Doha accueille les transporteurs aériens arabes

Qatar Airways accueille à Doha la 59e assemblée de l’Organisation des transporteurs aériens arabes, du 2 au 4 novembre 2026. Plus de 200 dirigeants et représentants du secteur participent à cette rencontre consacrée aux priorités communes de l’aviation régionale. Les résolutions ne sont pas encore établies dans les sources consultées.

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La 59e assemblée générale de l’Organisation des transporteurs aériens arabes (AACO) s’est ouverte le 2 novembre à Doha. Qatar Airways accueille la rencontre jusqu’au 4 novembre 2026, au Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel. Plus de 200 dirigeants et représentants du secteur y participent, selon la compagnie.

Une rencontre consacrée aux priorités du secteur

L’ouverture a donné la parole à Hamad Al-Khater, directeur général du groupe Qatar Airways et président de l’assemblée, ainsi qu’à Abdul Wahab Teffaha, secrétaire général de l’AACO. Les discussions portent sur les transformations du transport aérien et les priorités communes aux compagnies de la région.

La réunion rassemble les responsables des compagnies membres, des transporteurs partenaires et des représentants d’organisations du secteur. Elle se tient sous le patronage du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

Des travaux jusqu’au 4 novembre

Le calendrier publié par l’AACO confirme les trois journées de rencontre. Les éléments disponibles portent sur l’ouverture et le programme général : ils ne permettent pas encore de présenter des résolutions finales ou de nouveaux engagements financiers comme adoptés.

Couverture : intervention à la tribune de la 59e assemblée générale de l’AACO à Doha. Photo : Qatar Airways / dossier de presse reçu le 3 novembre 2026, photographe non précisé. Usage éditorial lié à l’événement. Habillage Libnanews.

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