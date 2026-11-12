Prix du café : pourquoi le paquet ne suit pas le cours

Les références internationales du café vert ont fortement augmenté entre 2023 et 2025. Leur niveau d’octobre 2026 ne se traduit pourtant pas mécaniquement au comptoir. Avec des données comparables et des simulations explicitement identifiées, ce dossier décompose la matière première, la transformation, la distribution et le service. Il explique aussi comment comparer les poids et les prix sans inventer une inflation libanaise du café.

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Le prix du café ne se lit pas directement sur une cotation mondiale. Après une forte hausse entre 2023 et 2025, les références du café vert se situent à des niveaux plus bas en octobre 2026. Mais le paquet acheté en magasin et la tasse servie au comptoir comprennent d’autres dépenses. Décomposer cette chaîne permet de comprendre pourquoi une détente de la matière première ne produit pas une baisse identique à la caisse.

Après la mémoire vive, les processeurs, l’électricité et les usages de l’intelligence artificielle, cette série sur les prix se tourne vers un achat quotidien. Le café offre un exemple particulièrement parlant : deux variétés peuvent évoluer différemment, le poids change pendant la transformation et le service devient une partie du produit lorsqu’on consomme à l’extérieur.

Prix du café : trois années mesurées avec le même indicateur

La Pink Sheet de la Banque mondiale du 3 novembre 2026 fournit des moyennes annuelles comparables, en dollars courants par kilogramme de café vert. Sa référence arabica passe de 4,54 dollars en 2023 à 5,62 en 2024, puis 8,47 en 2025. La référence robusta passe de 2,63 à 4,41, puis 4,86 dollars.

Moyenne annuelle Arabica, $/kg Robusta, $/kg 2023 4,54 2,63 2024 5,62 4,41 2025 8,47 4,86

Sur ces deux années, les hausses calculées atteignent respectivement 86,6 % et 84,8 %. Leur rythme diffère : l’augmentation du robusta se concentre davantage en 2024, celle de l’arabica en 2025. Ces séries internationales ne mesurent ni le prix d’un paquet précis ni le revenu encaissé par un cultivateur.

Moyennes annuelles 2023–2025 et octobre 2026 séparés. Références internationales, pas prix de détail au Liban. Banque mondiale, Pink Sheet du 3 novembre 2026 ; graphique © Libnanews.

En octobre 2026, les références atteignent 7,40 et 3,63 dollars par kilogramme. Ce point mensuel doit rester séparé des moyennes annuelles. Il ne donne pas le bilan de 2026, encore incomplète, et ne permet pas d’annoncer une baisse équivalente dans les commerces libanais.

La météo et la concentration de l’offre rendent les cours sensibles

Dans son analyse publiée le 14 juillet 2026, la FAO rappelle que le Brésil et le Vietnam représentent près de la moitié de la production mondiale de café. Un choc dans quelques régions peut donc modifier rapidement l’approvisionnement international. L’organisation relie les flambées récentes aux sécheresses, aux gelées et aux pertes de production dans plusieurs pays fournisseurs.

La FAO souligne aussi que ces variations se transmettent incomplètement et inégalement le long de la chaîne. Les producteurs et les consommateurs ne subissent pas le même mouvement au même moment. Le transport, la transformation et la distribution séparent le prix international de la dépense finale.

Cette concentration explique une vulnérabilité, mais ne permet pas d’attribuer chaque variation quotidienne à un événement météo isolé. Une annonce de récolte, les stocks disponibles et les anticipations peuvent modifier les échanges avant que les nouveaux grains n’arrivent chez un torréfacteur.

Un kilogramme vert ne devient pas un kilogramme torréfié

La comparaison exige d’abord de conserver la même matière. Le café vert est transformé avant sa vente habituelle au consommateur. La torréfaction modifie notamment son poids. Diviser le prix du paquet par le cours d’un kilogramme vert ne donne donc pas directement une marge.

Une étude méthodologique de l’Organisation internationale du café, datée de 2011, utilisait un coefficient de 1,19 pour convertir le poids torréfié en équivalent vert. Cette convention statistique ancienne sert ici uniquement d’illustration. Elle ne mesure pas le rendement réel de chaque torréfaction.

Avec cette convention, un paquet de 250 grammes correspond à 297,5 grammes de café vert. Pour une hypothèse de matière première à 6 dollars le kilogramme, sa composante verte représenterait environ 1,79 dollar. À 9 dollars, elle atteindrait 2,68 dollars. Ces prix hypothétiques ne sont ni des devis d’importation ni des prix observés au Liban.

Le calcul isole un mécanisme : une hausse de 50 % du prix de la matière première augmente ici son coût de 0,89 dollar par paquet. Elle ne démontre pas que le prix final doit augmenter de 50 %. Le transport, la torréfaction, l’emballage et les autres postes doivent encore être comptabilisés.

Du grain au paquet, plusieurs factures s’additionnent

L’achat du café constitue une première ligne. S’y ajoutent, selon les contrats, le fret, l’assurance, le dédouanement et le transport intérieur. Il faut vérifier ce que comprend déjà le prix facturé : ajouter deux fois une assurance ou un transport surestimerait le coût.

La transformation mobilise ensuite une machine, de l’énergie, du personnel, de la maintenance et des locaux. Le conditionnement comporte le sachet, sa fermeture, l’étiquetage et la manutention. La distribution ajoute encore le stockage et les dépenses commerciales. Dans l’étude de l’ICO, l’écart entre valeur d’importation et prix de détail recouvrait précisément plusieurs de ces fonctions, les taxes et le résultat des entreprises, pas seulement un bénéfice.

Le coût unitaire dépend aussi du volume effectivement vendu. Une dépense fixe de 600 dollars répartie sur 1 000 paquets représente 0,60 dollar par paquet. Sur 500 paquets, elle représente 1,20 dollar. Cet exemple purement arithmétique ne décrit aucune entreprise : il montre pourquoi un vendeur peut subir une pression sur ses coûts même lorsque le café vert baisse.

La marge nette exige, elle, de retirer toutes les charges pertinentes du chiffre d’affaires. Une différence entre prix d’achat du grain et prix de vente du paquet ne suffit pas à la calculer. Pour mesurer une éventuelle hausse de rentabilité, il faudrait des comptes comparables sur plusieurs périodes.

Le prix affiché peut cacher un changement de quantité

Pour le consommateur, la comparaison commence par le poids net. Un paquet vendu 5 dollars pour 250 grammes revient à 20 dollars le kilogramme. Si son contenu passe à 200 grammes au même prix, le kilogramme coûte 25 dollars, soit 25 % de plus. Les valeurs sont fictives, mais le calcul s’applique à deux tickets réels.

Il faut également conserver un produit comparable. Un assemblage, une origine, une certification ou une présentation différente peuvent modifier le coût. Un changement de recette ne permet pas de mesurer proprement l’inflation d’une référence inchangée. Le prix au kilogramme améliore la lecture, sans rendre tous les cafés équivalents.

La comparaison des promotions demande la même discipline. Un rabais ponctuel, un achat en lot ou un avantage réservé aux abonnés ne représente pas nécessairement le prix accessible à chaque client. Le montant payé, la quantité réellement obtenue et les éventuels frais de livraison doivent être rapprochés.

Au comptoir, le client achète aussi une prestation

Une tasse servie dans un établissement comprend la préparation et le service. Le local, les équipements, le lavage, l’eau, l’énergie et le temps de travail ne disparaissent pas quand le cours du grain se replie. Un café au comptoir ne peut donc pas être comparé au seul coût d’une dose préparée à domicile.

Un second calcul permet d’isoler l’ordre de grandeur. Avec une dose hypothétique de 8 grammes de café torréfié et le coefficient statistique de 1,19, une hausse de 3 dollars du kilogramme vert ajoute environ 2,86 cents à la matière première de la tasse. Ce résultat change avec la dose et le rendement. Il ne constitue ni un tarif recommandé ni une estimation de la marge d’un café.

Une hausse beaucoup plus forte de la tasse peut avoir d’autres causes. Elle doit être examinée à partir des charges réelles et de la politique commerciale de l’établissement. L’évolution du grain seule ne suffit pas à la justifier, tout comme sa baisse seule ne fixe pas automatiquement le nouveau prix du service.

Ce que ces chiffres permettent de dire au Liban

Les sources consultées ne fournissent pas une série homogène de prix libanais, à marque, poids et composition constants, sur plusieurs années. Il serait donc abusif de transformer l’évolution mondiale en taux d’inflation national du café. Les références internationales éclairent l’amont de la facture ; les tickets et factures locales sont nécessaires pour mesurer l’aval.

Un suivi utile conserverait les mêmes références chez les mêmes vendeurs, avec les dates, les poids et les conditions d’achat. Pour un établissement, il rapprocherait le coût du café des autres charges et du nombre de boissons vendues. Il distinguerait ainsi une matière première plus chère, une quantité réduite et un coût de service accru.

La prochaine détente des cours ne devra donc pas être jugée seulement à l’étiquette d’un jour. Pour savoir si elle atteint effectivement le budget, le test sera celui d’un produit inchangé, dans une quantité identique, acheté dans des conditions comparables. C’est ce rapprochement qui permet de passer du prix mondial du grain au prix concret du café.

Photographie réelle d’illustration : Maria Orlova, table de café, 2020, Pexels, utilisée sous licence Pexels. Elle ne représente pas un commerce libanais identifié.

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