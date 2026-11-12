Présidentielle 2027 : quatre scénarios en graphiques

Le sondage Cluster17 réalisé les 9 et 10 novembre 2026 teste quatre configurations du premier tour de la présidentielle. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon occupent les deux premières places dans chacune. Christine Lagarde est mesurée à 14 % dans une hypothèse où elle remplace Édouard Philippe, puis à 8 % lorsque plusieurs personnalités concourent ensemble. Quatre graphiques présentent tous les résultats, avec les dates, les effectifs utiles et les limites statistiques nécessaires pour les interpréter sans confondre sondage et prédiction.

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Marine Le Pen en tête, Jean-Luc Mélenchon deuxième et un centre dont les scores changent avec l’offre proposée : le sondage Cluster17 des 9 et 10 novembre teste quatre configurations de la présidentielle de 2027. Christine Lagarde obtient 14 % lorsqu’elle remplace Édouard Philippe dans la liste soumise aux répondants. Mais elle tombe à 8 % dans l’hypothèse où plusieurs personnalités du même espace politique concourent ensemble. Ces scénarios ne sont ni des candidatures confirmées ni une prévision du scrutin.

Référencée le 11 novembre par la Commission des sondages, l’enquête porte sur 1 164 personnes inscrites sur les listes électorales. Elles proviennent d’un échantillon de 1 242 personnes représentatives de la population française. Les interviews ont été conduites par internet, selon la méthode des quotas. La notice publie les résultats de quatre listes, les traitements appliqués aux réponses et un tableau d’incertitude. Les graphiques ci-dessous reproduisent les pourcentages publiés, et non les résultats bruts avant redressement.

Sondage Cluster17 : Le Pen et Mélenchon devant dans les quatre cas

Le premier scénario comprend onze noms. Marine Le Pen y recueille 30,5 % des intentions de vote exprimées, devant Jean-Luc Mélenchon à 20 %. Édouard Philippe arrive ensuite à 13,5 %, Raphaël Glucksmann à 11 % et David Lisnard à 10 %. Bruno Retailleau est mesuré à 5 %. Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour obtiennent chacun 3 %, Fabien Roussel 2 %, Marine Tondelier 1,5 % et Nathalie Arthaud 0,5 %.

Cette hypothèse ne met pas tous les prétendants potentiels en concurrence. Gabriel Attal et Christine Lagarde en sont absents. Le score d’Édouard Philippe décrit donc une configuration déterminée, dans laquelle David Lisnard et Bruno Retailleau figurent bien parmi ses adversaires. Il ne s’agit pas d’une compétition interne au seul centre.

Hypothèse 1. Graphique Libnanews, données Cluster17, notice 10368. Incertitudes et méthode détaillées ci-dessous.

Attal testé dans une liste séparée

La deuxième hypothèse remplace Édouard Philippe par Gabriel Attal. Les dix autres noms restent les mêmes. Marine Le Pen y atteint 31 %, Jean-Luc Mélenchon 20,5 % et Raphaël Glucksmann 11,5 %. Gabriel Attal est crédité de 11 %, devant David Lisnard à 10 % et Bruno Retailleau à 6 %. Le bas du classement demeure proche du premier scénario.

La comparaison permet de voir comment les réponses varient lorsque l’offre change. Elle ne démontre pas un transfert individuel d’électeurs entre deux personnalités. Les scores publiés ne permettent pas, par exemple, d’affirmer que les 2,5 points séparant Philippe dans la première hypothèse et Attal dans la deuxième proviendraient d’un groupe précis de répondants.

Hypothèse 2. Graphique Libnanews, données Cluster17, notice 10368. Incertitudes et méthode détaillées ci-dessous.

Lagarde à 14 %, mais pas une avance démontrée sur Philippe

Dans le troisième scénario, Christine Lagarde prend la place occupée par Philippe ou Attal dans les deux listes précédentes. Elle recueille 14 %. Marine Le Pen reste à 30,5 % et Jean-Luc Mélenchon atteint 20,5 %. Raphaël Glucksmann et David Lisnard sont chacun à 10 %, Bruno Retailleau à 5,5 %. La présence du nom de Lagarde dans le questionnaire ne constitue pas, en elle-même, une annonce de candidature.

Son résultat dépasse de 0,5 point celui de Philippe dans la première liste. Cet écart est trop faible pour être présenté comme la preuve d’une supériorité électorale. Les deux personnalités ne sont pas opposées dans ces hypothèses et les estimations comportent une incertitude. Le résultat utile est plus limité : Lagarde est mesurée à un niveau voisin de Philippe lorsque chacun figure séparément dans une liste comparable.

Les différences concernent aussi les autres candidats. Glucksmann est à 10 % dans cette troisième configuration, contre 11 % dans la première ; Mélenchon passe de 20 % à 20,5 %. Ces variations ne suffisent pas à attribuer une origine politique précise aux intentions recueillies par Lagarde.

Hypothèse 3. Graphique Libnanews, données Cluster17, notice 10368. Incertitudes et méthode détaillées ci-dessous.

Dix-huit noms : une quatrième hypothèse très différente

La dernière configuration élargit nettement le choix. Elle réunit notamment Philippe, Attal et Lagarde, tout en ajoutant François Ruffin, Dominique de Villepin, Natacha Polony, Teddy Riner et François Asselineau. Dix-huit personnalités figurent dans cette liste. Marine Le Pen reste première à 27 %, devant Jean-Luc Mélenchon à 19 %.

Quatre noms sont ensuite mesurés à 8 % : Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe, Christine Lagarde et David Lisnard. Bruno Retailleau obtient 5 %, Natacha Polony 2,5 %. Gabriel Attal, Teddy Riner, Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour sont chacun à 2 %. Tous les résultats, y compris ceux situés sous ce niveau, figurent dans le graphique.

L’écart avec les trois premières listes montre combien la composition du bulletin hypothétique compte. Il ne mesure pas une baisse survenue entre deux dates : les quatre scénarios appartiennent au même terrain d’enquête. On ne peut pas non plus additionner les scores de Philippe, Attal et Lagarde pour annoncer le résultat d’une candidature commune. Le questionnaire ne teste pas cette opération et les reports ne sont pas automatiques.

Hypothèse 4. Graphique Libnanews, données Cluster17, notice 10368. Incertitudes et méthode détaillées ci-dessous.

Des bases de calcul différentes selon les scénarios

La taille initiale de l’échantillon ne correspond pas au nombre utile pour chaque estimation. La notice indique 1 081 répondants exprimant une intention dans les scénarios 1 et 3, 1 078 dans le deuxième et 1 142 dans le quatrième. Après redressement et pondération selon les caractéristiques des répondants et leur probabilité de voter, les effectifs utiles sont respectivement de 899, 888, 883 et 899 personnes.

Pour ces bases, le tableau publié indique notamment une incertitude indicative de ± 2 points autour d’un score de 10 %, de ± 2,6 points autour de 20 % et de ± 3 points autour de 30 %. Il ne faut donc pas lire chaque demi-point comme un écart politique établi. Ces repères ne résument pas non plus toutes les limites d’un sondage réalisé par quotas.

Cluster17 ajuste l’échantillon selon le sexe, l’âge, la profession, la taille de commune et la région. Le redressement politique s’appuie sur le souvenir du premier tour de la présidentielle de 2022 et des européennes de 2024. La participation déclarée intervient également dans la pondération. Ces traitements expliquent pourquoi les résultats publiés diffèrent parfois sensiblement des réponses brutes.

Enfin, la question porte sur un premier tour qui aurait lieu immédiatement. Elle ne mesure pas un vote acquis pour 2027, ni les reports d’un second tour. Les candidatures effectivement présentes, la participation et les choix des électeurs restent des éléments que cette photographie des 9 et 10 novembre ne peut arrêter.

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