Iran : fin annoncée de la limite de portée des missiles

Les Gardiens de la révolution annoncent avoir levé la restriction de portée des missiles iraniens. Leur porte-parole, Hossein Mohebbi, s’est exprimé samedi 7 novembre à Téhéran. Il n’a présenté ni nouvelle distance chiffrée ni essai démontrant une capacité supplémentaire. Le responsable affirme que les capacités devront être montrées dans la pratique. Cette déclaration intervient après de nouvelles frappes américaines revendiquées par Donald Trump, tandis que le Qatar assure poursuivre sa médiation. L’annonce ne permet pas de conclure à la mise en service d’un nouvel arsenal.

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La portée des missiles iraniens ne serait plus soumise à la restriction que Téhéran s’était imposée. Hossein Mohebbi, porte-parole des Gardiens de la révolution, l’a annoncé samedi 7 novembre à Téhéran. Le responsable n’a toutefois présenté ni nouvelle portée chiffrée ni essai permettant de vérifier une capacité supplémentaire.

Portée des missiles iraniens : la restriction levée, selon les Gardiens

Interrogé en marge d’une conférence consacrée à la force aérospatiale, Hossein Mohebbi a affirmé que cette restriction avait été levée. Il répondait à une question sur les conséquences des déclarations du Guide suprême évoquant une riposte sans limitation géographique.

Le porte-parole a lui-même distingué l’annonce et sa mise en œuvre. Les capacités devront être montrées dans la pratique, a-t-il expliqué à une agence iranienne. Il a ajouté qu’il ne fallait pas s’en tenir aux slogans avant cette démonstration.

Selon une agence américaine, la limitation antérieure était fixée par l’Iran à 2 000 kilomètres pour ses missiles balistiques. La déclaration de samedi ne précise pas le nouveau seuil recherché. Elle n’annonce pas non plus de calendrier d’essais ou de mise en service.

Une déclaration sans nouveau missile présenté

L’annonce concerne la restriction revendiquée par Téhéran. Elle ne permet pas de déterminer quels systèmes pourraient désormais atteindre des objectifs plus éloignés. Aucun modèle, résultat de vol ou performance technique vérifiable n’accompagne le propos rapporté.

Il serait donc prématuré d’en déduire qu’un nouvel arsenal de longue portée est opérationnel. La distance effectivement accessible dépend des caractéristiques de chaque missile et des conditions de son emploi. Le retrait d’une limite affichée ne fournit pas, à lui seul, ces données.

La conférence s’inscrivait dans la semaine consacrée à la force aérospatiale des Gardiens. Hossein Mohebbi y a également vanté les installations souterraines du corps militaire. Selon lui, celles-ci permettent de poursuivre la fabrication de missiles et de drones malgré les bombardements.

Le responsable a affirmé que des unités de production avaient été transférées sous terre. Il a aussi annoncé la présentation d’équipements spécialisés au public pendant cette semaine. Ces affirmations industrielles restent celles des Gardiens. Les comptes rendus consultés ne fournissent pas de vérification indépendante de leurs volumes de production.

Des tensions militaires et une médiation toujours ouverte

Cette prise de parole intervient après de nouvelles frappes américaines revendiquées vendredi soir par Donald Trump. Le président américain a décrit une opération limitée contre des défenses antiaériennes iraniennes. Dans la même nuit, la presse iranienne a signalé des explosions sur l’île de Qeshm, près du détroit d’Ormuz.

Les détails matériels de ces événements restent incomplets. Ils constituent un contexte immédiat à la déclaration des Gardiens, sans prouver l’utilisation d’un missile de portée nouvelle.

Le Qatar affirme parallèlement poursuivre sa médiation entre Washington et Téhéran. Son Bureau international des médias a démenti les informations présentant les discussions comme un échec annoncé. Doha soutient que les parties continuent à travailler à un accord, sans annoncer de compromis signé.

Les précisions désormais attendues portent sur la nouvelle portée envisagée, les systèmes concernés et les démonstrations auxquelles Hossein Mohebbi a fait référence.

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