Eau au Liban : le coût caché des solutions privées

Au Liban, l’abonnement public ne mesure pas toute la dépense d’eau. Livraisons privées, bouteilles, pompage et stockage s’ajoutent selon les besoins. Barèmes de 2026 et enquêtes locales éclairent ces mécanismes, sans fournir une facture nationale moyenne. Le gain attendu d’un meilleur réseau dépend des achats privés qu’il remplace réellement ensuite.

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Au Liban, le prix de l’eau ne se résume pas à la facture de l’établissement public. L’abonnement peut coexister avec des livraisons privées, des bouteilles, une pompe et un réservoir à entretenir. Pour mesurer le coût de l’eau libanaise, il faut additionner ces dépenses sans confondre les périodes, les volumes et les usages. Les barèmes officiels de 2026 et plusieurs enquêtes documentent ce déplacement de charges vers les ménages. Ils ne permettent toutefois pas de calculer une facture moyenne nationale actuelle.

Ce quatrième volet de notre série économique examine ce que coûte la continuité du service lorsqu’elle doit être achetée séparément. Le point décisif n’est pas seulement le montant du tarif public : c’est la quantité d’eau utilisable effectivement reçue en contrepartie, et le coût des solutions qui remplacent les interruptions.

Une dépense certaine, un volume à vérifier

L’Établissement des eaux du Liban-Nord affiche pour 2026 un abonnement annuel de 20 080 000 livres libanaises au compteur et de 19 420 000 livres au calibre. Ces montants, consultés sur son site officiel, concernent cet établissement. Ils ne constituent pas une grille nationale et ne doivent pas être appliqués à un logement de Beyrouth ou de la Békaa.

Abonnement au Liban-Nord, 2026 Montant annuel affiché Équivalent mensuel calculé Au calibre 19 420 000 LL 1 618 333 LL Au compteur 20 080 000 LL 1 673 333 LL

Les équivalents mensuels résultent d’une division par douze, arrondie à la livre. Ils ne décrivent pas un échéancier proposé au client. L’écart annuel atteint 660 000 livres, soit 55 000 livres par mois. Sans connaître les conditions contractuelles et le volume reçu, ce seul écart ne permet pas de désigner l’abonnement le plus avantageux.

Un prix par mètre cube exige un dénominateur mesuré. Diviser une redevance par un volume contractuel théorique donne le coût du service promis, pas nécessairement celui de l’eau livrée. À redevance identique, recevoir deux fois moins d’eau double mécaniquement le coût public par mètre cube effectivement reçu. Ce calcul ne suppose aucune hausse du barème.

Le coût de l’eau libanaise dépasse l’achat d’eau

Une recherche publiée en juillet 2026 par l’Arab Reform Initiative repose sur 52 entretiens semi-directifs. Ménages, responsables municipaux, personnels des établissements et fournisseurs privés y décrivent un approvisionnement combinant plusieurs circuits. Il s’agit d’une enquête qualitative, non d’un échantillon permettant de mesurer un prix moyen national.

Elle met en évidence une distinction économique essentielle : être raccordé ne garantit pas un service prévisible. Le stockage, le pompage et parfois le traitement deviennent des opérations domestiques. Leur financement s’ajoute au paiement du raccordement. La disponibilité d’électricité conditionne également l’utilisation des pompes. Les solutions privées répondent donc à des besoins différents : compléter un volume insuffisant, disposer d’eau au bon moment ou rechercher une qualité adaptée à la consommation.

Le coût complet doit séparer cinq postes : redevance publique, achats de remplacement, énergie de pompage, entretien et équipement. Une sixième dimension, le temps consacré à organiser l’approvisionnement, peut être décrite sans lui attribuer arbitrairement un salaire. Le total monétaire reste incomplet lorsque certains de ces postes ne sont pas mesurés.

Le camion : un prix et une fréquence

Une enquête menée auprès de 121 ménages bénéficiaires d’un programme de Mercy Corps à Baalbek-Hermel, en août 2025, apporte un éclairage local. Le rapport publié en octobre s’appuie également sur des entretiens avec des distributeurs de Zahlé et de Mekseh. Il ne représente ni tous les ménages libanais ni les conditions de novembre 2026.

Les devis recueillis pendant l’été 2025 atteignaient en moyenne 1,75 million de livres par livraison. Avec l’hypothèse de 3,5 livraisons mensuelles retenue dans le rapport, le produit donne 6,125 millions de livres, arrondis à 6,13 millions. Le volume d’un remplissage variait selon les réservoirs des clients : ce montant ne peut donc pas être converti en prix uniforme du mètre cube.

Les distributeurs interrogés décrivaient des trajets plus longs et davantage de temps d’extraction lorsque les puits baissaient. Certains évoquaient aussi des suppléments pour accélérer la livraison. Ces déclarations documentent des mécanismes de renchérissement, mais ne constituent pas une comptabilité auditée permettant de distinguer précisément carburant, salaire et marge.

Une livraison évitée aurait représenté 1,75 million de livres dans cet exemple historique. Ce calcul marginal est utile : une amélioration du réseau peut réduire les dépenses privées sans modifier immédiatement l’abonnement. Il ne faut cependant pas additionner ce devis de la Békaa en 2025 au barème du Nord en 2026 pour fabriquer une prétendue facture type.

Dépenser moins ne signifie pas être mieux servi

Une étude universitaire publiée en août 2022 avait interrogé des habitants d’Aïcha Bakkar et de Verdun en octobre et novembre 2019. Son recrutement reposait sur l’accessibilité et l’accord des participants, pas sur un tirage représentatif du Liban. Elle estimait les dépenses annuelles moyennes à 1 727 dollars à Aïcha Bakkar et 2 514 dollars à Verdun, pour l’ensemble des sources d’eau étudiées.

Le quartier aux dépenses les plus faibles supportait pourtant une charge relativement plus lourde rapportée au revenu. Les auteurs estimaient cette charge relative à 2,2 fois celle de Verdun. Ils précisaient que certains entretiens de réservoirs n’entraient pas dans leur calcul. Ces résultats sont un constat local antérieur à l’effondrement monétaire, pas une estimation des budgets de 2026.

La comparaison éclaire un piège de lecture : une faible dépense peut traduire une restriction de consommation plutôt qu’un service abordable. Inversement, un ménage mieux équipé peut acheter davantage et afficher une facture supérieure tout en consacrant une part moindre de ses ressources à l’eau. Comparer des montants seuls efface cette différence.

Comment établir un total sans compter deux fois

Pour une période donnée, la méthode consiste à relever chaque paiement et le volume associé. Une livraison partagée doit être ventilée entre appartements selon une règle explicitée. Si le prix du fournisseur comprend déjà le pompage, il ne faut pas ajouter une seconde fois cette même opération. Le pompage réalisé ensuite dans l’immeuble reste, lui, une dépense distincte.

L’achat d’un réservoir est un investissement ponctuel. Le présenter intégralement comme une facture mensuelle ordinaire fausse la comparaison. Deux tableaux peuvent coexister : les sorties de trésorerie réellement payées cette année et un coût annualisé de l’équipement. Dans le second, la durée d’utilisation retenue doit apparaître comme une hypothèse, avec l’entretien séparé.

Le calcul doit aussi distinguer l’eau destinée à boire de celle achetée pour les autres usages. Leurs prix, conditionnements et exigences ne sont pas interchangeables. Enfin, les dépenses en livres et en dollars nécessitent une conversion datée. Une évolution nominale en livres ne mesure pas à elle seule une hausse réelle du coût ni une détérioration du pouvoir d’achat.

Le rendement d’un investissement se mesure au robinet

Dans son communiqué du 15 janvier 2025, la Banque mondiale présentait un financement de 257,8 millions de dollars pour le deuxième projet d’approvisionnement du Grand Beyrouth. L’objectif annoncé concernait 1,8 million d’habitants. La part de la demande de saison sèche couverte par l’eau de surface devait passer, en moyenne, de 24 % à 70 %.

Ces proportions sont des objectifs de projet, non des résultats acquis en novembre 2026. La Banque mondiale indiquait alors que les citernes privées pouvaient coûter jusqu’à dix fois plus cher. Ce rapport de prix n’autorise pas à promettre une division par dix de la facture complète : l’abonnement, les achats d’eau à boire et l’équipement ne disparaissent pas automatiquement.

La logique économique est celle d’une substitution : davantage d’eau publique fiable peut remplacer une partie des achats privés. Mais des travaux financés ou construits ne prouvent pas encore cette substitution. Pour l’observer, il faut suivre simultanément les volumes reçus, les interruptions et les dépenses de remplacement, idéalement pour les mêmes ménages avant et après amélioration.

À Beyrouth et au Mont-Liban, l’annonce officielle actuellement accessible prévoit le paiement des redevances 2026 au plus tard le 31 décembre, avec deux échéances égales fin novembre et fin décembre pour les abonnés intéressés. Elle prévoit aussi un allègement de 85 % des pénalités relatives à 2025 et aux années antérieures. Un étalement soulage la trésorerie ; il ne réduit pas, à lui seul, le besoin d’acheter de l’eau ailleurs. C’est sur cette dépense complémentaire, encore mal mesurée à l’échelle nationale, que se jouera une partie du gain concret d’un meilleur service.

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