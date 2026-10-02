Sanaa Hamza élue avec 76 voix sur 96 : le Liban décroche une place stratégique dans la prévention internationale de la torture

Sanaa Hamza a été élue avec 76 voix sur 96 au Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture. La candidate libanaise siègera de 2027 à 2030 au sein de ce mécanisme spécialisé. Ce résultat offre au Liban une présence remarquée dans une institution internationale consacrée aux droits humains.

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Le Liban a obtenu un résultat diplomatique notable dans une institution internationale directement consacrée à la protection des personnes privées de liberté. La candidature de la docteure Sanaa Hamza a recueilli 76 voix parmi les 96 États parties ayant participé à l’élection du Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture. Elle siégera au sein de cet organe pour la période 2027-2030. Le résultat la place parmi les candidats ayant recueilli le soutien le plus large lors du scrutin, aux côtés de la candidate grecque, également arrivée en tête.

Le chiffre mérite d’être regardé de près. Avec 76 soutiens sur 96, la candidature libanaise a rassemblé près de quatre États votants sur cinq. Le ministère des Affaires étrangères et des Émigrés a salué le résultat et remercié les pays ayant soutenu Sanaa Hamza. Au-delà du succès individuel, l’élection permet au Liban d’être représenté pendant quatre ans au sein d’un mécanisme spécialisé des Nations unies consacré à la prévention de la torture et des mauvais traitements. La mission ne consiste pas à représenter politiquement Beyrouth dans une enceinte diplomatique classique. Elle concerne directement les conditions dans lesquelles sont traitées les personnes privées de liberté.

Une élection obtenue avec une majorité particulièrement large

Le scrutin s’est déroulé au siège des Nations unies à Genève. Sanaa Hamza était la candidate présentée par le Liban pour la période allant de 2027 à 2030. Elle a obtenu 76 voix sur les 96 États parties au Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture participant au vote. Les résultats disponibles la placent au premier rang avec la candidate de la Grèce.

Le score constitue le premier élément remarquable de l’élection. Une candidature internationale ne dépend pas seulement de la qualité du dossier présenté. Elle nécessite également un travail diplomatique auprès des États disposant du droit de vote. Le résultat indique donc que la candidature libanaise a réussi à dépasser largement les alliances politiques ou régionales les plus immédiates. Avec 76 soutiens, elle ne pouvait pas reposer uniquement sur les partenaires habituels de Beyrouth.

Le ministère des Affaires étrangères a d’ailleurs choisi de mettre l’accent sur cette dimension. Il a adressé ses remerciements aux États ayant voté pour la candidate libanaise ainsi qu’à ceux ayant soutenu sa candidature pendant la période précédant l’élection. Cette formulation laisse apparaître le travail diplomatique nécessaire pour construire une majorité avant le scrutin.

Il ne faut cependant pas transformer ce résultat en vote général sur la politique libanaise en matière de droits humains. Les États élisaient des membres d’un organe spécialisé. Le soutien à une candidature individuelle ne signifie pas que 76 gouvernements ont validé la situation des prisons libanaises ou les pratiques nationales concernant la détention. Le succès concerne d’abord la candidate et la capacité diplomatique du Liban à faire élire sa représentante.

Un organisme consacré à la prévention plutôt qu’à la réaction après les violations

L’intitulé du Sous-Comité permet de comprendre la nature de la fonction. L’organisme travaille dans le cadre du Protocole facultatif à la Convention contre la torture. Son objectif est centré sur la prévention. Il ne s’agit donc pas uniquement de réagir lorsqu’un cas de torture est dénoncé ou lorsqu’une affaire devient publique. La logique consiste à réduire les conditions permettant aux mauvais traitements de se produire.

Cette approche place les lieux de privation de liberté au cœur du dispositif. La prévention suppose de s’intéresser aux conditions de détention, aux garanties entourant les personnes privées de liberté et aux mécanismes nationaux chargés d’empêcher les abus. L’enjeu est de faire fonctionner des protections avant qu’une violation ne soit commise, plutôt que de dépendre exclusivement des enquêtes engagées après les faits.

Pour le Liban, cette dimension donne à l’élection une portée particulière. Le pays ne décroche pas simplement un siège dans une commission généraliste. Sanaa Hamza rejoint un mécanisme dont le travail concerne directement la prévention de la torture et des mauvais traitements. La fonction exige donc une approche technique, juridique et institutionnelle.

Les sources fournies ne détaillent pas le programme personnel que Sanaa Hamza entend défendre pendant son mandat. Elles ne permettent pas davantage d’annoncer les dossiers précis sur lesquels elle travaillera entre 2027 et 2030. Il serait donc incorrect de lui attribuer des priorités qui ne figurent pas dans le corpus. Ce qui est établi est son élection, la durée de son mandat et la mission générale de l’organisme qu’elle rejoint.

Le résultat redonne de la visibilité à la diplomatie multilatérale libanaise

L’élection intervient dans une période où la diplomatie libanaise est mobilisée par des dossiers beaucoup plus visibles : situation dans le Sud, relations avec les États-Unis, reconstruction, relations avec la Syrie et recherche de soutiens économiques. Les élections au sein d’organismes techniques des Nations unies passent plus facilement au second plan. Pourtant, elles constituent une autre mesure de la capacité d’un pays à conserver une influence dans le système multilatéral.

Une candidature qui recueille 76 voix nécessite de convaincre des États provenant de régions et de sensibilités différentes. Le Liban peut difficilement obtenir un tel résultat par son seul poids politique. Il doit s’appuyer sur le profil de la candidate, le travail de sa diplomatie et les relations entretenues avec les délégations étrangères.

Le résultat est donc intéressant dans un contexte où les crises internes peuvent donner l’impression que la capacité diplomatique du pays est entièrement absorbée par ses urgences. Le vote de Genève montre qu’une candidature libanaise peut encore construire une coalition très large autour d’un poste spécialisé.

Le ministère des Affaires étrangères a choisi de présenter l’élection comme une marque de confiance accordée au Liban. Cette lecture est compréhensible sur le plan diplomatique. Elle doit toutefois rester distincte du sens exact du scrutin. Les États ont élu Sanaa Hamza à un organe d’experts. La portée du résultat dépendra désormais de son travail pendant les quatre années de son mandat.

Une responsabilité individuelle plus qu’un siège politique classique

Cette distinction est importante parce qu’un membre d’un mécanisme spécialisé de protection des droits humains n’exerce pas la même fonction qu’un ambassadeur. Le mandat n’a pas vocation à devenir une tribune de défense des positions politiques du gouvernement libanais. Son objet est la prévention de la torture et des mauvais traitements.

Cette différence renforce plutôt qu’elle ne réduit l’importance de l’élection. Elle signifie que la candidate doit désormais évoluer dans un cadre où l’expertise et l’indépendance de jugement comptent davantage que les instructions diplomatiques ordinaires. Le prestige du résultat initial ne suffira donc pas. La crédibilité du mandat se construira à travers le travail effectué entre 2027 et 2030.

Le ministère des Affaires étrangères a lui-même insisté sur cette dimension en souhaitant à Sanaa Hamza de contribuer efficacement au travail du Sous-Comité et au renforcement des efforts internationaux visant à prévenir la torture, les mauvais traitements et les atteintes aux droits humains. L’objectif affiché ne se limite donc pas à la présence d’un nom libanais dans l’organisme.

Le mandat crée aussi une attente. Plus le score électoral est élevé, plus la représentante libanaise dispose d’une légitimité initiale importante. Les 76 voix constituent un capital diplomatique. Elles ne préjugent pas du bilan qui sera dressé quatre ans plus tard.

La prévention de la torture repose sur des mécanismes durables

L’intérêt du Sous-Comité tient notamment à une idée simple : les mauvais traitements sont plus difficiles à prévenir lorsque les lieux de privation de liberté fonctionnent dans l’opacité. Une politique de prévention exige donc des mécanismes capables de surveiller les conditions dans lesquelles les personnes sont détenues et de détecter les risques avant qu’ils ne deviennent des violations graves.

Cette logique dépasse la seule existence de textes interdisant la torture. L’interdiction juridique constitue évidemment une base. Mais son efficacité dépend de la manière dont les institutions fonctionnent concrètement. Les garanties offertes à une personne privée de liberté, la possibilité d’un contrôle et l’existence de procédures de signalement comptent également.

L’élection d’une experte libanaise à un organisme spécialisé dans ce domaine offre donc une occasion de renforcer la présence du pays dans les discussions internationales consacrées aux méthodes de prévention. Elle peut également permettre au Liban de maintenir un contact étroit avec les pratiques développées dans d’autres États.

Les sources disponibles ne permettent toutefois pas d’affirmer qu’un programme national particulier découlera automatiquement de cette élection. Un mandat international individuel ne remplace pas les décisions que doivent prendre les autorités libanaises. Il ne faut donc pas lui attribuer des conséquences internes qui n’ont pas encore été annoncées.

Le paradoxe d’un succès international face aux défis de la détention

L’élection intervient également alors que le système judiciaire et carcéral libanais reste soumis à de fortes tensions. Les débats nationaux portent notamment sur la surpopulation, les personnes détenues pendant de longues périodes et la loi d’amnistie. Une salle d’opérations commune a même été mise en place au sein du commandement de la gendarmerie afin de préparer les mécanismes permettant d’appliquer rapidement cette loi si elle franchit les étapes constitutionnelles nécessaires.

Ces dossiers ne doivent pas être confondus avec l’élection de Sanaa Hamza. Aucun élément disponible n’indique que sa candidature ait été construite autour de la loi d’amnistie ou qu’elle doive intervenir dans son application. Leur coexistence montre cependant que la question de la privation de liberté reste un sujet concret au Liban, et non un thème purement international.

Le paradoxe mérite d’être relevé avec prudence. Le Liban obtient une représentation importante dans un mécanisme international de prévention alors qu’il continue à débattre de la manière de traiter ses propres problèmes de détention. Cela ne retire rien au succès de la candidate. Au contraire, cette situation rappelle que l’expertise internationale et les réformes nationales peuvent évoluer simultanément sans que l’une remplace l’autre.

Le véritable enjeu sera de voir si cette présence internationale contribue, au fil du temps, à enrichir le débat libanais sur la prévention. Les sources du 2 octobre ne permettent pas encore d’aller plus loin.

Une élection qui intervient au moment où la justice libanaise est très sollicitée

Le contexte national renforce également la portée symbolique du scrutin. La justice est sollicitée sur plusieurs fronts : loi d’amnistie, dossiers financiers, contentieux administratifs et affaires politiques sensibles. Dans un tel environnement, la question des garanties entourant les personnes privées de liberté prend une importance particulière.

La prévention de la torture ne concerne pas uniquement les prisons après condamnation. Elle touche plus largement les situations de privation de liberté et les mécanismes permettant de protéger les personnes contre les mauvais traitements. La qualité des procédures, le contrôle et la responsabilité institutionnelle sont donc des éléments essentiels.

La présence de Sanaa Hamza au sein du Sous-Comité pourra placer une experte libanaise au contact direct des discussions internationales sur ces questions. Mais il appartiendra toujours aux institutions nationales de transformer les principes en pratiques concrètes.

Cette séparation des rôles doit rester nette. Une représentante libanaise dans un organisme international ne dispose pas, du seul fait de son élection, du pouvoir de réformer le système carcéral national. Elle peut participer à un mécanisme international, contribuer à son expertise et renforcer les efforts de prévention. La mise en œuvre intérieure dépend de l’État.

76 voix qui témoignent aussi d’un travail de candidature

Le résultat permet enfin de s’intéresser à une dimension souvent invisible de la diplomatie : les campagnes menées pour faire élire des candidats nationaux dans les organisations internationales. Ces élections nécessitent des échanges avec les missions diplomatiques, des soutiens réciproques et une présentation du profil du candidat aux États appelés à voter.

Le ministère des Affaires étrangères a explicitement remercié les pays qui avaient soutenu la candidature avant le scrutin. Cela indique que l’élection a été préparée et défendue diplomatiquement. Le score obtenu montre que cette campagne a produit un résultat très supérieur à une majorité minimale.

Pour un pays disposant de moyens diplomatiques limités, ce type de résultat possède une valeur particulière. Il montre qu’une candidature spécialisée peut réussir lorsqu’elle est portée suffisamment largement. Le défi consiste ensuite à transformer cette victoire électorale en influence réelle au sein de l’organisme.

La période 2027-2030 sera donc plus importante que le vote lui-même. Les 76 voix donnent à Sanaa Hamza une entrée remarquée. Elles ne constituent pas encore son bilan.

Un mandat de quatre ans dont la portée se mesurera au travail accompli

La présence libanaise au Sous-Comité commencera en 2027 et se poursuivra jusqu’en 2030. Cette durée permet un travail qui ne se limite pas à quelques réunions. Elle inscrit la candidate dans un cycle suffisamment long pour participer aux activités de l’organisme et contribuer à ses orientations dans le cadre de son mandat.

Pour le Liban, l’intérêt sera double. Le pays conserve une présence dans un mécanisme important des Nations unies consacré aux droits humains. Il dispose également d’une ressortissante occupant une fonction spécialisée dans un domaine qui concerne directement les politiques de détention et de prévention des mauvais traitements.

Il faut toutefois résister à la tentation de transformer l’élection en victoire nationale abstraite. La valeur d’un siège international dépend de l’usage qui en est fait. Les 76 voix sur 96 constituent un résultat remarquable parce qu’elles montrent l’ampleur du soutien obtenu. Mais la réussite véritable sera déterminée par la contribution de Sanaa Hamza au travail du Sous-Comité.

Le vote de Genève ouvre donc une période plutôt qu’il ne la clôt. Le Liban a réussi à faire élire sa candidate avec l’un des scores les plus élevés du scrutin. À partir de 2027, l’attention se déplacera du résultat électoral vers la substance du mandat : prévenir la torture, contribuer aux mécanismes internationaux de protection et participer à un travail dont la crédibilité dépend précisément de sa capacité à dépasser les considérations politiques nationales.

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