le danger immédiat se situe ailleurs.

Il réside dans l’absence de règles acceptées sur la présence turque en Syrie.

Israël vient d’indiquer qu’il peut frapper une installation avant même qu’un déploiement turc annoncé ou supposé ne s’y concrétise. La Turquie répond qu’elle poursuivra sa coopération avec Damas pour renforcer la stabilité, les capacités institutionnelles et la reconstruction syriennes. Washington, de son côté, estime désormais nécessaire de construire un mécanisme spécifique pour empêcher ces deux stratégies de se heurter.

La prochaine étape ne dépendra donc pas seulement du sort de la piste d’Abou al-Duhur. Elle dépendra de la capacité des trois capitales à répondre à une question beaucoup plus difficile : jusqu’où la Turquie peut-elle contribuer à reconstruire la puissance militaire syrienne sans franchir une ligne rouge israélienne dont les limites restent, à ce jour, contestées ?